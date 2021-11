Eine Perlenkette: Jemen könnte der arabische Knotenpunkt der maritimen Seidenstraße werden

Von Pepe Escobar: Er ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties.

Mit einer Übernahme des Jemen durch die Ansarallah könnten Asiens Handels- und Verbindungsprojekte auf einige der strategisch wichtigsten Wasserstraßen der Welt ausgedehnt werden

Die üblichen Verdächtigen haben alles gegen Jemen versucht.

Zuerst zwangen sie das Land zu einer „Strukturreform“. Als das nicht funktionierte, instrumentalisierten sie takfirische Söldner. Sie infiltrierten und manipulierten die Muslimbruderschaft, Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) und ISIS. Sie setzten US-Drohnen und gelegentlich Marinesoldaten ein.

Und dann, im Jahr 2015, begannen sie mit der totalen Kriegsführung: Eine von den Vereinten Nationen unterstützte Schurkenkoalition begann, die Jemeniten zu bombardieren und auszuhungern, bis sie sich unterwarfen – ohne dass die Bewohner der „regelbasierten internationalen Ordnung“ auch nur einen Pieps von sich gaben.

Die Koalition – das Haus Saud, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA und das Vereinigte Königreich – hat praktisch eine Endlösung für den Jemen in Angriff genommen.

Souveränität und Einheit waren nie Teil der Abmachung. Doch schon bald geriet das Projekt ins Stocken. Saudis und Emiratis kämpften mit Hilfe von Söldnern um die Vorherrschaft im Süden und Osten des Jemen. Im April 2017 geriet Katar sowohl mit den Saudis als auch mit den Emiraten aneinander. Die Koalition begann sich aufzulösen.

Nun sind wir an einem entscheidenden Wendepunkt angelangt. Die jemenitischen Streitkräfte und verbündete Kämpfer der Volkskomitees, die von einer Koalition von Stämmen, darunter dem sehr mächtigen Murad, unterstützt werden, stehen kurz davor, das strategisch wichtige, öl- und erdgasreiche Marib zu befreien – die letzte Hochburg der vom Haus Saud unterstützten Söldnerarmee.

Stammesführer befinden sich in der Hauptstadt Sanaa und sprechen mit der recht populären Ansarallah-Bewegung, um eine friedliche Übernahme von Marib zu organisieren. Dieser Prozess ist also das Ergebnis eines weitreichenden Abkommens von nationalem Interesse zwischen den Houthis und dem Murad-Stamm.

Das Haus Saud ist seinerseits mit den zusammenbrechenden Kräften des ehemaligen Präsidenten Abd Rabbuh Mansur Hadi sowie mit politischen Parteien wie Al-Islah, der jemenitischen Muslimbruderschaft, verbündet. Sie waren nicht in der Lage, der Ansarallah Widerstand zu leisten.

Ein ähnliches Szenario spielt sich nun in der westlichen Küstenstadt Hodeidah ab, wo die Takfiri-Söldner aus den südlichen und östlichen Bezirken der Provinz verschwunden sind.

Der jemenitische Verteidigungsminister Mohammad al-Atefi betonte in einem Gespräch mit der libanesischen Zeitung al-Akhbar, dass „wir der ganzen Welt erklären, dass die internationale Aggression gegen den Jemen bereits besiegt ist, und zwar aus strategischen und militärischen Gründen.

Noch ist die Sache nicht erledigt – aber wir sind auf dem besten Weg dahin.

Die Hisbollah fügt über ihren Exekutivratsvorsitzenden Hashim Safieddine dem Kontext hinzu und betont, dass die derzeitige diplomatische Krise zwischen dem Libanon und Saudi-Arabien in direktem Zusammenhang mit der Angst und Ohnmacht von Mohammad bin Salman (MbS) angesichts der Befreiung des strategisch wichtigen Marib und der unerschütterlichen Unterstützung der Hisbollah für den Jemen während des gesamten Krieges steht.

Ein erfundener „Bürgerkrieg“

Wie sind wir also hierher gekommen?

Abgesehen von der hervorragenden Analyse von Karim Shami hier auf The Cradle sind einige geoökonomische Hintergrundinformationen wichtig, um zu verstehen, was im Jemen wirklich vor sich geht.

