Eine gute Nachricht über die Vogelgrippe

Alex Berenson

Die Erfinder von Covid hoffen wirklich, dass die Vogelgrippe ein Thema wird.

Angstmachende Geschichten über eine mögliche Epidemie der H5N1-Grippe haben in dieser Woche die Runde gemacht, und die New York Times fragt, ob wir für „Back-to-Back-Pandemien“ bereit sind.

(Oder vielleicht Back-to-Back-and-Belly-to-Belly-Pandemien?)

Das Schlimmste aber ist, dass Neil Ferguson jetzt H5N1-Vorhersagen macht. Ferguson ist der britische Epidemiologe, der dazu beigetragen hat, dass die Welt im Jahr 2020 mit seinen düsteren Vorhersagen über die Überfüllung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten in den Ausnahmezustand versetzt wurde. Die Regeln galten allerdings nicht für ihn, denn er sorgte dafür, dass seine verheiratete (nicht mit ihm verheiratete) Freundin auch dann vorbeikommen konnte, wenn er Covid hatte.

(Zu seiner Verteidigung: Sie ist süß.)

Exklusiv: Regierungswissenschaftler Neil Ferguson tritt zurück, nachdem er die Abriegelungsregeln gebrochen hat, um seine verheiratete Geliebte zu treffen Quelle

Jedenfalls glaubt Ferguson, dass dieses Mal viele Menschen an der Vogelgrippe sterben könnten. Oder vielleicht fast niemand. Das kommt ganz darauf an. Aber das ist kein Grund, keine Angst zu haben!

Habt Angst. Habt große Angst.

Oder auch nicht.

Falls Sie sich wundern: Der H5N1-Grippestamm ist nicht neu. Wissenschaftler entdeckten ihn erstmals 1959 in Schottland. Wahrscheinlich gab es ihn schon lange vorher.

Und ja, H5N1 ist hochgradig tödlich… für Vögel und für Menschen, die das Pech haben, sich damit zu infizieren. Aber es hat sich nie von Mensch zu Mensch verbreitet – und das Fehlen einer Übertragung von Mensch zu Mensch ist kein Zufall.

Die genetischen Besonderheiten, die das H5N1-Virus so effektiv machen, wenn es Vögel krank macht, bedeuten, dass es für die Infektion von Menschen nicht ideal geeignet ist. Wie Forscher 2019 schrieben, kann die spezifische „Vorliebe“, die den H5N1-Stamm so tödlich macht, „auch die Replikation und Aerosolisierung beeinträchtigen“.

Auch dieses Zusammenspiel zwischen Letalität und Verbreitungsfähigkeit von mRNA-Atmungsviren ist nicht neu. Und es ist auch nicht auf H5N1 beschränkt. Oder auf die Grippe. In den vergangenen 20 Jahren haben sich sowohl MERS (Middle Eastern Respiratory Syndrome) als auch das ursprüngliche SARS als äußerst tödliche Coronaviren erwiesen. Aber sie haben sich kaum verbreitet, vorwiegend nicht außerhalb von Krankenhäusern.

Die biologischen Gegebenheiten sowohl des Virus als auch des Wirts sind für dieses Hin und Her verantwortlich.

Auf molekularer Ebene müssen sich die Viren beispielsweise aussuchen, wie sie die Spikes, die sich an die menschlichen Zellrezeptoren heften, mutieren. Wenn sie Zellen tief in der Lunge besser angreifen, kann das bedeuten, dass sie die Zellen in den oberen Atemwegen weniger stark angreifen.

Aber selbst wenn es einem Virus gelänge, sich selbst unglaublich tödlich und hochgradig übertragbar zu machen, wäre dies möglicherweise nicht in seinem Interesse. Ein Atemwegsvirus, das seine Wirte zu effizient krank macht, verringert seine eigenen Überlebenschancen, indem es den Wirt schnell zu krank macht, um sich fortzubewegen und es so zu anderen potenziellen Zielen zu tragen.

