Durchgesickerte E-Mail aus einem Krankenhaus berichtet über Zunahme von Totgeburten und es werden die COVID-Impfstoffe vermutet

In einer E-Mail, die der Epoch Times vor ein paar Tagen zugespielt und die an das Gesundheitspersonal eines Krankenhauses in Fresno, Kalifornien, verschickt wurde, wird von einer Zunahme von „Sterbefällen“ oder Totgeburten berichtet, die sich laut der E-Mail weiter fortsetzen soll.

„Im August [2022] gab es 22 Sterbefälle, was die Rekordzahl von Sterbefällen im Juli 2021 übertrifft, und im September waren es bisher 7, und es ist erst der achte Tag des Monats“, schrieb eine leitende Krankenschwester.

Die leitende Krankenschwester schreibt weiter, dass sie hofft, dass der „Trend nicht unendlich anhält“.

„Ich weiß von einigen weiteren Entbindungen, die in der kommenden Woche anstehen, so dass der Prozess Ihnen allen leider sehr vertraut sein wird“, so die leitende Krankenschwester.

Die Mitarbeiterin, die die E-Mail durchsickern ließ, sagte gegenüber The Epoch Times, dass seit der Einführung der Impfstoffe die fötalen Todesfälle (Totgeburtenrate) allein in ihrem Krankenhaus von ihrem Durchschnitt vor der COVID-19-Impfung auf eins bis zwei alle drei Monate in die Höhe geschossen sind.

Die Mitarbeiterin sprach mit The Epoch Times unter der Bedingung der Anonymität, da sie Angst hatte, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Die Epoch Times hat die leitende Krankenschwester, die die E-Mail geschrieben hat, um eine Erklärung gebeten, warum die Zahl der „Sterbepatienten“, wie sie es nannte, gestiegen ist, aber es gab keine Antwort.

E-Mail des Krankenhauses zum Thema „Sterbender Patient“.

Seite 2 einer geschwärzten Krankenhaus-E-Mail über „demente Patienten“. (Beschafft von The Epoch Times)

Extremes Gefahrensignal

Dr. James Thorp, ein in Florida ansässiger Gynäkologe und Geburtshelfer, der sich auf mütterlich-fötale Medizin spezialisiert hat, erklärte gegenüber The Epoch Times, dass der Inhalt der E-Mail mit den weltweiten Daten übereinstimmt, die er überprüft hat.

„Er stimmt auch mit den Daten unserer kürzlich veröffentlichten Studie, der VAERS-Datenbank, der UK Yellow Card, dem VigiAccess der Weltgesundheitsorganisation, der EudraVigilance der Europäischen Arzneimittelagentur, dem Weltgesundheitsrat und sogar mit den internen Dokumenten von Pfizer aus ihren 5.3.6 Postmarketing-Daten (pdf) überein, die sie 75 Jahre lang zu unterdrücken versuchten“, sagte Thorp.

In der Studie, an der Thorp beteiligt war, wurde bei Frauen, die den COVID-19-Impfstoff erhielten, im Vergleich zur Grippeimpfung eine signifikante Zunahme von 14 schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt, darunter fötale Missbildungen, fötaler Herzstillstand und Totgeburten.

Die Studie forderte ein Moratorium für die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft.

Außerdem steht sie im Einklang mit 1.366 von Experten begutachteten Veröffentlichungen (pdf) in nur 15 Monaten, die schwere Komplikationen und Todesfälle nach der COVID-19-Impfung dokumentieren, so Thorp.

„Lassen Sie das auf sich wirken: Die von Experten begutachteten Veröffentlichungen, die schwere unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung in nur 15 Monaten dokumentieren, übertreffen alle anderen Berichte dieser Art über alle anderen Impfstoffe, die im letzten Jahrhundert auf dem gesamten Planeten Erde verabreicht wurden“, sagte Thorp. „Die nationale US-Fötalsterblichkeitsrate (Totgeburten) pro 1.000 Geburten ist von 5,89 im Jahr 2018 auf 5,74 im Jahr 2020 gesunken, was überzeugend darauf hindeutet, dass COVID-19-Infektionen die Totgeburtenrate im Jahr 2020 nicht erhöht haben.“

Dies wird in einer Grafik dargestellt, die Thorp zusammengestellt hat und die die in den beiden Einrichtungen beobachteten Raten unter Verwendung der kombinierten Entbindungsraten von 9.000 pro Jahr aus den beiden in der E-Mail aufgeführten Einrichtungen untersucht.

Ausgehend von 22 Totgeburten, die im Juli 2021 und August 2022 beobachtet wurden, sind die bereinigten Totgeburtenraten pro 1.000 Geburten in der Grafik mit roten Dreiecken dargestellt (29,3 pro 1.000).

„Dies ist eindeutig ein extremes Gefahrensignal“, sagte Thorp. „Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass dies rein zufällig auftritt, ist gleich Null, und man könnte dies mit einem sehr seltenen 20-Sigma-Ereignis vergleichen.“

Thorp wies auf die medizinischen Gremien hin, die die COVID-19-Impfstoffe für schwangere Frauen als sicher anpriesen, während dieselben Gremien andere Frühbehandlungsoptionen wie Ivermectin als Fehlinformationen anprangerten.

Thorp behauptete, es gebe stichhaltige Indizien dafür, dass das American Board of Obstetrics and Gynecology (ABOG), das American Board of Medical Specialties (ABMS) und die Federation of State Medical Boards (FSMB) „betrügerische Absprachen getroffen und RICO-Verstöße begangen haben, um eine gefährliche, ungetestete experimentelle Gentherapie in der Schwangerschaft voranzutreiben und gleichzeitig jedem Arzt und jeder Krankenschwester in den Vereinigten Staaten eine unethische, illegale, unmoralische und verfassungswidrige Nachrichtensperre aufzuerlegen.“

Die ABOG, die ABMS und die FSMB haben auf die Anfrage der Epoch Times nach einer Stellungnahme nicht reagiert.

Dr. Kimberly Biss, eine Gynäkologin in St. Petersburg, Florida, berichtete in einem Video-Statement, dass sie in ihrer Praxis einen 50-prozentigen Anstieg von Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit festgestellt hat, seit die COVID-19-Impfstoffe verfügbar sind.

„Und ich würde sagen, dass es wahrscheinlich einen 25-prozentigen Anstieg an abnormalen Pap-Abstrichen sowie an bösartigen Erkrankungen des Gebärmutterhalses in unserem Gebiet gibt“, sagte Biss.

Völlig sicher für schwangere Frauen

Im Jahr 2021 unternahm die medizinische Gemeinschaft zusammen mit den Medien eine koordinierte Anstrengung, um den Impfstoff voranzutreiben, den sie als „sicher und wirksam“ bezeichneten, obwohl er erst in diesem Jahr auf den Markt gekommen war.

Dr. Terry Thomas, eine Gynäkologin und Geburtshelferin bei Associates in Women’s Health in Baton Rouge, Louisiana, sagte auf einer Pressekonferenz im Jahr 2021, dass es für schwangere Frauen völlig sicher sei, den Impfstoff zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft zu erhalten.

Genauer gesagt, sagte sie, dass die COVID-19-Impfstoffe keine Fehlgeburten verursachen.

Die Epoch Times hat sich an Associates in Women’s Health gewandt, um eine Stellungnahme von Thomas zu erhalten, was sie in Bezug auf Totgeburten seit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe gesehen und ob sie ihre medizinische Meinung geändert hat, aber weder Thomas noch das Krankenhaus haben geantwortet.