Eine neue ungeordnete Welt wird kommen

„Es wird eine neue Weltordnung geben, und wir müssen sie anführen!

Und wir müssen den Rest der Welt vereinen, um sie zu schaffen!“

Das verkündete Biden kürzlich in einer Rede.

Aber da Biden dazu neigt, seine Reden falsch zu verstehen, wollte er eigentlich sagen:

„Es wird eine neue Welt-DIS-Ordnung geben, und wir müssen sie anführen!

Wie die Welt in vielen Reden des US-Präsidenten erfahren hat, hat er leider keine Ahnung, dass sein „Imperium“ um ihn herum zusammenbricht.

Aber leider sind die USA für Biden überhaupt kein Imperium, sondern eine bankrotte Nation ohne Führung. Schlimmer noch, die USA haben sich in einem letzten Akt der Verzweiflung nicht nur in den Fuß, sondern in den Kopf geschossen.

KONSEQUENZEN

Nur sehr wenige, wenn überhaupt, der heutigen Staats- und Regierungschefs verstehen die Konsequenzen ihres Handelns, und Biden ganz sicher nicht.

Da die Welt das Ende einer wirtschaftlichen Ära erlebt, bekommen wir die Führer, die wir verdienen, und damit auch die, die geeignet sind, die Welt ins Armageddon zu führen.

Die Welt steht also vor der letzten Schlacht, einer Schlacht mit völlig inkompetenten Staatsoberhäuptern, die dazu führen wird, dass alle verlieren.

Der Weg nach Armageddon wird für die Welt katastrophal sein. Verzweifelte Staatschefs werden katastrophale Maßnahmen ergreifen, die nicht nur die Probleme ihres eigenen Landes, sondern auch die der übrigen Welt verschlimmern.

Und genau das ist es, was wir jetzt mit der schlimmstmöglichen Mischung aus Schuldendefiziten, Währungsentwertung und Dekadenz erleben. Die Folgen waren natürlich aufgrund der Geschichte immer vorhersehbar. Aber kein führender Politiker der heutigen Zeit ist ein echter Geschichtsstudent. Und das ist der Grund, warum die Welt in einem solchen Schlamassel steckt.

HYPERINFLATION GEFOLGT VON EINER DEFLATIONÄREN DEPRESSION

Ich habe in vielen Artikeln den Verlauf der Ereignisse skizziert, die ich von hier aus sehe – Inflation, Hyperinflation, Schuldenkollaps, Vermögensverfall, was zu wirtschaftlichem Elend und schließlich zu einer deflationären Depression führt. „Für die Menschheit wird die Hölle losbrechen“, schrieb ich kürzlich in einem Artikel.

Die Migration wird weitergehen, aber wahrscheinlich in geringerem Ausmaß, da es kein gelobtes Land geben wird, das den Migranten ein besseres Leben bietet. Es wird zu Isolationismus kommen und viele Länder werden versuchen, ihre Grenzen zu schließen.

Traurigerweise wird es auch Kriege geben, Cyberkriege, Bürgerkriege und sogar größere militärische Kriege. Die Menschheit hat sich noch nie über einen längeren Zeitraum von Kriegen ferngehalten und schon gar nicht in Zeiten wirtschaftlicher Depression und hoher Verschuldung. Kriege sind eine wunderbare Ausrede für arme Staatsführer, um mehr Geld zu drucken und um die Schuld für das Elend der Menschen auf sich zu nehmen.

Die westlich dominierten Medien und die Propaganda machen natürlich Putin für den Krieg verantwortlich. Und viele Politiker, einschließlich Biden, wollen ihn loswerden.

DIE WELT WURDE AUF KRIEGE AUFGEBAUT

Kriege sind natürlich schrecklich, egal wer sie anfängt, aber wie ich gerade sagte, basiert die Weltgeschichte in hohem Maße auf Kriegen und dem Aufbau von Imperien, egal ob es sich um das persische, römische, hanische, mongolische, osmanische, spanische, russische oder britische Reich handelt.

Viele dieser Reiche wurden für ihre Errungenschaften verehrt und sind es auch heute noch, während einige, wie die Mongolen, der Nachwelt nur sehr wenige positive Spuren hinterlassen haben.

Das britische Empire zum Beispiel war bemerkenswert. Eine kleine Insel schuf das größte Imperium der Geschichte, das über 300 Jahre bestand und 26 % der Welt umfasste. Der kulturelle und sprachliche Einfluss ist immer noch groß.

Heute werden nur wenige Stimmen laut, die fordern, dass die Könige oder Kaiser dieser Epochen posthum für Kriegsverbrechen verurteilt werden.

Die USA haben nie ein Imperium gegründet, sondern grundlos Länder wie Vietnam, Irak, Libyen und Syrien angegriffen. In diesen von den USA geführten Kriegen wurden über 300.000 Zivilisten getötet.

