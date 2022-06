Eine kurze Geschichte des innerstaatlichen Terrorismus: Von Cointel Pro bis 9/11 und darüber hinaus

Seitdem in den letzten zwei Wochen sowohl in Buffalo als auch kürzlich in Texas eine neue Welle von „inländischen Terroranschlägen“ stattfand, werden die Bürger der USA und der transatlantischen Gemeinschaft im weiteren Sinne in einen Rausch der Angst und Verwirrung über die Ursachen des „inländischen Terrors“ versetzt, dem natürlich nur durch eine verstärkte diktatorische Macht über die Bevölkerung abgeholfen werden kann …

Wie so oft im Zeitalter nach dem 11. September neigen solche öffentlichkeitswirksamen Gräueltaten dazu, die staatlichen Befugnisse zur Überwachung, Zensur und Manipulation der verwirrten und verängstigten Bevölkerung auszuweiten, die nicht in der Lage ist, die wahren Ursachen der schrecklichen Ereignisse zu erkennen, die ihr in den Mainstream-Medien vorgesetzt werden.

Bevor man den Behörden, die die westlichen Regierungen kontrollieren, im Tausch gegen Sicherheitsversprechen größere tyrannische Befugnisse einräumt, sollte man untersuchen, wie und warum der Terrorismus – ob im Inland oder anderswo – im letzten Jahrhundert entstanden ist.

Wenn wir bei dieser Bewertung zu dem Ergebnis kommen, dass der Terrorismus wirklich ein „natürliches Phänomen“ ist, dann könnten wir vielleicht zusammen mit vielen bedeutenden Persönlichkeiten der Geheimdienste und der „Big Tech“-Branche zu dem Schluss kommen, dass neue präventive Gesetze, die auf das Aufkommen einer neuen konservativ gesinnten, inländischen Terrorismusbewegung abzielen, irgendwie notwendig wären. Vielleicht ist die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Überwachung von Millionen von Amerikanern durch die „Five Eyes“ ein notwendiges Übel zum Wohle des Allgemeinwohls.

Wenn sich jedoch herausstellt, dass das, was wir als „Terrorismus“ bezeichnen, kein natürliches, selbstorganisiertes Phänomen ist, sondern etwas, das nur aufgrund der massiven Unterstützung politischer Agenturen existiert, dann muss man zu einer ganz anderen Schlussfolgerung kommen, die für manche beunruhigend sein mag.

Aber wie soll man vorgehen?

Bevor aufgedeckt wurde, dass ISIS von einem Netzwerk anglo-amerikanischer Geheimdienste und deren Verbündeten bei dem gescheiterten Versuch, Bashar al Assad zu stürzen, unterstützt wurde, führte das „Center on National Security“ der „Fordham Law School“ 2012 eine umfassende Studie durch. Diese Studie bietet einen guten Einstieg in unsere Untersuchung.

Im Zuge dieser Untersuchung entdeckten die Fordham-Forscher, dass an JEDEM EINZELNENder 138 terroristischen Vorfälle, die zwischen 2001 und 2012 in den USA registriert wurden, FBI-Informanten beteiligt waren, die eine führende Rolle bei der Planung, Lieferung von Waffen und Anweisungen spielten und sogar islamische Terroristen rekrutierten, um Terroranschläge auf amerikanischem Boden auszuführen. „The Nation“ berichtete über die Fordham-Studie:

Fast jede größere Strafverfolgung im Zusammenhang mit dem Terrorismus nach dem 11. September 2001 war mit einer verdeckten Operation verbunden, in deren Mittelpunkt ein Regierungsinformant stand. In diesen Fällen haben die Informanten – die gegen Geld arbeiten oder in Bezug auf ihre eigenen strafrechtlichen Vorwürfe um Nachsicht ersuchen – die Grenze von der bloßen Beobachtung potenziell kriminellen Verhaltens zur Ermutigung und Unterstützung von Personen zur Teilnahme an Verschwörungen überschritten, die weitgehend vom FBI selbst geplant wurden. Unter der leitenden Hand des FBI stellen die Informanten die Waffen zur Verfügung, schlagen die Ziele vor und initiieren sogar die aufrührerische politische Rhetorik, die später die Anschuldigungen auf die Ebene des Terrorismus hebt.

