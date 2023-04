Russlands neue Außenpolitik: Die Konfrontation mit dem „Feind“ USA in einer neuen Weltordnung

Moskaus kürzlich veröffentlichtes außenpolitisches Konzept zeigt eine deutliche Verschiebung hin zur Konfrontation mit den USA, zur Priorisierung von Allianzen mit nicht westlichen Ländern und zur Positionierung Russlands als eine Säule der entstehenden multipolaren Welt.

Die USA werden als „Hauptinspirator, -organisator und -vollstrecker“ einer aggressiven antirussischen Politik in der Welt und als Hauptquelle für die Gefährdung der Sicherheit der Russischen Föderation und des Weltfriedens bezeichnet, heißt es in einer wichtigen neuen außenpolitischen Erklärung Russlands.

Am 31. März unterzeichnete Präsident Wladimir Putin das Dekret über das außenpolitische Konzept Russlands, das die offizielle Weltsicht, die Interessen und die Ziele des Landes umreißt. Im Gegensatz zu früheren Versionen aus den Jahren 1993, 2000, 2008, 2013 und 2016 ist das Konzept 2023 feindseliger gegenüber dem Westen und enthält Verweise, die an die Zeit des Kalten Krieges erinnern.

Zusammenstoß der Zivilisationen

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts begannen russische Politiker und Wissenschaftler, den Begriff „russische Welt“ oder „Russkiy Mir“ zu verwenden, um auf die kulturellen, historischen und sprachlichen Verbindungen zur russischsprachigen Welt hinzuweisen und die russische Kultur und Werte zu fördern und zu bewahren.

In einem globalen geopolitischen Kontext löste diese Idee jedoch einige Kontroversen aus. Während die einen darin einen Versuch sehen, die russische Sprache und Kultur zu schützen, betrachten andere es als ein Instrument zur Ausübung von politischem Einfluss und Kontrolle über Nachbarländer mit einer bedeutenden russischsprachigen Bevölkerung, wie die Ukraine, Weißrussland und die baltischen Staaten – sozusagen ein Soft-Power-Instrument in Russlands Außenpolitik.

Dennoch ist Russlands außenpolitisches Konzept 2023 das erste offizielle Dokument des Landes, das den Begriff „russische Welt“ enthält. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich russische Offizielle und insbesondere Präsident Putin zunehmend auf gemeinsame zivilisatorische, kulturelle und ideologische Werte berufen und den Kampf als einen zwischen dem Liberalismus und anderen Zivilisationen dargestellt.

Die russischen Eliten sind davon überzeugt, dass das Überleben ihres Landes als einzigartige und unabhängige Zivilisation eine geopolitische Abkehr von der unipolaren Welt, die durch die Vorherrschaft der USA repräsentiert wird, erforderlich macht.

Das neue Konzept hebt kulturelle und ideologische Faktoren hervor und deutet darauf hin, dass die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen ideologischer wird, zumal die Ablehnung des Neoliberalismus zu einem Fundament der russischen Außenpolitik geworden ist.

Es wird erwartet, dass diese Konfrontation globale Auswirkungen haben wird, auch in Regionen wie Westasien, wo sie den Nationalismus anheizen könnte – der in regionalen Staaten wie Saudi-Arabien mit Stolz zugenommen hat -, was wiederum weitere Konflikte verschärfen kann.

Zurück zur Rhetorik des Kalten Krieges

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion betonen russische außenpolitische Konzepte die „Zusammenarbeit“ mit dem Westen, insbesondere mit den USA, wenn es um Themen geht, die für Moskau von Belang sind – wie etwa die NATO-Erweiterung – wie in der russischen Militärdoktrin von 2014 dargelegt.

Das neue außenpolitische Konzept stellt jedoch eine Abkehr von diesem Ansatz dar und erinnert an Formulierungen aus der Zeit des Kalten Krieges wie „friedliche Koexistenz“, „strategische Parität“ und vor allem das Streben nach einem „Interessenausgleich“ mit den USA auf der Grundlage einer „gemeinsamen besonderen Verantwortung für strategische Stabilität und internationale Sicherheit“.

Das Konzept führt auch wieder eine Teilung der Welt in zwei Lager ein: die neokolonialen Staaten und ihre Verbündeten, die eine Weltordnung „nach ihren eigenen Regeln“ anstreben, und „Länder, die gegen die gegenwärtige Weltordnung rebellieren“.

Russland versucht, sich als führendes Land unter den Ländern zu positionieren, die sich der amerikanischen Hegemonie widersetzen, und arbeitet daran, „das koloniale System des zwanzigsten Jahrhunderts zu beseitigen und dem neuen westlichen Kolonialismus entgegenzutreten“.

Ähnlich wie die während des Kalten Krieges entstandene Bewegung der blockfreien Staaten, die sich weigerte, sich mit einer Partei auf Kosten einer anderen zu verbünden, gibt es einen wachsenden Trend von Swing States, insbesondere in Westasien, die ihre Beziehungen zu den Großmächten neu bewerten und den Wettbewerb zwischen ihnen nutzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen.

Die USA: Russlands Hauptfeind

Russland hat die USA als Hauptverantwortlichen für eine aggressive Politik gegen das Land ausgemacht. In früheren außenpolitischen Konzepten verfolgte Moskau in seinen Beziehungen zu Washington einen vorsichtigen diplomatischen Diskurs, der sich auf die Vertiefung der Zusammenarbeit konzentrierte und Begriffe wie „unfreundliche amerikanische Politik“ oder „Ausdruck der Besorgnis“ verwendete.

