Könnte die Klimagerechtigkeit ein Weg zu einem globalen Sozialkreditsystem sein?

Laut einem von der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA im Jahr 2016 veröffentlichten Artikel hat eine Studie ergeben, dass Kohlendioxiddüngung das Pflanzenwachstum steigert. „Die Ergebnisse zeigten, dass die Kohlendioxiddüngung 70 Prozent des Begrünungseffekts erklärt“, so einer der Autoren der Studie.

Ein internationales Team von 32 Autoren aus 24 Institutionen in acht Ländern war federführend an der Untersuchung beteiligt, bei der Satellitendaten der NASA und der National Oceanic and Atmospheric Administration zur Bestimmung des Blattflächenindexes oder der Blattbedeckung in den bewachsenen Regionen der Erde verwendet wurden. Die Begrünung bedeutet eine Zunahme der Blätter an Pflanzen und Bäumen, die der doppelten Fläche der Vereinigten Staaten entspricht.

Die NASA erklärte, warum ein Anstieg des Kohlendioxidgehalts gut für alles Leben auf der Erde ist:

Grüne Blätter nutzen die Energie des Sonnenlichts durch Photosynthese, um aus der Luft aufgenommenes Kohlendioxid mit Wasser und aus dem Boden gewonnenen Nährstoffen chemisch zu verbinden und Zucker zu produzieren, der die Hauptquelle für Nahrung, Fasern und Treibstoff für das Leben auf der Erde ist. Studien haben gezeigt, dass erhöhte Kohlendioxidkonzentrationen die Photosynthese steigern und das Pflanzenwachstum anregen. Quelle

Trotzdem geht der Irrsinn der Klimaalarmisten weiter.

Klima-Gerechtigkeit

In einem von Climate Uncensored veröffentlichten Artikel mit dem Titel „The Inescapable Maths of Equity: Why Fairness Is Key to Addressing Climate Change“ (Warum Fairness der Schlüssel zur Bewältigung des Klimawandels ist) versuchen die beiden Autoren – beide ehemals am Tyndall Centre for Climate Change Research tätig – zu argumentieren, warum Fairness der Schlüssel zum Einhalten des globalen Kohlenstoffbudgets von 1,5 bis 2°C ist. Einer der Autoren ist Kevin Anderson, den manche als „Mr. Stinky“ bezeichnen. Zum Abschluss ihres Artikels schreiben die Autoren:

Warum ist Fairness der Schlüssel zum Einhalten des globalen Kohlenstoffbudgets von 1,5 bis 2°C?

Erstens: Damit die ärmeren Länder ihr Wohlstandsniveau an den globalen Durchschnitt heranführen können, müssen die reicheren Länder ihre Emissionen aus Gründen der Fairness sofort und tiefgreifend senken.

Zweitens: Wenn wir unseren Kindern nicht eine potenziell unmögliche Bürde auferlegen wollen, um unseren Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen, verlangt die Fairness eine sofortige und tiefgreifende Reduzierung der Emissionen durch die Menschen, die jetzt emittieren.

Und drittens: Um den größten Teil des heute ausgestoßenen Kohlenstoffs einzudämmen, ist es aus Gründen der Fairness (und der Wirksamkeit) erforderlich, dass die wohlhabendsten Bürger mit den höchsten Emissionen die größten Einschnitte vornehmen. Quelle

Der gesamte Artikel basiert auf der Überzeugung, dass die Emissionen gesenkt werden müssen, um die globale Erwärmung gemäß dem Pariser Abkommen zu „begrenzen“. Um eine „gute Chance“ zu haben, die Erwärmung auf unter 2°C zu begrenzen, dürfen wir jetzt nur noch etwas weniger als 700 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausstoßen (die Emissionen von etwa siebzehn Jahren bei der derzeitigen globalen Rate)“, so die Autoren.

