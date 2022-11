Eine Ode an die Tapferen: Die Welt hängt von dir ab

Wir stellen uns dem Mob entgegen, und gemeinsam sind wir stark.

Wir leben unter einer Mafia, und wenn wir das verstanden haben, ergibt alles einen Sinn

Die Mafiosi, die das Sagen haben, verfügen über viel Geld und viele Tricks, aber ihre Macht hängt stark von unserer Bereitschaft ab, Angst zu haben oder verwirrt zu sein

Auf der existenziellen Ebene haben wir es mit der „Unliebe“ zu tun, dem Hass auf das freie Leben.

Wir alle haben die Macht, das Richtige zu wählen, von Herzen zu beten und einander vor dem Mob zu schützen.

Diese Geschichte ist ein Liebeslied für die Tapferen. Es ist ein Lied der Verbundenheit mit meinen Brüdern und Schwestern in der Wahrheit, die der Tyrannei frontal entgegentreten, so hart es auch ist. Es ist ein aufrichtiges Lied der Dankbarkeit für meine zähen und widerstandsfähigen Freunde, die Helden unserer Zeit.

Aufstehen gegen „Unliebe“: Eine Frage des Lebens vs. Fäulnis

Existenziell gesehen kämpfen wir gegen die „Unliebe“, den Hass und die Angst vor dem frei wuchernden Leben. Viele von uns haben sich immer wieder gefragt, was mit den Menschen los ist, die das Leben so sehr zu hassen scheinen, dass sie einfach alles zerstören wollen, was sie anfassen. Sie stören sich wirklich an der Existenz von allem, was einen freien Willen hat, an allem, was sie nicht kontrollieren können! Sie sind so süchtig nach Kontrolle, dass die Existenz eines freien Willens sie verletzt!

Sie sind süchtig nach Macht. Sie benötigen ihren Rausch. Und so werden die kleinlichen Zensoren, die wahnhaften Tyrannen, die grausamen Imperatoren unserer Zeit durch das freiheitliche Leben in den Wahnsinn getrieben. Die sprichwörtlichen Globalisten von heute, genau wie die Konquistadoren, die Könige und die großen Generäle der Vergangenheit … sie können einfach nicht an dem frei laufenden Leben vorbeigehen, ohne es versklaven oder töten zu wollen, um es für sich arbeiten zu lassen.

Es ist wie unsere moderne Tradition der „medizinischen Wissenschaft“, die verlangt, dass man zuerst tötet, was man verstehen will, und dann Schlussfolgerungen darüber zieht, was es gewesen sein muss. Das ist ein wenig verrückt. Und so tun die Tyrannen von heute im Geiste des Wahnsinns so, als sei das frei laufende Leben eine Beleidigung. Sie tun so, als sei das Spiel der Herrschaft das einzige Spiel, das es gibt. Und sie sind es, die dominieren müssen. Das ist klar.

Übrigens waren es die Tyrannen der Vergangenheit, die auf die verzwickte Idee kamen, dass „Hund frisst Hund“ die einzige Art zu leben ist. Ja, „Hund frisst Hund“ gibt es – natürlich gibt es das – aber es gibt auch Liebe! Unterstützung auch! Genauso wie die Freude am Zusammensein, an der Zweisamkeit, an der Freude am Leben!

Wir, die Menschen, sind keine Zombie-Roboter! Wir haben die Macht, das richtige Gleichgewicht der Dinge zu wählen, mit Respekt vor dem Leben zu leben – und wir können uns dafür entscheiden, „Wettbewerb zu machen“, mit Rücksicht auf den freien Willen anderer Menschen. Viele unserer Vorfahren vor langer Zeit haben tatsächlich auf diese Weise gelebt! Wir können von ihnen lernen.

Wir können uns dafür entscheiden, den Betrug nicht zu verinnerlichen und die Tricks der Tyrannen auf den Müllhaufen zu werfen! Durch die selektive Darstellung nur eines Extrems („Hund frisst Hund“) haben die Tyrannen die Schönheit des Lebens mit allen Grautönen übermalt, und sie haben gehofft, dass wir nach einer Weile alles vergessen, außer Angst, Schmerz und ihnen für Brosamen zu dienen – aber wir müssen nicht so denken, wie sie denken! Wir sind nicht die ihren!

Sie, die aufstrebenden Beherrscher, können sich gegenseitig wie Hunde auffressen, wenn sie wollen (ich sage das mit Entschuldigung an die Hunde). Aber wir können uns dafür entscheiden, das Leben zu schätzen und einander vor dem Mob zu schützen!