Natürlich ging dieser Trend dem 11. September voraus, wie der Fall des FBI-Informanten Emad Salem (der früher mit dem ägyptischen Militär in Verbindung stand) zeigt, der Hunderte von Stunden an Gesprächen zwischen sich selbst und seinen FBI-Betreuern aufzeichnete, die am 28. Oktober 1993 von der „New York Times“ veröffentlicht wurden. Warum ist dies wichtig? Weil Emad Salem derjenige war, der im Auftrag von Mohammed Salamah und 15 weiteren Terroristen, die im Februar 1993 den Bombenanschlag auf das World Trade Center verübten, bei dem 1.000 Menschen verletzt und sechs getötet wurden, einen Lieferwagen und Hotelzimmer mietete, Anleitungen zum Bombenbau gab und Sprengstoffe testete.

Obwohl zwischen Oktober 2000 und Juli 2001 mehrere groß angelegte militärische Kriegsspielszenarien durchgeführt wurden, bei denen Flugzeuge in die Gebäude des World Trade Centers und des Pentagons flogen, wurde die neue Neokonservativen-Regierung irgendwie mit heruntergelassenen Hosen erwischt, als die Ereignisse des 11. Septembers schließlich stattfanden (praktischerweise zu einem Zeitpunkt, als NORAD einen Totalausfall seiner kontinentalen Warn- und Reaktionssysteme erlitt). Als alle Flüge in den kommenden Tagen gestoppt wurden, sorgten Cheney und seine PNAC-Kohorten dafür, dass die einzigen Flüge, die die USA verlassen durften, mit hochrangigen saudischen Königen – einschließlich der Familie Bin Laden – vollgestopft waren.

Warum wurde dies getan?

Wie die freigegebenen 28 Seiten des Berichts der 9/11-Kommission zeigen, hatten die Saudis – weitgehend koordiniert von Prinz Bandar Bin Sultan (saudischer Botschafter in den USA von 1983-2005 und Insider der Bush-Familie) – die Grundlage für eine sorgfältig ausgearbeitete Tarngeschichte geliefert, um den Anschlag vom 11. September zu rechtfertigen.

Unabhängig davon, ob das Komplott von der CIA und von Saudi-Arabien gesponserten Terroristen ausgeheckt wurde, wie manche annehmen, oder ob es sich um eine kontrollierte Sprengung handelte, wie Hunderte von Architekten und Ingenieuren bezeugt haben (oder ob es eine Kombination aus beiden Geschichten war), ist eine Sache sicher: Die offizielle Darstellung ist eine Lüge, und ganz gleich, wie man es zu erklären versucht: zwei Flugzeuge können nicht den Einsturz von drei WTC-Gebäuden verursachen.

Eine weitere Sache ist sicher: Biden war glücklich.

Joe Biden war nicht nur einer der aggressivsten Befürworter der Invasion des Irak in den Tagen nach dem 11. September 2001, sondern er prahlte sogar öffentlich damit, dass John Ashcrofts „Patriot Act“ von 2001 fast wortwörtlich seinem eigenen, gescheiterten Omnibus-Gesetz zur inländischen Überwachung von 1994 nachempfunden war, das als Reaktion auf den ersten Anschlag vom 11. September 2001 und das Bombenattentat in Oklahoma City von 1994 entworfen worden war.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des 11. Septembers war die Umstrukturierung des FBI mit dem Schwerpunkt auf der Überwachung, Verhinderung, Störung und Festsetzung von Terroristen im Inland.

Im Jahr 2001 kam der Chef des MI5 in die USA, wo der damalige FBI-Direktor Robert Mueller mit der Aufgabe betraut wurde, diesen neuen Remix des US-Geheimdienstes durchzuführen, der die Reaktivierung vieler der schlimmsten Merkmale der früheren COINTEL PRO-Operationen des FBI beinhaltete, die während der Anhörungen des Church-Komitees 1974 öffentlich gemacht wurden.

