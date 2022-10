Eine medizinische Gräueltat“: Pädiatrischer Chirurg vergleicht „Geschlechtsumwandlungen“ mit Nazi-Experimenten

Wir befinden uns mitten in einer außergewöhnlichen medizinischen Gräueltat“, so Dr. Michael Egnor.

Ein Kinderchirurg und Medizinprofessor, der sich für das Leben einsetzt, sprach sich kürzlich gegen den anhaltenden Trend aus, Geschlechtsdysphorie mit hormonellen und chirurgischen Eingriffen zu behandeln, und nannte diese Praktiken „eine medizinische Gräueltat“ und einen Kunstfehler.

Dr. Michael Egnor, Professor für Neurochirurgie und Pädiatrie an der medizinischen Fakultät der Stony Brook University in New York, sprach am Freitag in einem Podcast-Interview mit der Herausgeberin von The Federalist, Emily Jashinky, über das Thema der sogenannten „Geschlechtsumwandlungen“ in der modernen Medizin.

Etwas, das ich mit dem Wachstum der „geschlechtsbestätigenden Chirurgie“ und der „geschlechtsbestätigenden medizinischen Versorgung“ erkannt habe, ist, dass wir uns mitten in einer außergewöhnlichen medizinischen Gräueltat befinden, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich meine Stimme erheben muss“, sagte Egnor in dem Interview.

„Ich bin sehr für das Leben, ich bin sehr gegen die Abtreibung, ich denke, das ist eine medizinische Gräueltat“, fügte er hinzu und äußerte sich ähnlich zu den Schritten, die unternommen werden, um die „Geschlechtsidentität“ einer Person zu „bestätigen“.

Als Professor erklärt der Arzt, dass er über verschiedene medizinische Experimente diskutiert, die in der Vergangenheit stattgefunden haben und heute verurteilt werden, wie die von den Nazis durchgeführten.

„Wir weisen darauf hin, dass all diese Gräueltaten damals in der medizinischen Gemeinschaft weithin akzeptiert waren“, sagte er. „Eugenik wurde viele Jahre lang in praktisch allen medizinischen Fakultäten gelehrt.“

Egnor erinnerte daran, dass er Medizinstudenten sagt: „Wir tun schlimme Dinge, über die die Leute in 50 Jahren reden werden, und wir wissen nicht unbedingt, welche das sind, weil wir gerade mittendrin sind.“

Geschlechtsumwandlungen“ sind medizinischer Kunstfehler, „sehr gefährlich

Der Arzt, der auch einen Artikel für The Federalist zum gleichen Thema geschrieben hat, erklärte, dass er die so genannte „geschlechtsbestätigende Behandlung“ als Kunstfehler einstufen würde, obwohl die technische Definition von Kunstfehler medizinische Praktiken hervorhebt, die nicht üblich sind. Nach dieser Definition, so Egnor, sei die Verstümmelung zum Zwecke der „Geschlechtsidentität“ kein ethisches Problem, da sie heute weit verbreitet ist.

Egnor stufte die Geschlechtsdysphorie als eine „psychiatrische Krankheit“ ein, die nicht mit hormonellen oder chirurgischen Eingriffen behandelt werden sollte.

Er verglich geschlechtsverwirrte Patienten mit solchen, die aufgrund einer psychiatrischen Diagnose Amputationen und andere Formen der Schädigung eines gesunden Körpers verlangen. Ärzte, die sich bereit erklären, diese Operationen durchzuführen, würden inhaftiert werden.

„Wir tun nicht, was psychisch kranke Menschen von uns verlangen, nur um ihre Geisteskrankheit zu befriedigen“, sagte Egnor. „Die Realität ist, dass ‚Trans-Männer‘ Frauen und ‚Trans-Frauen‘ Männer sind, und wir sollten ihnen helfen, damit umzugehen.“

Er fügte jedoch hinzu, dass die „richtige Behandlung“ für Menschen, die unter Geschlechtsdysphorie leiden, „keine Verstümmelung oder Kastration“ sei.

Egnor bezeichnete hormonelle und chirurgische Eingriffe als „sehr gefährlich“ und „sehr unangemessen“. Pubertätsblocker, so Egnor, können bei Kindern eine Vielzahl negativer Nebenwirkungen hervorrufen, darunter Depressionen, Suizidalität und unbekannte Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit im späteren Leben.

Diejenigen, die geschlechtsübergreifend Hormone einnehmen, haben auch „viel höhere“ Hormonspiegel als diejenigen, die dies nicht tun, selbst im Vergleich zu den Angehörigen des Geschlechts, das imitiert wird. Egnor sagte, dass die Verschreibung dieser Medikamente für ein psychiatrisches Leiden „völlig außerhalb der Grenzen jeder rationalen medizinischen Praxis“ liege.

Er verurteilte die „geschlechtsangleichende“ Chirurgie in ähnlicher Weise, obwohl er anmerkte, dass sie „noch radikaler“ sei.

Die meisten Menschen wissen ganz genau, dass das Unsinn ist.

Egnor betonte, wie wichtig es sei, sich gegen „geschlechtsbestätigende Behandlungen“ auszusprechen.

„Die große Mehrheit der Menschen in diesem Land und in der Welt weiß sehr wohl, dass es sich hierbei um Müll handelt“, sagte er. „Männer sind keine Frauen und Frauen sind keine Männer. Die chirurgische Verstümmelung von psychisch kranken Kindern und Erwachsenen ist keine ethische medizinische Praxis. Und fast jeder weiß das.“

Der Arzt räumte ein, dass „Studenten Angst haben“, mit seiner Haltung übereinzustimmen, und dass viele Fachleute ihre Karriere riskieren, wenn sie gegen die Ideologie Stellung beziehen. Er ermutigte jedoch auch Mediziner, Eltern und andere Mitglieder der Öffentlichkeit, dies zu tun, denn „wenn wir alle unsere Stimme erheben, werden sie [LGBT-Aktivisten] verschwinden“.

Egnor ist nicht der einzige Arzt, der seine Besorgnis über „transgender“ medizinische Verfahren zum Ausdruck bringt.

Im Sommer hat die Ärztekammer von Florida damit begonnen, „geschlechtsangleichende“ Medikamente und Operationen für Minderjährige zu verbieten, da diese Eingriffe irreversible Schäden verursachen.

Anfang dieses Monats erklärte Dr. Jane Orient, die Geschäftsführerin der Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen, gegenüber LifeSiteNews, dass ethische Standards die chirurgische Verstümmelung von Kindern bisher verhindert hätten. Sie war eine von vielen, die eine kürzlich durchgeführte Studie kritisierten, die doppelte Mastektomien bei jungen Frauen befürwortete.