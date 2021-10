Der DisInformation Chronicle analysierte Forschungszuschüsse der National Institutes of Health und der Defense Advanced Research Projects Agency und fand Beweise für die Finanzierung von Virenexperimenten, die als „gain-of-function“-Forschung bezeichnet werden.

Eine Untersuchung von Regierungsdokumenten durch The DisInformation Chronicle brachte neue Beweise dafür zutage, dass Dr. Anthony Fauci die Finanzierung von Peter Daszak von EcoHealth Alliance für die Durchführung gefährlicher Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren, die eng mit COVID-19 verwandt sind, genehmigt hat.

Fauci ist Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das den National Institutes of Health (NIH) unterstellt ist.

Der DisInformation Chronicle analysierte Zuschüsse, die das NIH der EcoHealth Alliance für die Erforschung von Fledermaus-Coronaviren gewährt hatte, und verglich sie mit durchgesickerten Dokumenten der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), einer Forschungsgruppe innerhalb des US-Verteidigungsministeriums.

Einige der gleichen experimentellen Plattformen, die von der DARPA als „gain-of-function“ und „dual-use“-Forschung bezeichnet wurden, wurden auch im Rahmen der Fledermaus-Coronavirus-Entstehungsförderung durchgeführt, die von [NIH] sechs Jahre lang finanziert wurde, sagte ein Wissenschaftler von U.S. Right to Know gegenüber The DisInformation Chronicle.

Die Untersuchung ergab außerdem:

Das NIH finanzierte Gain-of-Function-Forschung, d. h. Wissenschaftler machten die Viren übertragbarer und virulenter (d. h. tödlicher).

Fauci sagte vor dem Kongress aus, dass die NIH keine Gain-of-Function-Studien finanziert hätten.

Daszak bestritt, dass seine Mitarbeiter am Wuhan Institute of Virology (WIV) Studien an Fledermäusen durchführten, aber in seinem DARPA-Antrag versprach er, dass das WIV an Fledermäusen experimentieren würde

Daszak hat eine Kampagne inszeniert, um jede Anschuldigung über ein Leck im WIV als „Verschwörungstheorie“ abzustempeln.

Der DisInformation Chronicle berichtet:

„Neu durchgesickerte Dokumente des Verteidigungsministeriums, die von der Forschungsgruppe DRASTIC veröffentlicht wurden, untergraben weiter die schwindende Glaubwürdigkeit des Anthony Fauci vom National Institute of Health und des Pandemieforschers Peter Daszak bezüglich ihrer Behauptungen über gain-of-function-Studien am Wuhan Institute of Virology.“

Wissenschaftsjournalisten, die Daszak nahestehen, haben seine Dementis lange verbreitet.

„Wenn man sich die Erzählungen anschaut, die uns erzählt wurden, sind einige davon offensichtlich nicht wahr“, sagte Gilles Demaneuf von DRASTIC gegenüber The DisInformation Chronicle.

DRASTIC ist eine Gruppe von Online-Detektiven, deren Name für Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19 steht.

Bei der Berichterstattung im vergangenen Jahr ignorierte das National Public Radio, dass Daszaks NIH-Stipendium auch die Funktionserweiterungsforschung umfasste, da er ihnen sagte, dass es zur Untersuchung von Coronaviren aus Fledermäusen finanziert wurde.

Auch die Zeitschrift Nature ignorierte Daszaks Funktionserweiterungsexperimente und beschrieb seine Forschung als „Sammeln von Fäkalien und anderen Proben von Fledermäusen sowie von Blutproben von Menschen, bei denen das Risiko einer Infektion mit Fledermausviren besteht.“

Lesen Sie die vollständige Untersuchung von Fauci und der EcoHealth Alliance auf The DisInformation Chronicle. hier…