In einem Bericht des „Christian Science Monitor“ vom 19. Mai 2004 wurden die Änderungen wie folgt beschrieben:

„Sie haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um sich in Richtung des MI5 zu bewegen“, sagt eine Person, die mit den Veränderungen vertraut ist. „Sie haben Agenten geschaffen, die für eine nachrichtendienstliche Funktion ausgebildet sind. Sie überwachen Organisationen in den USA, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen … nicht mit dem Ziel der Strafverfolgung, sondern der Sammlung und Analyse dieser Informationen.

Ein unglaublicher Bericht des Enthüllungsjournalisten Edward Spannaus listet eine kurze Liste der extremsten Fälle von FBI-Verschleppung zwischen 2001 und 2013 in den USA auf:

Einer der ungeheuerlichsten dieser Fälle ist der der so genannten „Newburgh Four“ im Bundesstaat New York, in dem ein Informant den Angeklagten 2008-09 250.000 Dollar sowie Waffen für die Durchführung eines terroristischen Plans anbot. Das New York University Center for Human Rights and Justice untersuchte diesen Fall und zwei weitere und kam zu dem Schluss: „Die Informanten der Regierung haben Ideen über den gewalttätigen Dschihad eingeführt und aggressiv verbreitet und darüber hinaus die Angeklagten tatsächlich ermutigt, zu glauben, dass es ihre Pflicht sei, gegen die Vereinigten Staaten vorzugehen.“

Die Bundesrichterin, die den Vorsitz im Fall Newburgh innehatte, Colleen McMahon, erklärte, es stehe „außer Frage, dass die Regierung hier das Verbrechen geschaffen hat“, und kritisierte das FBI dafür, dass es Informanten aussendet, „die unter den Bürgern einer problembelasteten Gemeinde umherziehen und sehr armen Menschen Geld anbieten, wenn sie eine Rolle – irgendeine Rolle – bei kriminellen Aktivitäten spielen.“

In Portland, Oregon, wurde während des Prozesses gegen den „Weihnachtsbaumbomber“ Anfang des Jahres bekannt, dass das FBI tatsächlich ein eigenes Terroristen-Trainingsvideo produziert hatte, das dem Angeklagten gezeigt wurde und das Männer mit verdeckten Gesichtern zeigt, die mit Waffen schießen und Bomben mit einem Handy als Zünder zur Detonation bringen. Der FBI-Mitarbeiter reiste auch mit der Zielperson zu einem abgelegenen Ort, wo sie eine in einem Rucksack versteckte Bombe als Probelauf für den geplanten Anschlag zündeten.

In Brooklyn, New York, versorgte 2012 ein FBI-Agent, der sich als Al-Qaida-Agent ausgab, eine Zielperson mit gefälschtem Sprengstoff für eine 1.000-Pfund-Bombe, die das FBI-Opfer dann vor dem Federal Reserve Building in Manhattan zu zünden versuchte.

In Irvine, Kalifornien, versuchte ein FBI-Informant 2007 so unverhohlen, Mitglieder des örtlichen islamischen Zentrums in gewalttätige Dschihad-Aktionen zu verwickeln, dass die Moschee vor Gericht ging und eine einstweilige Verfügung gegen den Informanten erwirkte.

In Pittsburgh wurde Khalifa Ali al-Akili so misstrauisch gegenüber zwei „dschihadistischen“ FBI-Informanten, die versuchten, ihn zu rekrutieren, um eine Waffe zu kaufen und zur Ausbildung nach Pakistan zu gehen, dass er sich sowohl an den Londoner „Guardian“ als auch an die in Washington ansässige „National Coalition to Protect Civil Freedoms“ wandte und ihnen mitteilte, er befürchte, dass das FBI versuche, ihn in eine Falle zu locken. Die „National Coalition“ setzte für den 16. März 2012 eine Pressekonferenz an, auf der al-Akili sprechen und die Informanten identifizieren sollte, doch am Tag vor der geplanten Pressekonferenz verhaftete das FBI al-Akili und klagte ihn nicht des Terrorismus, sondern des illegalen Besitzes einer Schusswaffe an.

