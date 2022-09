Der Gegenangriff der Ukraine: Unbeachtete Warnungen von Russlands Kriegsbefürwortern

Von Riley Waggaman

Zu Ihrer Kenntnisnahme

Was sagten Russlands kriegsbefürwortende Kommentatoren in den Wochen vor der Gegenoffensive der AFU in Charkow?

Im Juli und August veröffentlichte Voyennoye Obozreniye (Military Review), Russlands beliebtestes militärisches Nachrichtenportal, Meinungsbeiträge mit folgenden Behauptungen:

Das russische Verteidigungsministerium spiele die Stärke der AFU herunter, indem es die Opferzahlen beschönige

Ein Hinauszögern des Konflikts könnte sich nicht zu Russlands Gunsten auswirken.

Russlands „Operationspause“ würde es der Ukraine ermöglichen, eine Gegenoffensive zu starten

Den Milizionären im Donbass fehlte es an grundlegender Ausrüstung und sie hatten ihre Familien seit Monaten nicht mehr gesehen.

Es wurde nichts unternommen, um Fehler zu korrigieren, weil niemand sie zugeben wollte

Auch dies sind Ansichten einer patriotischen, pro-militärischen, pro-SMO-Website, die Kiew als das „Ukrainische Reich“ bezeichnet.

(Im April veröffentlichten wir eine Zusammenstellung von nachdenklich stimmenden Stellungnahmen aus der Military Review. Sie sollten diese prophetischen Kommentare unbedingt lesen.)

Lassen Sie uns eintauchen.

Juli: Kreative Berichte aus dem russischen Verteidigungsministerium

Ende Juli waren in der Ostukraine kaum Fortschritte zu verzeichnen. Trotz der fehlenden Gebietsgewinne verkündete Generalleutnant Igor Konaschenkow, Chefsprecher des russischen Verteidigungsministeriums, der Welt, dass Russland täglich große Mengen ukrainischer Panzer abschieße.

Military Review hat einige Berechnungen angestellt und ist zu dem Schluss gekommen:

[Glaubt man den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums, so wurde das gesamte schwere ukrainische Gerät zerstört (sogar „mit einer Marge“), und die ukrainischen Streitkräfte können die Kampfhandlungen nicht fortsetzen. In Wirklichkeit zeigt sich jedoch ein völlig anderes Bild. […] Wir wissen nicht, welche Methoden das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation bei der Zählung der zerstörten militärischen Ausrüstung und Kampfflugzeuge der Streitkräfte der Ukraine anwendet. Diese Methoden werfen jedoch ernste Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der verkündeten Zahlen auf. Wenn die von General Konaschenkow genannten Zahlen über die Anzahl der zerstörten Waffen stimmen würden, dürfte die ukrainische Armee als solche nicht mehr existieren.

Generell stellen sich einige Fragen zur Informationspolitik [des russischen Verteidigungsministeriums].

Juli: Ist die Zeit wirklich auf Russlands Seite?

Nicht unbedingt:

Es besteht das Risiko, dass die Zeit gegen uns arbeiten wird. Wir sollten den Fehler von 2014 nicht wiederholen, als wir der Ukraine und der NATO einen achtjährigen Vorsprung gaben, um sich einzugraben und auf den aktuellen Stand aufzurüsten, und wir deshalb einen so schwierigen Kampf haben. Kiew wird – das werden wir nicht ganz verhindern – eine Menge neuer und ziemlich effektiver Waffen geliefert bekommen, die gefährlichsten davon sind die Mehrfachraketenwerfer (MLRS) HIMARS (USA) mit einer Reichweite von 300 bis 500 km, die auch unser Gebiet erreichen und unsere Stellungen von der Zentralukraine aus beschießen können. Und diese Waffe ist bei uns eingetroffen und richtet bei uns Schaden an. […]

Wenn wir jetzt nicht erfolgreich sind, wird die Ukraine ihr Potenzial auf Kosten der NATO ausbauen und aus großer Entfernung zuschlagen, während unsere Verluste um ein Vielfaches steigen werden und wir einen echten und harten Krieg führen müssen. […] Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein langwieriger Krieg höchst ineffizient. Hier wird leider der Plan der RAND Corporation (USA) aus dem Jahr 2019 voll umgesetzt, der darauf abzielt, „die Einnahmen zu begrenzen und die Kosten zu erzwingen.“ Eine ähnliche Strategie der USA führte zur Zerschlagung der UdSSR, der Westen zwang uns in den 60er und 70er-Jahren ein Wettrüsten auf, als wir statt Fernsehern, Waschmaschinen, Kühlschränken und Schuhen unglaubliche Mengen an Panzern und ballistischen Raketen produzierten, die nach der Perestroika nicht mehr gebraucht wurden, man legte sie unters Messer, und nur waffenfähiges Uran wurde an die USA verkauft. Je länger der Krieg dauert, desto größer ist die Zermürbung. Und hier bekommt der Westen alles, was er will.

