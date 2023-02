Obamas ehemaliger Arzt im Weißen Haus warnt, Bidens kognitiver Verfall bringe die USA näher an einen „totalen Krieg“ und werde „Menschen in den Tod treiben“.

Barack Obamas ehemaliger Arzt im Weißen Haus hat davor gewarnt, dass der kognitive Verfall von Joe Biden die USA näher an einen „totalen Krieg“ mit China und Russland bringt.

Der Arzt, der Abgeordnete Ronny Jackson, sagte, es sei „erschreckend“, dass Biden Oberbefehlshaber sei.

Jackson war Arzt im Weißen Haus während der Regierungen von George W. Bush, Barack Obama und Donald J. Trump.

„Es ist erschreckend für unser Land, dass Biden unser Oberbefehlshaber ist. Er weiß die Hälfte der Zeit nicht, woran er ist, und jeden Tag bringt er uns einem totalen Krieg mit Russland und China näher“, erklärte Jackson laut einem Bericht von Breitbart News.

„Sein kognitiver Verfall wird Menschen in den Tod treiben“, fuhr er fort.

Biden unterzog sich bei seiner Untersuchung im vergangenen Jahr keinem kognitiven Screening.

Im Jahr 2018 unterzog Jackson nach Aufrufen von Demokraten und den Mainstream-Medien Präsident Donald Trump einem kognitiven Test und schuf damit einen Präzedenzfall.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jackson darauf hinweist, dass Biden untersucht werden muss.

Im Juni 2021 und im Februar 2022 schrieb der Arzt an Präsident Biden und forderte ihn auf, sich einem kognitiven Test zu unterziehen, doch seine Bitten wurden ignoriert.

Im Juli letzten Jahres schickte Jackson einen weiteren Brief an Biden, den Arzt des Präsidenten, Dr. Kevin O’Connor, und den leitenden medizinischen Berater, Dr. Anthony Fauci, in dem er Präsident Biden erneut aufforderte, sich unverzüglich einem kognitiven Test zu unterziehen und die Ergebnisse dem amerikanischen Volk mitzuteilen.

„Ich habe schon lange gesagt, dass eine Zeit kommen würde, in der ich nicht der Einzige bin, der über Joe Bidens kognitiven Verfall spricht“, sagte Jackson. „Diese Zeit ist jetzt gekommen.“

Jackson fuhr fort: „Da die Demokraten im Westflügel und die breitere Demokratische Partei ihre Unzufriedenheit über seinen altersbedingten Verfall zum Ausdruck bringen, sollte es Präsident Biden, Dr. O’Connor und Dr. Fauci mehr denn je klar sein, dass es an der Zeit ist, sich einem kognitiven Test zu unterziehen. Dies ist keine politische Frage, sondern gesunder Menschenverstand. Wenn Joe Biden von seiner Fähigkeit überzeugt ist, bei einem kognitiven Test so gut abzuschneiden wie Präsident Trump, kann er die Befürchtungen seiner demokratischen Kollegen mit diesem einfachen Test leicht ausräumen.“