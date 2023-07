Eine kurze Geschichte der geheimen US-Militärexperimente, die zu Epidemien führten

Letztes Jahr veröffentlichte ein Twitter-Nutzer einen Beitrag über die Geschichte des US-Militärs, das Experimente zur biologischen Kriegsführung in dicht besiedelten Gebieten der USA durchführte. Bei den Experimenten wurden „unschädliche Organismen“ in Lüftungssysteme, U-Bahn-Systeme und Wasserversorgungssysteme eingeführt. Es wurden auch Aerosol-Tests durchgeführt, sowohl von Schiffen aus, die vor der Küste lagen, als auch von Flugzeugen aus, die die Vereinigten Staaten überflogen.

Der unten stehende Twitter-Thread stellt eine Verbindung zwischen diesen Experimenten und den nachfolgenden Grippeausbrüchen her, die natürlich zu Massenimpfungsprogrammen führten.

Im Folgenden finden Sie zwei Twitter-Threads, die von Agent131711 am 4. und 5. November 2022 gepostet wurden. Sie können den ersten Thread auf Twitter HIER oder mit der Threadreader App HIER und den zweiten Thread auf Twitter HIER lesen. Wo Agent131711 in ihren Threads Bilder von Ressourcen verwendet hat, haben wir den Text bereitgestellt.

Die schockierende, verrückte Geschichte des Militärs, das heimlich Viren versprüht und Menschenversuche durchführt

Für Leute, die nicht gerne Threads lesen: Ich habe dieses Video gemacht, in dem ich die Zeitachse der CDC „50 Jahre Impfstoff-Fortschritt“ mit bekannten militärischen Sprühexperimenten und Krankheitsausbrüchen abgleiche:

Das ist ganz schön wildes Zeug. Mir ist klar, dass es (angeblich) Grippeepidemien vor 1900 gab, aber sie wurden erst um 1900 zu „Epidemien“ erklärt. Außerdem sind die „Beweise“ für diese angeblichen Epidemien aus den 1800er Jahren bestenfalls lückenhaft.

Tori Detroit: Geheime Geschichte|Militär versprüht die Grippe, RULE 23 & BIO WAR auf Bürger, 12. November 2022 (17 Min.)

[Wie im obigen Video erwähnt, empfiehlt Agent131711 die Lektüre zweier Bücher: ‚Undue Risk: Secret State Experiments on Humans‚ (2001) von Jonathan D. Moreno und ‚Clouds of Secrecy: The Army’s Germ Warfare Tests Over Populated Areas“ (1988) von Leonard A. Cole. Die Twitter-Threads von Agent131711 basieren auf dem ersten Buch sowie auf referenzierten Online-Ressourcen].

Bis 1974 wurden drei von vier Medikamenten an Gefangenen getestet. In der Tat bauen die Drogenhersteller ihre Labors direkt neben den Gefängnissen, um den Zugang zu erleichtern.

Nach Nürnberg war Amerika das einzige westliche Land, das ein umfangreiches Programm von Gefängnisversuchen aufrechterhielt. Bis 1974 wurden etwa drei Viertel aller in den USA zugelassenen Medikamente in Gefängnissen erprobt, und mehrere Arzneimittelhersteller bauten hochmoderne Einrichtungen in der Nähe von Gefängnissen. Ungebührliches Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 272

Das Militär entschied sich dafür, in dicht besiedelten Gebieten ohne das Wissen der Bürger Experimente zur „biologischen Kriegsführung“ durchzuführen. Dazu gehörten die Verseuchung der Wasserversorgung und das Versprühen von Giftstoffen in der Luft.

