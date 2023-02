Neocons benötigen Krieg, weil das Währungssystem zusammenbricht – Martin Armstrong im Interview

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Analyst Martin Armstrong sagte Ende letzten Jahres, dass die USA auf einen „Albtraum-Sturz“ vorbereitet werden. Zugentgleisungen und politische Probleme geraten außer Kontrolle, aber die größte Gefahr ist der Krieg. Armstrong erklärt: „Sie wollen einen Krieg, aber sie brauchen ihn auch, weil das Geldsystem zusammenbricht. . . . Sie haben seit 2014 negative Zinssätze gehabt. Plötzlich steigen also die Zinsen. Jede Anleihe, die eine Institution in Europa besitzt, ist ein Verlierer. Sie haben so viel Geld verloren, dass es unglaublich ist. Und was passiert? Niemand ist an langfristigen Anleihen interessiert – Punkt. . . . Wenn die Zinsen steigen, und die Zinsen werden weiter steigen, weil die Fed diese Art von Inflation nicht aufhalten kann. Dann haben Sie Krieg. Ungezählte Milliarden von Dollar werden in die Ukraine verschifft, was absurd ist. Das ist es, was Sie haben. . . . Man muss sich auch ansehen, was Janet Yellen gesagt hat, und sie war besorgt über die Tonnen neuer Schulden, die auf den Markt kommen. Sie übersteigen die Bilanzen der Primärhändler. Um ein Primärhändler zu sein, muss man garantieren können, dass man in der Lage sein wird, eine bestimmte Menge an Schuldtiteln zu kaufen. Was passiert, wenn man sie nicht verkaufen kann? Die Bank bleibt auf den Schulden sitzen, und dann geht sie pleite. Wir haben hier also ein echtes Problem. Sie können diese Art von Schulden nicht auf Dauer ausgeben. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich Geld geliehen, ohne vor, es zurückzuzahlen… . . Die Fed ist unabhängig, und sie will keine langfristigen Schulden. Sie haben sich auf das kurze Ende der Kurve zubewegt. Wie kann man eine Regierung weiter finanzieren, wenn es keine Käufer für die Schulden gibt? Das ist ein globales Problem.“

Der Krieg erfüllt also alle Kriterien? Armstrong sagt: „Auf jeden Fall. Sie können all diese Schulden nicht mehr bedienen, und das ist das eigentliche Ziel. Das ist der Grund, warum (Klaus) Schwab da draußen sagt, dass man nichts besitzen und glücklich sein wird. Er versucht, es so aussehen zu lassen, als ob sie das für euch tun würden. Wir werden alle Schulden begleichen und Sie von all Ihren Schulden befreien. Das ist so, weil sie alles auslöschen werden. Die Rentenfonds werden alle weg sein. Deshalb bringen sie ein garantiertes Grundeinkommen auf den Markt, das Ihre Rente ersetzen soll. Sie haben das alles schon ausgearbeitet. Das ist das Endziel, denn so können sie nicht weiterarbeiten. Sie können sich nicht weiterhin leihen, was immer sie benötigen, ohne die Absicht, es jemals zurückzuzahlen.“

Armstrong verrät, warum die Wahlen 2024 möglicherweise nicht stattfinden werden. Kann der Deep State genug Wählerbetrug begehen, um Biden und den Rest der Neocons an der Macht zu halten? Armstrong sagt, dass das meiste, was heute passiert, die Schuld der Neocons ist und dass sie die Kontrolle über beide Parteien haben. Armstrong weist darauf hin, dass die Demokratin Hillary Clinton für das gefälschte Trump/Russland-Dossier bezahlt und der Republikaner John McCain es dem FBI übergeben hat. Armstrong nennt es die „Uni-Partei“ und geht auf die Probleme ein, die die Neocons absichtlich verursachen.

Armstrong spricht auch über den Dollar, Gold, zivile Unruhen, Sachwerte und den Ukraine-Krieg. Armstrongs Quellen zufolge beläuft sich die tatsächliche Zahl der Opfer der ukrainischen Armee auf satte 250.000 Tote. Armstrong sagt, dass Russland den Krieg NICHT verliert. Es gewinnt ihn sogar.

In dem 47-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.