Eine kurze Geschichte vom Ende der Welt

Von James Corbett

Kürzlich habe ich im Podcast „The Corbett Report” über den Antichrist oder Armageddon gesprochen. Wenn Sie diese Folge noch nicht gesehen haben, können Sie sie hier anhören.

In dieser wichtigen Untersuchung erwähnte ich, dass ich während meiner Zeit bei den unabhängigen Medien Dutzende von Vorhersagen über das Ende der Welt gesehen habe – Vorhersagen, die mir oft in hyperventilierenden E-Mails übermittelt wurden, in denen stand, dass ich einfach muss, die Nachricht über diese drohenden Gefahren für ALLES LEBEN AUF DER ERDE verbreiten!

Nun, Sie kennen mich! Ich bin immer gerne bereit, meinen lieben Lesern und Zuhörern einen Gefallen zu tun! Also bin ich hier und gebe pflichtbewusst die Warnungen meiner Leser vor dem sicheren Tod weiter! … nachdem die Fristen für diese vielen vorhergesagten Katastrophen bereits abgelaufen sind.

Und wenn wir uns erst einmal eine Handvoll dieser falschen Vorhersagen angesehen haben, können wir vielleicht besser verstehen, warum Menschen sich so sehr für Geschichten über den Weltuntergang interessieren und wie wir unsere Zeit und Energie besser investieren können.

Seid ihr bereit? Los geht’s!

Vorsicht vor Operation Blackjack!

Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2009, als The Telegraph beschloss, „Blackjack – Eine Geschichte in Bildern” zu veröffentlichen? Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, wahrscheinlich nicht. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran.

Wie viele Menschen zu dieser Zeit war ich von der schieren Seltsamkeit dieses … Dings beeindruckt. Was war das überhaupt genau?

Eine Diashow? . . .

Auf den (Online-)Seiten einer großen Zeitung? . . .

Unter dem Vorwand, die Geschichte der „völlig fiktiven“ Operation Blackjack zu erzählen, einschließlich „einer Reihe terroristischer Atomanschläge auf große westliche Städte“?

Warum hat eine Zeitung überhaupt eine Diashow über einen nuklearen Terroranschlag veröffentlicht? Warum haben sie sich die Mühe gemacht, unter jedes einzelne Bild den Hinweis „Die in dieser Diashow dargestellten Ereignisse sind rein fiktiv“ zu schreiben? Warum war es so seltsam konkret, dass die Bombe von „einer Koalition aus einheimischen Extremisten, Islamisten und christlichen Weltuntergangssekten“ genau um 8:03:27 Uhr am 22. Juni gezündet wird?

Für diejenigen, die sich nicht daran erinnern (oder es damals nicht verfolgt haben): Die schiere Seltsamkeit dieser Bilderserie war sicherlich Teil der Absicht der Redaktion von The Telegraph. Der Beitrag wurde einfach ohne Kommentar oder Erklärung in der Rubrik „Kultur“ der Website von The Telegraph veröffentlicht, als wäre es nur ein weiterer unbeschwerter „Was ist los in der Stadt“-Guide oder eine lustige Sommerleseliste.

Es war fast so, als wäre er speziell veröffentlicht worden, um die Aufmerksamkeit der damals wachsenden Online-Verschwörungsbewegung auf sich zu ziehen. Und – SPOILER-ALARM! – genau das war auch der Fall!

Natürlich war die Veröffentlichung der ersten Diashow nur der Anfang der Blackjack-Seltsamkeiten. Es folgten Teil 2, Teil 3, Teil 4 und Teil 5 einer immer verworrener werdenden Geschichte, in der schließlich enthüllt wurde, dass die Anschläge tatsächlich von geheimen Agenten des Deep State geplant worden waren, um eine faschistische Weltregierung zu errichten.

Dabei wurden die verschwörungstheoretisch interessierten Leser mit einer Reihe kryptischer Hinweise versorgt, darunter ein gefälschter Ausweis der North American Union mit einem sehr echten Hexadezimalcode.