Der Ausschuss schlug vor, Projekte zur Prüfung der Anfälligkeit von „Belüftungssystemen, U-Bahn-Systemen und Wasserversorgungssystemen mit unschädlichen Organismen“ durchzuführen. Einem Bericht an den Kongress zufolge, der fast drei Jahrzehnte später veröffentlicht wurde, „wurden Freilufttests mit infektiösen biologischen Stoffen als wesentlich für ein endgültiges Verständnis der BW-Potenziale angesehen, da viele unbekannte Faktoren den Abbau von Mikroorganismen in der Atmosphäre beeinflussen.“ [Hervorhebung hinzugefügt]. Ungebührliches Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 274

Mindestens 200 Mal versprühte das Militär „Materialien“ von Flugzeugen aus (und auch von Schiffen aus), um zu sehen, wie weit sie sich ausbreiten konnten. Sie behaupten, das „Material“ sei harmlos, aber …

Testangriffe wurden sowohl von Schiffen, die vor der Küste liegen, als auch von Flugzeugen aus durchgeführt, die das Festland der Vereinigten Staaten überflogen. Diese Tests, bei denen ein harmloser Leuchtspurstoff verwendet wurde, haben gezeigt, dass eine Reichweite von bis zu mehreren tausend Quadratmeilen erreicht werden kann, ohne dass die Bevölkerung von dem Angriff erfährt. In der Zeit von 1949 bis 1969 fanden mehr als zweihundert Freilufttests statt, um die Anfälligkeit der USA für Angriffe mit biologischen Kampfstoffen zu testen. Zu den Teststandorten gehörten Panama City, Florida; Washington National Airport, Washington, D.C.; Oahu, Hawaii; Minneapolis, Minnesota; und St. Louis, Missouri. Die bei diesen Tests verwendeten Substanzen waren Bacillus globigii, Serratia marcescens, Aspergillus fumigatus und Zink-Cadmium-Sulfid. [Hervorhebung hinzugefügt]. Ungebührliches Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 275

Im Jahr nach den „Tests“ verdreifachten sich die Fälle von Lungenentzündungen und eine Grippeepidemie brach aus. Wie Sie weiter unten erfahren werden, war es diese Grippeepidemie, die die Geschichte veränderte.

Im Jahr nach dem Test, 1953, kam es zu einer Grippeepidemie. Ungebührliches Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 279

Bei dieser neuen Grippeepidemie handelte es sich um einen neuen, tödlichen Stamm, der noch nie zuvor aufgetreten war. Doch glücklicherweise wurde nur 7 Jahre zuvor der allererste Grippeimpfstoff überhaupt für die Verabreichung an Menschen freigegeben.

1945: Der inaktivierte Grippeimpfstoff wird für die Verwendung in der Zivilbevölkerung zugelassen. Historischer Zeitstrahl zur Influenza, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention

Dieser neue Grippeimpfstoff wurde aus Vogeleiern hergestellt. Genauer gesagt, mit Hühnereiern, was ziemlich interessant ist, weil …

1940s: Dr. Thomas Francis Jr. und Dr. Jonas Salk entwickeln als leitende Forscher an der Universität von Michigan mit Unterstützung der US-Armee den ersten inaktivierten Grippeimpfstoff. Ihr Impfstoff verwendet befruchtete Hühnereier in einem Verfahren, das auch heute noch zur Herstellung der meisten Grippeimpfstoffe verwendet wird. Die Armee ist an dieser Forschung beteiligt, weil sie während des Ersten Weltkriegs Erfahrungen mit Truppenverlusten durch Grippeerkrankungen und Todesfälle gemacht hat. Dieser ursprüngliche Impfstoff enthält nur ein inaktiviertes Influenza-A-Virus. Historischer Zeitstrahl zur Influenza, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention

Innerhalb von 2 Jahren trat eine neue Pandemie mit der Bezeichnung „H2N2“ auf. Die Ursache für diese Pandemie waren Vögel.

Im Februar 1957 tauchte in Ostasien ein neues Influenza-A-Virus (H2N2) auf und löste eine Pandemie aus („asiatische Grippe“). Dieses H2N2-Virus bestand aus drei verschiedenen Genen eines H2N2-Virus, das von einem Vogelgrippe-A-Virus abstammte, darunter das H2-Hämagglutinin- und das N2-Neuraminidase-Gen. Pandemie 1957-1958 (H2N2-Virus), Centres for Disease Control and Prevention

Die Pandemie 1957-1958 wurde durch das H2N2-Virus verursacht, das aus einem Vogelgrippevirus hervorgegangen ist. Diese Pandemie wurde als asiatische Grippe bezeichnet, da Singapur und Hongkong die ersten Orte waren, an denen Infektionen gemeldet wurden. Sie kostete weltweit 1,1 Millionen Menschen das Leben. In den USA starben insgesamt 116.000 Menschen. Vogelgrippe, Cleveland Clinic

Weniger als drei Jahre später, nachdem über 1,1 Millionen Menschen an der H2N2-Pandemie gestorben waren, begann der Surgeon General, jährliche Grippeimpfungen zu empfehlen. Mit der zunehmenden Verbreitung des Grippeimpfstoffs stiegen auch die Zahl der Krankheiten, Epidemien und Pandemien.