Mindestens ein halbes Jahrtausend lang, bevor die Europäer auftauchten, bauten die herrschenden Klassen in Südarabien das Gebiet zu einem wichtigen Knotenpunkt für den intellektuellen und kommerziellen Austausch aus. Der Jemen wurde zum bevorzugten Reiseziel der Nachkommen des Propheten Mohammed; bis zum 11. Jahrhundert hatten sie solide geistige und intellektuelle Verbindungen mit der übrigen Welt geknüpft.

Jahrhunderts, wie Isa Blumi in seinem herausragenden Buch Destroying Yemen (University of California Press, 2018) feststellt, zog eine „bemerkenswerte Infrastruktur, die saisonale Regenfälle nutzte, um eine scheinbar unendliche Menge an Reichtum zu produzieren, nicht mehr nur Jünger und Nachkommen von Propheten an, sondern auch aggressive Kapitalvertreter, die nach Profit strebten.“

Schon bald trafen holländische Händler, die auf terrassenförmig angelegten, mit Kaffeebohnen bedeckten Hügeln unterwegs waren, auf osmanische Janitscharen von der Krim, die diese für den Sultan in Istanbul einforderten.

In der Postmoderne hatten diese „aggressiven Agenten des Kapitals auf der Suche nach Profit“ den Jemen zu einem der fortgeschrittenen Schlachtfelder der giftigen Mischung aus Neoliberalismus und Wahhabismus gemacht.

Die anglo-amerikanische Achse förderte, finanzierte und instrumentalisierte seit dem afghanischen Dschihad in den 1980er Jahren eine essentialistische, ahistorische Version des „Islam“, die vereinfachend auf den Wahhabismus reduziert wurde: eine zutiefst reaktionäre sozialtechnische Bewegung, die von einer antisozialen Front mit Sitz in Arabien angeführt wurde.

Auf diese Weise entstand eine oberflächliche Version des Islams, die der westlichen Öffentlichkeit als antithetisch zu universellen Werten – wie der „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ – verkauft wurde. Folglich ist er im Wesentlichen fortschrittsfeindlich. Der Jemen stand an der Frontlinie dieser kulturellen und historischen Perversion.

Doch die Befürworter des 2015 entfesselten Krieges – ein düsteres Fest des humanitären Imperialismus mit Bombenteppichen, Embargos und einer weit verbreiteten erzwungenen Hungersnot – haben die Rolle des jemenitischen Widerstands nicht in Betracht gezogen. Ähnlich wie es mit den Taliban in Afghanistan geschah.

Der Krieg war eine perverse Manipulation durch die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Israels und der untergeordneten saudischen, emiratischen und katarischen Behörden. Es handelte sich nie um einen „Bürgerkrieg“ – wie es in der hegemonialen Erzählung heißt -, sondern um ein geplantes Projekt, um die Errungenschaften des „Arabischen Frühlings“ im Jemen rückgängig zu machen.

Das Ziel war es, den Jemen wieder zu einem bloßen Satelliten im Hinterhof Saudi-Arabiens zu machen. Und dafür zu sorgen, dass die Jemeniten nicht einmal davon zu träumen wagen, ihre historische Rolle als wirtschaftlicher, geistiger, kultureller und politischer Bezugspunkt für einen großen Teil des Universums des Indischen Ozeans wiederzuerlangen.

Hinzu kommt die vereinfachende Trope, den schiitischen Iran für die Unterstützung der Houthis verantwortlich zu machen. Als klar war, dass es den Söldnern der Koalition nicht gelingen würde, den jemenitischen Widerstand zu stoppen, wurde ein neues Narrativ geboren: Der Krieg war wichtig, um „Sicherheit“ für die saudische Hazienda gegenüber einem „vom Iran unterstützten“ Feind zu gewährleisten.

So wurde die Ansarallah als schiitische Houthis dargestellt, die gegen die Saudis und lokale „sunnitische“ Vertreter kämpften. Der Kontext wurde über den Haufen geworfen, wie die großen, komplexen Unterschiede zwischen den Muslimen im Jemen – Sufis verschiedener Orden, Zaydis (die Houthis, das Rückgrat der Ansarallah-Bewegung, sind Zaydis), Ismailis und schafiitische Sunniten – und der weiteren islamischen Welt.

Jemen wird zur BRI

Die ganze Geschichte des Jemen ist also im Wesentlichen ein tragisches Kapitel des Versuches des Imperiums, den Reichtum der Dritten Welt bzw. des globalen Südens zu plündern.