Ein Code, der, wenn er in Text umgewandelt wurde, den Lesern versicherte: „Dies ist nicht nur Unterhaltung.“

Für alle, die die ganze verworrene Geschichte der Operation Blackjack verfolgen möchten – einschließlich der endgültigen Enthüllung, wer hinter diesem ausgeklügelten Schwindel steckt –, empfehle ich, sich mit Folge 091 des Podcasts „The Corbett Report“ mit dem Titel „Beware Operation Blackjack“ vertraut zu machen (oder sich noch einmal damit zu beschäftigen).

Aber wie ich in diesem Podcast bereits erwähnt habe, lässt sich die lange Geschichte kurz zusammenfassen: Von den Tausenden von Menschen, die diese sich entwickelnde Saga in Echtzeit verfolgt haben – von denen viele ernsthaft glaubten, dass an sieben identifizierbaren Orten rund um den Globus ein echter nuklearer False-Flag-Vorfall stattfinden würde –, hat fast niemand tatsächlich etwas gegen die drohende Gefahr unternommen. Sie saßen einfach vor ihren Computern, entschlüsselten Hexadezimalcodes und posteten Hinweise in Internetforen.

Daraus lässt sich sicherlich eine Lehre ziehen, aber ich habe keine Zeit, sie zu finden, weil …

Die Welt steht in Flammen!!!

Haben Sie schon einmal von der „Klimauhr” gehört? Es handelt sich um eine digitale Uhr an der Fassade eines Glasgebäudes in der Innenstadt von Manhattan, die die Tage bis zum 21. Juli 2029 herunterzählt.

Warum gerade der 21. Juli 2029, fragen Sie sich?

Wie auf der Website der Uhr hilfreich erklärt wird, erreichen wir dann den sogenannten Klimawandel-Kipppunkt, d. h. den Punkt, an dem wir den katastrophalen Klimawandel nicht mehr durch die Eindämmung unserer tödlichen Kohlendioxidemissionen aufhalten können.

… Nun gut, auf der Website der Uhr wird tatsächlich erklärt, dass die ursprüngliche Klimakatastrophenuhr auf den 31. Dezember 2027 eingestellt war. Ich schätze, wir haben irgendwo unterwegs ein paar Jahre gewonnen. Wenn man darüber nachdenkt, ist die Wissenschaft hinter dieser Idee des „Klimacountdowns” vielleicht doch nicht so fundiert, wie ihre Befürworter behaupten.

Vielleicht haben wir deshalb laut dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimawandel (IPCC) noch bis 2040 Zeit, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung zu begrenzen und eine Klimakatastrophe zu verhindern.

Aber dann sollten die netten Leute vom IPCC vielleicht ihre Uhr mit der von María Fernanda Espinosa Garcés, der ehemaligen Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, synchronisieren. Im Jahr 2019 erklärte sie, dass wir tatsächlich nur bis 2030 Zeit haben, um die Wettergötter zu besänftigen und den atmosphärischen Weltuntergang abzuwenden.

Oder vielleicht sollten wir auf das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse hören, dessen zweifellos „superwissenschaftliche Berechnungen” uns mitteilen, dass die Menschheit nur bis 2027 Zeit hat, um diesen ökologischen Weltuntergang abzuwenden.

Vergessen wir jedoch nicht die Warnung des Exekutivsekretärs der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, Simon Stiell, der uns mitteilte, dass die große Abrechnung mit der globalen Erwärmung tatsächlich im Jahr 2026 stattfinden wird.

Ja, nichts gefällt den Hohepriestern des Kohlenstoffkults mehr, als den Countdown-Timer der Weltuntergangsuhr auf immer kürzere Zeiträume zu stellen. Sehen Sie selbst:

Wenn Sie sich nun eine solche Verkettung von immer kürzer werdenden Countdowns bis zum Weltuntergang ansehen und denken: „Meine Güte! Wir müssen bald anfangen, die Zeit bis zum Ende der Welt in Tagen zu messen“, dann habe ich eine Neuigkeit für Sie: Sie irren sich!

Warum? Weil wir, wie sich herausstellt, bereits tot sind!