Innerhalb von 2 Jahren nach dem Ausbruch von H2N2 trat ein weiterer neuer Grippestamm auf, H3N2 (ebenfalls durch Vögel verursacht). Auf H3N2 folgte H1N1, auch bekannt als „Schweinegrippe“.

Der Schrecken dieser Grippe führte dazu, dass sich 25% der US-Bevölkerung in nur 10 Monaten impfen ließen.

1968: Ein neues H3N2-Influenzavirus taucht auf und löst eine weitere Pandemie aus, die in den USA etwa 100.000 Todesfälle und weltweit 1 Million zur Folge hat. Die meisten dieser Todesfälle betrafen Menschen über 65 Jahre. Die heute zirkulierenden H3N2-Viren sind Nachkommen des H3N2-Virus, das 1968 auftauchte. 1970s: Ein Ausbruch von H1N1 (Schweinegrippe) unter Rekruten in Fort Dix führt zu einem Impfprogramm, um eine Pandemie zu verhindern. Innerhalb von 10 Monaten sind etwa 25 % der US-Bevölkerung geimpft (48 Millionen Menschen), etwa doppelt so viele wie nötig, um die gefährdete Bevölkerung zu schützen. Die Zahl der Fälle des Guillain-Barre-Syndroms, einer neurologischen Erkrankung, die in seltenen Fällen mit der Impfung in Verbindung gebracht wurde, schien bei den Geimpften höher zu sein als erwartet, so dass die Behörden beschlossen, das Impfprogramm zu stoppen. Historischer Zeitstrahl zur Influenza, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention

Zu dieser Zeit kam es zum ersten großen Gerichtsverfahren gegen die militärischen Sprühexperimente, bei dem die Bürgerinnen und Bürger unterlegen waren und die Klage abgewiesen wurde.

Das mit dem Fall befasste Gericht kam zu dem Schluss, dass die Regierung ihren Ermessensspielraum bei der Wahl des Angriffsortes und der zu verwendenden Bakterien ordnungsgemäß ausgeübt hatte, und die Klage wurde abgewiesen. New York City war im Juni 1966 auch Schauplatz von Feldversuchen zur biologischen Kriegsführung. Ohne Wissen der örtlichen Zivilbevölkerung oder der Gesundheitsbehörden schleuste die Armee Bacillus globigii in die U-Bahn-Tunnel von New York City und in die Straßen von Manhattan ein. Ungebührliches Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 276

In den 1990er Jahren wurde aufgrund der ständigen Ausbrüche das VFC-Programm (Vaccines For Children) eingeführt. Im Rahmen dieses staatlich finanzierten Programms werden Impfstoffe für Kinder „kostenlos“ zur Verfügung gestellt. Die CDC ist der Hauptabnehmer. Sie fungiert dann als Verteiler.

Das Programm „Vaccines For Children“ (VFC) ist ein staatlich finanziertes Programm, das Kindern, die sonst nicht geimpft werden könnten, weil sie es sich nicht leisten können, kostenlos Impfstoffe zur Verfügung stellt. Die CDC kauft Impfstoffe zu einem ermäßigten Preis für die Verteilung an registrierte VFC-Anbieter. Vaccines For Children (VFC) Programm, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention

1999: Angesichts der grassierenden Ausbrüche richtet die WHO ein Überwachungsprogramm ein und ist nun mit der Produktion und Verteilung von Impfstoffen sowie mit der Vorbereitung auf Notfälle befasst.

