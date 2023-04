Die „unspezifischen Wirkungen“ von Impfungen, oder: Wie bestimmte Impfstoffe einen dauerhaften Einfluss auf Infektionen und Sterblichkeit bei den Geimpften zu haben scheinen, der nichts mit den Virusinfektionen zu tun hat, die sie verhindern

Die Übertragung von Viren und das menschliche Immunsystem sind nur unzureichend erforscht, und Maßnahmen zur Eindämmung von Krankheiten beim Menschen haben oft eine Reihe von unerwarteten Auswirkungen.

Viren und ihre menschlichen Wirte bilden zusammen komplexe Systeme, die nicht in vorhersehbarer Weise auf einfache Eingriffe reagieren. Die gesamte Pandemie war eine ausgedehnte Lektion in dieser Wahrheit. Wenn unsere Vordenker nicht so lächerliche Kretins wären, hätten sie sich vielleicht die Mühe gemacht, etwas aus der Tatsache zu lernen, dass Abriegelungen keinerlei Auswirkungen auf die Sterblichkeit des Virus haben, dass angeblich hochwirksame Impfstoffe überhaupt nichts gegen die Verbreitung von SARS-CoV-2 ausrichten konnten und dass Maskenvorschriften – wenn sie nicht einfach nur wertlos sind – die Übertragung stellenweise leicht zu fördern scheinen.

Ein gestern in der Fachzeitschrift Drug Safety veröffentlichter Artikel über die Auswirkungen unspezifischer Wirkungen auf die Prüfung, Zulassung und Regulierung von Impfstoffen verweist auf eine Fülle von Forschungsergebnissen, die zeigen, dass Impfstoffe nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit den betreffenden Krankheitserregern verringern, sondern häufig auch die Gesamtsterblichkeit und -morbidität in einer Weise beeinflussen, die sich nicht durch die Prävention der durch den Impfstoff behandelten Krankheit erklären lässt.

Attenuierte Lebendimpfstoffe wurden manchmal mit einem Rückgang der Sterblichkeit und Morbidität in Verbindung gebracht, der größer war als erwartet. Im Gegensatz dazu wurden einige Nicht-Lebendimpfstoffe in bestimmten Zusammenhängen mit einem Anstieg der Gesamtmortalität und -morbidität in Verbindung gebracht. Die unspezifischen Auswirkungen sind bei weiblichen Personen oft größer als bei männlichen. Immunologische Studien haben mehrere Mechanismen aufgezeigt, die erklären, wie Impfstoffe die Immunantwort auf nicht verwandte Krankheitserreger modulieren können, z. B. durch geschulte angeborene Immunität, Notfall-Granulopoese und heterologe T-Zellen-Immunität. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass der Rahmen für die Prüfung, Zulassung und Regulierung von Impfstoffen aktualisiert werden muss, um unspezifische Wirkungen zu berücksichtigen.

Über die offensichtlichen Missstände bei den Covid-Impfstoffversuchen wurde schon viel geschrieben, aber noch weniger darüber, dass unser gesamter Ansatz zur Prüfung von Impfstoffkandidaten so hoffnungslos eindimensional und naiv ist. In Phase-III-Studien werden viel zu wenige Probanden aufgenommen, um seltene schwerwiegende Nebenwirkungen zu erfassen, was an sich schon ein Argument gegen den Masseneinsatz eines neuen Impfstoffs gegen SARS-2 ist, da dieses Virus jetzt für alle, die nicht sehr alt oder sehr krank sind, ein verschwindend geringes Risiko darstellt. Im Jahr 2021 hatten wir, vorwiegend für jüngere Jahrgänge, eine größere objektive Gewissheit über die Sicherheit des Virus als über die Sicherheit der Impfungen.

In gewisser Weise scheint der gesamte Diskurs über Impfungen und ihre Sicherheit auf den Beschränkungen dieser simplen Studien aufzubauen. Erinnern Sie sich an die alte Behauptung, die Anfang 2021 weitverbreitet war, dass Impfstoffe keine langfristigen Nebenwirkungen haben? Der Grund dafür ist, dass die meisten Impfstoffstudien sechs Monate bis ein Jahr nach der Impfung der Teilnehmer aufhören, Daten über unerwünschte Ereignisse zu sammeln. Wenn man seine Studien auf diese Weise durchführt, bleiben längerfristige Wirkungen sicherlich verborgen, aber ob das daran liegt, dass es sie wirklich nicht gibt, oder weil man einfach nicht nach ihnen sucht, ist schwer zu sagen.