Selbst Tyrannen können sich den natürlichen und spirituellen Gesetzen nicht entziehen

Die aufstrebenden Herren an der Spitze sind hier, um uns an die Kräfte zu erinnern, die wir haben. Sie sind ängstliche, blutdürstige, kaltherzige Psychopathen. Sie sind böse. Sie haben keinen Respekt vor dem Leben und keinen Respekt vor dem freien Willen von irgendjemandem außer ihrem eigenen. Alles, was sie wissen, ist, dass sie „müssen“, um die Kontrolle zu haben, und sie verfolgen ihr Ziel, egal wie viel Leben dafür geopfert werden muss. Für sie sind wir Ameisen.

Ihre Notlage ist nicht neu. Es ist eine Notlage, die viele Jahrhunderte alt ist. Ihr Wahnsinn ist uralt, ihre Waffen sind alt, und ihre Herzen sind bereits gebrochen, um sie zu dem zu machen, was sie sind. Sie versuchen, uns von unserer geistigen Kraft wegzulocken. Sie versuchen, uns Angst zu machen, uns zu schikanieren, uns zu spalten und uns in einem verwirrten Zustand zu halten.

Aber all dies ist kein isoliertes Ereignis. Es ist Teil des Prozesses, der uns zwingt, uns an unsere Verbindung zum liebenden Geist und zu unseren heiligen Seelen zu erinnern.

Sie bedrohen unser Wohlergehen mit ihren genetischen Veränderungen, vorgeschriebenen Giften, dem Internet der Körper und dem programmierbaren CBDC. Sie zensieren unsere freie Meinungsäußerung und unsere gute Wissenschaft. Sie versuchen, dass wir uns isoliert und allein fühlen. Sie versuchen, uns vorzugaukeln, dass wir uns von der Planierraupe ihres Angriffs besiegt fühlen.

Doch hinter all der Hässlichkeit ihres abstoßenden Atems verbirgt sich ein philosophischer Betrug. Wenn wir einen kühlen Kopf bewahren und unsere Arbeit mit Liebe tun, haben wir den Schutz des Schöpfers und die Unterstützung der liebenden Kräfte des Universums.

Unsere Liebe und unser Mut sind unser Schutzschild, unsere Seelen geben uns Halt und schützen uns vor dem Atem des Monsters, und, jetzt oder in tausend Jahren, werden sich die Beherrscher endgültig gegenseitig auffressen. Wir mögen das zu unseren Lebzeiten erleben oder nicht, aber unsere Nachkommen werden es.

Ja, die Kontrollfreaks versuchen, uns Angst zu machen – aber wir erinnern uns an unseren Mut, und wir haben keine Angst.

Sie versuchen, uns schlecht zu machen – aber wir erinnern uns an unseren Mut und weigern uns, ihnen nachzugeben. Sie versuchen, uns zu spalten und schicken sogar trickreiche Menschen der Finsternis, die vorgeben, Menschen des Lichts zu sein – aber wenn wir ehrlich sind, wissen es unsere Herzen.

Und ich fühle einfach so viel Liebe für meine Brüder und Schwestern in der Wahrheit. Es ist echte Liebe, keine theoretische Haltung. Ich lächle über das gesamte Gesicht, wenn ich an meine Brüder denke. Wir sind würdige Menschen, wir sind aus Liebe.

Ein Gebet für unseren Sieg, mit Dankbarkeit für meine tapferen Freunde

Meinen Brüdern und Schwestern sage ich: Ich danke euch von Herzen. Ich fühle so viel Liebe, dass keine Worte gut genug sind, um zu sagen, wie dankbar ich euch bin. Ihr inspiriert mich. Ihr haltet mich stark und bei Verstand. Gott segne Ihren Mut, und möge unsere Reise durch dieses verwirrende Terrain mit Sinn, mit Leichtigkeit und mit Führung durch die liebenden Kräfte des Universums erfüllt sein.

Unser menschliches Verständnis der Dinge mag begrenzt sein, und manchmal möchten wir vielleicht treten und schreien, weil wir so viel Missbrauch ertragen müssen – aber mit der Führung durch die liebenden Kräfte des Universums bleiben wir stark. Und wir brauchen einander, um in Würde zu gehen und uns gegen den Mob zu behaupten.

Wir haben es mit dem Pöbel zu tun. Wenn wir das verstanden haben, ergibt alles einen Sinn. Sie sind vom Mob, und wir sind von der Liebe. Jeder von uns hat den freien Willen, der Held zu sein, den diese Welt braucht.

In der Zwischenzeit danke ich meinen Mitstreitern von ganzem Herzen. Ihr bringt meine Welt in Schwung, jeden Tag meines Lebens. Möge das Universum uns vor dem Mob beschützen, und möge unsere Liebe unsere Herzen jederzeit auf die freundlichste Weise leiten. Möge es so sein.

Über die Autorin

Um mehr von Tessa Lenas Arbeit zu sehen, besuchen Sie ihre Biografie, Tessa Fights Robots.