1999: Die WHO veröffentlicht einen Rahmen für die Pandemieplanung, in dem die Notwendigkeit betont wird, die Influenza-Überwachung, die Herstellung und Verteilung von Impfstoffen, antivirale Medikamente, die Influenza-Forschung und die Notfallvorsorge zu verbessern 1999: Die Neuraminidasehemmer Oseltamivir (Tamiflu®) und Zanamivir (Relenza®) werden zur Behandlung von Grippeinfektionen zugelassen. Historischer Zeitstrahl zur Influenza, Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention

Und das ist die kurze Geschichte von geheimen militärischen Experimenten, die zu einer Pandemie führten.

Die Geschichte der Regel 23(d): Die FDA, zustimmungsfreie Impfstoffe und Massenvernichtungswaffen

Anfang der 1990er Jahre erhielt das Verteidigungsministerium auf Ersuchen des Pentagons eine Sondergenehmigung von der FDA, um nicht zugelassene Arzneimittel (Impfstoffe) ohne Zustimmung zu verwenden.

Der relative Mangel an Erfahrung mit diesen Arzneimitteln unter Gefechtsbedingungen und die Tatsache, dass das Verteidigungsministerium von der FDA eine Sondergenehmigung für den Einsatz dieser „nicht zugelassenen Arzneimittel“ erhielt, ohne eine informierte Zustimmung einzuholen, ließen den Eindruck entstehen, dass die Soldaten als Versuchskaninchen benutzt wurden. [Hervorhebung hinzugefügt]. Ungebührliches Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 316

Der Grund für diese Zulassung ist angeblich, dass das Militär behauptete, Saddam Hussein habe chemische und biologische Kampfstoffe entwickelt, so dass keine Zeit für eine ordnungsgemäße Prüfung der experimentellen Impfstoffe blieb, die sich noch in der „Untersuchungsphase“ befanden.

Um das ordnungsgemäße Genehmigungsverfahren zu ignorieren, schuf die FDA die „Regel 23(d)“, die es ermöglichte, dass dieser neue, nicht getestete „therapeutische“ Impfstoff die erforderlichen Testschritte umging. Da sie aber behauptete, es handele sich um einen „Notfall“, wurden die Regeln geändert.

§ 50.23 Ausnahme von den allgemeinen Anforderungen. (d) (1) Gemäß 10 U.S.C. 1107(f) kann der Präsident auf das Erfordernis der vorherigen Zustimmung für die Verabreichung eines neuen Prüfpräparats an einen Angehörigen der Streitkräfte im Zusammenhang mit dessen Teilnahme an einer bestimmten militärischen Operation verzichten … 21 CFR § 50.23 – Ausnahme von den allgemeinen Anforderungen, Cornell Law School

Nach Regel 23(d) muss der Kommissar lediglich „abwägen“, ob der potenzielle Schutz durch die nicht getestete Injektion das potenzielle Risiko überwiegt. Ohne Tests gab es jedoch kaum Anhaltspunkte, die die Abwägung in die eine oder andere Richtung hätten lenken können.

Als Reaktion darauf erließ die FDA die Regel 23(d), die eine Ausnahme von ihren Vorschriften vorsieht, die es dem Kommissar erlaubt, in Kampfsituationen, in denen eine Zustimmung „nicht möglich“ ist, auf das Erfordernis der Zustimmung zu verzichten. Die Vorschrift verlangt, dass der Kommissar alle Beweise für die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments, den Kontext, in dem es verwendet werden soll, die Art des Zustands, den es behandeln oder verhindern soll, und die Art der Informationen, die den Empfängern über die Risiken und den Nutzen der Einnahme der Medikamente gegeben werden sollen, berücksichtigt. Unangemessenes Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 317

Sie wurde also genehmigt, weil diese Impfstoffe, obwohl sie nicht getestet wurden, als „sicher und wirksam“ angesehen wurden. Bislang wurde jedoch nicht erklärt, warum auf die „Zustimmung“ verzichtet werden musste. Hier ist die Erklärung des Pentagons.

