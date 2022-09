Nachdem Präsident Biden die Pandemie für „beendet“ erklärte, geraten die Covid-Berater im Weißen Haus in Panik

Das Weiße Haus gerät Berichten zufolge in Panik, nachdem Präsident Joe Biden am Sonntag in der Sendung „60 Minutes“ die Covid-Pandemie für „beendet“ erklärt hat.

Ist die Pandemie vorbei?“ fragte Scott Pelley von CBS.

Die Pandemie ist vorbei“, sagte Biden. „Wir haben immer noch ein Problem mit COVID. Wir arbeiten noch immer intensiv daran. Aber die Pandemie ist vorbei. Wie Sie sehen, trägt niemand mehr eine Maske, alle scheinen in guter Verfassung zu sein. Ich glaube also, dass sich die Situation ändert, und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür.

Einem Bericht von Politico zufolge waren mehrere Covid-Berater im Weißen Haus „überrascht“.

Bidens Äußerung am Sonntagabend, dass die Pandemie vorbei sei, überraschte mehrere seiner eigenen Gesundheitsbeamten. Die Erklärung war nicht Teil seiner geplanten Äußerungen vor dem „60 Minutes“-Interview, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Regierungsbeamte gegenüber POLITICO.

Politico versuchte auch, die Erklärung des Weißen Hauses zurückzunehmen, indem es sich auf Covid-19 „Fälle“ bezog.

Trotz Bidens Erklärung hat das Covid-Virus in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt weiterhin einen hohen Tribut gefordert. Das John Hopkins Coronavirus Resource Center listet mehr als 2 Millionen Covid-Fälle im Land in den letzten 28 Tagen auf, wobei täglich Hunderte an der Krankheit sterben.

„Bidens Aussage war die eindeutigste, die er seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 über die Pandemie gemacht hat“, fügte Politico hinzu. „Auf die Frage, ob er die Wiederwahl anstrebe, war er weniger eindeutig.

„Ist es eine feste Entscheidung, dass ich wieder kandidiere? Das bleibt abzuwarten“, sagte Biden. Er fügte hinzu, dass er seine Entscheidung nach den Zwischenwahlen im November treffen werde.

Die USA haben jetzt eine Seroprävalenz von über 99 % für Covid-19, was bedeutet, dass es trotz der Impfvorschriften, Maskenvorschriften und Abriegelungen eine nahezu universelle Exposition gegenüber dem Virus gab.

Trotz der Impfungen hat Präsident Joe Biden mehr Covid-bedingte Todesfälle zu beklagen als der ehemalige Präsident Donald Trump. Jetzt, 606 Tage nach Beginn von Bidens Präsidentschaft, hat er die Covid-Pandemie endgültig für „beendet“ erklärt.

Auch wenn die Coronavirus-Pandemie in den Vereinigten Staaten nun offiziell „vorbei“ ist, werden die Schäden der Covid-Maßnahmen das Land noch jahrzehntelang beeinträchtigen.