Juli: Die Ukrainer bereiten einen Gegenangriff vor

Ende Juli warnte die Military Review, dass Russlands „operative Pause“ der AFU Zeit geben würde, sich auf eine Gegenoffensive vorzubereiten:

Es gibt die Meinung, dass Russland in der Lage ist, einen Sieg zu erringen, ohne zu mobilisieren und die Industrie auf eine militärische Basis zu stellen, aber sie kann den Zusammenstoß mit der Realität nicht überstehen. Bislang ist es den verbündeten Kräften nicht einmal gelungen, den Donbass zu befreien, und der militärische Konflikt steht kurz vor dem „heißen Gefrierpunkt“. Die ukrainischen Streitkräfte wiederum bereiten sich unter Aufsicht der westlichen „Partner“ auf Gegenangriffe vor. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass alle diese Angriffe erfolgreich abgewehrt werden, könnte der Krieg bei der derzeitigen Kräftekonstellation schließlich den Charakter eines Stellungskrieges annehmen, und die Frontlinie wird sich in der derzeitigen Konfiguration stabilisieren.

August: Die Milizen im Donbass sind unterausgerüstet und brauchen eine Pause

Wahrscheinlich haben Sie die Videos gesehen: Die mobilisierten Ukrainer beklagen sich über den Mangel an Ausrüstung und Unterstützung aus Kiew.

Leider mussten die Bürgersoldaten von Lugansk und Donezk ähnliche Rückschläge hinnehmen.

Wie Military Review Anfang August schrieb, wurden die zwangsrekrutierten Mitglieder der LDNR-Milizen nicht mit der grundlegenden militärischen Ausrüstung ausgestattet:

Das Versorgungsproblem ist nach wie vor ein Schlüsselproblem für die kriegführende Armee. Obwohl dieses Thema von militärischen Befehlshabern, Bloggern und Freiwilligen, die eben diese Armee unterstützen, immer wieder angesprochen wird, hat sich die Situation im Allgemeinen nicht sehr verändert. Nach fünf Monaten Krieg ist die Frage der persönlichen Schutzausrüstung der Kämpfer immer noch akut – Schutzwesten, Helme usw. Die Kämpfer bekommen sie entweder gar nicht, oder sie bekommen Helme aus dem Zweiten Weltkrieg und Panzer aus der Zeit Afghanistans, die aus allen Nähten platzen. Genauso verhält es sich mit der Ausstattung der Armee mit Kommunikationsmitteln und Drohnen. […]

Es stellen sich viele unangenehme Fragen: Warum hat sich das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation vor Beginn der militärischen Sonderoperation nicht die Mühe gemacht, die erforderliche Anzahl von kugelsicheren Westen, Helmen, Maschinengewehren und Sanitätsausrüstungen zu beschaffen, obwohl es wusste, dass die Mobilisierung in den Republiken stattfinden würde? Auf diese Fragen gibt es keine Antworten.

Erschwerend kam hinzu, dass die Milizionäre noch immer auf die Rotation warteten:

Trotz der angekündigten Einsatzpause gönnte niemand den Soldaten der LPR und der DVR eine Pause. Während den Familien der mobilisierten Bewohner der LPR während der Mobilisierung mitgeteilt wurde, dass sie für 90 Tage einberufen wurden und nach diesem Zeitraum eine Rotation stattfinden sollte, wurde in Wirklichkeit nach diesem Zeitraum keine Rotation durchgeführt. Der Hauptgrund für die Nichtdurchführung der Rotation ist offenbar, dass es in den Volksmilizen der LPR und der DPR einfach niemanden gibt, der die Ablösung durchführen kann, da es in den Republiken keine Reserven gibt, die diejenigen, die jetzt an der Front kämpfen, vollständig ersetzen könnten.

August: Läuft alles nach Plan?