Aber selbst wenn alle, die eines der Medikamente eingenommen haben, wirklich freiwillig gehandelt haben, ist es keineswegs klar, dass die Präparate die erste Bedingung der Einwilligungserklärung erfüllen, nämlich dass sie als „sicher und wirksam“ gelten. Einige Beobachter haben gesagt, dass PB [Pyridostigminbromid] neurologische Probleme verursachen kann, wenn es unter sehr stressigen Bedingungen eingenommen wird. [Hervorhebung hinzugefügt]. Unangemessenes Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 318

Das Pentagon behauptete, dass „einen Soldaten um seine Zustimmung zu bitten, einen Mangel an Respekt gegenüber Personen, die die Uniform tragen, darstellt“. Im Grunde genommen sollten alle Patienten allen Ärzten blindes Vertrauen entgegenbringen, denn theoretisch weiß der Arzt alles besser als ein Laie.

Sie argumentierten auch, dass es zum Beispiel, wenn ein Kriegsfotograf einen Soldaten beim Laden und Verwenden von Waffen fotografiert, einfach nicht möglich ist, jeden einzelnen Soldaten ausfindig zu machen, um eine schriftliche Einwilligung einzuholen.

Nachdem die experimentellen Injektionen verabreicht worden waren, stellte man fest, dass im Grunde keine Aufzeichnungen geführt wurden, so dass der Erfolg oder Misserfolg der Impfstoffe völlig unbekannt war. Später wurde festgestellt, dass die Aufzeichnungen auch absichtlich „verloren“ oder vernichtet wurden.

Abgesehen von der groben Einschätzung, wie viele die Medikamente eingenommen hatten, wurden nur wenige Aufzeichnungen geführt, wodurch die Möglichkeit, etwas aus den Erfahrungen zu lernen, zunichte gemacht wurde. Schlimmer noch: Als die Veteranen medizinische Probleme bekamen, stellte sich heraus, dass es keine Aufzeichnungen darüber gab, wer die Medikamente tatsächlich genommen hatte und unter welchen Bedingungen. [Hervorhebung hinzugefügt]. Ungebührliches Risiko: Geheime staatliche Experimente am Menschen, Jonathan D. Moreno, 2001, S. 316

Ab 2022 scheint es trotz der Änderungen an Regel 23 kaum noch Änderungen zu geben. Obwohl die Einwilligung nach Aufklärung nun Gesetz ist, lässt Regel 23 immer noch eine lange Liste von Ausnahmen zu, darunter:

Nicht genug Zeit, um die Zustimmung einzuholen

Die Situation wird als Notfall eingestuft

Nach 10 U.S.C. 1107(f) kann der Präsident auf die Zustimmung verzichten

Die Belohnung scheint das Risiko zu überwiegen

*Und mehr. Vollständiger Text: CFR – Code of Federal Regulations Titel 21

Am Ende stellt sich heraus, dass Husseins chemische Waffen („Massenvernichtungswaffen“) verschwunden sind, weil er laut UNO „alle Beweise vernichtet“ hat.

Saddam merkte schnell, dass er die Entschlossenheit der UNO unterschätzt hatte. Im Sommer 1991 traf er eine verhängnisvolle Entscheidung: Er vernichtete einseitig die verbliebenen chemischen Waffen und ballistischen Raketen sowie alle biologischen Waffen. In dem Bestreben, die Beweise für die Existenz dieser nicht deklarierten Waffen zu vernichten, vernichtete das Regime auch große Mengen an Unterlagen. Der irakische Präsidentenberater Amir Hamudi Hasan Al Sa’adi erklärte den Amerikanern später, diese Entscheidung habe für den Irak ebenso katastrophale Folgen wie die Invasion in Kuwait. Was geschah mit Saddams Massenvernichtungswaffen? Geschichte heute, 12. Juli 2016

Er zerstörte sogar seine ballistischen Raketen und vernichtete dann 100 % der Dokumente, die mit all diesen Waffen in Verbindung stehen, so dass die Beweise vollständig verschwunden sind. [Kurios.]

Obwohl die Massenvernichtungswaffen verschwunden sind, gilt über 20 Jahre später immer noch die United States Military Rule 23(d). Sehen Sie, wie das funktioniert hat? Ein Notfall ist verschwunden, aber die ergriffene Maßnahme bleibt bestehen.