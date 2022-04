Versammlung um die falschen Flaggen

strategic-culture.org: Ein weiterer Tag, eine weitere Provokation, und die westlichen Staats- und Regierungschefs haben Schaum vor dem Mund, wenn sie die russische „Barbarei“ anprangern. US-Präsident Joe Biden gibt grünes Licht für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, während seine europäischen Amtskollegen weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen.

Gerade als die westlichen Medien mit „Berichten“ über russische Truppen, die Zivilisten exekutieren und ihre Leichen auf den Straßen von Buka verrotten lassen, gesättigt waren, lesen wir von noch mehr Entsetzen über Anschuldigungen, dass russische Streitkräfte eine Rakete auf einen Bahnhof in Kramatorsk abgefeuert haben, die über 50 Menschen, darunter Frauen und Kinder, getötet hat.

Letzte Woche berichteten die westlichen Medien über die Bombardierung eines Theaters in Mariupol durch russische Streitkräfte, bei der Menschen, die im Keller Schutz gesucht hatten, getötet wurden. In der Woche davor war es ein angeblicher russischer Luftangriff auf ein Entbindungskrankenhaus in derselben Stadt.

Die Flut von Berichten über diese angeblichen Gräueltaten ist schon bemerkenswert. Der westlichen Öffentlichkeit bleibt kaum Zeit, kritisch über die Berichte nachzudenken und zu prüfen, ob sie glaubwürdig sind. Wir werden mit Sensationen und Abscheu bombardiert und gezwungen, uns unter der Flagge angeblicher westlicher Werte wie Demokratie und Moral zu versammeln. Das bedeutet, dass mehr Waffen in die Ukraine geschickt werden, um dieses Land vor der russischen „Barbarei“ zu „verteidigen“.

Nehmen wir den jüngsten Vorfall in Kramatorsk am 8. April. Die New York Times und andere westliche Medien berichteten, eine russische Rakete habe einen Bahnhof getroffen und mindestens 50 Menschen getötet, die versuchten, die Stadt zu evakuieren. In der Berichterstattung wird der Eindruck erweckt, dass die Zivilbevölkerung flieht, während die russischen Truppen auf weitere Gebiete im Donbass vorrücken.

Russland bestritt, dass seine Streitkräfte Kramatorsk beschossen haben. Es bezeichnete den Vorfall als Provokation oder, wie andere es nennen würden, als Operation unter falscher Flagge. Die Russen erklärten, die Rakete sei von dem von der NATO unterstützten ukrainischen Militär etwa 45 Kilometer von Kramatorsk entfernt abgefeuert worden.

Wer hat also Recht?

Eine wichtige Tatsache, über die alle Medien, einschließlich der New York Times, berichteten, ist, dass die Explosion durch eine ballistische Kurzstreckenrakete vom Typ Tockha-U verursacht wurde. Fragmente dieser Munition wurden in der Nähe des Schauplatzes des Blutbades am Bahnhof identifiziert und fotografiert.

Die aus der Sowjetära stammende Waffe wird vom russischen Militär ab 2019 nicht mehr eingesetzt. Sie wird jedoch vom ukrainischen Militär in großem Umfang eingesetzt.

Tatsächlich feuert das ukrainische Militär seit Jahren Tockha-U-Raketen auf das prorussische Donbass-Gebiet ab und tötet dabei wahllos Zivilisten. Letzten Monat tötete eine Rakete über 20 Menschen, als sie in der Stadt Donezk einschlug.

Die westlichen Medien haben darüber nicht berichtet. Sie haben kaum darüber berichtet, dass die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte in Kiew seit dem von der CIA gesponserten Putsch in Kiew im Jahr 2014 acht Jahre lang einen Krieg gegen die prorussische Bevölkerung im Donbass geführt haben. Die westlichen Medien verschweigen, dass der NATO-Block ukrainische Regimenter wie das Asow-Bataillon mit Waffen ausstattet und ausbildet, die von Nazi-Anhängern durchsetzt sind, die das Töten von Russen als edle Mission betrachten. Die westlichen Medien verschweigen, warum Russland die Ukraine und ihre NATO-Ambitionen als Bedrohung der nationalen Sicherheit ansieht und dass Moskau am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist, weil sich die Angriffe auf Zivilisten im Donbass häufen.