Während praktisch die gesamte westliche Welt Putin als Kriegsverbrecher betrachtet, sind ähnliche Angriffe auf die US-amerikanische, britische oder französische Führung, die an den oben genannten Kriegen beteiligt war, nicht bekannt.

Ohne Partei ergreifen zu wollen: Warum sollten wir unterschiedliche Regeln oder Gesetze für unterschiedliche Kriegsverbrecher haben? Es gibt eindeutig keine gleichen Ausgangsbedingungen.

EINEN RUSSISCHEN BÄREN IN DIE ENGE TREIBEN HAT FOLGEN

Zurück zu den Konsequenzen: Seit der Maidan-Revolution von 2014 hätte jeder intelligente westliche Führer Russlands jüngste Schritte vorhersagen können. Damals wurden in einem von den USA und dem Westen angeführten Coup der gewählte ukrainische Präsident und die Regierung vertrieben und eine dem Westen freundliche Führung installiert. Dieser Staatsstreich, zusammen mit neuen Nato-Mitgliedsstaaten rund um Russland, war eine derart deutliche Bedrohung für Russland, das eine Reaktion Putins auf der Hand lag. Einen russischen Bären in die Ecke zu treiben, ist sehr gefährlich.

Ein starker westlicher Führer und Staatsmann hätte das vorhergesehen und Verhandlungen mit Russland auf den Weg gebracht. Die westlichen Führungen ignorierten jedoch alle Warnungen seitens Putins und Russlands. Und deswegen ist die Welt nicht nur in Unordnung, sondern befindet sich in einer geopolitisch sehr gefährlichen Lage. Einige Beobachter behaupten sogar, dass die gegenwärtige Lage von den US-Neocons herbeigeführt wurde, um einen Konflikt/ Krieg mit Russland zu beginnen.

SANKTIONEN HABEN KONSEQUENZEN

Das Römische Reich prosperierte über Jahrhunderte hinweg aufgrund von freiem Handel nach innen und außen. Doch ein Land wie Russland zu sanktionieren, das über die weltgrößten Rohstoffreserven im geschätzten Gegenwert von 75 Billionen $ verfügt, ist absoluter Wahnsinn. Noch schlimmer wird es, wenn das sanktionierte Land quasi Energielieferant für halb Europa ist; dann schießt man sich nicht nur ins Knie, sondern gleich in den Kopf. Lesen Sie dazu auch meinen Artikel: „Ein Globales Geld- und Rohstoffinferno von Nuklearen Ausmassen“.

Nicht allein Energie- und Nahrungsmittelknappheiten im Westen sind die Folge, sondern auch ein Rückgang des Welthandels und somit des globalen BIP. Der Chef des weltgrößten Chemiekonzerns, BASF, sagte kürzlich: Eine Liefersperre für russische Energie wird “die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen“.

Für Geschichtsinteressierte dürfte das aber keine Überraschung sein. Am Ende großer ökonomischer Zyklen bekommen Länder die miserabel schlechten Führungen, die sie verdienen; und diesen Führungen mangelt es an Intelligenz als auch an staatsmännischem Geschick. Also: Leider gibt es derzeit nicht einen einzigen Führer, der in der Lage wäre, mit Putin in Verhandlung zu treten.

In der Tat scheinen die USA derzeit überhaupt keinen Führer zu haben. Und Deutschlands neuer Kanzler Scholz hatte kaum Zeit, sich in seinem Amt einzurichten, als er mit dem winzigen Problem konfrontiert wurde, dass sein Land 55% des eigenen Erdgasbedarfs vom Feind Russland bezieht. Wie lästig. Deutschland hat jedenfalls keine Lehren gezogen aus dem Spruch „Man beißt nicht die Hand, die einen füttert.“

Der britische Boris „Partygate“ und Frankreichs „Manu“ Macron können sich hingegen glücklich schätzen, dass der Krieg die Aufmerksamkeit von ihren Problemen zu Hause ablenkte.

DAS US-FINANZIMPERIUM AUF DEM WEG INS VERDERBEN

Die USA waren einst ein Finanzimperium, doch leider befindet sich das Land heute auf dem Weg in Verderben. Wie ich häufig erklärt hatte, können die USA angesichts folgender miserabler Kennzahlen weder ökonomische noch moralische globale Führerschaft für sich beanspruchen:

Staatsverschuldung & Defizite wachsen jedes Jahr seit 1930 (mit 4 kleinen Ausnahmen)

seit 1971 hat sich die US-Staatsverschuldung von 500 Mrd. $ auf 30 Bill. $ versechzigfacht (60 x)

die Gesamtverschuldung des Landes ist seit 1971 um das 53-fache auf 90 Bill. $, das BIP aber nur um das 22-fache gestiegen

seit Anfang der 1970er hat das Land ein Zahlungsbilanzdefizit

Es ist wirklich verblüffend, dass der Rest der Welt es zulässt, von einem Land diktiert zu werden, das sein Verfallsdatum überschritten hat und inzwischen nur noch Scheinwachstum generiert, indem es endlose Mengen wertloses Geld produziert. Vor den 1970ern hatten die USA eine starke Wirtschaft mit einer respektierten Währung. Doch seitdem Nixon das Goldfenster 1971 schloss, sind die USA auf die schiefe Bahn geraten; ihre Schulden explodieren und ihre Währung bricht ein.

