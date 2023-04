Warum um alles in der Welt sollte eine Regierung „aus dem Volk, durch das Volk, für das Volk“ innerhalb weniger Jahre mehr als 4 Milliarden Dollar für PR-Dienstleistungen ausgeben? Und PR für wen oder was?

PR-Firmen und Werbeagentur-Holdinggesellschaften sind ein zentrales Rädchen in der globalen Propagandamaschine. Sie sorgen dafür, dass ein und dieselbe Botschaft an vielen verschiedenen Orten zeitlich aufeinander abgestimmt verbreitet wird

Schätzungsweise zwei Drittel bis 80 % der Inhalte, die von den Unternehmensmedien ausgestrahlt und veröffentlicht werden, stammen von PR-Firmen wie den vier genannten. Mit anderen Worten: Die meisten so genannten Mainstream-Medien-„Nachrichten“ sind Propaganda

Die vier größten Werbeholdinggesellschaften der Welt sind die Publicis Groupe, WPP, die Omnicom Group und die Interpublic Group, und alle sind eng mit den Medien, dem militärisch-industriellen Komplex und den politischen Entscheidungsträgern verflochten

Eine Handvoll privater Investmentgesellschaften beherrscht jeden Aspekt unseres Lebens und besitzt alles, wofür wir unser Geld ausgeben. Die beiden größten von ihnen sind Vanguard und BlackRock. Vanguard und/oder BlackRock gehören auch zu den 10 größten Aktionären der vier größten Werbeagentur-Holdinggesellschaften

Die 1 % der reichsten Menschen der Welt liefern die ideologische Rechtfertigung, die die Umsetzung des Great Reset weltweit vorantreibt. Der Begriff, den die Wissenschaft verwendet, um diese globalistische Kabale zu beschreiben, ist „The Transnational Capitalist Class“ oder TCC

In ihrem Buch „One Idea to Rule Them All, Reverse Engineering American Propaganda“ deckt Michelle Stiles auf, wie die amerikanische Öffentlichkeit (und in der Tat die Weltbevölkerung insgesamt) von PR-Firmen, die die Propagandakampagnen der globalistischen Kabale durchführen, indoktriniert und betrogen wurde. Ich werde Michele in Kürze für dieses Buch interviewen.

Die PR-Agentur erstellt einen globalen Medienplan für einen bestimmten Kunden. Sie entscheidet, welche Artikel geschrieben werden und wo sie erscheinen sollen. Dann entscheidet sie, wo und wann Anzeigen geschaltet werden. Während also die Arzneimittelhersteller scheinbar einen direkten Einfluss auf die Medien haben, sind es in Wirklichkeit die PR-Firmen, die die größte Kontrolle ausüben, vor allem wenn es um die Organisation des Ganzen geht.

Sie sorgen dafür, dass ein und dieselbe Botschaft an vielen verschiedenen Stellen zeitlich aufeinander abgestimmt verbreitet wird. PR-Firmen sind also ein zentrales Rädchen in der globalen Propagandamaschine und müssen auch als solches verstanden werden.

Nebenbei bemerkt, gibt es zwei Bezeichnungen für PR-Unternehmen: Public-Relations-Firmen und Werbeagentur-Holdinggesellschaften. Werbeagentur-Holdinggesellschaften betreiben Öffentlichkeitsarbeit, sind aber in erster Linie auf Werbeagenturen ausgerichtet.

Ein russisches Nestpuppenmodell der Welt

Wie in „Wem gehört die Welt?“ beschrieben, beherrscht eine Handvoll privater Investmentgesellschaften jeden Aspekt unseres Lebens und besitzt alles, wofür wir unser Geld ausgeben, von Lebensmitteln und Getränken bis hin zu Kleidung, Reisen, Wohnungen und so ziemlich allem anderen, was man sich vorstellen kann.

Während es auf dem Markt Hunderte von konkurrierenden Marken zu geben scheint wie russische Nestpuppen, besitzen größere Muttergesellschaften mehrere kleinere Marken. In Wirklichkeit gehören z. B. alle verpackten Lebensmittelmarken einem Dutzend größerer Muttergesellschaften.