Das Pariser Abkommen betont zwar die Bedeutung der Gerechtigkeit bei der Aufteilung des globalen Kohlenstoffbudgets auf die einzelnen Länder, sagt uns aber nicht genau, wie wir es aufteilen sollen. Das Budget ergibt sich aus der Wissenschaft, insbesondere aus unserem Verständnis darüber, wie das Klima und die Durchschnittstemperaturen im Laufe der Zeit auf den Eintrag von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen reagieren.

Die Autoren scheinen fest davon überzeugt zu sein, dass die treibenden Kräfte hinter dem in Paris geschlossenen Abkommen nur edel und gut sein können. Sie stellen nicht einmal infrage, dass die Senkung der Kohlenstoffemissionen schlecht für den Planeten sein könnte. Der Artikel gibt jedoch einen Einblick in die Realitätsferne der Klimaalarmisten und in die Tatsache, dass alles Leben auf der Erde ihrer Meinung nach in den Händen einer mathematischen Zauberei liegt, die mit einer Portion Gerechtigkeit gemischt ist.

Verständnis von Gerechtigkeit

Das Wort Gleichheit ist ein wichtiges Konzept, das man verstehen muss, da es ein Lieblingsbegriff der Great Resetters ist und immer wieder als eines ihrer Hauptmantras wiederholt wird. Obwohl Gleichheit der Öffentlichkeit als „Fairness“ und „Gerechtigkeit“ verkauft wird, ist sie es nicht. Gleichheit und Gleichberechtigung sind zwei sehr unterschiedliche Konzepte, die einander widersprechen.

Gleichheit bedeutet, allen das Gleiche zu bieten oder den Zustand der Gleichheit zu erreichen.

Gleichheit bedeutet, anzuerkennen, dass wir nicht alle den gleichen Ausgangspunkt haben und dass Menschen oder Systeme Ungleichgewichte anerkennen und ausgleichen müssen. Der Schlüssel zum Verständnis des zerstörerischen, unfairen, ungerechten und ungesetzlichen Charakters der Gleichheit liegt darin, zu verstehen, wer die Regeln für „Gleichheit“ festlegt. Das wirft Fragen auf wie: Was ist der „Ausgangspunkt“ für die Messung der „Ungleichgewichte“, welche „Ungleichgewichte“ werden überwacht, und wer entscheidet, wer „Anpassungen“ vornehmen muss und welcher Art diese „Anpassungen“ sein müssen?

Es mag zwar viele geben, die meinen, dass sie diejenigen sein sollten, die die „Gleichheits“-Regeln aufstellen, aber die große Mehrheit von ihnen wird enttäuscht sein, denn zumindest in einem Punkt können wir uns sicher sein – diese Regeln werden nicht von uns oder zu unserem Nutzen aufgestellt und sie werden nicht für alle gleichermaßen gelten.

Um zu verstehen, wie weit der Begriff der Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Klimaagenda reicht, werden wir Beispiele für die grassierende „Gerechtigkeit“ anführen, die von kritischen Theorien der sozialen Gerechtigkeit angepriesen wird. Dieses Verständnis kann dann auf die globale „Gleichheits“-Ideologie ausgeweitet werden, die Klimaalarmisten wie Mr. Stinky Anderson propagieren.

Vielfalt, Inklusion und Gleichheit („DIE“) ist ein Mantra, das der Welt zunehmend im Namen der „sozialen Gerechtigkeit“ aufgezwungen wird. „Von diesen dreien ist die Gleichheit die ungeheuerlichste, selbstgerechteste, historisch ignoranteste und gefährlichste“, schrieb Jordan Peterson. Er erklärte:

Gleichheit bedeutet in gewisser Weise „Gleichheit“ und ist ein Begriff, der an die natürliche menschliche Tendenz zur Fairness appellieren soll, aber er bedeutet nicht die klassische Gleichheit des Westens, die (1) Gleichheit vor dem Gesetz und (2) Chancengleichheit ist.

