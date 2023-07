Start eines neuen Weges in die Freiheit

Link zum Video

Interviewtranskript herunterladen / Meinen KOSTENLOSEN Podcast herunterladen

Die Geschichte auf einen Blick

In diesem Video interviewe ich Dr. Meryl Nass, die einen monatlichen Podcast mit dem Journalisten James Corbett auf Children’s Health Defense (CHD) TV hat. Ihre Sendung konzentriert sich auf die Umsetzung der Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), eine globale Tyrannei in Bezug auf Gesundheit und Global Governance zu installieren.

Die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit sind enorm und äußerst beunruhigend. Die WHO legt im Grunde den Grundstein, um unter dem Deckmantel der „Biosicherheit“ die Kontrolle über alle Aspekte des Lebens eines jeden Menschen auf der ganzen Welt zu übernehmen.

In diesem Interview erklärt Nass, wie die WHO als zentrale Regierungsbehörde für die Welt eingerichtet wird und was wir tun können, um dies zu verhindern. Sie schildert auch den Preis, den sie dafür gezahlt hat, dass sie sich gegen das falsche COVID-Narrativ gestellt und eine frühzeitige Behandlung angeboten hat.

Opferlamm

Nass war eine der Ärztinnen, die während der COVID-Pandemie Patienten in Maine und Maryland eine frühzeitige Behandlung anbot. Daraufhin wurde ihr die ärztliche Zulassung entzogen und die Ärztekammer zwang sie, sich einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen. Offenbar gelten in der heutigen Zeit Ärzte, die der Meinung sind, dass es wichtiger ist, Leben zu retten, als unwissenschaftlichen medizinischen Ratschlägen von Bürokraten zu folgen, als geisteskrank. Sie kommentiert:

Sie waren also hinter mir her und sagten: „Wir ermitteln nicht nur gegen Sie, sondern wir stellen fest, dass Sie noch vor einer Untersuchung, noch vor einer Anhörung, noch bevor die Ärztekammer Sie überhaupt zu Gesicht bekommt und Sie auch nur ein einziges Wort sagen können, eine solche Gefahr für die Menschen in Maine darstellen, dass wir Ihre Zulassung sofort entziehen müssen. Das haben sie am 12. Januar 2022 getan.“

Das war Anfang 2020 geschehen. In meinem Fall erhielt das Gremium eine anonyme Beschwerde gegen mich, in der behauptet wurde, ich würde Fehlinformationen verbreiten – ein weiterer Vorwurf, mit dem die Regierung die Menschen wirklich kontrollieren wollte. Sie konnten nicht zulassen, dass die Wahrheit über COVID, die Medikamente, die Impfstoffe und über diese ganze Übernahme ans Licht kam.

Offensichtlich reichte dies nicht aus, um Ärzte davon abzuhalten, Ivermectin und in Staaten, in denen dies erlaubt war, Hydroxychloroquin zu verschreiben. Beides sind zugelassene Medikamente, und die Bundesregierung hatte keine rechtliche Handhabe, sie aus dem Angebot zu nehmen.

Schein-Gericht*

*ein Willkürgericht, korruptes Gericht, illegales Tribunal

Seitdem kann Nass nicht mehr als Ärztin praktizieren. Vor der ersten Anhörung versuchte die staatliche Ärztekammer, sie zu einem Vergleich zu bewegen und ihre Zulassung freiwillig abzugeben. Sie lehnte ab. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie bereits mit CHD zusammen, und Robert F. Kennedy Jr., der Gründer von CHD, bot ihr an, die Kosten für ihre Rechtsverteidigung zu übernehmen.

Natürlich wurde ihnen noch vor der ersten Anhörung klar, dass sie Nass unmöglich wegen Fehlinformation verklagen konnten. Schließlich erlaubt ihr der erste Verfassungszusatz, zu sagen, was sie will. Also ließ man die Anklage wegen Fehlinformation fallen und klagte sie stattdessen wegen der Verwendung von Medikamenten außerhalb der zugelassenen Indikationen an – nur ist auch das völlig legal.