Sie glauben mir nicht? Fragen Sie einfach die ehemalige UN-Klimachefin Christiana Figueres. Bereits 2017 warnte sie, dass wir nur noch drei Jahre Zeit hätten, um den Planeten zu retten – was nach meiner Rechnung bedeutet, dass die Welt vor fünf Jahren untergegangen ist.

Oder fragen Sie König Charles. Bereits im Juli 2009 – als er noch ein einfacher Prinz war – teilte er der Welt mit, dass wir „nur noch 96 Monate Zeit haben, um die Welt zu retten“, was bedeutet, dass die Welt tatsächlich 2017 untergegangen ist.

Oder fragen Sie Noel Brown, Direktor des New Yorker Büros des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, der uns 1980 sagte, dass „ganze Nationen durch den Anstieg des Meeresspiegels von der Erdoberfläche verschwinden könnten, wenn der Trend zur globalen Erwärmung nicht bis zum Jahr 2000 umgekehrt wird”. (Ich schaue gerade in meinem Atlas nach, habe aber noch nicht herausgefunden, welche Nationen in den letzten 25 Jahren von der Landkarte verschwunden sind. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, sobald ich diese fehlenden Nationen gefunden habe.)

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Welt ist bereits dem Untergang geweiht. Die Experten haben gesprochen. Die einzige Frage, die noch zu klären ist, ist, wann genau die Welt untergehen wird (falls sie nicht bereits untergegangen ist).

Aber dafür bleibt keine Zeit, denn …

Die Shemitah kommt!!!!!

Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2015, als ein Elite-Team von Ermittlern den Shemitah-Zyklus entdeckte?

Sie wissen schon, den Shemitah-Zyklus! Das Muster von Zusammenbrüchen und Marktkatastrophen, das alle sieben Jahre auftritt und irgendwie mit dem siebenjährigen Zyklus der Schuldenerlassung in der Bibel zusammenhängt?

Nun, wenn Sie sich nicht daran erinnern, haben Sie einiges nachzuholen! Aber wenn Sie einen Crashkurs möchten: Die Idee ist, dass in biblischen Zeiten das jüdische Volk alle sieben Jahre einen allgemeinen Schuldenerlass feierte. Und am Ende des siebten dieser Siebenjahreszyklen (d. h. alle 50 Jahre) gibt es ein „Jubiläum”, bei dem alles Land an seinen ursprünglichen Besitzer zurückfällt und alle Sklaven freigelassen werden.

Das klingt großartig … aber einige äußerst glaubwürdige Quellen entdeckten in den 2010er Jahren, dass dieser siebenjährige Segen eines gottesfürchtigen Volkes in unserer gottlosen Zeit zu einem Fluch geworden war. Anstelle eines Schuldenerlasses kommt es nun alle sieben Jahre zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, und das siebte Jahr eines solchen Siebenjahreszyklus bringt eine welterschütternde Katastrophe mit sich.

Verschiedene Listen von Ereignissen wurden vorgelegt, um diese Berechnung zu rechtfertigen. Zum Beispiel:

1901–1902 Jahr der Shemitah – Der Aktienmarkt fällt um fast 50 %.

1916–1917 Jahr der Shemitah (*Super-Shemitah-Jahr) – Der Aktienmarkt fällt um 40 %. Die Vereinigten Staaten treten in den Ersten Weltkrieg ein. Deutschland, Russland, Österreich, die Türkei und Großbritannien erleiden einen wirtschaftlichen Zusammenbruch.

1930–1931 Jahr der Shemitah – Die Weltwirtschaftskrise. Die schlimmste Finanzkrise der modernen Geschichte.

1937–1938 Jahr der Shemitah – Die Hälfte des Aktienmarktes bricht zusammen und löst eine weltweite Rezession aus.

1944–1945 Jahr der Shemitah – Ende des Deutschen Reiches und der britischen Herrschaft über seine Gebiete. Etablierung Amerikas als Weltmacht. Die Bretton-Woods-Konferenz verleiht dem US-Dollar den Status einer globalen Reservewährung; der Einfluss des Goldes nimmt ab.

1965–1966 Shemitah-Jahr (*Super-Shemitah-Jahr) – Der Aktienmarkt fällt um fast 25 %.