Der Hauptinformant, der versuchte, al-Akili in die Falle zu locken, entpuppte sich als Shaden Hussain, ein langjähriger FBI-Informant, der zwei frühere Terrorismusfälle eingefädelt hatte: den oben zitierten Fall in Newburgh, N.Y., für den er 100.000 Dollar erhielt, und einen weiteren in Albany, N.Y., bei dem die Höhe der Zahlungen nicht bekannt ist.

In den Monaten seit den Ereignissen vom 6. Januar 2021 haben wir nur gesehen, dass diese Praxis in den Vereinigten Staaten weiterhin in vollem Gange ist, da Berichte über FBI-Agenten, die als Provokateure fungieren, weithin zu kursieren begannen und sogar von Tucker Carlson am 15. Juni ausführlich behandelt wurden. Jüngste Enthüllungen, dass die „inländische terroristische“ Zelle, die kürzlich die Entführung von Michigans Gouverneur Whitmer plante, hauptsächlich aus FBI-Informanten bestand, und sogar Enrique Tarrio von den „Proud Boys“ wurde Anfang dieses Jahres zusammen mit führenden Schichten der „Oath Keepers“ als FBI-Informant entlarvt. Die Tatsache, dass Steve D’Antuono (FBI-Büroleiter in Michigan, der die Whitmer-Operation beaufsichtigte) prompt zum FBI-Büroleiter von Washington D.C. befördert wurde, wo seine Fähigkeiten am 6. Januar zum Einsatz kamen, sollte niemandem entgangen sein.

Um dieser vergifteten Torte noch eine kandierte Kirsche aufzusetzen, wurde im selben Zeitraum durch durchgesickerte FBI-Dokumente aufgedeckt, dass Joshua Caleb Sutter – Leiter der weiß-supremistischen Gruppe „Atomwaffen“ sowie der satanischen Sekte „Temple of Blood“ – seit 2003 über 180.000 Dollar vom FBI erhalten hat (80.000 Dollar davon wurden nach 2018 ausgezahlt).

Nicht nur die USA

Diese Praxis nach dem 11. September war nicht auf die USA beschränkt, denn ein kanadisches Berufungsgericht hob die Schuldsprüche für ein idiotisches Paar auf, das von der RCMP gefasst wurde, bevor es im Juli 2016 einen Dschihadistenplan zur Bombardierung eines öffentlichen Gebäudes am Canada Day umsetzen konnte. Warum hat der Berufungsrichter das Urteil aufgehoben? Weil sich herausstellte, dass jedes einzelne Mitglied der Organisation, die das junge Paar radikalisierte, sie im Bombenbau ausbildete und sogar den Anschlag plante, ein Informant der RCMP war!

In früheren Fällen kontrollierter inländischer terroristischer Bewegungen in Kanada hat der CSIS (Kanadischer Sicherheits- und Nachrichtendienst) Tausende von Stunden Abhörmaterial von Sikh-Terroristen gelöscht, die 1984 Bomben zündeten, die im schlimmsten Akt des Flugterrorismus bis zum 11. September 329 Tote forderten. Trotz dieser Vernichtung von Beweismaterial wurde CSIS im Jahr 2005 vom „Security Intelligence Review Committee“ (SIRC) von seinen Sünden freigesprochen. Dieselbe Organisation war es auch, die 1988 als Mitbegründerin der weißhäutigen „Heritage Front“ enttarnt wurde und diese bis mindestens 1994 mit Steuergeldern finanzierte, wobei der CSIS-Agent Grant Bristol als Drahtzieher und Kontrolleur der „Heritage Front“ fungierte.