Diese Muttergesellschaften wiederum sind im Besitz von Aktionären, und die größten Aktionäre sind bei allen dieselben: Vanguard und Blackrock. Diese institutionellen Anleger besitzen sich auch gegenseitig. Sie sind Anteilseigner an den Unternehmen der jeweils anderen, was das Konzept des Wettbewerbs aushöhlt und das globale Monopol noch weiter stärkt.

Vier Anzeigen-Holdinggesellschaften dominieren die Medienlandschaft

Die vier größten Werbeholdinggesellschaften der Welt sind derzeit die Publicis Groupe, WPP, die Omnicom Group und die Interpublic Group, und Stiles stellt fest, dass sie alle „eng mit den Medienkonzernen, dem militärisch-industriellen Komplex und den politischen Eliten verflochten sind“.

Jede Agentur hat ihrerseits kleinere Tochtergesellschaften und Filialen, was wiederum den Eindruck erweckt, dass es weit mehr Akteure gibt, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Und wie bei allem anderen auch, gehören Vanguard und/oder BlackRock zu den zehn größten Anteilseignern dieser vier größten Werbeagentur-Holdinggesellschaften. Sie besitzen auch große Medienunternehmen und die größten Arzneimittelhersteller.

„Schätzungsweise zwei Drittel bis 80 % der Inhalte, die von Unternehmensmedien ausgestrahlt und veröffentlicht werden, stammen von PR-Firmen.“

Der Klarheit halber listet Stiles in ihrem Buch die drei größten Unternehmen WPP, Omnicom und Interpublic auf, aber im November 2021 hat Publicis WPP in Bezug auf den Marktwert überholt und den ersten Platz als weltgrößte Werbe-Holdinggesellschaft eingenommen. WPP hat allerdings immer noch einen größeren Jahresumsatz. Dennoch haben alle vier Unternehmen einen Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar. Im Jahr 2022:

Das in London ansässige WPP, das Agenturen in 112 Ländern unterhält, erwirtschaftete 17,847 Milliarden Dollar.

Zu den bemerkenswerten Kunden gehören Amazon, Microsoft, NBC, Healthline, das Weltwirtschaftsforum (WEF) und Pfizer.

Publicis erwirtschaftete 14,957 Milliarden Dollar mit Kunden aus der Technologie-, Pharma- und Bankenbranche.

Omnicom mit Sitz in New York City erwirtschaftete 14,289 Milliarden Dollar mit seinen mehr als 200 Agenturen, die mehr als 5.000 Unternehmensmarken, Universitäten, gemeinnützige Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) betreuen.

Der Umsatz der Interpublic Group belief sich auf 10,928 Milliarden Dollar und zu ihren Kunden gehören die U.S. Army, ABC, Columbia Records, Unilever, U.S. Bank, Facebook und ExxonMobil, um nur einige zu nennen.

Laut Stiles stammen schätzungsweise zwei Drittel bis 80 % der von den Unternehmensmedien ausgestrahlten und veröffentlichten Inhalte von PR-Firmen. Mit anderen Worten: Die meisten so genannten Mainstream-Medien-„Nachrichten“ sind Propaganda.

Bemerkenswerterweise liegen die Einnahmen dieser vier größten Werbeholdinggesellschaften zusammengenommen immer noch unter 60 Milliarden Dollar, was ein bescheidener Preis für die Kontrolle von bis zu 80 % der globalen Mainstream-Medienlandschaft zu sein scheint. Aus der Sicht der Globalisten ist dies eindeutig gut angelegtes Geld.

Die transnationale kapitalistische Klasse

Wie Stiles feststellt, ist der Begriff, den die Wissenschaft zur Beschreibung dieser globalistischen Kabale verwendet, die „Transnationale Kapitalistenklasse“ oder TCC. „Sie sind 1 % der reichsten Menschen der Welt, die die ideologische Rechtfertigung für gewünschte Maßnahmen liefern, die weltweit in der Verfolgung ihrer gemeinsamen Interessen durch transnationale Regierungsorganisationen umgesetzt werden“, schreibt sie.