1972–1973 Shemitah-Jahr – Der Aktienmarkt bricht um fast 50 % ein. Weltweite Rezession; US-Ölkrise.

1979–1980 Jahr der Shemitah – Weltweite Rezession.

1986–1987 Jahr der Shemitah – „Schwarzer Dienstag”; Börsencrash um ein Drittel.

1993–1994 Jahr der Shemitah – Zusammenbruch des Anleihemarktes.

2000–2001 Jahr der Shemitah – 11. September. Die Märkte öffnen am letzten Tag des Shemitah-Jahres, dem 17. September; der Aktienmarkt fällt um 700 Punkte.

2007–2008 Shemitah-Jahr – Am letzten Tag des Shemitah-Jahres, dem 29. September, fällt der Aktienmarkt um rekordverdächtige 777 Punkte.

2014–2015 Shemitah-Jahr (*Super-Shemitah-Jahr) . . .

Skeptiker werden natürlich anmerken, dass diese sorgfältig ausgewählte Liste manchmal sehr spezifische und identifizierbare Ereignisse an einem bestimmten Datum nennt (wie den Rekordverlust an den Börsen am letzten Tag der Shemitah 2008) und manchmal vage und amorphe Trends erwähnt, die sich über einen nicht messbaren Zeitraum erstrecken (wie die „globale Rezession”, die laut dieser Liste während der „1979–1980” Shemitah-Jahr stattgefunden haben soll).

Aber die Art von Menschen, die darauf hinweisen würden, dass solche zweifelhaften Listen in Wirklichkeit zufällige Aneinanderreihungen von sorgfältig ausgewählten Ereignissen und Trends sind, die in keiner Weise mit einem Siebenjahreszyklus zusammenhängen, sind offensichtlich gottlose Heiden, und wahrscheinlich sind sie auch keine lustigen Partygäste, also buht sie aus!

Wie auch immer, der Punkt ist, dass die Shemitah im Jahr 2015 zufällig die siebte eines Siebenjahreszyklus war, sodass es zu einer wirtschaftlichen Katastrophe kommen würde, die das Ende der Welt, wie wir sie kennen, bedeuten würde und die Menschen auf die Straßen treiben würde, wo sie sich vor Angst die Hemden vom Leib reißen würden, während sie zusehen, wie die Welt, wie wir sie kennen, um sie herum zerfällt.

Ich meine, wir erinnern uns doch alle noch daran, wo wir waren, als am 23. September 2015 die große Shemitah-Katastrophe stattfand, oder? Der Tag, an dem die Welt, wie wir sie kannten, für immer unterging!…

Oh, Moment, was sagen Sie da? An diesem Tag ist nichts Bedeutendes passiert und die Welt ist weitergelaufen wie gewohnt?

Na ja, egal. Wir können uns wahrscheinlich eine nachträgliche Rationalisierung ausdenken, um rückwirkend zu erklären, warum unsere Vorhersage nicht eingetroffen ist.

Wer hat schon Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, warum die Welt 2015 nicht untergegangen ist, wenn wir uns um wichtigere Weltuntergänge sorgen müssen? Ich meine, haben Sie überhaupt gelesen …

Pikes Brief zum Dritten Weltkrieg!!!!!!!

Haben Sie den Brief des Großkommandeurs des Schottischen Ritus, Albert Pike, vom 15. August 1871 gelesen, in dem er nicht nur den Ersten Weltkrieg („herbeigeführt, um den Illuminaten zu ermöglichen, die Macht der Zaren in Russland zu stürzen und dieses Land zu einer Festung des atheistischen Kommunismus zu machen“) und den Zweiten Weltkrieg („herbeigeführt, damit der Nationalsozialismus zerstört wird und der politische Zionismus stark genug ist, um einen souveränen Staat Israel in Palästina zu errichten“), sondern auch den DRITTEN Weltkrieg!

