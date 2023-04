Trudeau schreibt Geschichte um: „Ich habe niemanden gezwungen, sich impfen zu lassen“

Während einer Fragestunde mit Bundespräsident Steinmeier in Ottawa räumte der kanadische Premierminister Justin Trudeau ein, dass Impfungen Nebenwirkungen haben können.

„Es gibt Menschen, die wahrscheinlich durch Impfungen sehr krank geworden sind“, sagte Trudeau. Er behauptete weiter, dass mehr Menschen an Corona gestorben sind, weil sie nicht geimpft wurden.

Der Premierminister kritisierte Menschen, die „Desinformation“ verwenden, um andere Menschen mit „sogenannten Fakten, die keine Fakten sind“, zu täuschen und zu verängstigen.

Er betonte auch, dass es während „der größten öffentlichen Gesundheitskrise seit 100 Jahren“ seine Aufgabe war, so viele Kanadier wie möglich am Leben zu erhalten.

Er betonte, dass er niemanden gezwungen hat, sich impfen zu lassen, sondern die Kanadier nur ermutigt hat, sich impfen zu lassen.

Dies obwohl Trudeau im Februar 2022 sagte, dass Impfpflichten notwendig seien, um weitere Maßnahmen zu vermeiden. „Und dieses Team wird sich weiterhin darauf konzentrieren.“

(Feb 2022) Trudeau: "Mandates are the way to avoid further restrictions…this team is going to stay focused on doing exactly that" pic.twitter.com/UPimnCnpyF