Die Kontrolle des Inlandsterrorismus durch den anglo-kanadischen Geheimdienst reicht sogar bis zur bombenbegeisterten „Front de Liberation Quebec“ (FLQ) in den 1960er Jahren zurück, die Dutzende von Briefkastenbomben in der ganzen Provinz zündete. Die RCMP-Sicherheitsdienste wurden nicht nur auf frischer Tat ertappt, als sie FLQ-Zellen verwalteten, FLQ-Graffiti an Gebäuden anbrachten und sogar Sprengstoff an die Gruppe selbst lieferten, sondern der „intellektuelle Führer“ der FLQ (Pierre Vallieres) war auch der Chefredakteur derselben Zeitschrift („Cite Libre“), die ein Jahrzehnt lang von keinem Geringeren als dem kanadischen Premierminister Pierre Elliot Trudeau geleitet wurde!

„Die Cite Libre von Pierre Trudeau diente als mächtiges Instrument vor und während der Stillen Revolution – das Netzwerk der Cite Libre, das während der Oktoberkrise zu großer Macht und Sknadalität aufstieg. Einige der prominentesten Persönlichkeiten, die mit der Zeitschrift in Verbindung gebracht werden, sind (von links nach rechts oben): Trudeau, Levesque, Pelletier, Marchand, und unten: Lalone, Gagnon, Pitfield und der FLQ-Führer Pierre Vallieres.

Als die großen Presseagenturen die Bundesnachrichtendienste hinter der FLQ aufdeckten, die 1970 das monatelange Kriegsrecht in Quebec rechtfertigten, gründete Trudeaus rechte Hand (und „Cite Libre“-Autor) Michael Pitfield 1983 eine neue Organisation namens „Canadian Security Intelligence Service“ (CSIS) als Zweigstelle des „Privy Council Office“, um die psychologischen Operationen unter einem neuen Namen fortzusetzen.

Wer die umfangreichen RCMP/CSIS-Akten über Pierre Trudeaus merkwürdige Verbindungen zur FLQ und zu breiteren Netzwerken der „Fabian Society“ während des Kalten Krieges durchsehen möchte, hat Pech, denn Historikern wurde 2019 mitgeteilt, dass das gesamte Trudeau-Aktenarchiv 1989 vom CSIS heimlich vernichtet wurde, weil es „uninteressant“ gewesen sei.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Techniken der RCMP nicht spezifisch kanadisch waren, sondern vom Counter-intelligence Program (COINTEL PRO) des FBI entwickelt wurden, das J. Edgar Hoover 1956 ins Leben rief, um „gefährliche Bürgerrechtsgruppen“ zu unterwandern, die damals unter der Führung von Paul Robeson und Martin Luther King Jr. entstanden. Vom Beginn des Programms bis zu seinem nominellen Ende im Jahr 1975 infiltrierte das FBI nicht nur jede Anti-Establishment-Gruppierung, von der Kommunistischen Partei der USA (CPUSA) über die „Southern Christian Leadership Conference“ (SCLC) und die NAACP bis hin zu den schwarzen nationalistischen Bewegungen in den 1960er Jahren, sondern sorgte auch dafür, dass seine Informanten eine führende Rolle bei der Schürung interner Konflikte spielten, Gruppen in Richtung Gewalt radikalisierten und sogar ein Attentat auf Anführer wie Fred Hampton planten.

Der merkwürdige Fall von Bernadine Dohrn und Bill Ayers, die nach ihrer Zeit als Anführer des „Weather Underground“, in der sie Terrorismus im Inland betrieben, große institutionelle Unterstützung und Schutz genossen, sollte ebenfalls untersucht werden. Die Tatsache, dass beide inländische Terroristen nicht nur wohlhabende, an Soros gebundene Bildungsreformer wurden, sondern auch frühe Förderer von Barack Obamas politischer Karriere, ist mehr als nur eine winzige Anomalie, die einfach abgetan werden könnte. (1)

Wo hat Hoovers FBI COINTEL PRO-Taktiken entwickelt?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir weiter zurückblicken – auf das „Camp X“ des britischen Geheimdienstes, das im Dezember 1941 in Kanada mit dem Auftrag eingerichtet wurde, amerikanische und kanadische Spione unter der Leitung des Spionagemeisters William Stephenson (Stationschef des britischen Secret Intelligence Service (SIS) in New York) auszubilden.