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die sich in Kreisen von Verschwörungstheoretikern bewegen, haben Sie ihn sicherlich schon einmal gelesen. Wahrscheinlich haben Sie ihn so oft gelesen, dass Sie seine berühmte Vorhersage auswendig zitieren können:

Der Dritte Weltkrieg muss geschürt werden, indem man die Differenzen ausnutzt, die durch die „Agentur“ der „Illuminaten“ zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt verursacht wurden. Der Krieg muss so geführt werden, dass sich der Islam (die muslimisch-arabische Welt) und der politische Zionismus (der Staat Israel) gegenseitig vernichten.

Und wenn Sie es noch nicht gelesen haben, warten Sie einfach ein paar Wochen. Jemand wird einen weiteren SCHOCKIERENDEN Bericht veröffentlichen, der die UNGLAUBLICHE Vorhersage des nächsten Weltkriegs enthüllt! Oh, da ist er, pünktlich auf die Minute!

Es gibt nur ein kleines Problem mit dieser wunderbaren Weltuntergangsgeschichte: Pike hat diese Worte tatsächlich nicht geschrieben.

Ja, ich möchte Ihnen allen nicht die Laune verderben, aber der sogenannte Brief zum Dritten Weltkrieg ist in Wirklichkeit kein authentischer Brief aus dem Jahr 1871, wie Sie vielleicht aufgrund der lästigen kleinen Tatsache vermutet haben, dass darin vom Nationalsozialismus und anderen Konzepten die Rede ist, die es zu dieser Zeit noch nicht gab.

„Aber vielleicht war Pike einfach ein so göttlicher Seher, dass er das Kommen der Nazis usw. vorhersagen konnte!“, werden die wahren Gläubigen zweifellos entgegnen.

Aber das liegt nur daran, dass sie meine Enthüllung über diesen gefälschten Brief nicht gelesen haben, die auf die tatsächliche erste Erwähnung des Briefes verweist und zeigt, dass darin nirgendwo von „Nazis”, „Kommunisten” oder einem „Weltkrieg” die Rede ist.

Die wahre Geschichte des Briefes ist ziemlich verworren, lässt sich aber wie folgt zusammenfassen:

Michael Haupt sagte, dass William Guy Carr sagte, dass Kardinal Caro y Rodriguez aus Santiago, Chile, sagte, dass „Die Ursache der Unruhen in der Welt“ sagte, dass der geständige Betrüger Gabriel Jogand-Pagès alias Dr. Bataille alias Leo Taxil sagte, dass Albert Pike an Giuseppe Mazzini in „Le diable au XIXe siècle“, Band II, 1892–1894, S. 605 (tatsächlich jedoch S. 594–606).

Oder in visueller Form:

Falls diese absolut einleuchtende Infografik nicht klar genug war: Der Pike-Brief zum Dritten Weltkrieg ist nicht nur eine weitere falsche Vorhersage der bevorstehenden Schlacht von Armageddon, sondern nicht einmal eine echte Vorhersage. Es handelt sich um eine Falschmeldung, die seit einem Jahrhundert von verschiedenen Betrügern in unterschiedlicher Form verbreitet wird.

Dass Lügner dramatische Lügen über das Ende der Welt erfinden, ist vielleicht nicht so überraschend. Die eigentliche Frage lautet: „Warum fallen die Menschen immer wieder auf diese Lügen herein?“

Aber wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Haben Sie noch nichts davon gehört?

Die Deagle (oder heißt es Deagel?) Todesvorhersage!!!!!!!!!

Ich hoffe, Sie haben alle Ihren Frieden mit der Welt gemacht, denn es ist so gut wie sicher, dass Sie und/oder die meisten Ihrer Lieben in den nächsten sechs Monaten tot sein werden.

Sie glauben mir nicht? Schauen Sie sich einfach das an!

Was? Erkennen Sie das nicht? Es handelt sich um eine erschreckende Vorhersage von fast vollständigem Tod, Katastrophen und Unglück, die uns bevorstehen. Dieser Screenshot zeigt, dass irgendwann im Jahr 2025 die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von 332 Millionen auf 99 Millionen sinken wird, was einem Rückgang von 70 % entspricht.

Für diejenigen unter Ihnen, die (wie ich) nicht in den USA leben und glauben, dass Sie dieser bevorstehenden Katastrophe entgehen können, habe ich eine schlechte Nachricht. Ein Großteil der übrigen Weltbevölkerung wird in den kommenden Monaten ähnlich dezimiert werden.