Also ließ man diese Anklage fallen und argumentierte stattdessen, sie habe sich schlecht über die COVID-Impfstoffe geäußert. Aber auch das war keine erfolgreiche Strategie, denn natürlich wollten sie die Impfungen vor Gericht nicht verteidigen.

CHD und Epoch Times haben jede Anhörung gestreamt, so dass jeder sehen konnte, was für ein Schein-Gericht* dies ist, und der Staat Maine hat bereits ein blaues Auge. Also lasst uns weitermachen. Verpassen wir ihnen noch ein paar blaue Augen.“

Irgendjemand da oben zieht die Fäden und hat sich überlegt, wie er mir und CHD das Ganze so schmerzhaft wie möglich machen kann. Nun, ich möchte ihnen versichern, dass es überhaupt nicht schmerzhaft ist, denn wir haben jede Anhörung von bis zu 180.000 Menschen in Echtzeit verfolgen lassen.

Nr. 2: Sie wollen Children’s Health Defense eine ganze Menge Geld kosten, indem sie den Fall in die Länge ziehen, und es kostet sie nichts, ihn in die Länge zu ziehen. Sie haben die stellvertretenden Generalstaatsanwälte, die bereits für den Staat arbeiten und den Fall verwalten.

Das ist also der Stand der Dinge. Sie haben keinen Fall, also wollen sie die Sache stattdessen ewig hinauszögern, was zwei Dinge bewirkt, die gut für sie sind: Erstens kann ich nicht sagen, dass ich meinen Fall gewonnen habe und dafür landesweite Aufmerksamkeit erhalte, denn sie haben es geschafft, mich in die nationalen Nachrichten zu bringen, als sie mir die Lizenz entzogen;

Die meisten Ärzte befinden sich in einer Zwickmühle

Leider ist die Androhung des Entzugs der ärztlichen Approbation ein außerordentlich wirksames Mittel, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, und ein wirksamer Zwang, die Vorschriften zu befolgen, auch wenn sie völlig ungesetzlich sind. Der Grund dafür ist einfach wirtschaftlicher Natur. Die meisten Ärzte schulden Hunderttausende von Dollar an Studiendarlehen, und wenn sie nicht gerade reich sind, können sie es sich nicht leisten, eine private Praxis zu eröffnen.

Das bedeutet, dass sie als Angestellte in einem Krankenhaus oder einer großen Klinik arbeiten, wo die Regeln von der Krankenhausverwaltung festgelegt werden. Hinzu kommt, dass die medizinische Ausbildung vollständig in der Hand von Big Pharma liegt, und zwar schon seit 100 Jahren. So werden Medizinstudenten vom ersten Tag an einer Gehirnwäsche unterzogen. Dazu kommt noch der Gruppenzwang.

„Wir befinden uns mitten in einem Krieg“, sagt Nass. „In diesem Krieg geht es darum, wer die Kontrolle über die Menschen bekommt, und die Ärzte sind zufällig eine notwendige Schachfigur für sie. Indem der Staat mir und anderen das angetan hat, ist es ihm gelungen, die meisten Ärzte dazu zu bringen, den Mund zu halten, mitzumachen und zu tun, was er will.“

Es erfordert in der Tat enormen Mut und Engagement für das Wohlergehen der Patienten, um sich einem System zu widersetzen, das all diese Zwänge mit sich bringt. Nach meiner Schätzung haben sich vielleicht nur 5 % der 1 Million Ärzte in Amerika gegen die COVID-Tyrannei aufgelehnt.

Das sind schreckliche Dinge. Das bedeutet, dass der gesamte Berufsstand durch diese Regeln und Normen dazu gedrängt wurde, Dinge falsch zu machen. Und all dies wurde wahrscheinlich von langer Hand erdacht oder sogar geplant, so dass es relativ einfach sein würde, alle Ärzte zu kontrollieren.“

Wenn ich also jemandem Hydroxychloroquin gegen COVID verabreiche und er stirbt, kann ich wegen Kunstfehlern verklagt werden, weil ich mich nicht an den Behandlungsstandard gehalten habe. Wenn ich aber Remdesivir verabreiche und die Person stirbt, habe ich mich an den Behandlungsstandard gehalten und kann deshalb nicht verklagt werden.

