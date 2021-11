Eine inszenierte, gefälschte „Covid-Pandemie“ wurde benutzt, um die Gesundheit, die bürgerliche Freiheit und die Beziehung zwischen Arzt und Patient zu zerstören

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Liebe Leserinnen und Leser, denken Sie einen Moment über das außergewöhnliche Zwangsimpfungsprogramm Covid nach. Wie erklärt sich der Nachdruck, ja sogar die Anwendung tyrannischer Methoden in freien Gesellschaften, um die Bevölkerung zur Impfung zu zwingen, wenn selbst Big Pharma und das korrupte medizinische Establishment nur einen kurzfristigen und stark abnehmenden Schutz durch den Impfstoff behaupten? Das medizinische Establishment selbst sagt, dass eine Doppelimpfung keinen Schutz mehr darstellt. Auffrischungsimpfungen sind für den Rest des Lebens alle sechs Monate erforderlich.

Dies ist besonders rätselhaft, wenn man bedenkt, dass (1) die Sterblichkeitsrate bei Covid sehr niedrig ist. Es sterben hauptsächlich Menschen mit Begleiterkrankungen und solche, die nicht oder falsch behandelt werden. (2) Der Impfstoff schwächt unsere natürliche Immunität. (3) Der Impfstoff verursacht eine Vielzahl von Nebenwirkungen, darunter Todesfälle und lebenslange Behinderungen. CDC und WHO geben zu, dass das Meldesystem für unerwünschte Wirkungen Todesfälle und unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs bei weitem nicht erfasst. Kein Impfstoff oder Medikament, das jemals in der Geschichte in Gebrauch war, hat auch nur einen winzigen Bruchteil der gemeldeten Todesfälle und Beeinträchtigungen verursacht. (4) Der Impfstoff verursacht Varianten, die gegen den Impfstoff und das geschwächte Immunsystem der Geimpften immun sind. Es werden neue Impfstoffe benötigt, um mit den neuen Varianten fertig zu werden, wodurch noch mehr neue Varianten entstehen. (5) Das medizinische Establishment hat die Behandlung von Covid mit zwei bekannten, sicheren, wirksamen und preisgünstigen Medikamenten – Ivermectin und HCQ – im Rahmen seiner Möglichkeiten blockiert. Ärzte, die mit diesen Medikamenten Leben gerettet haben, wurden wegen ihrer Verwendung entlassen. (6) Herausragende und renommierte wissenschaftliche und medizinische Experten, darunter Nobelpreisträger, wurden zensiert und verleumdet, weil sie vor dem gefährlichen Impfstoff gewarnt und stattdessen eine wirksame Behandlung befürwortet haben. (7) Die Medien sprechen mit einer einzigen verlogenen Stimme, dass die Impfung unsere einzige Hoffnung sei. (8) Beweise aus einer Reihe von Ländern (ich habe darüber berichtet) zeigen, dass die Zahl der Covid-Fälle und -Todesfälle mit der Impfung ansteigt und dass die Mehrheit der Fälle und Todesfälle in den meisten Altersgruppen die Geimpften sind. (9) Die Wissenschaft ist sich darüber im Klaren, dass die Geimpften das Virus genauso leicht oder sogar noch leichter verbreiten als die Ungeimpften. (10) In der Tat gibt es eindeutige Beweise dafür, dass Ungeimpfte, die sich auf eine natürliche Immunität verlassen, besser geschützt sind als Geimpfte.

Welche Rechtfertigung gibt es angesichts dieser bekannten, gesicherten wissenschaftlichen Fakten für Massenimpfungen? Warum wird so viel Wert auf die Impfung von Kindern gelegt, obwohl bekannt ist, dass das Spike-Protein Eierstöcke und Hoden angreift, es sei denn, man will die Fruchtbarkeit verringern? Warum können sich ignorante Talkmaster im Fernsehen, die kaum ihren eigenen Namen schreiben können, sicher fühlen, wenn sie renommierte Wissenschaftler angreifen, die uns die Wahrheit sagen?

Es gibt sicherlich viele stichhaltige Gründe, die darauf schließen lassen, dass die „Covid-Pandemie“ eine inszenierte Verschwörung ist.