Die Bevölkerung Japans? Ein Rückgang um 18 %!

Die Bevölkerung Kanadas? Ein Rückgang um 30 %!

Die Bevölkerung Frankreichs? Ein Rückgang um 42 %!

Die Bevölkerung Israels? Ein Rückgang um 54 %!

Was für ein unheilvoller Terror wird also genau über die Welt hereinbrechen, um solche Verwüstungen anzurichten? Und wer genau sagt das voraus? Und woher genau beziehen sie ihre Informationen?

Wer weiß das schon! Wen interessiert das schon! Der Punkt ist, wir werden alle sterben!

Für diejenigen, die wirklich verwirrt sind: Ich beziehe mich natürlich auf die erstaunliche Prognose des Bevölkerungsrückgangs bis 2025 von Deagel.com, einer Website, die in erster Linie technische Daten über Militärtechnologie veröffentlicht. Bis 2022 enthielt die Website jedoch auch eine mysteriöse Prognose, wonach eine Reihe von Ländern bis 2025 einen erheblichen Bevölkerungsrückgang erleben würden.

Die Tatsache, dass niemand wusste, was diese Website war, woher sie ihre Informationen bezog oder warum sie sich zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung äußerte, hinderte die üblichen nüchternen Quellen in den alternativen Medien nicht daran, AUS VOLLER KEHLE VON DEM BEVORSTEHENDEN ARMAGEDDON ZU SCHREIEN, das einen Großteil der Menschheit auslöschen würde!!!

Wusstet ihr nicht, dass Dr. Edwin A. Deagel Jr. ein aktives Mitglied des CFR und obendrein ein Rockefeller-Speichellecker war?

Natürlich tauchten bestimmte Spielverderber auf, um auf einige Probleme mit dieser schrecklichen Geschichte hinzuweisen.

Zum Beispiel die Tatsache, dass alle früheren Bevölkerungsprognosen von Deagle.com sich als erstaunlich falsch herausgestellt haben.

Oder dass die Website selbst darauf hinweist, dass „die Prognose nichts weiter als ein Zahlenspiel ist, das auf spekulativen Annahmen basiert und daher fehlerhaft oder richtig sein kann“.

Oder dass Deagle („le“) – wie in Deagle.com – nichts mit Edwin Deagel („el“) zu tun hat.

Aber warum sollten Sie sich von ein paar lästigen Fakten eine gute Schauergeschichte verderben lassen? Vor allem, wenn es noch ein paar Monate dauert, bis sie wahr wird! Schnell, verbreiten Sie die Nachricht von unserem bevorstehenden Untergang an alle, die Sie kennen!!!

Etc., etc.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ich bin sicher, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Muss ich wirklich weitermachen?

Oh, okay.

Erinnern Sie sich noch daran, als die Wahrscheinlichkeit eines Atomterroranschlags, der einen Dritten Weltkrieg auslösen würde, am 6. Juni 2006 „extrem hoch” war, weil … 6/6/6?

Oder als der „nächste 11. September” im Sommer 2007 unbedingt stattfinden würde, weil ein pensionierter Armeekapitän die aufgebauschte Panikmache der Bush-Regierung für bare Münze genommen hatte?

Oder als wir alle Angst vor einer False-Flag-Operation am 21. (oder 22.) Januar 2009 haben sollten, weil Colin Powell sagte, dass es zu diesem Zeitpunkt ein Ereignis geben würde, „von dem wir noch nichts wissen“?

Oder als es im November 2010 wegen eines Standbilds aus einer Folge von „The Simpsons“ zu einer nuklearen False-Flag-Operation kommen sollte? (Oder als genau dasselbe Bild auch noch eine False-Flag-Aktion im Jahr 2012 vorhersagte?)

Oder als die Wirtschaft am 20. Juli 2014 zusammenbrechen sollte, weil „G der 7. Buchstabe des Alphabets ist und dies ein Hinweis auf den 20.7.2014 sein könnte”?