Es ging um so viel Geld, dass Leute, die sich wehren wollten, ihren Job verloren. Und das war es, was den Krankenhäusern und Arbeitgebern von der Regierung und sogenannten Ethikern wie Art Caplan geraten wurde. Man entlässt die Leute, und dann machen alle anderen mit. Und genau das ist passiert.

Die globale Übernahme ist in vollem Gange

Wie Nass bemerkt hat, werden die meisten von Ihnen, die aufmerksam sind, bemerkt haben, dass jetzt alle möglichen verrückten Dinge auf einmal passieren. Uns wurden im Eilverfahren „Impfstoffe“ verordnet, die sich sowohl als unwirksam als auch als extrem gefährlich erwiesen haben, und obwohl die sprichwörtliche Katze nun aus dem Sack ist, versucht die Regierung immer noch, die Menschen zu weiteren Auffrischungen zu zwingen.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Impfstoffherstellern die Genehmigung erteilt, eine dritte, bivalente Version der mRNA-Impfung herzustellen, die im Herbst in Kombination mit der Grippeimpfung auf den Markt kommen soll.

Wir stehen auch vor der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) und eines internationalen digitalen Impfpasses. Wir wissen auch, dass die US-Regierung das Wuhan Institute of Virology (WIV) finanziert hat, um noch tödlichere Coronaviren zu entwickeln. Warum haben sie das getan? Zu welchem Zweck?

Auch in unserem Schulsystem haben sich gewaltige Veränderungen ergeben. Die Transgender-Ideologie übertrumpft jetzt alles andere. Wir haben eine rasante Zunahme der Online-Schulbildung und die Absenkung der Bildungsstandards auf allen Ebenen erlebt, während die Verwendung des richtigen Pronomens unglaublich wichtig geworden ist.

Wir haben auch eine radikale Abkehr von echtem Umweltschutz zugunsten einer „grünen“ Agenda erlebt, die die Armen und die Mittelschicht zwingt, ihren Lebensstandard zu senken, während die Reichen profitieren. Tatsache ist, dass die Zerstörung unserer Umwelt und die Ausplünderung der unterentwickelten Länder wegen ihrer natürlichen Ressourcen von denselben Globalisten betrieben wurde, die nun all diese Probleme der Öffentlichkeit in die Schuhe schieben.

Alle müssen zusammenarbeiten. Aber das ist nicht genug. Man muss auch die Polizei mit einbeziehen. Man muss auch die Regierungen und die Gesetzgeber und alle anderen in dieses Konzept der One Health einbeziehen.“

Die WHO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) – die Weltorganisation für Tiergesundheit – und das UN-Umweltprogramm drängen alle darauf, dass diese Dinge Teil von One Health und der öffentlichen Gesundheit werden.

Sie wollen auch kontrollieren, was mit unseren Nutztieren geschieht … die Nutztiere sind also Teil der Gesundheit geworden. Auch die Ökosysteme sind Teil der Gesundheit geworden, und das gilt auch für alles andere. Der Name dafür ist ‚One Health‘.

Wie Nass feststellte, ist One Health bereits im National Defense Authorization Act (NDAA) im US-Gesetz verankert, so dass es keine Frage ist, dass die US-Behörden alle auf demselben Weg sind wie die WHO.

Wer ist Teil der globalen Kabale?

In dem Interview nennt Nass einige der Organisationen, die Teil der globalen Kabale sind, die die Gesellschaft für ihre eigenen Ziele umgestaltet. Zu den genannten Akteuren gehören die Rhodes-Organisation, der Rat für auswärtige Beziehungen, die Bilderberg-Gruppe, die Trilaterale Kommission und Chatham House, das Äquivalent zum Rat für auswärtige Beziehungen in Großbritannien.

Alle diese Gruppen und viele andere sind miteinander verbunden. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger war Mitbegründer der Trilateralen Kommission, Rhodes-Stipendiat und Mitglied des Council on Foreign Relations. Kissinger wählte Klaus Schwab 1971 aus, um das Weltwirtschaftsforum (WEF) zu gründen, und seitdem arbeiten sie zusammen.