Das Haus Saud spielte die Rolle von Vasallen, die nach Belohnungen streben. Die haben sie auch nötig, denn das Haus Saud befindet sich in einer verzweifelten finanziellen Notlage, die auch die Subventionierung der US-Wirtschaft durch Mega-Verträge und den Kauf von US-Schulden umfasst.

Fazit: Das Haus Saud wird nicht überleben, wenn es nicht den Jemen dominiert. Die Zukunft von MBS hängt ganz davon ab, dass er seinen Krieg gewinnt, nicht zuletzt, um seine Rechnungen für die bereits eingesetzten westlichen Waffen und die technische Hilfe zu bezahlen. Es gibt keine endgültigen Zahlen, aber nach Angaben einer westlichen Geheimdienstquelle, die dem Haus Saud nahe steht, belief sich diese Rechnung bis 2017 auf mindestens 500 Milliarden Dollar.

Das Bündnis zwischen der Ansarallah und den wichtigsten Stämmen macht deutlich, dass der Jemen sich weigert, seinen nationalen Reichtum aufzugeben, um den verzweifelten Bedarf des Imperiums an Liquidität, Sicherheiten für neue Finanzspritzen und den Durst nach Rohstoffen zu stillen. Die harte Realität hat absolut nichts mit dem imperialen Narrativ vom Jemen als „vormodernen Stammestraditionen“ zu tun, die dem Wandel abgeneigt sind, daher anfällig für Gewalt sind und in einem endlosen „Bürgerkrieg“ versinken.

Und das bringt uns zu dem verlockenden „eine andere Welt ist möglich“-Ansatz, wenn der jemenitische Widerstand die Nation endlich aus dem Griff der hawkischen, zerfallenden neoliberalen/wahhabitischen Koalition befreit.

Wie die Chinesen sehr gut wissen, ist der Jemen nicht nur reich an bisher unerschlossenen Öl- und Gasreserven, sondern auch an Gold, Silber, Zink, Kupfer und Nickel.

Peking weiß auch alles über das ultra-strategische Bab al Mandab zwischen der südwestlichen Küste Jemens und dem Horn von Afrika. Darüber hinaus verfügt der Jemen über eine Reihe von strategisch günstig gelegenen Häfen am Indischen Ozean und am Roten Meer auf dem Weg zum Mittelmeer, wie z. B. Hodeidah.

Diese Wasserstraßen schreien förmlich nach der Belt and Road Initiative (BRI) und insbesondere nach der maritimen Seidenstraße – mit jemenitischen Häfen als Ergänzung zu Chinas einzigem Marinestützpunkt in Dschibuti, von wo aus Straßen und Eisenbahnlinien nach Äthiopien führen.

Die Ansarallah-Stammesallianz könnte mittel- bis langfristig sogar die volle Kontrolle über den Zugang zum Suezkanal ausüben.

Ein sehr mögliches Szenario ist, dass sich der Jemen der „Perlenkette“ anschließt – Häfen, die durch die BRI über den Indischen Ozean verbunden sind. Die Befürworter der „indopazifischen“ Agenda werden sich natürlich heftig wehren. An dieser Stelle kommt die iranische Verbindung ins Spiel.

Die BRI wird in naher Zukunft die schrittweise Verbindung zwischen dem chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) – mit einer besonderen Rolle für den Hafen von Gwadar – und dem entstehenden chinesisch-iranischen Korridor, der Afghanistan durchqueren wird, beinhalten. Der Hafen von Chabahar im Iran, nur 80 km von Gwadar entfernt, wird ebenfalls aufblühen, sei es durch endgültige Zusagen Indiens oder eine mögliche künftige Übernahme durch China.

Warme Verbindungen zwischen dem Iran und dem Jemen werden zu einer Wiederbelebung des Handels im Indischen Ozean führen, ohne dass Sanaa von Teheran abhängig ist, da das Land im Wesentlichen energieautark ist und bereits seine eigenen Waffen herstellt. Anders als die saudischen Vasallen des Imperiums wird der Iran sicherlich in die jemenitische Wirtschaft investieren.

Das Imperium wird das alles nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt viele Ähnlichkeiten mit dem afghanischen Szenario. Afghanistan soll nun in die Neue Seidenstraße integriert werden – eine Verpflichtung, die von der SCO geteilt wird. Nun ist es gar nicht so weit hergeholt, sich den Jemen als Beobachter der SCO vorzustellen, der in die BRI integriert ist und von den Paketen der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) profitiert. In der laufenden Eurasien-Saga sind schon seltsamere Dinge passiert.