Erinnern Sie sich noch daran, als ein anonymer Insider mit den Worten „Vertrau mir, Bruder“ schwor, dass es am 2. Dezember 2020 eine landesweite Ausgangssperre/Abriegelung in Kanada geben würde?

Oder als der Dritte Weltkrieg am 23. November 2023 um 18:05 Uhr beginnen sollte, weil jemandes Alexa-Assistent dies gesagt hatte?

Oder als Japan letzte Woche von der Landkarte verschwinden sollte, weil ein japanischer Manga aus den 1990er Jahren dies vorhergesagt hatte?

Und wir haben noch nicht einmal die Kehrseite dieser Vorhersagen angesprochen. Denn wenn die Welt, in der wir leben, so korrupt und böse ist, dann wäre das Ende der Welt, wie wir sie kennen – also der Sturz des Deep State – offensichtlich eine gute Sache.

Erinnern Sie sich noch daran, als die Insider mit den weißen Hüten eine Armee von „ausgebildeten Ninjas” entsenden wollten, um „das Auge an der Spitze der Illuminati-Pyramide auszustechen”?

Oder als die „Königin von NESARA” alle Schulden tilgen, alle Einkommenssteuern abschaffen und den Weltfrieden ausrufen wollte?

Oder als der allwissende QAnon ankündigte, dass „wir unser großartiges Land zurückerobern werden”, und die kühne (und völlig falsche) Vorhersage machte, dass Hillary Clinton am Montag, dem 30. Oktober 2017, zwischen 7:45 und 8:30 Uhr verhaftet werden würde? (Ich warte immer noch auf diese, Q!)

Ob Sie es glauben oder nicht, ich könnte noch länger so weitermachen!

Ich habe noch nicht einmal angefangen, Ihnen von all den privaten E-Mails zu erzählen, die ich von zweifellos wohlmeinenden Menschen bekomme, die mich drängen, die Nachricht zu verbreiten, dass „am 25. September eine schmutzige Bombe oder eine Kofferbombe in New York explodieren wird“ (2023) oder „Israel wird Syrien am 26. Oktober mit Atomwaffen angreifen“ (2023) oder „Fernwahrnehmung und prädiktive Linguistikdaten deuten darauf hin, dass in 1 bis 2 Wochen eine Atombombe explodieren wird” (2023) oder „Am 8. April wird es eine totale Sonnenfinsternis geben, nur zwei Tage vor einer Konjunktion zwischen Mars und Saturn”, also „sieht es ganz danach aus, als würde ein Krieg bevorstehen” (2023) oder wann Kamala Harris am 24. Februar (2024) mit Sicherheit bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen wird.

Als ich die Dutzenden und Aberdutzenden solcher E-Mails durchging, die ich allein in den letzten Jahren von verschiedenen Leuten erhalten habe, fand ich eine, die so nah dran war! Anscheinend haben „Gottes prophetische Zeichen, auf die Jesus seine Jünger aufmerksam gemacht hat“, offenbart, dass „Israel und die USA am 9.6.25 den Iran bombardieren werden“. Bemerkenswert! Natürlich sagte dieselbe E-Mail auch voraus, dass Paul Simon am 1. August sterben wird, dass eine Sonneneruption am 13. August das nordamerikanische Stromnetz lahmlegen wird und dass am 31. August ein Asteroid auf die Erde stürzen wird. Schnallen Sie sich also besser an! Das wird ein höllischer Sommer! (Ruhe in Frieden, Paul Simon.)

Wie auch immer, vielleicht beginnen Sie langsam zu verstehen, was ich meine, wenn ich sage, dass ich täglich vom Weltuntergang höre. Hier ist also die wirkliche Frage: Was bedeutet diese Besessenheit vom Armageddon wirklich?

Die Welt geht immer unter

Ich verstehe das. Es macht Spaß, über das Ende der Welt nachzudenken. Es ist ein spannendes Thema!

Außerdem sind wir als Spezies darauf programmiert, nach Bedrohungen zu suchen. Was soll also eine Spitzenprädator-Spezies, die in ihrem vollständig eroberten Lebensraum von so wenig bedroht ist, tun, um sich die Zeit zu vertreiben? Na, über die ultimative Bedrohung sprechen natürlich! Die Apokalypse!

