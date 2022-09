Obduktionsmediziner zu Untersuchung von weißen Strängen im Blut eines Verstorbenen: Es sieht aus, als würden es wachsen

Seit einigen Monaten stoßen Einbalsamierer auf seltsame Blutgerinnsel in den Körpern Verstorbener, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Der US-amerikanische Bestattungsunternehmer und Einbalsamierer Richard Hirschman sprach gegenüber verschiedenen Medien offen darüber. Er sagte, dass er die mysteriösen Fäden in 50 bis 70 Prozent der Leichen findet.

Der niederländische Obduktionsmediziner Edwin Spieard findet die weißen Stränge auch im Blut. Dieses Blut hat übrigens eine schwarze Farbe und ist zähflüssiger, als er es je gesehen hat.

„Das Besondere an den weißen Strängen im Blut, das ich den Verstorbenen entnehme, ist, dass es so aussieht, als würde es wachsen“, schrieb Spieard in den sozialen Medien. „Es scheint, als würden die weißen Stränge an Volumen zunehmen, wenn ich sie in meiner Schale habe.“

Er sagt, er habe dies mitgeteilt, weil nur wenig darüber bekannt sei, und auf diese Weise könne er einer bestimmten Gruppe von Menschen damit helfen oder Menschen in seinem Bereich erreichen, die noch nichts darüber wissen.

Eine Krankenschwester schlug daraufhin vor, die weißen Stränge in einem Labor zu untersuchen. Spieard antwortete, dass sich jemand mit ihm in Verbindung gesetzt habe und dass er prüfen werde, ob dies machbar und akzeptabel sei. „Die gefundenen Blutgerinnsel würden dann wie in Deutschland untersucht werden. Aber das wird Zeit benötigen.

Zuvor hatte er geschrieben, er höre „viel zu oft“, dass Menschen plötzlich gestorben seien. Ältere Menschen haben oft ein dunkelblaues bis schwarzes (geschwollenes) Gesicht. Es ist schwierig, sie noch vorzeigbar zu machen. Die Farbe des Blutes, das er dem Verstorbenen entnimmt, ist eher schwarz als rot.

Ein Verstorbener, der nicht mehr salonfähig ist, wird mit einem Leichensiegel umhüllt. „Im Vergleich zu den ersten acht Monaten des Jahres 2020 habe ich für 2022 eine 259-prozentige Steigerung bei dieser Körperabdichtung im gleichen Zeitraum“, sagte Spieard. In fast allen Fällen handelte es sich um plötzliche Todesfälle.

Hier was er in seinem linkedin-Konto schreibt: