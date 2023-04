Seit mehr als 30 Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges, steckt die menschliche Gesellschaft in der unipolaren Hegemonie der USA fest. Dies ist keineswegs ein anormaler Zustand. Dennoch ist Washington süchtig danach und möchte ihn zu einer dauerhaften Norm machen. Wenn eine wachsende Zahl von Ländern anfängt, diese globale Ordnung auf sanfte Weise zu verändern, scheinen die USA die Hosen voll zu haben.

Vielleicht sind einige amerikanische Beobachter und Medienvertreter schockiert über die zahlreichen Besuche europäischer Staatsoberhäupter in China, den Appell des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur „strategischen Autonomie“ und Chinas Rolle als Friedensstifter im Nahen Osten und können ihre Besorgnis kaum verbergen. Fox News ist ziemlich unverhohlen und behauptet: „Die Zukunft ist jetzt: China, Russland kehren in die Welt von vor 1989 zurück und fordern den von den USA geführten Westen grundlegend heraus“, hieß es am Montag. Eine Schlagzeile in der Washington Post vom selben Tag lautete: „Chinas neue Weltordnung nimmt Gestalt an“. In dem Artikel wurde betont, dass Chinas neue Initiativen in den Bereichen „Sicherheit“ und „Zivilisation“ die Architektur der von den USA geführten Ordnung grundlegend infrage stellen.

Was für eine Art von Ordnung ist die US-geführte Ordnung? Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort – die unipolare hegemoniale Ordnung unter der Vorherrschaft der USA. Diese Analysen enthüllen lediglich, dass die USA befürchten, ihre globale Führungsposition zu verlieren. Das Land weiß nicht, wie es mit einer anderen, multipolaren Ordnung umgehen soll. Es wehrt sich sogar gegen die Ankunft einer solchen Ordnung.

Wenn es also Länder gibt, die nicht bereit sind, der US-Führung zu gehorchen, oder die sich den USA in den Weg stellen, um ihre Führungsrolle zu festigen, fühlt sich Washington wie eine Fischgräte, die ihm im Hals steckt, und wird keine Zeit verlieren, seinen Stock herauszuholen. Zur Überraschung der USA sind heute sogar Saudi-Arabien und Frankreich es leid, sich von den USA herumkommandieren zu lassen oder Gehorsam zu verlangen. Das muss die empfindlichen Nerven Washingtons getroffen haben.

Fox News vergleicht die derzeitigen internationalen Beziehungen mit dem Kalten Krieg. Das ist ein ignoranter Vorwurf. „Das herausragende Merkmal der Weltstruktur vor 1989 war die Gruppenkonfrontation. Mal sehen, wer jetzt die Gruppenkonfrontation fördert? Es sind die USA“, erklärte Yang Xiyu, ein leitender Wissenschaftler am China Institute of International Studies, gegenüber der Global Times.

Es sind die USA, die ihre Verbündeten fest im Griff haben, um China und Russland gemeinsam einzudämmen, Wirtschaftskriege und Stellvertreterkriege zu führen, diplomatischen Zwang auszuüben und Verleumdungen zu verbreiten. Und jetzt wollen sie sich als „sanfter Riese“ darstellen, der sich nur ungern herausfordern lässt. Nur wenige werden das noch glauben.

Die USA sind weder mit China noch mit Russland konfrontiert, sondern mit dem Trend zu einer multipolaren Welt und dem Ruf nach einer verbesserten internationalen Ordnung, erklärte Xu Liang, außerordentlicher Professor an der School of International Relations der Beijing International Studies University, gegenüber der Global Times.

Alle Länder wollen eine unabhängige Entwicklung, aber die USA versuchen, die hegemoniale Ordnung aufrechtzuerhalten – dies ist zum Widerspruch unserer Zeit geworden. Die sogenannte regelbasierte Ordnung ist eine Ordnung, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die politische Kolonisierung umging, aber die wirtschaftliche und ideologische Kolonisierung in neuen Formen übernahm. Diese Ordnung bietet den Entwicklungsländern keine fairen Entwicklungschancen. Sie ist ungerecht und unhaltbar. Aber Washington hat in dieser Hinsicht lange Zeit Schwarz mit Weiß gleichgesetzt, erklärte Shen Yi, Professor für internationale Beziehungen an der Fudan-Universität, gegenüber der Global Times.

Ob es den USA nun gefällt oder nicht, die Forderung nach einer neuen Weltordnung gewinnt an Dynamik. Die Entdollarisierung hat begonnen. Die Länder konzentrieren sich mehr auf die regionale multilaterale Zusammenarbeit. Die Bedeutung der BRICS nimmt zu, während der Einfluss der G7 abnimmt. Organisationen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit werden immer beliebter. Dies sind Trends, die die USA nicht umkehren können, indem sie sich Feinde schaffen, Druck ausüben oder anderen Zwang auferlegen.

Clare Daly, eine irische Politikerin und Mitglied des Europäischen Parlaments, erklärte kürzlich in einem Exklusivinterview mit der Global Times, dass sich die Welt in einer neuen Phase der internationalen Beziehungen befinde, da die USA die Herzen und Köpfe der meisten Menschen auf der Welt verloren hätten, während sie verzweifelt versuchten, die EU, vielleicht auch Australien und das Vereinigte Königreich, als letzte Gruppe von Menschen auf ihrer Seite zu halten.

Yang zufolge wird der Trend zur Multipolarisierung nicht aufhören, und die USA werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesen Trend zu stoppen. Sie werden weiterhin Feinde formen, die Lagerkonfrontation verstärken und ihre Satellitenländer fest im Griff haben. Doch ganz gleich, was die USA tun und welche Strategie sie anwenden, am Ende wird die Vormachtstellung der USA vom Winde verweht, was das grundlegende Zeichen der Multipolarisierung sein wird.

Je mehr sich die USA gegen diese Entwicklung wehren, indem sie ihre Hegemonie missbrauchen, desto mehr Spaltung, Konfrontation und Zerstörung wird sie in die Welt bringen, was wiederum mehr Widerstand gegen die Sehnsucht der USA nach einer unipolaren Welt auslösen wird.