Für alle, die es nicht verstehen: Ich bin nicht hier, um die Idee zu verunglimpfen, dass es echte Bedrohungen gibt. Oder dass einige dieser Bedrohungen potenziell die gesamte Spezies gefährden.

Aber ich bin hier, um darüber zu sprechen, wie Menschen in unserem Online-Zeitalter diese Bedrohungen in Clickbait-Unsinn verwandelt haben und wie sie den natürlichen Selbsterhaltungstrieb der Menschen für Klicks, Likes und Aufmerksamkeit spielerisch ausnutzen. Denn auf lange Sicht bewirkt diese ständige Flut falscher Vorhersagen und Weltuntergangsenttäuschungen nur, dass die Menschen demotiviert werden und davon abgehalten werden, in der realen Welt aktiv zu werden.

Am Ende sind sie wie die Online-Krieger, die gegen die Operation Blackjack „kämpfen“, indem sie an ihren Tastaturen sitzen, ein ausgeklügeltes Augmented-Reality-Spiel spielen und kryptische Hinweise in einem Zeitungscomic entschlüsseln.

Oder sie enden wie die QAnoners, die „dem Plan vertrauen“ und ewig auf den politischen Retter warten, der niemals kommen wird.

Oder sie enden wie die Anhänger von Deagel (oder heißt es Deagle?), die beschlossen haben, dass eine anonyme, quellenlose, bedeutungslose „Prognose”, die auf einer Website veröffentlicht wurde, von der sie vor zehn Minuten noch nie gehört hatten, die unumstößliche Wahrheit darüber enthält, was mit der Weltbevölkerung im Jahr 2025 passieren wird, und dass niemand etwas dagegen tun kann!

Oder sie enden wie die Klimakultisten, die beschlossen haben, dass Menschen aufgrund ihres schrecklichen CO2-Fußabdrucks einfach keine Kinder bekommen dürfen (und Sie auch nicht, Sie egoistisches Monster!).

Oder sie jagen irgendeinem anderen Hasen durch den endlosen Kaninchenbau, der das Internet ist, und stützen ihre gesamte Identität auf die Eiszeit, die Polumkehr, den Kometeneinschlag, die Invasion von Außerirdischen oder die Katastrophe durch den Planeten X, die uns alle vernichten wird, wartet es nur ab!

All diesen Menschen sage ich: Eure Sorge um die Menschheit ist bewundernswert! Warum also nicht diese Sorge in produktive menschliche Aktivitäten umwandeln? Zum Beispiel indem ihr neue Infrastrukturen schafft, neue Technologien erfindet oder eine Generation fähiger, liebevoller Menschen großzieht, die geeignet sind, das nächste „Weltuntergangsszenario” zu überleben?

Letztendlich (kein Wortspiel beabsichtigt) läuft es meiner Meinung nach auf zwei Dinge hinaus:

1) Selbst wenn ich absolut sicher wüsste, dass die Welt an meinem 75. Geburtstag explodieren und die gesamte Menschheit in einem Augenblick ausgelöscht werden würde, hätte ich immer noch lieber mein Leben damit verbracht, zu lernen, zu schaffen, zu spielen, Freunde zu finden, Liebe zu machen und das LEBEN ZU LEBEN, als mich in Angst und Selbstmitleid über die bevorstehende Vernichtung zu suhlen; und

2) Ich würde aufrichtig hoffen, dass dieser Leitartikel zumindest ein oder zwei Menschen dazu veranlasst, einen Moment in stiller Kontemplation inne zu halten, bevor sie mir eine E-Mail schicken, in der sie ihre ERSTAUNLICHE VORHERSAGE über das KATASTROPHALE EREIGNIS detailliert beschreiben, das MORGEN MIT SICHERHEIT, ABSOLUT, WIRKLICH, ZU 100 % GARANTIERT eintreten wird!!!!!!!!! . . .

. . . Oh, Moment, egal. Sieht so aus, als gäbe es gerade ein riesiges koronales Loch. Ich bereite mich auf eine Flut neuer E-Mails vor in 3 . . . 2 . . .