Weiter zitiert sie das Buch des Soziologen Peter Phillips, „Giants: Die globale Machtelite“, in dem Phillips die Details beschreibt:

„… das riesige Netz der Verflechtungen der 17 riesigen Investmentfirmen, die mehr als 43 Billionen Dollar an Kapital verwalten, die ihrerseits untereinander verflochten sind, die Beinahe-Giganten … und Eigentumsanteile an den 1.500 größten Unternehmen rund um den Globus haben, was ihnen enorme Macht in den Vorstandsetagen der Unternehmen auf der ganzen Welt verleiht. Die Führungskräfte dieser Firmen treffen sich das ganze Jahr über auf verschiedenen politischen Konferenzen, um Kontakte zu knüpfen, Strategien zu entwickeln und Empfehlungen in Form von Berichten und Weißbüchern auszuarbeiten, die die weltweite Geopolitik stark beeinflussen … Wenn Sie immer noch im finsteren Mittelalter leben und glauben, dass es keine miteinander verflochtene globale Elite gibt, die die Souveränität der Nationalstaaten kontrolliert und überwältigt und die ideologische Landschaft beherrscht, nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie Phillips Buch. Es ist ein Realitätscheck, der so erfrischend ist wie eine kalte Dusche … Philips porträtiert 389 der weltweit mächtigsten Akteure des Kapitalismus … Es ist ein sehr kleines Ökosystem verschlungener Verbindungen, finanzieller Überschneidungen, elitären Ansehens und der Kontrolle von Botschaften, das sie bewohnen … Es gibt Verflechtungen, Kreuzverflechtungen, Partnerschaften, Überschneidungen in der Führung und ständige Vernetzung unter den 1%. Das ist offensichtlich. Eine offensichtliche, aber bisher übersehene Frage ist: Wenn ein zutiefst komplexes geopolitisches und ideologisches Netz bereits etabliert wurde, wer sind dann die Weber und was haben sie vor? Wer ist für die Organisation in einem so großen Maßstab verantwortlich? Menschen, die sich mit dieser Art von Dingen beschäftigen, haben viele Namen für die Weber: „The Deep State“, „The 1%“, „The Elites“, „GloboCap“, „The Powers That Be“ oder einfach „Globalists“. Es ist wahrscheinlich, dass die wahren Führer immer im Verborgenen bleiben werden, und die in Phillips‘ Buch vorgestellten Führer sind mehr oder weniger Aushängeschilder, die für die Kontrolleure hinter den Kulissen stehen. Denken Sie daran, dass Wölfe sich nicht in der Öffentlichkeit zu erkennen geben. Wenn die Dinge schief laufen, schützt ihre Anonymität sie. Letztendlich ist es nicht so wichtig, die Namen zu kennen, sondern das systematische Spiel zu verstehen, das sie spielen, um alles zu gewinnen.“

Aber trotz all ihrer privaten Treffen wären die Globalisten nicht in der Lage gewesen, dieses versteckte Monopol aufzubauen, bei dem ihnen alles gehört, wenn sie nicht die Medien kontrolliert hätten.

Sie haben ihre Kontrolle über die Medien lange Zeit ziemlich gut versteckt, aber während des COVID hat das wortwörtliche Wiederkäuen von Unsinn und leicht zu bestätigenden Lügen gezeigt, dass hinter dem Wahnsinn zweifellos eine Organisation von oben nach unten steckt.

Hier scheint Publicis ein Spitzenkandidat als primärer Strippenzieher zu sein, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen mit dem Weltwirtschaftsforum zusammenarbeitet, das den Ruf nach einem „Reset“ der Weltwirtschaft und einer kompletten Überholung unserer Lebensweise anführt.

US-Regierung gibt Milliarden für Propaganda aus

Während private Interessen im Mittelpunkt der globalistischen Kabale oder des Tiefen Staates stehen, ist es ein Fehler zu glauben, dass Regierungen nicht an ihren Plänen – oder ihrer Propaganda – beteiligt sind.

Wie Stiles berichtet, gab die US-Bundesregierung zwischen 2007 und 2015 mehr als 4 Milliarden Dollar für Public-Relations-Dienstleistungen aus, plus weitere 2,2 Milliarden Dollar für Umfragen, Forschung und Marktberatungsdienste. Warum braucht eine Regierung „aus dem Volk, durch das Volk, für das Volk“ all diese PR? Kurz gesagt: Um die Öffentlichkeit mit den Narrativen und Standpunkten der Globalisten zu indoktrinieren.