Wie man im Chart unten sehen kann, hat der Dollar seit 1999 effektiv (also gegenüber Gold) 88% seines Wertes verloren, und 98% seit 1971 (nicht gezeigt).

Der Fall auf NULL ist garantiert, da alle Währungen, und zwar ausnahmslos, im Lauf der Geschichte ausgelöscht wurden. Doch hat man je gehört, dass ein Zentralbankenchef oder Staatspräsident seinem Volk erklärte, dass die Landeswährung wegen der eigenen rücksichtslosen Maßnahmen wertlos verfallen wird?

Nein, natürlich nicht. Erstens verstehen sie Geschichte nicht, oder beschäftigen sich nicht mit ihr, und zweitens kann ein gewählter Politiker nie und nimmer die Wahrheit sagen, denn täte er es, würde er nie wiedergewählt werden. Man denke nur an „Tricky Dick“ Nixon:

Nixon hatte jedenfalls kein Verständnis davon, was mit Geld passiert, wenn es durch Schulden gedeckt wird anstatt durch Gold. Oder hatte er einfach nur gelogen, wie er es so gerne tat? Wie dem auch sei, er brachte einen Dollar-Rutsch von 98% in Bewegung (wie oben anhand des Matterhorns dargestellt), und die wenigen verbleibenden Verlustprozente bis zur 100%-Marke kommen in den nächsten Jahren hinzu.

Mit seinen desaströsen Entscheidungen hat Biden nun das perfekte Umfeld für jenen 2 %-Sturz des Dollars geschaffen. Zu bedenken ist aber, dass dieser einem 100%igen Verfall von den heutigen Ständen aus entspricht.

Einfrierungen von Vermögen haben Konsequenzen

Die USA demonstrieren den Zentralbanken dieser Welt gerade, dass sie in der Lage sind, die externen Devisenreserven eines jeden Landes einzufrieren; und daraus ziehen das globale Finanzsystem und die Zentralbanker nun ihre Schlüsse, welche die Art und Weise ihrer Geschäftstätigkeit dauerhaft ändern werden.

Kein zurechnungsfähiges Land wird jemals eigene Reserven in US-Dollar oder anderen Währungen bei Banken halten, die von den USA direkt oder indirekt kontrolliert werden können.

Auch dem Swift-System, welches von den USA einseitig manipuliert werden kann, werden Länder nicht mehr vertrauen. Die Flucht aus dem US-Dollar wird nicht von einem Tag auf den anderen passieren, aber sie kommt schneller, als man sich vorstellen kann.

Kein urteilsfähiger Zentralbankenchef wird je in Betracht ziehen, die eigenen Devisenreserven den USA zu überlassen – einer bankrotten Nation mit einer einbrechenden Währung, welche nach Lust und Laune die Reserven anderer Länder konfiszieren kann.

Zudem stellt sich die Frage, wer überhaupt noch Geld in US-Staatsanleihen stecken sollte. Investoren würden ihre Gesamtinvestitionen nicht nur an den sinkenden Wert des Dollar verlieren, sondern auch an die USA selbst, die als zweifelhafte Gläubigernation ohne weiteres zahlungsunfähig werden könnte, indem sie die Währung auf NULL entwertet und ihre Schulden auslöscht.

Russland sah das schon vor einigen Jahren kommen und liquidierte deswegen die eigenen Bestände an US-Staatsanleihen. Stattdessen kaufte das Land vernünftigerweise Gold.

US-Schulden kommen jetzt in die „Schwarzer-Peter“-Spielphase: KEIN Investor möchte am Ende noch diesen Schwarzen Peter halten. Konsequenzen, liebe US-Freunde, Konsequenzen! Seht ihr, dass sich eure Regierung nicht nicht nur ins Knie geschossen hat, sondern dem eigenen Land eine tödliche Kopfwunde zugefügt hat? Zu den Kollateralschäden gehört zweifellos mehr Misstrauen – nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber allen anderen Regierungen und Währungen. Der Globalismus verwandelt sich jetzt in Isolationismus.

EINE OFFENSICHTLICHE FOLGE DIESER ENTWICKLUNGEN WIRD EINE FLUCHT IN ROHSTOFFE SEIN UND VOR ALLEM IN PHYSISCHES GOLD UND SILBER, DIE AN EINEM SEHR SICHEREN ORT VERWAHRT WERDEN.