Was sind die offensichtlichen Elemente des Komplotts? (1) Nie endende Profite für Big Pharma, die Empfänger von Big-Pharma-Zuwendungen für medizinische Fakultäten, die Gewinne aus Patenten, die mit den NIH und NIH-Mitarbeitern geteilt werden, Wahlkampfspenden für Senatoren, Abgeordnete und Präsidentschaftskandidaten. (2) Der Einsatz von Angst, um den Schutz der bürgerlichen Freiheiten zu beseitigen und die Kontrolle über die Menschen auszuweiten. Diese beiden Elemente sind offensichtlich.

Das dritte Element des Komplotts ist fast ebenso offensichtlich, aber für viele Menschen viel schwieriger zu glauben – die Reduzierung der Bevölkerung. Bevor Sie spötteln, fragen Sie sich selbst: (1) Warum werden Kinder, die im Wesentlichen nicht von Covid betroffen sind, mit einem Impfstoff geimpft, von dem bekannt ist, dass er das Fortpflanzungssystem angreift und Totgeburten verursacht? (2) Warum soll jemand geimpft werden, wenn es bekannte, sichere und kostengünstige Heilmittel gibt? (3) Warum werden diese Heilmittel als gefährlich angegriffen und ihre Anwendung soll verhindert werden? Wie kann das medizinische Establishment Sicherheit und Vorsicht für die Blockierung von Ivermectin und HCQ behaupten, nachdem es einen gefährlichen experimentellen Impfstoff auf die Weltbevölkerung losgelassen hat? (4) Warum werden die Warnungen renommierter Experten unterdrückt? Wenn der Impfstoff die einzige Lösung oder auch nur eine Lösung wäre, könnte er einer öffentlichen Diskussion standhalten.

Bedenken Sie, dass das Weltwirtschaftsforum ein halbes Jahrhundert Zeit hatte, Unternehmen und andere Führungskräfte zu indoktrinieren und einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Das am 24. Januar 1971 gegründete Jahrestreffen in Davos hat sich zu einer prestigeträchtigen Veranstaltung entwickelt. Führende Persönlichkeiten konkurrieren um Einladungen, da die Teilnahme ein Zeichen von Prestige ist. Das Weltwirtschaftsforum wird von 1.000 globalen Multimilliarden-Dollar-Konzernen finanziert, deren Führungskräften der „Great Reset“ verkauft wurde, der aus Bevölkerungsreduzierung und der Beendigung der nationalen Souveränität und der menschlichen Autonomie besteht. Der „Great Reset“ ist ein Rezept für Tyrannei.

Der orchestrierte Vorstoß zur allgemeinen Impfung ist so extrem, dass Länder, die früher als Teil der „freien Welt“ galten, heute totalitäre Staaten sind – wie Australien, Neuseeland, Kanada und Italien. Der Versuch, die Tyrannei auf Frankreich und Deutschland auszuweiten, stößt auf starken öffentlichen Widerstand. In Amerika kommt der Widerstand vor allem von Krankenschwestern und anderem medizinischen Personal, die die verheerenden Auswirkungen des Impfstoffs auf die Geimpften miterlebt haben.

Jeder Mensch muss darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn unabhängige Experten, die die Wahrheit kennen, zum Schweigen gebracht werden, während unwissende Sprecher die offizielle Darstellung zum Besten geben.

Wenn die Wahrheit ermordet wird, sind auch alle Freiheit, alle Moral und alle Gerechtigkeit dahin. Werden Sie einfach dasitzen und es geschehen lassen?

Der PCR-„Covid-Test“ wurde verwendet, um den Anschein einer Pandemie zu erwecken.

Der Nobelpreisträger Kary B. Mullis war der Erfinder der Polymerase-Kettenreaktionstechnik. Dr. Kary B. Mullis, der am 7. August 2019 im Alter von 74 Jahren verstarb, erklärte mit Nachdruck, dass mit dem PCR-Test keine Infektion oder Krankheit genau diagnostiziert werden kann.

„PCR ist ein Prozess. Er sagt Ihnen nicht, dass Sie krank sind. … Die Messung ist nicht genau“.

Mullis bezeichnete den PCR-RT als eine „Technik“ und nicht als „Test“.

7.200 Ärzte und medizinische Wissenschaftler weltweit haben die „Erklärung von Rom“ unterzeichnet, um die Bürger vor den tödlichen Folgen des beispiellosen Verhaltens der politischen Entscheidungsträger und medizinischen Behörden von Covid-19 zu warnen.

57 führende Wissenschaftler und Ärzte veröffentlichen schockierende Studie über COVID-Impfstoffe und fordern einen sofortigen Stopp aller Impfungen.

Ein Brief an die Ungeimpften.