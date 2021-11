Eine neue Studie deutet darauf hin, dass fast die Hälfte der mit COVID-19 ins Krankenhaus eingelieferten Personen leichte oder asymptomatische Fälle haben

Mindestens 12.000 Amerikaner sind in diesem Monat bereits an COVID-19 gestorben, während das Land die jüngste Welle von Fällen zu bewältigen hat. Aber eine andere beunruhigende Statistik wird oft angeführt, um die Gefahren dieses Moments darzustellen: Die Zahl der Patienten, die in den Vereinigten Staaten mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist derzeit so hoch wie seit Anfang Februar nicht mehr. An manchen Orten ist es sogar noch schlimmer: In einigen Bundesstaaten, darunter Arkansas und Oregon, ist die Zahl der COVID-Krankenhausaufenthalte in letzter Zeit so hoch wie in keiner Phase der Pandemie zuvor. Aber wie viel sagen uns diese Zahlen wirklich?

Von Anfang an waren die COVID-Krankenhausaufenthalte ein wichtiger Indikator für die Überwachung der von der Seuche ausgehenden Risiken. Im letzten Winter bezeichnete dieses Magazin die Zahl als „die zuverlässigste Pandemiezahl“, während Vox den Kardiologen Eric Topol mit den Worten zitierte, sie sei „der beste Indikator dafür, wo wir stehen“. Einerseits bietet die Zahl der Todesfälle eine endgültige Aussage, aber sie ist ein verzögertes Signal und berücksichtigt nicht die Menschen, die an einer schweren Krankheit litten, aber überlebten. Die Fallzahlen hingegen hängen davon ab, welche und wie viele Menschen sich testen lassen. Vermutlich sind die Zahlen der Krankenhauseinweisungen ein stabileres und zuverlässigeres Maß für die tatsächliche Belastung durch die Pandemie, d. h. die Zahl der schweren Erkrankungen. Eine neue, landesweite Studie über Krankenhausaufenthalte, die heute als Vorabdruck veröffentlicht (und noch nicht offiziell begutachtet) wurde, deutet jedoch darauf hin, dass die Bedeutung dieses Maßstabs leicht falsch interpretiert werden kann – und dass er sich im Laufe der Zeit verändert hat.

Wenn man die Zahl der COVID-Krankenhausaufenthalte zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig einschätzen will, muss man wissen, wie krank die einzelnen Patienten tatsächlich sind. Bis jetzt war es fast unmöglich, das herauszufinden. Die Bundesregierung verlangt von den Krankenhäusern, dass sie jeden Patienten melden, der positiv auf COVID getestet wurde, doch die Gesamtzahlen der COVID-Krankenhausaufenthalte, die auf verschiedenen staatlichen und bundesstaatlichen Dashboards zur Verfügung stehen und über die in den Medien ausführlich berichtet wird, unterscheiden nicht nach dem Schweregrad der Erkrankung. Einige Patienten benötigen umfangreiche medizinische Maßnahmen, wie etwa eine Intubation. Andere benötigen zusätzlichen Sauerstoff oder die Verabreichung des Steroids Dexamethason. Es gibt aber auch viele COVID-Patienten im Krankenhaus mit eher leichten Symptomen, die aufgrund ihrer Begleiterkrankungen oder weil sie über Atemnot berichteten, zur weiteren Beobachtung aufgenommen wurden. Ein anderer Teil der Patienten in dieser Liste ist wegen etwas im Krankenhaus, das nichts mit COVID zu tun hat, und hat nur deshalb erfahren, dass sie infiziert sind, weil sie bei der Aufnahme getestet wurden. Wie viele Patienten in die einzelnen Kategorien fallen, ist Gegenstand vieler Spekulationen. Im August beschlossen Forscher der Harvard Medical School, des Tufts Medical Center und des Veterans Affairs Healthcare System, dies herauszufinden.

Forscher haben schon früher versucht, ähnlichen Fragen auf den Grund zu gehen. In zwei separaten Studien, die im Mai veröffentlicht wurden, haben Ärzte in Kalifornien mehrere hundert Krankenblätter pädiatrischer Patienten einzeln durchgelesen, um herauszufinden, warum genau jedes COVID-positive Kind ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mussten sie wegen COVID behandelt werden, oder gab es einen anderen Grund für die Einweisung, z. B. eine Krebsbehandlung oder eine psychiatrische Episode, und die COVID-Diagnose war nur ein Nebeneffekt? Den Forschern zufolge entfielen 40 bis 45 Prozent der untersuchten Krankenhauseinweisungen auf Patienten der letzteren Gruppe.

Die Autoren der in dieser Woche veröffentlichten Studie wählten einen anderen Ansatz, um eine ähnliche Frage zu beantworten, diesmal für Erwachsene. Anstatt akribisch zu untersuchen, warum ein paar hundert Patienten in ein paar Krankenhäuser eingewiesen wurden, analysierten sie die elektronischen Aufzeichnungen von fast 50.000 COVID-Krankenhauseinweisungen in den mehr als 100 VA-Krankenhäusern im ganzen Land. Dann überprüften sie, ob jeder Patient zusätzlichen Sauerstoff benötigte oder einen Blutsauerstoffgehalt von unter 94 Prozent aufwies. (Das letztgenannte Kriterium basiert auf der Definition der National Institutes of Health für „schwere COVID“). Wenn eine dieser Bedingungen erfüllt war, stuften die Autoren den Patienten als mittelschwer bis schwer erkrankt ein; andernfalls wurde der Fall als leicht oder asymptomatisch eingestuft.

Die Studie ergab, dass von März 2020 bis Anfang Januar 2021 – bevor die Impfung weit verbreitet war und bevor die Delta-Variante auftrat – der Anteil der Patienten mit leichter oder asymptomatischer Erkrankung bei 36 Prozent lag. Von Mitte Januar bis Ende Juni 2021 stieg diese Zahl jedoch auf 48 Prozent an. Mit anderen Worten: Die Studie legt nahe, dass etwa die Hälfte aller Krankenhauspatienten, die im Jahr 2021 auf den COVID-Datenübersichten auftauchen, möglicherweise aus einem ganz anderen Grund eingeliefert wurden oder nur einen leichten Krankheitsverlauf hatten.

Dieser Anstieg war bei geimpften Krankenhauspatienten sogar noch größer, von denen 57 Prozent eine leichte oder asymptomatische Erkrankung hatten. Aber auch ungeimpfte Patienten sind im Durchschnitt mit weniger schweren Symptomen eingeliefert worden als zu Beginn der Pandemie: Die Studie ergab, dass 45 Prozent ihrer Fälle seit dem 21. Januar leicht oder symptomlos waren. Nach Ansicht von Shira Doron, einer Ärztin für Infektionskrankheiten und Krankenhaus-Epidemiologin am Tufts Medical Center in Boston und einer der Mitautoren der Studie, lässt sich das letztgenannte Ergebnis möglicherweise dadurch erklären, dass ungeimpfte Patienten in der Ära der Impfung tendenziell zu einer jüngeren Kohorte gehören, die weniger anfällig für COVID ist und sich in der Vergangenheit möglicherweise häufiger infiziert hat.

Zu den Einschränkungen der Studie gehört, dass die Patienten im VA-System nicht repräsentativ für die US-Bevölkerung insgesamt sind, da sie nur wenige Frauen und keine Kinder umfassen. (Dennoch spiegeln die neuen Ergebnisse die Ergebnisse der beiden Studien über die Aufnahme von Kindern wider). Wie viele medizinische Zentren hat auch die VA die Richtlinie, jeden stationären Patienten auf COVID zu testen, doch ist dies keine allgemeine Praxis. Und schließlich stammen die meisten Daten – auch die der im Jahr 2021 aufgenommenen Patienten – aus der Phase der Pandemie, bevor sich Delta ausbreitete, und es ist möglich, dass sich die Verhältnisse in den letzten Monaten geändert haben. Die Studie lief jedoch bis zum 30. Juni, als die Delta-Welle kurz vor dem Ausbruch stand, und es wurde nicht festgestellt, dass der Anteil der Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Atemnot am Ende des Beobachtungszeitraums nach oben tendierte.

Die Idee hinter der Studie und das, was sie untersucht, ist wichtig, sagt Graham Snyder, medizinischer Leiter der Abteilung für Infektionsprävention und Krankenhausepidemiologie am University of Pittsburgh Medical Center, obwohl er mir sagte, dass sie von etwas mehr Details und Nuancen über den Sauerstoffstatus hinaus profitieren würde. Daniel Griffin, ein Spezialist für Infektionskrankheiten an der Columbia University, erklärte mir jedoch, dass die Verwendung anderer Indikatoren für die Schwere der Erkrankung, wie z. B. die Einweisung in die Intensivstation, andere Einschränkungen mit sich bringt. Zum einen verwenden verschiedene Krankenhäuser unterschiedliche Kriterien für die Aufnahme von Patienten auf der Intensivstation.

Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie ist, so die Experten, dass die Einführung von Impfstoffen stark mit einem größeren Anteil von COVID-Krankenhauspatienten korreliert, die eine leichte oder asymptomatische Erkrankung haben. „Es wird zu wenig darüber berichtet, wie sehr der Impfstoff das Leben verbessert, wie viel weniger krank man wahrscheinlich ist und wie wenig krank man ist, selbst wenn man im Krankenhaus liegt“, sagte Snyder. „Das ist die Perle dieser Studie.“

„Die Leute fragen mich: ‚Warum lasse ich mich impfen, wenn ich sowieso im Krankenhaus lande?'“ sagte Griffin. „Aber ich sage: ‚Sie werden am Ende das Krankenhaus verlassen. Er erläuterte, dass einige COVID-Patienten für „sanfte“ Krankenhausaufenthalte eingewiesen werden, bei denen sie nur eine minimale Behandlung benötigen und relativ schnell wieder entlassen werden können; andere müssen vielleicht fünf Tage lang das antivirale Medikament Remdesivir einnehmen oder einen Schlauch im Hals tragen. Einer der Werte dieser Studie sei, dass sie der Öffentlichkeit hilft, diesen Unterschied zu verstehen – und die Tatsache, dass nicht alle COVID-Krankenhausaufenthalte gleich sind.

Die Studie zeigt aber auch, dass die von Journalisten und politischen Entscheidungsträgern angeführten Hospitalisierungsraten für COVID irreführend sein können, wenn sie nicht sorgfältig geprüft werden. Offensichtlich sind derzeit viele Patienten schwer krank. Wir wissen auch, dass die Überbelegung von Krankenhäusern durch COVID-Patienten mit selbst leichten Erkrankungen negative Auswirkungen auf Patienten haben kann, die eine andere Versorgung benötigen. Gleichzeitig legt diese Studie nahe, dass die COVID-Krankenhauseinweisungen nicht einfach als Maß für die Prävalenz schwerer oder sogar mittelschwerer Erkrankungen angesehen werden können, da sie die tatsächlichen Zahlen möglicherweise um den Faktor zwei überhöhen. „Wenn wir von Fällen zu Krankenhausaufenthalten als Maßstab für die Politik und die Bewertung des Risikos für eine Gemeinde, einen Staat oder ein Land übergehen wollen“, sagte Doron zu mir und bezog sich dabei auf Entscheidungen über Schulschließungen, Geschäftsbeschränkungen, Maskenpflicht usw., „sollten wir die Definition von Krankenhausaufenthalten verfeinern. Die Patienten, die mit und nicht wegen COVID dort sind, gehören nicht in die Metrik“.