Die „unspezifischen Auswirkungen“, die die Autoren beschreiben, sind recht faszinierend:

Calmette, Miterfinder des Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-Impfstoffs, stellte fest, dass die Sterblichkeitsrate bei BCG-geimpften Kindern in Paris um 75 % gesenkt wurde, was weitaus mehr ist, als durch die Verhinderung von Tuberkulose erklärt werden könnte; er spekulierte, dass der Impfstoff zusätzliche Vorteile haben könnte, indem er die allgemeine Resistenz gegen andere Infektionen stärkt. In den 1960er und 1970er-Jahren führte die russische Virologin Voroshilova große Versuche mit lebenden Enteroviren durch, darunter auch mit dem oralen Polioimpfstoff, und stellte fest, dass diese das Risiko einer Grippeinfektion deutlich verringerten … Als die dänisch-guineische Feldstation Bandim Health Project in den 1980er-Jahren mit einer systematischen Untersuchung der allgemeinen gesundheitlichen Auswirkungen von routinemäßig verwendeten Kinderimpfstoffen begann, wurde deutlich, dass die meisten Impfstoffe die Gesamtmortalität und -morbidität stärker beeinflussten als durch die Prävention der Zielkrankheit erklärt werden konnte. …

Ich werde dies in den wachsenden Stapel von Beweisen für virale Interferenzen aufnehmen. Wenn man einen Impfstoff mit abgeschwächten Lebendviren injiziert bekommt, erleidet man eine leichte Infektion, und Aspekte der Immunreaktion reduzieren die Anfälligkeit für andere Krankheitserreger während einer Refraktärzeit nach der Genesung.

Seltsamerweise scheinen bestimmte Nicht-Lebendimpfstoffe, die eine hohe Wirksamkeit gegen Infektionen haben, in die andere Richtung zu wirken und können die Sterblichkeit sogar erhöhen, zumindest bei bestimmten Geimpften. Der Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoff (DTP) scheint die Sterblichkeitsrate bei Frauen mit niedrigem Einkommen um bis zu 100 % zu erhöhen. Ähnliche Auswirkungen wurden bei fünf anderen Impfstoffen festgestellt, darunter auch bei einem Impfstoff gegen die H1N1-Grippe:

Diese unspezifischen Wirkungen sind am stärksten ausgeprägt, wenn ein bestimmter Impfstoff der jüngste Impfstoff ist. … [N]onspezifische Wirkungen scheinen mindestens 6 Monate anzuhalten und manchmal über viele Jahre hinweg fortzubestehen. Die unspezifischen Wirkungen von Impfstoffen wurden ursprünglich in einkommensschwachen Gebieten mit hoher Sterblichkeitsrate aufgrund von Infektionskrankheiten beobachtet, aber unspezifische Wirkungen wurden auch in einigen Studien aus einkommensstarken Gebieten berichtet, in denen das Risiko von Krankenhausaufenthalten aufgrund von nicht gezielten Infektionskrankheiten bewertet wurde, was bestätigt, dass Impfstoffe das Risiko von nicht verwandten Infektionen beeinflussen können.

Da die allgemeine Verabreichung gängiger Impfstoffe im Westen dazu geführt hat, dass es kaum noch ungeimpfte Kontrollpersonen gibt, ist es schwierig, bereits zugelassene Impfstoffe in Stichproben auf unspezifische, die Sterblichkeit erhöhende oder verringernde Wirkungen zu testen. Die rasche Verabreichung der verschiedenen Impfstoffe an Kinder macht es außerdem schwierig, die spezifischen Auswirkungen eines bestimmten Impfstoffs zu erkennen. Als Gesellschaft sind wir auf der Grundlage einfacher, unausgereifter Studien zu dem Schluss gekommen, dass Impfstoffe absolut großartig sind, und haben sie dann so häufig eingesetzt, dass wir ihre Nachteile kaum noch erkennen können.

Die hier beschriebenen „unspezifischen Auswirkungen“ sind ein zu eng gefasster Begriff, der lediglich eine bestimmte Art von unerwarteten Impfergebnissen bezeichnet. Die beispiellose Kampagne zur Impfung der ganzen Welt gegen SARS-2 zeigte auch unerwartete „spezifische Effekte“, darunter die offensichtliche Verstärkung der Übertragung für etwa zehn Tage nach der ersten und dritten Dosis und allgemein erhöhte Übertragungsraten unter den Geimpften auf längere Sicht. Diese Effekte wurden sichtbar, weil sich die Impfkampagne über viele Monate erstreckte und Millionen von Menschen sich weigerten, daran teilzunehmen. Herkömmlichere, weitverbreitete Impfstoffe haben vermutlich ihre eigenen unvorhergesehenen Folgen, die uns durch die nahezu universelle Praxis der frühkindlichen Impfung lediglich verborgen geblieben sind.