Doch mehr als ein Jahr nach Beginn des russisch-westlichen Krieges in der Ukraine hat Moskau die USA zu seinem ersten Feind und zur größten Bedrohung seiner Interessen im In- und Ausland erklärt. Es ist daher zu einer Priorität geworden, „die Überreste der Hegemonie der Vereinigten Staaten und anderer unfreundlicher Länder in globalen Angelegenheiten zu beseitigen“.

Im Zusammenhang mit der Konfrontation mit dem, was es als westliche Offensive wahrnimmt, hat Russland seine Absicht angekündigt, eine nicht-westliche Allianz mit den Ländern des globalen Südens aufzubauen, um neokolonialen Ambitionen entgegenzutreten. Dies kann den Einsatz aller verfügbaren Mittel, auch militärischer, und die Unterstützung von Ländern beinhalten, die ihre Souveränität abseits der US-Hegemonie sichern wollen.

Besonders besorgniserregend für Washington ist die Erklärung Moskaus, dass es bereit ist, die USA zu unterstützen:

Lateinamerikanische Länder, die daran interessiert sind, ihre Souveränität und Unabhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten zu sichern, einschließlich der Stärkung und Ausweitung der sicherheitspolitischen, militärischen und technisch-militärischen Zusammenarbeit.

Dies könnte als eine Absichtserklärung zur Eskalation der Aktivitäten im „Hinterhof“ der USA gesehen werden, wenn die entsprechenden Gründe vorliegen.

Westasien in der russischen Außenpolitik

In Westasien und Nordafrika hat Moskau seine Absicht bekundet, am Aufbau eines „umfassenden und nachhaltigen regionalen Sicherheitssystems auf der Grundlage der Kombination der Inseln der Länder der Region“ zu arbeiten. Dies ist eine Reaktion auf die Bemühungen der USA, die regionale Sicherheit in der gesamten Region zu vernetzen, indem sie die militärischen und technischen Beziehungen zu ihren regionalen Verbündeten stärken.

Vergangenes Jahr bekräftigte US-Präsident Joe Biden auf dem GCC+3-Gipfel in Jeddah, Saudi-Arabien, diese Vision mit den Worten:

Die Verpflichtung der Vereinigten Staaten, eine stärker integrierte und regional vernetzte Luft- und Raketenabwehrarchitektur voranzutreiben und der Verbreitung unbemannter Luftfahrtsysteme und Raketen an nicht staatliche Akteure entgegenzuwirken, die den Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohen.

Russland will verhindern, dass Washington einseitig ein Sicherheitssystem in der Region errichtet, das den Interessen Moskaus und seiner Verbündeten zuwiderläuft.

Russland und die „islamische Welt

Im Gegensatz zu früheren Versionen enthält das Konzept 2023 auch einen Hinweis auf den „Schutz der Christen im Nahen Osten [Westasien]“. Dies wird auf den in Russland vorherrschenden konservativen Diskurs und die Besorgnis über den Angriff des Westens auf alles, was mit Russen zu tun hat, einschließlich der orthodoxen Kirche, zurückgeführt. Diese Positionierung stellt Russland als Verteidiger all derer dar, die seine Ideen, Visionen und Überzeugungen teilen.

Ferner ersetzt das Konzept zum ersten Mal den archaischen Begriff „Naher Osten“ durch „islamische Welt“ und spiegelt damit Moskaus Betonung des kulturellen Pluralismus als Eckpfeiler des multipolaren Systems wider.

Das Konzept legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit und des Vertrauens mit dem Iran, gefolgt von der umfassenden Unterstützung Syriens und der Vertiefung der für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften mit der Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Bemerkenswert ist, dass die VAE in dem Konzept nicht gesondert erwähnt werden.

Moskau hat auch der Unterstützung seiner Verbündeten und Partner bei der Gewährleistung von Verteidigung und Sicherheit – auch in afrikanischen Ländern – Priorität eingeräumt, indem es die Bereitschaft Russlands ankündigte, sie in den Bereichen Sicherheit, Militär und Technologie zu unterstützen.

Dies stellt eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem russischen Konzept von 2016 dar, in dem Afrika nur in einem Absatz erwähnt wurde. Stattdessen konzentriert sich das Konzept 2023 auf Afrika als „bedeutendes und einflussreiches Zentrum der globalen Entwicklung“, das vom Westen und seiner „neokolonialen Politik“ bedroht ist.

Russlands offenkundiges Schicksal

Das neue Konzept nimmt auch eindeutig Bezug auf „hard power“, was darauf hindeutet, dass sich die russische Außenpolitik stark auf den Faktor Macht stützen wird, der im Kontext des scharfen globalen Wettbewerbs als unvermeidlich angesehen wird.

In seinem Buch „The Clash of Civilizations“ vertrat der verstorbene amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington die Ansicht, dass kulturelle und religiöse Unterschiede die Hauptquelle für Konflikte in der Welt nach dem Kalten Krieg sein werden. Der berühmte russische Philosoph Iwan Iljin vertrat die Ansicht, dass die Aufgabe Russlands darin besteht, die Zivilisation und das „Gute“ zu schützen, indem es einen großen Führer hervorbringt, der Russland retten und das Böse besiegen wird. Es scheint, dass Putin sich selbst als eine Führungspersönlichkeit sieht, die dazu bestimmt ist, die russische Zivilisation zu schützen.

Das außenpolitische Konzept Russlands für 2023 ist das erste offizielle Dokument, das die allgemeine Richtung des Staates nach dem Krieg in der Ukraine vorgibt. Es enthält eine klare Erklärung, dass die USA der Feind sind und dass Russland eine der Säulen der sich entwickelnden multipolaren Weltordnung sein will. Heute gibt es kein Blatt mehr vor den Mund: Moskau ist bereit, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um dem Feind entgegenzutreten und auf die Erreichung seiner Ziele hinzuarbeiten.