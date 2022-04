Es lässt sich nicht mehr verheimlichen: Impf-Schäden zur Prime Time in Australien

Impf-Wettlauf:

Geht die Wahrheit über die erheblichen Nebenwirkungen, die von COVID-19 Impfstoffen / Gentherapien verursacht werden, zuerst durchs Ziel oder muss die Anzahl der Toten und Verletzten weiter zunehmen, bis die schiere Menge den Ausschlag im Wettlauf gibt?

Das folgende Zitat findet sich auf der Webpage von Real Science

“It is definitely not normal for so many mainly young athletes to suffer from cardiac arrests or to die while playing their sport, but this year it is happening. Many of these heart issues and deaths come shortly after they got a COVID vaccine. While it is possible this can happen to people who did not get a COVID vaccine, the sheer numbers clearly point to the only obvious cause.”