Das Motiv für Camp X hatte zwei miteinander verknüpfte Komponenten:

1) Vorbereitung der Grundlagen für eine tiefere Integration des US-amerikanisch-britischen Geheimdienstes in Vorbereitung auf die Säuberung der patriotischen US-Geheimdienstler, die mit FDRs Vision des Nachkriegszeitalters verbunden waren, und

2) Ausbildung von US-Spionen in der Kunst der „geheimen Kriegsführung“, die Fälschungen, psychologische Kriegsführung, Propaganda, Aufstandsbekämpfung, Attentate und Infiltration von Zielgruppen umfasste.

Die Integration von „Vollspektrum“-Taktiken der alternativen Kriegsführung wie „MK Ultra“ (nach dem Vorbild und unter der Leitung der früheren britischen „Tavistock Clinic“), Medienpropaganda (siehe: „Project Mockingbird“) und Kulturkrieg (siehe: der Aufstieg der modernen Kunst und des Atonalismus, gefördert durch den „Congress For Cultural Freedom“) waren nur einige der Taktiken, die während dieses Prozesses integriert wurden und die bis heute virulent sind.

Unter Stephensons Leitung und mit kanadischen RCMP-Agenten wurde die erste Generation von OSS-Spionagemeistern ausgebildet, darunter auch führende Persönlichkeiten der Abteilung 5 des FBI, die ihre „Camp-X“-Ausbildung aus dem Zweiten Weltkrieg in Form von Attentatsoperationen wie Permindex (betrieben von „Camp-X“-Generalmajor Louis Mortimer Bloomfield) umformulierten.

Fazit

Ich hätte zwar noch mehr über die Ursprünge der amerikanischen Geheimpolizei sagen können, die unter den Präsidenten Teddy Roosevelt und Woodrow Wilson entstand, oder über den früheren Einsatz von Terrorismus im Inland durch Freimaurerlogen, die mit Albert Pike (dem Gründer des Ku-Klux-Klan) verbunden waren, um Lincolns Vision für die industrielle Wiederherstellung des Südens zunichte zu machen, aber diese Geschichten müssen für ein anderes Mal aufgehoben werden.

Im Moment reicht es aus, festzustellen, dass der „Krieg gegen den Terror“, der durch die Anschläge auf das „World Trade Center“ 1993 und 2001 in Gang gesetzt wurde, sich nun auf ein breites Spektrum der amerikanischen Bevölkerung ausweitet, die moralisch gegen die Art von menschenfeindlicher Politik resistent ist, die von den „Great Reset“-Technokraten gefordert wird. Diese unredlichen Bemühungen müssen aufgedeckt und zurückgewiesen werden, bevor die eigentlichen Drahtzieher des Terrorismus ihre Ziele erreichen: Die Zerstörung der Nationalstaaten sowie die Auferlegung eines neuen ethischen Paradigmas, das auf Entvölkerung und Entropie basiert.

Fußnoten

(1) In den späten 1970er Jahren wurde die Schaffung kontrollierter terroristischer Bewegungen im Nahen Osten in Form von Zbigniew Brzezinskis großartiger Idee, Geld, Waffen und andere Unterstützung für radikale Madrasas in ganz Afghanistan als Teil einer asymmetrischen Kriegsführung gegen die Sowjetunion zu kanalisieren, energisch umgesetzt. In den 1980er und 1990er Jahren wurden diese Operationen mit Hilfe des saudischen Geheimdienstes und der Mossad-Beteiligung vor Ort – stets koordiniert durch anglo-amerikanische Geheimdienstmitarbeiter – erheblich ausgeweitet. Der islamische Terrorismus hatte ebenso wie der „inneramerikanische Terrorismus“ immer weniger mit dem Islam zu tun als mit politischen Zielen, die darauf abzielen, nationale Regierungen zu zerstören.