Ignorieren wir alle [Unzulänglichkeiten] und nehmen wir für einen Moment an, dass wir Gleichheit anstreben sollten, und denken wir dann tatsächlich darüber nach, welche politischen Maßnahmen unweigerlich ergriffen werden müssten, um ein solches Ziel zu erreichen … wir müssten [ ] Zielvorgaben festlegen … [und einen] Umsetzungszeitraum … Die Nichteinhaltung der entsprechenden Zielvorgaben würde natürlich und notwendigerweise mit Geldstrafen … [und] einer Überprüfung [zur Umsetzung von Verbesserungen] geahndet … Das wird jedoch nicht ausreichen … [Denn] es [wird] klar, dass [ ] die Praktiken [ ] radikal umstrukturiert werden müssen.

Sind wir wirklich bereit für diese groß angelegten Eingriffe? Glauben wir wirklich, dass sie notwendig sind und, was noch naiver ist, dass sie mehr Probleme lösen als sie verursachen würden?

Die Wahrheit ist, dass es keine Entschuldigung für die Equity-Doktrin gibt. Quelle

In dem obigen Video liest Jordan Peterson diesen Artikel: Warum ich nicht mehr Professor an der Universität von Toronto bin“.

Ein weiteres praktisches Beispiel dafür, wie Gleichberechtigung zur Verhaltensänderung und -kontrolle eingesetzt wird, finden Sie im folgenden Video von Project Veritas, in dem ein New Yorker Pädagoge erklärt:

„Wir haben sehr spezifische Fragen, und letztendlich ist unsere Diversity-Equity-Inclusion-Frage, unsere DEI-Frage – sie ist sehr aufschlussreich, wenn jemand eine Menge Arbeit in sich selbst, in seinem Beruf geleistet hat… wenn Leute diese Frage nicht richtig beantworten, werden sie automatisch nicht eingestellt.

„Wenn sie [die Bewerber] sagen, dass es bei der Vielfalt um etwas geht – wenn sie etwas sagen, das den Anschein erweckt, dass sie farbenblind sind, was vorkommen kann, wie ‚Oh, es ist so, als ob alle gleich wären‘. Das sind zwar gut gemeinte Aussagen, aber sie lassen das Verständnis dafür vermissen, wie sich die Überschneidungen unserer Identität in der Welt auswirken. Diese Person würde also nicht eingestellt werden.“

Gleichheit ist nicht Gleichheit. Sie ist auch nicht fair, gerecht oder gar rechtmäßig. Stattdessen ist sie ein Virus, der sich anschickt, die Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens zu übernehmen – um diejenigen zu bestrafen, die sich nicht der Ideologie oder dem Diktat eines Herrschers anpassen.

Außerdem sollten wir uns alle unwohl dabei fühlen, dass „Gerechtigkeit“ die Gesellschaften darauf vorzubereiten scheint, mühelos in ein Sozialkreditsystem abzugleiten.

Globalistische Kriminelle nutzen nicht nur Regierungen und Medien, um diese Ziele zu erreichen. Sie nutzen auch unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Nachbarn und unsere Familienmitglieder, um die Gesellschaften auseinanderzureißen. Das Ziel ist es, nicht nur eine oder zwei Gesellschaften zu formen, sondern alle Gesellschaften zu formen. Wie der Artikel von Climate Uncensored gezeigt hat, versuchen sie, die Gleichheitsdoktrin global zu machen, zum Beispiel mit ihrer „Netto-Null“-Ideologie und der „Klimakrise“.

In der Gerechtigkeitsdoktrin wird es diejenigen geben, die profitieren werden, aber nicht, weil sie es verdienen oder bedürftig sind. Es wird diejenigen geben, die bestraft werden, aber nicht, weil sie ein Verbrechen begangen haben. Vorteile und Strafen werden von den Entscheidungsträgern der Gleichheitslehre festgelegt. Die Gleichheit – das Streben nach gleicher Fairness und Gerechtigkeit für alle – wird durch einen Mechanismus, die Gleichheit, ersetzt werden, um die Gesellschaft nach den Launen und Wünschen der Herrschenden zu kontrollieren. Kein Mann und keine Frau ist es wert, so viel Macht über das Leben eines Menschen zu haben, geschweige denn über das Leben einer Vielzahl von Menschen. Sagen Sie Nein zur Gleichheit!