Viren wie die Pocken haben eine längere Inkubationszeit, so dass sie sich von Mensch zu Mensch ausbreiten können, bevor sie Menschen sehr krank machen. Nicht zufällig haben sie eine viel höhere Sterblichkeitsrate als die Grippe oder Covid. Das beste Beispiel dafür ist HIV, das sich über Jahre hinweg ausbreiten kann, bevor Menschen erkranken, und das ohne Behandlung schließlich fast alle Infizierten tötet.

Aber Coronaviren und Influenza sind NICHT HIV. Und das wollen sie auch gar nicht sein.

–

Ein einfaches Gedankenexperiment: Stellen Sie sich ein mäßig gefährliches, mäßig übertragbares Coronavirus vor. Es mutiert auf eine Weise, die es noch gefährlicher macht. Und noch gefährlicher.

Plötzlich ist unser mittelmäßiges kleines Coronavirus ein Supervirus, das jeden tötet, der das Pech hat, sich anzustecken, und zwar in Windeseile.

Gefahr Will Robinson!

Außer. Auch wenn das Super-Covid keine theoretische Übertragbarkeit auf zellulärer Ebene gegen eine höhere Letalität eingetauscht hat, sinkt in Wirklichkeit seine Übertragbarkeit, weil seine Wirte so schnell krank werden. Und da es weniger neue Wirte gibt, hat das Supervirus weniger Chancen zu mutieren, um seine Übertragbarkeit wieder zu erhöhen.

Es sitzt also in einer Falle, die es sich selbst gestellt hat.

Ich habe den starken Verdacht, dass Influenza- und Coronaviren in Ermangelung einer Forschung zur Funktionssteigerung – d. h. einer vom Menschen gesteuerten Entwicklung, die sowohl die Letalität als auch die Übertragbarkeit maximiert – niemals in der Lage sein werden, sich in beide Richtungen gleichzeitig weiterzuentwickeln.

Kann ich meine beruhigende kleine Theorie beweisen? Wie „beweisen“? Das kann ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand das kann – nicht ohne ein paar Lebenszeiten und ein paar Milliarden Dollar für die Erforschung der viralen Übertragung auf zellulärer Ebene auszugeben. Selbst dann wäre eine Menge Modellierung und Vermutung erforderlich. Aber es fühlt sich richtig an, und es würde das Ausbleiben größerer Pandemien mit Atemwegsviren zwischen 1919 und 2020 erklären.

–

Vielleicht wird die Vogelgrippe dieses Mal die Regeln brechen. Vielleicht haben wir so lange so viele Hühner auf engstem Raum gezüchtet, dass H5N1 die Supervirus-Lotterie gewinnt und sowohl hochgradig tödlich als auch hochgradig übertragbar wird. Aber wir züchten schon seit langem Hühner auf ekelhaft überfüllten Farmen, und so sahen die H5N1-Fälle beim Menschen in den vergangenen 20 Jahren aus:

(Der Ausbruch der Vogelgrippe wird Sie später zurückrufen:)

Vor den Fällen in Kambodscha war in diesem Jahr nur ein einziger Fall von H5N1 beim Menschen festgestellt worden. Fälle beim Menschen waren in den vergangenen Jahren selten Quelle

Was ist also wirklich los? Warum das plötzliche Interesse an der Vogelgrippe?

Wie soll ich es höflich ausdrücken?

Die wahrscheinlichste Erklärung ist eher wirtschaftlicher als biologischer Natur. Covid hat die Ausgaben für Virologie, Epidemiologie und Immunologie in die Höhe getrieben. Viele Leute, nicht nur in den Vereinigten Staaten, haben viel Geld mit diesem Geldsegen verdient.

Aber alle guten Epidemien müssen zu einem Ende kommen – selbst in Ländern, die dumm genug sind, mRNA-Impfstoffe zu verwenden (so hoffen wir jedenfalls) – und Covid ist keine Ausnahme.

Was soll ein guter Epidemiologe jetzt tun?

Die Hühner freilassen!