„Der Aufbau von Vertrauen braucht Zeit, weil sich der Charakter nur durch Taten offenbart“, stellt Stiles fest, und das ist Betrügern und Propagandisten gleichermaßen bekannt. Ohne ein gewisses Maß an Vertrauen wird ein Betrug nicht funktionieren, und wir entdecken jetzt, dass die globalistische Kabale Jahrzehnte damit verbracht hat, einen Betrug zu inszenieren, der so groß ist, dass viele es immer noch nicht glauben können. Sie haben die akademische Welt, die Wissenschaft und so ziemlich jeden Zweig der Regierung infiltriert, und das nicht nur in den Vereinigten Staaten.

In einem funktionierenden System hätten uns die Mainstream-Medien vor dem Plan gewarnt und die Lügner und Betrüger aufgedeckt. Aber das taten sie nicht, und der Grund dafür ist, dass die Mainstream-Medien nicht mehr frei sind, die Wahrheit zu berichten. Sie wurden von der globalistischen Propagandamaschine gekapert, und ihre Hauptaufgabe besteht darin, die von PR-Firmen im Auftrag der Kabalen geschaffenen Erzählungen zu verbreiten.

„Propaganda ist ein Sport für reiche Männer“, schreibt Stiles. „Stellen Sie sich vor, Sie können mit einem Haufen Geld ‚Vertrauen‘ kaufen, das es Ihnen ermöglicht, Ideen zu monopolisieren. Ihre Ideen an der Spitze der Nahrungskette sorgen für eine anhaltende Marktdominanz und einen finanziellen Einfluss auf eine manipulierte Bürgerschaft. Sie werden dies auf verschiedene Weise tun: durch die Gründung von Stiftungen, die große Geldsummen an Organisationen „spenden“, die Sie beeinflussen möchten, durch das Sponsoring von Organisationen, die Einfluss auf nationale und globale Führungspersönlichkeiten haben, und durch die Gründung von gemeinnützigen Organisationen, die Ihre Botschaft verbreiten können und dabei unabhängig erscheinen. Das dauert Jahrzehnte, aber Sie sind ein geduldiger Mensch. Schließlich soll die globale ideologische Dominanz nicht über Nacht entstehen. Wenn genügend Einrichtungen existieren oder gekapert wurden, ist der Durchschnittsbürger der besten Pseudowirklichkeit ausgesetzt, die man mit Geld kaufen kann. Es ist eine teuflische Leistung – die Korruption und Übernahme des ideologischen freien Marktes. Ihre Ideen durchdringen die Landschaft, und Ihre hilflosen Opfer kämpfen darum, die ‚Wahrheit‘ zu erkennen, gefangen in einem buchstäblichen Spinnennetz aus miteinander verbundenen und gut finanzierten autoritären Stimmen und Organisationen.“

Die Gründung eines Ideensyndikats

Stiles geht auf die verschiedenen Wege ein, auf denen es den globalistischen Technokraten und Transhumanisten gelungen ist, ein „Ideensyndikat“ zu gründen, in dem ihre Ideen immer ganz oben auf der Liste stehen. Ein Weg war die Gewinnung gesellschaftlicher Einflussnehmer durch die Verlockung von „Stipendien und das Versprechen von Ernennungen, Veröffentlichungen und Prestige“.

Diese Strategie hat dazu geführt, dass Menschen mit geringer Integrität und Moral im Mittelpunkt stehen – die meisten sind im Grunde genommen Menschen, die bereit sind, sich zu verkaufen -, während gleichzeitig der Einfluss unabhängiger Denker, die nicht gekauft werden können, gedrosselt wird.