Das „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ von Kramatorsk, das Biden, Johnson, Macron und Von der Leyen als „zynisch“ und „abscheulich“ anprangern, wurde höchstwahrscheinlich vom ukrainischen Militär ausgeführt, das von den Vereinigten Staaten, der NATO und der Europäischen Union unterstützt wird und an das sie Waffen liefern.

Das Gleiche gilt für die gemeldeten Morde in Buka. Westliche Medien und Staatsoberhäupter haben Russland für die angebliche Durchführung der Gräueltat scharf verurteilt. Die westlichen Medien haben sich in Bezug auf Bucha völlig auf die ukrainischen Behauptungen verlassen, ebenso wie in Bezug auf Kramatorsk und andere angebliche Gräueltaten.

Aber wenn man dem Hype und der Übertreibung, dem Schock und der Ehrfurcht der Medien widerstehen kann, halten die Behauptungen einer Überprüfung nicht stand. Die angebliche Gräueltat von Bucha kam in den westlichen Medien vier Tage nach dem Rückzug der russischen Truppen aus dieser Stadt am 30. März ans Licht, und die frisch toten Leichen auf den Straßen wurden vom ukrainischen Militär gefilmt. Die angebliche russische Gräueltat wurde überzeugend entlarvt, genau wie Moskau behauptet, das sie als Provokation bezeichnete.

Die früheren Bombardierungen des Entbindungskrankenhauses und des Theaters in Mariupol waren ebenfalls Angriffe unter falscher Flagge, die von dem von der NATO unterstützten ukrainischen Militär durchgeführt wurden. Das Gleiche gilt für die angebliche Tötung Dutzender ukrainischer Soldaten auf der Schlangeninsel. Erinnern Sie sich daran, wie westliche Medien berichteten, dass die ukrainischen Verteidiger auf der Insel den russischen Streitkräften über Funk sagten, sie sollten sich ficken“, bevor sie in die Luft gesprengt wurden. Es stellte sich heraus, dass die Russen die sich ergebenden Ukrainer nach den normalen Kriegsgesetzen sicher evakuierten, nachdem sie ihnen sicheres Geleit von der Insel gewährt hatten.

Die westlichen Medien spielen mit der Öffentlichkeit wie mit einem Leierkasten. Die US-Medien haben sogar zugegeben, falsche Informationen zu verbreiten, um einen „Informationskrieg“ gegen Russland zu führen.

Und so sehen wir Leute wie Papst Franziskus, die die Fahne küssen und für die Ukraine beten und Russland verurteilen, wir sehen Biden und europäische Staats- und Regierungschefs, die eine Verfolgung des russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen fordern und mehr Waffen für die Ukraine bestellen. Wir sehen amerikanische Schauspieler wie Sean Penn, die hysterisch werden und damit drohen, ihre Academy Awards aus Protest gegen die russische Barbarei „einschmelzen“ zu lassen. Vielleicht wird Sean Penns nächstes Projekt die Hauptrolle in einem Film über den Kampf auf Leben und Tod zur Verteidigung von Snake Island sein!

Der ukrainische Komiker, Schauspieler und Präsident Vladimir Zelensky (ein jüdischer Frontmann eines Nazi-Regimes) sagte über die Gräueltat von Kramatorsk – und es war eine Gräueltat, aber eine, die von seinem Militär ausgeführt wurde: „Da sie nicht die Kraft und den Mut haben, uns auf dem Schlachtfeld die Stirn zu bieten, vernichten sie [Russland] zynisch die Zivilbevölkerung. Dieses Übel kennt keine Grenzen. Und wenn es nicht bestraft wird, wird es niemals aufhören“.

Das war das Stichwort für Tränen, Verurteilungen und Milliarden von Dollar/Euro an steuerfinanzierter Hilfe und tödlichen Waffen für das ukrainische Regime – denn wir sollen uns alle unter der Flagge der westlichen demokratischen und moralischen Tugend versammeln. Selbst diese letzte Behauptung ist eine einzige große Täuschung.