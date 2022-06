Großbritannien will Flugreisen bis 2050 komplett verbieten

Ein von der britischen Regierung in Auftrag gegebener Bericht besagt, dass das gesamte Land innerhalb von zehn Jahren den größten Teil des Flugverkehrs und bis 2050 den gesamten Flugverkehr verbieten muss, um die unvorstellbar hochgesteckten Klimaschutzgesetze einzuhalten.

„In ihrer letzten bedeutenden Amtshandlung als Premierministerin änderte Theresa May das britische Klimaschutzgesetz, um uns zu verpflichten, alle Treibhausgasemissionen im Vereinigten Königreich bis 2050 zu eliminieren. Diese Entscheidung basiert auf guten klimawissenschaftlichen Erkenntnissen, war eine Reaktion auf eine große Welle sozialen Protests und wurde bereits in 60 anderen Ländern nachgeahmt“, erklärt der von der britischen Regierung in Auftrag gegebene Bericht Absolute Zero.

Den Autoren des Berichts zufolge besteht die einzige Möglichkeit für die britische Regierung, ihre Verpflichtungen im Rahmen von Absolute Zero zu erfüllen, darin, den gesamten Flugverkehr schrittweise einzustellen und im Jahr 2050 ein vollständiges Verbot zu verhängen, bis die Regierung eine Möglichkeit gefunden hat, Flugzeuge zu produzieren, die zu keinem Zeitpunkt während der Herstellung oder Nutzung eines Flugzeugs Treibhausgase erzeugen.

Es sollte nicht nötig sein, dies zu erwähnen, aber es ist absolut unmöglich.

Nichtsdestotrotz sagen die Autoren, dass „alle Flughäfen außer Heathrow, Glasgow und Belfast zwischen 2020 und 2029 geschlossen werden“ und „alle anderen verbleibenden Flughäfen bis 2050 geschlossen werden“.

Die Autoren fahren fort und sagen, dass nach der derzeitigen Gesetzgebung die folgenden Änderungen im täglichen Leben vorgenommen werden müssen, da sie alle im Jahr 2050 illegal sein werden: keine Flugzeuge mehr benutzen; den gesamten Schiffsverkehr einstellen; den Zug statt das Auto nehmen; Mitfahrgelegenheiten nutzen; ein Elektrofahrzeug benutzen; den Energieverbrauch, einschließlich und vor allem das Heizen, reduzieren; den Einsatz von Düngemitteln reduzieren; den Einsatz von Zement und Stahl sowie Importe reduzieren usw.

Die Autoren sagen, dass es auch notwendig sein wird, den Verzehr von rotem Fleisch einzuschränken oder gänzlich zu verbieten, da Lamm- und Rindfleisch im Vereinigten Königreich verboten sein werden.

„Darüber hinaus müssen wir, um das Gesetz zum Klimawandel zu befolgen, alles unterlassen, was Emissionen verursacht, egal aus welcher Energiequelle. Dies erfordert, dass wir auf den Verzehr von Rind- und Lammfleisch verzichten und viele Menschen haben bereits begonnen, sich vegetarisch zu ernähren“, heißt es in dem Bericht.

Das ist ein erstaunlicher Vorschlag. Die Autoren sagen, dass im Rahmen der Klimaschutzgesetze der Einsatz von Düngemitteln und verarbeiteten Lebensmitteln stark reduziert werden muss und dass die Gesamtenergie, die zum Kochen oder Transportieren von Lebensmitteln benötigt wird, um 60 Prozent des heutigen Niveaus gesenkt werden muss.

Das Vereinigte Königreich wird also kein Fleisch produzieren, keine Düngemittel für den Gemüseanbau verwenden, andere Lebensmittelimporte reduzieren, um Treibhausgasemissionen zu vermeiden, und keine verarbeiteten Lebensmittel als Ersatz produzieren oder importieren.

Es ist nicht klar, was, wenn überhaupt, die Autoren und die Regierung erwarten, dass die Menschen im Vereinigten Königreich im Jahr 2050 essen werden. Nach allem, was man hört, scheint dies eine Politik des Elends und des Todes zu sein.