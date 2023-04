Jetzt meldet sich der stellvertretende Finanzminister während der Regierung Reagan zu aktuellen Entdollarisierung

Paul Craig Roberts: Washington schoss sich selbst in den Kopf, indem es die Entdollarisierung erleichterte

Link zum Video

Die US-Inflation ist im März auf 5 % gesunken, gegenüber 9,1 % im letzten Sommer. Leider ist es noch zu früh, um den Champagner zu öffnen, da die Wirtschaft des Landes von einer Vielzahl von Krankheiten befallen ist, wie Dr. Paul Craig Roberts, ein US-Ökonom und ehemaliger stellvertretender Finanzminister in der Reagan-Regierung, gegenüber Sputniks Dimitri Simes, Jr.

Anfang dieser Woche erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen vor der Presse im Vorfeld der Weltbanktagung, die US-Wirtschaft entwickle sich außerordentlich gut, mit einer anhaltend soliden Schaffung von Arbeitsplätzen, einer allmählich sinkenden Inflation und robusten Verbraucherausgaben. „Ich rechne nicht mit einem Abschwung der Wirtschaft“, fasste die Finanzministerin zusammen.

Die jüngsten Beschäftigungszahlen zeigen, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im März um 156.000 gestiegen ist, was nahe an den Erwartungen des Dow Jones von 238.000 liegt; die Arbeitslosenquote ist auf 3,5 % gesunken, während man erwartet hatte, dass sie bei 3,6 % bleiben würde. Gleichzeitig sank der Verbraucherpreisindex nach Angaben des US-Büros für Arbeitsstatistik im vergangenen Monat auf 5 % auf Jahresbasis, gegenüber 6 % im Februar.

Bedeutet dies, dass die US-Wirtschaft wieder auf dem richtigen Weg ist? Nicht so schnell, sagt Dr. Paul Craig Roberts, ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Autor, der in der Reagan-Regierung als stellvertretender Finanzminister und Mitherausgeber des Wall Street Journal tätig war. „Nun, US-Finanzminister müssen den Dingen ein positives Gesicht geben“, sagte Dr. Roberts. „Ich meine, sie kann nicht einfach sagen, dass wir eine Rezession haben werden. Es ist gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, weil die US-Wirtschaftsdaten so schlecht sind. Die Art und Weise, wie Arbeitslosigkeit und Inflation gemessen werden, ist beispielsweise so angelegt, dass beides unterbewertet wird. Die Arbeitslosigkeit wird nicht richtig gezählt, und die Inflation wird nicht richtig gemessen. Hierfür gibt es historische Gründe. Sie wollen die Inflation nicht richtig messen, weil sie dann mehr Anpassungen an die Lebenshaltungskosten auszahlen müssen. Zum Beispiel an die Sozialversicherung. Und eine Zahl wie die hohe Arbeitslosenquote. Wir wissen also nicht wirklich, was uns die Zahlen sagen. Sie gehen von 156.000 neuen Arbeitsplätzen im März aus, und sie behaupten, dass die Inflation nicht weiter steigt. Sie gehen also von der alten Phillips-Kurve aus, die besagt, dass man, wenn man wachsen will, dafür mit einer höheren Inflation bezahlen muss. Und sie sagen: „Oh, wir haben keine höhere Inflation, aber wir haben immer noch 156.000 Arbeitsplätze“. Nun, wir wissen nicht, ob wir sie hatten oder nicht.“

Es gibt zwei Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu messen: zum einen die Daten der Lohnsumme und zum anderen die Haushaltsbefragung, bei der Einzelpersonen befragt werden. Das Problem ist, dass die beiden Zahlen nie übereinstimmen, so der Wirtschaftswissenschaftler. Außerdem war das Bureau of Labor Statistics nie in der Lage, die beiden Zahlen in Einklang zu bringen, und verwendet derzeit die Zahl der Arbeitsplätze auf der Gehaltsliste für seine Messungen.

Man muss auch einen Blick auf diese 156.000 Arbeitsplätze werfen, fuhr Dr. Roberts fort. Nur etwa ein Achtel der Arbeitsplätze hat etwas mit der Produktion von Waren zu tun, die möglicherweise exportiert werden könnten, um das wachsende Handelsdefizit auszugleichen. Der Löwenanteil der Arbeitsplätze entfällt auf den Einzelhandel, d. h. den Verkauf, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Freizeit- und Gaststättengewerbe (mit anderen Worten: Barkeeper, Kellnerinnen usw.).

„Das sind also nicht die Art von Arbeitsplätzen, die zeigen, dass man eine dynamische Industriegesellschaft ist“, betonte der Wirtschaftswissenschaftler. „In der Tat gibt es in der echten verarbeitenden Industrie kein Wachstum bei den Arbeitsplätzen. Das ist kein sehr gutes Bild für eine gesunde Wirtschaft.“

Geldmenge schrumpft, Banken werden zunehmend zahlungsunfähig

Gleichzeitig habe sich das Geldmengenwachstum ins Negative gedreht, betonte der ehemalige Reagan-Beamte und fügte hinzu, dass dies zuletzt während der Großen Depression der Fall gewesen sei. Ihm zufolge birgt die aktuelle Situation die Gefahr einer Rezession.

„Was während der Großen Depression geschah, als es zu einem Ansturm auf die Banken kam, war, dass die Federal Reserve ihrer Verpflichtung als Kreditgeber der letzten Instanz nicht nachkam, den Banken die nötigen Reserven zur Verfügung zu stellen, um sie vor dem Zusammenbruch zu bewahren“, erklärte Dr. Roberts. „Wenn also eine Bank zusammenbrach, schrumpfte die Geldmenge um den Betrag der Bankeinlagen. Heute schrumpft die Geldmenge weitgehend – ich meine, sie kann immer noch aus demselben Grund schrumpfen. Wenn zum Beispiel eine Bank zusammenbricht, schrumpft die Geldmenge immer noch. Aber auch die Fed kann durch ihre Geldpolitik die Geldmenge schrumpfen lassen. Das bedeutet, dass die im Umlauf befindliche Geldmenge nicht mehr ausreicht, um die Menge der Waren und Dienstleistungen zu decken. Wenn also die Geldmenge schrumpft, müssen entweder die Preise für Waren und Dienstleistungen sinken oder das Angebot an Waren und Dienstleistungen. Und es scheint, dass es immer das Angebot ist. Wenn also die Geldmenge schrumpft, schrumpft die Beschäftigung, und die Wirtschaft geht zurück.“

Ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten der USA sei die seit 12 Jahren andauernde Niedrigzinspolitik der Federal Reserve, so der Wirtschaftswissenschaftler weiter. Die US-Banken haben sich auf niedrig verzinste Instrumente wie Staatsanleihen verlassen. Der Wert einer Anleihe ist jedoch der Kehrwert des Zinssatzes. Als die Fed im vergangenen Jahr zu aggressiven Zinserhöhungen griff, fielen Anleihen und einige andere Finanzinstrumente.

All diese zinssensitiven Aktiva in den Büchern der Banken liegen jetzt unter ihren Kosten, aber ihre Verbindlichkeiten sind nicht gesunken. Diese Banken sind also technisch gesehen insolvent, so der Wirtschaftswissenschaftler. Das ist es, was der in Kalifornien ansässigen Silicon Valley Bank widerfahren ist und was mindestens 200 anderen US-Banken widerfahren könnte, bemerkte Dr. Roberts und verwies auf eine kürzlich im Social Science Research Network veröffentlichte Studie.

Und auch wenn die großen Banken behaupten, dass sie ihre Lektion aus der Krise von 2007-08 gelernt haben, so haben sie es in Wirklichkeit nicht getan: Sie verwenden immer noch das Geld der Einleger, um zu spekulieren und sich selbst zu retten, so der Wirtschaftswissenschaftler. Das Ergebnis ist ein wachsendes Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem Bankensystem und ein daraus resultierender Kapitalabzug.

„Das Problem ist, dass die Einleger, die sehen, dass die Banken zahlungsunfähig sind, beunruhigt sind und anfangen, ihre Guthaben abzuziehen“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler. „Nun, um die Abhebungen zu decken, müssen die Banken die Vermögenswerte verkaufen, aber die Vermögenswerte haben an Wert verloren, so dass sie bei jedem Verkauf Verluste hinnehmen müssen. Das würde nicht ausreichen, um alle Abhebungen zu bewältigen. Ein weiterer Grund dafür, dass die Menschen ihre Guthaben abziehen, ist, dass die Banken derzeit praktisch keine Zinsen auf Einlagen zahlen. Geldmarktfonds hingegen zahlen 4,5 %. Die Menschen ziehen also Geld von der Bank ab und legen es in Geldmarktfonds an. Berichten zufolge wurden 1 Billion Dollar aus Bankeinlagen abgezogen. Damit schrumpft die Fähigkeit der Banken, Liquidität bereitzustellen. Das ist also eine ernste Situation. Wie weit wird das noch gehen? Wie sicher wird die Fed sein, dass sie ihre Funktion als Kreditgeber der letzten Instanz erfüllen und den Zusammenbruch dieser Banken verhindern wird? Ich weiß es nicht. Sie wissen, dass alles Mögliche eine ernste Situation auslösen kann, denn die Lage ist ernst. Die Banken sind technisch gesehen zahlungsunfähig. Ich habe also kein großes Vertrauen in die Aussagen des Finanzministers.“

Diese und andere Faktoren machen eine Rezession in den USA sehr wahrscheinlich; sollte sie eintreten, wird sie wahrscheinlich nicht mild ausfallen, zumal die amerikanischen Verbraucher hoch verschuldet sind, so Dr. Roberts.

„Die Amerikaner, die meisten von ihnen, leben von der Hand in den Mund“, sagte der Ökonom. „Ich meine, selbst Menschen mit hohem Einkommen leben von der Hand in den Mund. Denn sie geben alles aus, die Hypothek für ein großes Haus, die Hypothek für ihr Haus, die Hypothek für ihre teuren Autos, die Privatschulen, was auch immer. Jeder lebt also auf Kredit. Wenn also die Arbeitslosigkeit steigt, wie soll man dann seine Schulden bezahlen? Wie soll man seine Schulden bedienen? Ich glaube also, dass die Lage ziemlich ernst ist und dass eine Rezession, wenn sie denn eintritt, wahrscheinlich schwerwiegend sein wird.“

Warum die De-Dollarisierung eine schlechte Nachricht für die USA ist

Unter diesen Umständen war es offensichtlich am unklügsten, umfassende Sanktionen gegen Russland zu verhängen, seine Zentralbankreserven einzufrieren, es von SWIFT abzutrennen und Beschränkungen für Chinas Industrie zu verhängen. Nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers war die Politik der Regierung Biden nicht nur für Moskau und Peking ein Weckruf, sondern auch für viele andere Entwicklungsländer, die begannen, sich zunehmend vom Dollar zu lösen. Infolgedessen sinkt die Nachfrage nach Dollar bei internationalen Transaktionen, während Washington massive Handels- und Haushaltsdefizite aufweist, die finanziert werden müssen.

„Die USA konnten Geld drucken, weil der Dollar die Weltreservewährung war und jeder den Dollar für seine eigenen internationalen Transaktionen verwendete“, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler. „Aber wenn der Dollar diese Rolle verliert und immer weniger Länder ihn für internationale Transaktionen verwenden, wie soll dann die Fed oder die Regierung Dollar drucken, um ihre Rechnungen zu bezahlen, wenn er nicht mehr die Reservewährung ist und nicht mehr allgemein gefragt ist? Was passiert also, wenn der Dollar – puff! – untergehen würde? Das würde eine massive US-Inflation bedeuten. Es wäre eine Art von Inflation, die aus einem Währungszusammenbruch resultiert. Dagegen können die Währungsbehörden nichts tun. Diese Art von Inflation ist die eigentliche Inflation, die wirklich tödliche.“

Es stellt sich die Frage, wie lange der Greenback noch überleben wird und wie schnell der Übergang vom Dollar weg erfolgen wird. Russland, China und die BRICS-Staaten im Allgemeinen gehen dazu über, in ihren Landeswährungen abzurechnen. Dieser Trend breitet sich auch in Südamerika und Afrika aus.

„Das bedeutet also das Ende des Dollars als Weltreservewährung und damit auch das Ende der amerikanischen Macht, denn die amerikanische Macht beruht auf der Fähigkeit, Rechnungen durch Gelddrucken zu bezahlen“, betonte Dr. Roberts. „Niemand sonst kann das tun. Und das hängt vom Dollar als Reservewährung ab. Mit den Sanktionen hat sich Washington also selbst in den Kopf geschossen. Ja, in den Kopf, denn es sagte: ‚Hey, ihr solltet besser aus dem Dollar aussteigen, denn wir benutzen ihn als Strafmechanismus.'“

Zeit, US-Arbeitsplätze nach Hause zu holen, ist längst überfällig

Aber das ist noch nicht alles. In den letzten 30 Jahren haben die USA ihre Produktion ins Ausland verlagert. Das hat zur Folge, dass diese Waren, wenn sie in die Vereinigten Staaten zurückgebracht werden, als „Importe“ eingeführt werden“, so der Wirtschaftswissenschaftler weiter. Das Handelsdefizit steigt also an und muss auf die Art und Weise finanziert werden, wie Washington es schon immer getan hat – durch Gelddrucken. „Aber wie soll die US-Notenbank oder die Regierung Dollars drucken, um ihre Rechnungen zu bezahlen, wenn sie nicht die Reservewährung sind und nicht allgemein nachgefragt werden?“, fragte der Autor.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verlagerung von Arbeitsplätzen die amerikanische Erwerbsbevölkerung nach 30 Jahren dezimiert hat, so Dr. Roberts:

„Die Leute wissen nicht mehr, wie man diese Arbeit macht. Sie haben nicht die Disziplin, eine Produktionsschicht zu übernehmen. Die Infrastruktur in den Städten ist kaputt. Viele der amerikanischen Städte sind Ruinen. Die Menschen sind sich dessen nicht bewusst. Ich habe darüber in einem Buch geschrieben, The Failure of Laissez Faire Capitalism, über den massiven Bevölkerungsverlust in großen Städten – Detroit, Saint Louis – einst das Rückgrat der amerikanischen Industrie. Der demografische Wandel, die Infrastruktur in den Städten, die Versorgungsketten im Land – sie alle sind kaputt und verschwunden. Sie stehen vor einer Situation, wie sie Indien vor 50 Jahren als unterentwickeltes Land hatte, und Sie versuchen, die Entwicklung wiederherzustellen.“

In der Zwischenzeit ist China auf dem besten Weg, einen Vorsprung vor den USA zu haben, weil die Amerikaner ihm einen enormen Vorteil verschafft haben, indem sie ihre Produktion nach Asien verlegten, so der Autor. Schließlich lernten die Chinesen die Techniken und die Unternehmensorganisation, sie bekamen die Technologie. Darüber hinaus vergeben die chinesischen Banken Kredite für echte Investitionen in die Wirtschaft, während die US-Banken dies nicht tun, so Dr. Roberts.

„Wo die amerikanischen Banken Kredite für den Kauf bestehender Vermögenswerte, Hypotheken oder die Finanzierung von Übernahmen bestehender Unternehmen vergeben, betreiben sie Finanzarbitrage und Fremdkapitalaufnahme“, so der Wirtschaftswissenschaftler. „Sie tun nichts, was der Realwirtschaft hilft. Sie finanzieren die Glücksspielkasinos der Wall Street. Nun, wenn man Banken hat, die keine nützliche soziale Funktion erfüllen – und das tun die amerikanischen Banken nicht – und die chinesischen Banken finanzieren echte Investitionen, und 80 % der Banken in China sind sozialisiert, wie kann man dann konkurrieren? Man kann es nicht.“

Die einzige Möglichkeit für die USA, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, ist eine Überholung des Systems und die Rückkehr zu einer geschützten Wirtschaft, so der Wirtschaftswissenschaftler.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.