Im Jahr 1993 gründete das WEF ein Programm für junge globale Führungskräfte, um internationale Staatsoberhäupter auszubilden. Heute werden Deutschland, Frankreich, Kanada, Finnland und andere Länder von Absolventen dieses Programms geführt.

Wie die WHO als zentrale Behörde eingerichtet wird

Wie Nass erklärt, ist die WHO seit ihrer Gründung im Jahr 1948 eine Organisation, die Gelder von reicheren Ländern an ärmere Länder überweist, um ihnen bei Gesundheitsproblemen wie Tuberkulose, AIDS und Malaria zu helfen.

Während der COVID-Pandemie beschlossen die WHO und Diplomaten aus den Mitgliedsländern, dass ein umfassender Pandemievertrag notwendig war. Die Begründung lautete, dass COVID schlecht verwaltet worden war und wir daher einen zentralen Entscheidungsträger brauchen.

„Was natürlich nie gesagt wurde, ist, dass die Dinge so schlecht gehandhabt wurden, weil die meisten Länder den Empfehlungen der WHO folgten, die absolut schrecklich waren“, sagt Nass.

Wenn dieser Pandemievertrag angenommen wird, wäre die WHO im Falle einer regionalen Epidemie oder einer globalen Pandemie befugt, einzugreifen und zu diktieren, wie die Angelegenheit zu behandeln ist. Die WHO-Mitglieder arbeiten auch an Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), die den Mitgliedsstaaten ihre Souveränität nehmen würden, gesundheitsbezogene Entscheidungen zu treffen.

Und bedenken Sie, dass der Begriff „Gesundheit“ im Rahmen des bereits bestehenden One-Health-Paradigmas neu definiert wird und alle Aspekte des Lebens einschließt. Wie Nass erklärt:

„Es wurde vorgeschlagen, dass entweder ein regionaler Generaldirektor oder der Generaldirektor der WHO einfach einen internationalen Gesundheitsnotstand oder das Potenzial für einen internationalen Gesundheitsnotstand erklären kann.

Sobald sie diese Erklärung abgeben, würden alle diese Befugnisse dem Generaldirektor der WHO zufallen, wenn es sich um alle Länder handelt, oder, wenn es sich um eine Region handelt, dem jeweiligen regionalen Generaldirektor.

Diese Person könnte dann sagen: „OK, die Medikamente in Ihrem Land müssen in dieses andere Land geliefert werden“. Das geistige Eigentum an der Herstellung von Impfstoffen muss verschwinden. Nehmen wir an, Abbott hat einen Impfstoff zur Bekämpfung einer Krankheit entwickelt. Sie müssen nun das Rezept an Ruanda weitergeben, damit sie diesen Impfstoff in ihrem eigenen Land herstellen und für ihre eigene Bevölkerung verwenden können.

Sie können Grenzen schließen. Die Generaldirektoren der WHO können im Grunde alles unter ihre Kontrolle bringen. Wenn sie sagen: „Oh, die Leute bekommen das von Tieren“, können sie den Kontakt mit Tieren unterbinden, den Verzehr von Hühnchen oder was auch immer, denn One Health hat die Zuständigkeit für Ökosysteme übernommen.

Der gesamte Planet ist ein Ökosystem, und das ist Teil von One Health. Auch Tiere und Pflanzen sind Teil von One Health. Sie können dir also vorschreiben, was du essen sollst, sie können dir sagen, wohin du gehen sollst und wohin du nicht gehen sollst. Sie können dich in deinem Haus einsperren. Sie können Ihnen Masken aufsetzen, sie können Impfungen vorschreiben – wenn diese [IHR] Änderungen und der Pandemievertrag verabschiedet werden.

Über sie wird noch verhandelt. Die endgültigen Fassungen liegen noch nicht vor. Aber wir haben die ersten Fassungen kritisiert und analysiert, und im kommenden Mai [2024] wird über sie abgestimmt, und sie könnten möglicherweise vorläufig in Kraft treten. Der Vertrag könnte fast sofort in Kraft treten.“