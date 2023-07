Kobalt und die Opferung von afrikanischen Kindern auf dem grünen Altar

COBALT ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Technologie. Alle Arten von elektronischen Geräten sind auf Kobalt angewiesen, zusammen mit anderen Elementen wie Lithium. Solarzellen und Elektrofahrzeuge würden ohne sie nicht funktionieren. Während die mit der Gewinnung von Lithium und Kobalt verbundenen Umweltschäden hinlänglich bekannt sind, sind die Probleme im Zusammenhang mit Kobalt aufgrund der Art und Weise, in der es in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird, sogar noch drängender.

Ein neues Buch mit dem Titel Cobalt Red: How the blood of the Congo powers our lives (Kobaltrot: Wie das Blut des Kongo unser Leben antreibt), das im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde, beschreibt detailliert das menschliche Leid, insbesondere von Kindern, die direkt in den Abbau involviert sind. Siddartha Kara, Professor an der Universität Nottingham, hat dieses Buch auf der Grundlage seiner Kenntnisse aus erster Hand geschrieben, die er bei einem Besuch im Kongo gewonnen hat. Es ist ein Buch, das für jede lokale Behörde, die die Net Zero-Agenda umsetzt, zur Pflichtlektüre gehören sollte. (Eine Rezension können Sie hier lesen). Professor Kara ist ein British Academy Global Professor und Rights Lab Associate Professor für Menschenhandel und moderne Sklaverei. Er berät mehrere UN-Organisationen und zahlreiche Regierungen in Fragen der Anti-Sklaverei-Politik und des Rechts. Wir sollten ihn ernst nehmen.

Was im Kongo geschieht, ist von Bedeutung, denn er ist der größte Kobaltproduzent, auf den 70 Prozent der weltweiten Produktion entfallen. Im Jahr 2022 wurden 130.000 Tonnen gefördert; der nächstgrößte Produzent, Russland, förderte 8.900 Tonnen.

In einer Zeit, in der die Not der Kinder in der Welt immer deutlicher wird, in der immer mehr Menschen auf den Film Sound of Freedom über Kinderhandel aufmerksam werden, ist es unmöglich, die Geschehnisse im Kongo mit der Rettung des Planeten durch den Einsatz erneuerbarer Energien und anderer Technologien in Einklang zu bringen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Kinder geopfert werden, damit wir in unseren eigenen kleinen, technisch verbesserten Ökoblasen leben können.

Und doch gibt es tugendhafte „grüne“ Stadträte, die sich damit brüsten, dass sie „geeignete“ Technologien einsetzen, zu denen auch Sonnenkollektoren und Elektroautos gehören, und die anscheinend keine Ahnung haben, wie ungeeignet solche Technologien sind. Diese vorgetäuschten grünen Räte verleugnen so vieles. Sie wissen nichts von der Geschichte der Klimawissenschaft, davon, wie alles aus dem Club of Rome der Oligarchen in den 1970er-Jahren hervorgegangen ist. Stattdessen wollen sie uns glauben machen, dass es jahrzehntelang besorgte Wissenschaftler gab, die die Menschheit vor dem Klimawandel warnten, und dann die Eliten das Ruder übernahmen. Sie sind so vorsätzlich ignorant.

Die Verdrehung der Geschichte der Klimawissenschaft ist wichtig, weil wir auf diese Weise die absichtliche Manipulation nicht erkennen können. Wenn es zu offensichtlich wäre, dass Milliardäre hinter dem ganzen Betrug stecken, würden wir uns vielleicht schwer tun, der Wissenschaft zu glauben. Genauso sollen wir nicht wissen, dass die Milliardäre Aktivisten wie XR finanzieren, die die grünsten aller „grünen“ Räte auf Kurs halten. Indem man die Räte zwingt, sich auf das sogenannte Übel der fossilen Brennstoffe und die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes zu konzentrieren, lenkt man von dem noch größeren Übel der Kobaltgewinnung ab.

Wir alle sollten von unseren Gemeinderäten verlangen, dass sie ihre eigene Umweltpolitik entwickeln, unabhängig vom Druck internationaler Milliardäre und ihrer aktivistischen Lakaien. Wir wollen eine Politik, die integer ist und sich wirklich um den Planeten und seine Bewohner kümmert. Nicht die grausame und schädliche Politik der Pseudo-Grünen, die nach der Pfeife der Milliardäre tanzen, die sich um nichts anderes kümmern als um sich selbst. Ich wäre mehr als bereit, ein paar Grad Erwärmung zu akzeptieren (und keine Kohlenstoffreduzierung, als ob das einen Unterschied machen würde), wenn ich wüsste, dass dies ein Ende der Ausbeutung von Kindern und der Rückkehr der Flamingos in die Gebiete, aus denen das Lithium stammt, bedeuten würde. Weniger Technik zu haben, wäre für uns im Westen keine Katastrophe. Es könnte sogar ein wichtiger Schritt sein, um den Schaden zu heilen, den wir Westler der Erde und ihren Bewohnern zugefügt haben.