EINE “IMPFPANDEMIE”: Der eindringliche Weckruf des australischen Senators Malcolm Roberts an die Welt

“Es gibt Leute wie Bill Gates, der die Weltgesundheitsorganisation finanziert, und es gibt Fauci, der ein Völkermörder ist! Fauci hat Tausende von Schwarzafrikanern in Experimenten getötet”.

Heute übergebe ich den Staffelstab an keinen Geringeren als den australischen Senator Malcolm Roberts, der in einem Interview mit Efrat Fenigson eine feurige Tirade losließ, die viele von uns berührt hat.

Senator Roberts, dessen Stimme voller Unglauben darüber ist, wie uns Ivermectin, “eine bewährte, sichere, wirksame, erschwingliche und zugängliche Behandlung”, entrissen wurde. Die Ungerechtigkeit in seinem Tonfall ist greifbar. “Das tut man Menschen einfach nicht an”, ruft er aus und drückt damit die Ungläubigkeit und den Verrat aus, den viele empfinden. Zu allem Überfluss habe die Regierung das Medikament durch etwas ersetzt, das er vehement als “tödliches, ungetestetes, unbewiesenes Medikament” bezeichnet – und dann auch noch die Dreistigkeit besessen, es zur Pflicht zu machen und damit unsere Lebensgrundlage in Geiselhaft zu nehmen.

🚨🚨🚨

A 'PANDEMIC OF VACCINATIONS'

Australian Senator Malcolm Roberts' Fierce Wake-Up Call to the World



Highlights——————-

This is the first time they withdrew a proven, safe, effective, affordable, accessible treatment. Ivermectin. They withdrew it! You don't do… pic.twitter.com/y7eXafRXbs — aussie17 (@_aussie17) May 12, 2024

Die Zahlen, so Senator Roberts, seien erschütternd und entsetzlich. “Rund 26.000 zusätzliche Todesfälle im Jahr 2022”, und was noch alarmierender sei, sei das Schweigen, das diese Statistik begleite. “Und niemand fragt, warum. In seiner Stimme schwingt Frustration mit, tiefe Bestürzung über die schiere Vernachlässigung, die sich hier offenbart.

Noch düsterer wird es, als er von der Unterdrückung und Einschüchterung der Ärzte durch die Aufsichtsbehörden spricht, die uns eigentlich schützen sollen. “Ärzte werden mundtot gemacht”, schimpft er, und die Wut brodelt in seinen Worten. Wenn über tausend Todesfälle durch Impfungen auf nur 14 anerkannte Fälle heruntergerechnet werden, ist die Manipulation eklatant.

Der Begriff “Impfpandemie” kommt ihm über die Lippen, jedes Wort eine Verurteilung der Massenimpfkampagne nach COVID-19. Roberts’ Wut steigert sich, als er die Weltgesundheitsregierung und die Personen an ihrer Spitze an den Pranger stellt. “Diese Bastarde, diese parasitären, räuberischen Globalisten”, schäumt er, und jedes Wort trieft vor Gift. Seine Vorwürfe gegen Tedros von der WHO, der einer Institution vorstehe, in der sexuelles Fehlverhalten an der Tagesordnung sei und nichts dagegen unternehme, sind vernichtend.

“Wie könnte ich Tedros vergessen, einen bekannten Terroristen, der einer Organisation vorsteht, gegen die 83 Personen Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung erstattet haben?”

Aber das ist bisher nicht alles. Als nächstes sind Bill Gates und Dr. Anthony Fauci an der Reihe. Gates wegen seiner finanziellen Verstrickungen mit der WHO, GAVI und den COVID-Impfstoffen; Fauci, der als “völkermordender Wahnsinniger” bezeichnet wird, der angeblich für Gräueltaten gegen die Menschheit im Namen der Wissenschaft verantwortlich ist, wie in Robert Kennedys “The Real Anthony Fauci” beschrieben.

Der Zorn von Senator Roberts wird von vielen geteilt. Seine Worte rütteln auf. Jeder beginnt den Schaden zu sehen, den diese wenigen Gierigen angerichtet haben. Eine große Welle der Wut wächst und wird bald über sie hereinbrechen. Diejenigen, die Unrecht getan haben, werden sich dafür verantworten müssen. Ihre Zeit, sich für ihre Taten zu verantworten, wird bald kommen.

Wenn Sie seine komplette zweistündige Tirade über alles von gefälschtem Klimawandel bis zu digitaler ID und CBDC und mehr sehen möchten, besuchen Sie bitte Efrats Substack-Artikel!