Eine weitere äußerst wirksame Strategie besteht darin, „das Reich der Ideen zu kontrollieren, indem bestimmte Themen und Erzählungen großzügig finanziert werden, während andere, die zum Aussterben verurteilt sind, selektiv ausgehungert werden“, schreibt Stiles. Dies geschieht routinemäßig durch wohltätige Stiftungen. Durch „Wohltätigkeit“ kann die Kabale die Ideen finanzieren, die die TCC befürwortet, während sie gleichzeitig gegnerische Ideen und Ideale aushungert. Wie von Stiles angemerkt:

„Die wahre Bedrohung durch die Stiftungen liegt in ihrer Fähigkeit, Kriegskassen im Kampf der Ideen bereitzustellen, Gewinner und Verlierer auszuwählen und die frei fließende ideologische Landschaft zu korrumpieren … Diejenigen Ideen, die nicht konform sind, unkonventionell oder einfach nicht mit der vorherrschenden Ideologie übereinstimmen, die von den Stiftungsverwaltern vertreten wird, würden auf dem Weinstock verdorren und hätten kaum Reichweite oder Einflussmöglichkeiten. Vieles von dem, was heute als „Wahrheit“ bezeichnet wird, stützt sich auf „Forschung“. Die Forschung sagt“ ist die Essenz vermeintlicher Objektivität und das Rückgrat einer überlegenen Argumentation, die denjenigen, der keine Forschung betreibt, in den Schatten stellt. Die Logik ist wie folgt: Alle wertvollen Ideen erhalten Forschungsgelder; Ihre Ideen haben keine unterstützende Forschung; daher sind Ihre Ideen minderwertig. Wie Sie unschwer erkennen können, haben nicht alle Ideen die gleichen Chancen, sich zu entwickeln, wenn der Kontrollhebel der Finanzierung einseitig ist. Mit diesem Schema könnten ganze intellektuelle Flotten spezialisierter Wissenschaften geschaffen und dazu benutzt werden, die Sozialpolitik, die Gesetzgebung und die Rechtsprechung zu beherrschen, indem man die Geldhähne, die in die akademische Welt fließen, steuert … Die Kontrolle der Stiftungsgelder für die Wissenschaft kann als ein Würgegriff auf das Saatbeet oder die ideologischen Keimzentren betrachtet werden, der auf die Ideengeber und ihren Lebensunterhalt abzielt.“

Der dritte Weg zur Bildung eines Ideensyndikats führt über Tarnorganisationen – Drittorganisationen, die vorgeben, unabhängig zu sein, in Wirklichkeit aber Vertreter einer bestimmten Agenda sind.

„Mit genügend Geld können es sich Frontgruppen leisten, Designerwahrheiten heiß vom Fließband zu entwerfen, um buchstäblich jede Plattform zu unterstützen“, schreibt Stiles und fügt hinzu: „Dank der Milliarden von Dollar, die durch Stiftungen, PR-Firmen und die Technik Dritter ausgegeben werden, schwimmen die Amerikaner buchstäblich in einem Meer von fabrizierten Wahrheiten …“

Kontrolle konkurrierender Ansichten

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Aufrechterhaltung der Kontrolle über Ideen und vorherrschende Narrative sowohl die Monopolisierung von Ideen als auch die gleichzeitige Unterdrückung konkurrierender Ansichten beinhaltet, und PR-Unternehmen und Medien erfüllen beide Funktionen.

Wie Stiles feststellt, gehen die Medien selbst dann, wenn sie gegenteilige Ansichten präsentieren, sehr vorsichtig vor. „Die Wahrheit, die die Macht hat, die Illusion der Demokratie zu zerstören, wird durch eine Brandmauer abgewehrt, und die Medien werden diese Brandmauer einfach nicht überwinden, egal wie „neutral“ sie sich geben.

ChatGPT wiegt sich in den potenziellen Gefahren von PR-Firmen

Abschließend und nur zum Spaß bat ein Mitglied meines Teams ChatGPT kürzlich, „eine Geschichte über die potenziellen Gefahren zu schreiben, wie die drei größten Werbeholdinggesellschaften, die auch als PR-Firmen fungieren, die Berichterstattung über pharmazeutische Produkte beeinflussen können, ähnlich wie Bill Gates das Geld seiner Stiftung nutzen könnte, um die Weltgesundheitsorganisation und Medienorganisationen zu beeinflussen, um die Berichterstattung über die globale Gesundheit zu beeinflussen und potenziell von seinen eigenen pharmazeutischen Investitionen zu profitieren“.

Die sorgfältig ausgearbeitete Eingabeaufforderung für die KI ermöglichte eine Antwort, die den Kern der Wahrheit enthüllt, den selbst die radikalisierten Programmierer bei OpenAI nicht herausfiltern konnten:

