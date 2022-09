Eine neue Studie zeigt, dass Organempfänger nach einer COVID-Impfung Transplantate ablehnen.

Der experimentelle Impfstoff könnte für die Abstoßung des neuen Organs durch einige Transplantatempfänger verantwortlich sein, berichtet WISH-TV.

Greatgameindia.com berichtet: Akute Hornhauttransplantationen werden von geimpften Patienten, die sich der Behandlung unterzogen haben, abgelehnt, so eine aktuelle Studie, die im Journal of Clinical Medicine veröffentlicht wurde. Den Forschern zufolge liegt die Ursache des Problems möglicherweise in einer systemischen Entzündungsreaktion, die durch die Nachimpfung ausgelöst wird.

Die Hornhaut ist die äußerste Schicht des menschlichen Auges. Hornhauttransplantate werden verwendet, um eine beschädigte Hornhaut zu reparieren. Die Operation gilt als eines der erfolgreichsten Organtransplantationsverfahren mit minimalen Abstoßungsraten. Sie verbessert das Aussehen der geschädigten Hornhaut, stellt das Sehvermögen wieder her und lindert Augenschmerzen.

Die japanischen Forscher haben Daten aus 23 Studien zusammengetragen. Insgesamt wurden 23 Augen von 21 Patienten untersucht, die eine Hornhauttransplantation erhalten hatten. Bei allen Patienten kam es zwischen einem Tag und sechs Wochen nach der Impfung zu einer Abstoßung des Transplantats, selbst bei einigen, bei denen die Operation zwanzig Jahre zurücklag.

„Da sich das Virus weiter ausbreitet, sind weitere COVID-19-Auffrischungsimpfungen zu erwarten“, schreiben die Studienautoren in der Studie. „Daher sind eine angemessene Nachsorge von Empfängern von Hornhauttransplantaten und Maßnahmen zur Verhinderung einer Abstoßung von Hornhauttransplantaten nach der COVID-19-Impfung von entscheidender Bedeutung.“

Blutgerinnsel, Herzentzündungen und das Guillain-Barre-Syndrom sind Beispiele für die neuen Risiken durch die Impfung.