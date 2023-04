Eine neue Weltordnung“? Die Achse Iran-Russland-China

Wie Winston Churchill schon sagte: „Ich mache mir nie Sorgen über das Handeln, sondern nur über das Nichthandeln“.

Die Untätigkeit der Biden-Regierung hat zur Schaffung einer neuen Achse der Tyrannei geführt: Russland, China und Iran, mit Nordkorea nicht weit dahinter.

Die Tehran Times, die enge Beziehungen zum iranischen Außenministerium unterhält, schrieb: „Heute sind wir Zeugen der Bildung einer neuen Weltordnung….“.

Der Iran, China und Russland haben kürzlich gemeinsame Marineübungen im Meer von Oman durchgeführt, die als Marine Security Belt 2023 bezeichnet werden. Das staatlich kontrollierte iranische Pressefernsehen brüstete sich damit, dass China und Russland ihre „gemeinsamen Militärübungen in den vergangenen Jahren als Teil ihrer gleich gerichteten Außenpolitik“ verstärkt hätten, um sich den Vereinigten Staaten entgegenzustellen.

Bereits im Dezember hatten die Seestreitkräfte Chinas und Russlands eine einwöchige gemeinsame Übung vor der Küste der chinesischen Provinz Zhejiang im Ostchinesischen Meer gestartet. Chinas östliches Theaterkommando der Volksbefreiungsarmee erklärte damals, die gemeinsame Übung sei darauf ausgerichtet, die Entschlossenheit und Fähigkeit beider Seiten zu demonstrieren, gemeinsam auf Bedrohungen der maritimen Sicherheit zu reagieren und die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Russland der neuen Ära weiter zu vertiefen.

Wenn sich solche kritischen Achsen in der Welt zwischen autoritären Regimen entwickeln, werden sie höchstwahrscheinlich viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte andauern. Wie der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark Milley, den Gesetzgebern mitteilte, wäre das Bündnis zwischen China, Russland und dem Iran ein Problem für die USA. In einer Rede vor dem Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses an der Seite von Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte Milley, dass Russland und China „immer enger zusammenrücken“. …. Und dann … ist der Iran das dritte Land. Diese drei Länder zusammen werden also noch viele Jahre lang problematisch sein, denke ich, vor allem Russland und China wegen ihrer Fähigkeiten.“

Vor allem das iranische Regime profitiert in vollem Umfang von dieser Achse; es verkauft Waffen an Russland, verkauft Öl und treibt trotz der Sanktionen Handel mit Russland und China und zählt auf Pekings und Moskaus Unterstützung im UN-Sicherheitsrat. Wie Ali Akbar Velayati, ein hochrangiger Berater des Obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gegenüber der staatlich kontrollierten iranischen Nachrichtenagentur Tasnim News überraschend einräumte:

Wir sind eines der wenigen Länder der Welt, das sich klar gegen die Vereinigten Staaten stellt, sein politisches Leben mit Nachdruck fortsetzt und Beziehungen zu anderen Ländern aufnimmt und mit ihnen Geschäfte macht. Was ist also falsch daran, dass wir Beziehungen zu Ländern wie Russland, China und Indien unterhalten?! Diese Länder verfügen über fortschrittliche Technologien, und im Gegensatz zum Westen sind sie oft auf unsere Bitten eingegangen und haben uns ihre Fähigkeiten angeboten. Was sollten wir sonst von einem verbündeten Land erwarten?…..Ja, in den Jahren der Sanktionen war China unser bester Kunde, und in manchen Jahren haben wir mit China Waren im Wert von bis zu 52 Milliarden Dollar gehandelt…. Kürzlich sollte im Rahmen des jüngsten Vorstoßes des Westens unter Führung der Vereinigten Staaten eine Resolution gegen uns (im UN-Sicherheitsrat) verabschiedet werden, aber sowohl Russland als auch China legten ihr Veto ein.

Die Biden-Regierung hat ein Führungsvakuum auf der Weltbühne geschaffen.

Wenn sich die USA weiter aus Asien, dem indopazifischen Raum, dem Nahen Osten, der Ukraine, Lateinamerika – wo auch immer – zurückziehen, wird das entstandene Vakuum mit Sicherheit von der neuen Achse China-Russland-Iran gefüllt werden. Ein Rückzug der USA ist höchstwahrscheinlich genau das, was sie sich erhoffen und worauf sie warten.

Wenn Putin in der Ukraine Gewinne sieht, wird China versuchen, Taiwan zu erobern.

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, sagte dem Radiomoderator John Catsimatidis in der Morgensendung von WABC 770 genau das:

Wir sitzen still, und die Chinesen, die Russen, der Iran, Nordkorea und einige andere versuchen, ihre Beziehungen auszubauen und uns an vielen verschiedenen Stellen zu bedrohen… Es ist ein Zeichen dafür, dass die Saudis und andere versuchen, sich mit China und Russland abzusichern, weil sie nicht glauben, dass die Vereinigten Staaten die Entschlossenheit und die Stärke haben, das zu tun, was sie machen müssen, um die Welt vor dem Iran und seinen Absichten zu schützen.

„Die Chinesen“, fügte Bolton hinzu, „haben eine Strategie, die sie verfolgen, und wir irren von einem Tag auf den anderen umher.“

Dank des Mangels an Führung und des Vakuums, das die Biden-Administration auf der Weltbühne geschaffen hat – und weiterhin zu schaffen scheint -, wurde die neue Achse Iran-China-Russland mit Peking, Moskau und den herrschenden Mullahs geformt – und nicht mit dem brutalisierten Volk des Iran.

Die Achse ergreift die Führung der neuen Weltordnung, oder – wenn es den Kommunisten der Welt gelingt, die Demokraten der Welt zu besiegen, wozu sie hartnäckig entschlossen zu sein scheinen – wird es, genauer gesagt, die neue Weltunordnung sein.