Möglicherweise nicht:

Die Offensive der Streitkräfte der Russischen Föderation und der Volksmiliz der LDNR wurde vom Feind vorerst gestoppt, und die Situation ist in eine operative Sackgasse geraten, wie westliche Medien berichten. Die Lieferung westlicher Waffen an Kiew – die leider nicht erfolglos geblieben ist – hat bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt. […] [D]ie Infanterie der alliierten Streitkräfte wird wirklich schmerzlich vermisst. Die Versuche, die „Löcher“ durch eine allgemeine Mobilisierung in den Republiken zu stopfen, bringen nicht viel. Im Moment kann man sagen, dass es unmöglich ist, die Streitkräfte der Ukraine mit den vorhandenen Kräften und Mitteln zu besiegen.

Was die Mobilisierung anbelangt, so haben die Streitkräfte der RF die Rekrutierung von Personen für den Vertragsdienst beschleunigt, in den Regionen finden Wahlkampfveranstaltungen statt, und die Teilnehmer an der BBS erhalten hohe Gehälter. Dennoch gibt es immer noch wenige Menschen, die an der speziellen Militäroperation teilnehmen wollen. Warum? Weil es erstens keine „Idee“ gibt, die Freiwillige anziehen könnte (abstrakte „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ sind keine Ideen), und zweitens die Generäle nicht für die Fehler verantwortlich gemacht werden, die während der Operation gemacht werden.

Es wird nichts unternommen, um Fehler zu korrigieren, denn niemand gibt sie öffentlich zu. „Alles läuft nach Plan“. Um die Situation zu ändern, muss dieser Ansatz neu überdacht werden.

September: Das Schweigen des russischen Verteidigungsministeriums während der ukrainischen Gegenoffensive: Nicht gewürdigt

Es vergingen viele verwirrende Stunden, bevor das russische Militär eine Erklärung zu den Geschehnissen in der Region Charkow (eine „Umgruppierung“) abgab. Dies machte die Military Review unglücklich:

Heute sät das Verteidigungsministerium Panik und defätistische Stimmung, weil es nicht in der Lage ist, dem russischen Volk die WAHRHEIT zu sagen. […] Warum steckt unser Verteidigungsministerium heute feige den Kopf in den Sand, sobald es Probleme gibt? … Werden verbale Siege zu echten Erfolgen führen?

Schon heute stellen sich viele in Russland die gleiche Frage: Wenn die Streitkräfte der Ukraine ohne Ausrüstung dastehen, wenn die Soldaten nicht kämpfen wollen und sich zerstreuen, wer, mit Verlaub, erobert dann die Städte? Erwecken Geisterbeschwörer die Toten? […] Die Situation ist bedrohlich … Das Verteidigungsministerium kann schweigen, solange es will, oder schöne Berichte verfassen und zum vierten Mal die Ausrüstung der Streitkräfte der Ukraine zerstören. Wird sich dadurch die Situation an der Front ändern? Auch nicht. Es ist höchste Zeit, dass die Behörden darüber nachdenken, was sie tun, und wie lange sich das russische Volk noch so verhöhnen lässt. Das Vertrauen geht rasant verloren, wie die Praxis zeigt. Experimente dieser Art können sehr traurig enden, und es ist schade, dass das Verteidigungsministerium mit dem Feuer spielt und so tut, als würde es das Problem nicht verstehen. […]

Und schließlich dieselbe Frage, die ganz am Anfang gestellt wurde: Glauben Sie wirklich, dass wir kein Recht auf die Wahrheit haben?

September: „Eine teure Lektion“

Als sich der Staub gelegt hatte:

Derzeit hat die russische Armee praktisch alle ihre Kräfte aus der Region Charkow abgezogen. Das bedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte an der russischen Grenze gelandet sind. Das Verteidigungsministerium bezeichnete dies einmal mehr als einen kosmetischen Rückzug. […]

All dies ähnelt sehr der Geste des guten Willens im Frühjahr, als die Truppen aus dem Norden der Ukraine abgezogen wurden. Die operative Krise in Charkow Anfang September ist natürlich eine Lehre für die alliierten Streitkräfte. Den Feind zu unterschätzen, war sehr kostspielig. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es möglich war, die Truppen relativ schnell abzuziehen. In den neu besetzten Gebieten blieben viele Menschen zurück, die glaubten, Russland sei für immer hier. Dies sind nun dunkle Zeiten.

Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)