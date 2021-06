Eine unverzichtbare Reise – Meine Erfahrung mit internationalen Reisen in Covid-Zeiten

off-guardian.org: Ich hatte nicht geplant, dieses Jahr ins Ausland zu reisen, vor allem nach der Ankündigung der britischen Regierung Anfang 2021, dass Auslandsreisen verboten sind. Schon die Fahrt zum Flughafen mit der Absicht, einen Auslandsurlaub zu machen, könnte zu einer Geldstrafe von £5000 oder einer Gefängnisstrafe führen! Surreal.

Da, wo wir in London unter einer Flugschneise nach Heathrow leben, stellen wir fest, dass es zwar weniger Flüge gibt, diese aber nicht komplett eingestellt wurden. Wie also reisen die Menschen? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.

Eines Tages Ende April erhalte ich die Nachricht, dass der Zustand meines älteren Vaters kritisch ist. Innerhalb einer Stunde schaue ich nach Flügen nach Hause in Osteuropa und überprüfe die Webseiten der britischen Regierung mit Reisehinweisen“.

Ich sage „Ratschläge“, aber dieses Wort gehört der Vergangenheit an. Heute wäre ‚Befehl‘ vielleicht angemessener. Laut der Regierung sind nur „wesentliche“ internationale Reisen aus benannten gültigen Gründen erlaubt; „medizinisch und aus Mitleid“ ist die Kategorie, die auf mich zutrifft.

Ich frage mich, auf wessen Mitgefühl dies anspielt: auf meins, weil ich bei meinem kranken Vater sein möchte, oder auf das der Regierung, weil sie dies als Möglichkeit einschließt. Nachdem mir versichert wurde, dass ich gehen kann, geht es jetzt darum, die Flugtickets zu kaufen, einzuchecken und zu packen, richtig? Nicht ganz.

Durch die Bürokratie waten

Seitdem Urlaubsreisen faktisch verboten sind, hat die Regierung komplizierte Webseiten voller Informationen darüber erstellt, was erlaubt ist und was nicht, wohin die Bürger nicht reisen dürfen und wenn sie es müssen, welche Dokumente sie vorbereiten müssen. Allein die Reisehinweise sind so kompliziert geworden, dass die Webseite nun ein Schritt-für-Schritt-Flussdiagramm mit endlosen Links innerhalb jedes zu befolgenden Schrittes enthält.

Sich durch diese Informationen zu arbeiten, würde mindestens einen Tag dauern. Es ist wie eine Kreuzung zwischen einem Labyrinth und einem Wirbel. Ich verstehe bald, dass ich meine Tickets nicht kaufen kann, bevor ich nicht die richtigen Covid-bezogenen Papiere auf die Website der Fluggesellschaft hochgeladen habe!

Zuerst muss ich eine Erklärung für internationale Reisen ausfüllen (seit dem 17. Mai ist sie nicht mehr erforderlich), in der nach persönlichen Daten wie Geburtsdatum, Passnummer, Heimatadresse und Reiseziel gefragt wird.

Die Schlüsselfrage ist der Grund für die internationale Reise – und in den eigentlichen Online-Fragen heißt es: „Was ist Ihre Entschuldigung für die Reise? Meine Entschuldigung? Was ist das für eine Sprache? Bitte ich einen Lehrer darum, dass ich das Klassenzimmer verlassen darf? Werde ich gebeten zu erklären, warum ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe?

Das schockiert mich wirklich, obwohl ich meine eigene Reaktion auf die bloße Vorstellung, dass ich eine Erlaubnis brauche, um das Land zu verlassen, schon bemerkt habe, als wäre ich zurück in Osteuropa vor 1989…Ich lese die folgende Erklärung und kreuze das richtige Kästchen aus den vorgegebenen Optionen an.

Ich erkläre hiermit, dass mein Grund für eine internationale Reise außerhalb meines Wohnortes ist für:

Arbeit

Freiwilligenarbeit

Ausbildung

Medizinische oder barmherzige Gründe

Beerdigung

Beendigung eines vorübergehenden Besuchs (nicht in Großbritannien ansässig)

Ermöglichung des Zugangs zu Eltern mit Kindern, die nicht im selben Land leben

Andere vernünftige Entschuldigung – bitte angeben

Als Nächstes muss ich unterschreiben, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. „Mir ist bewusst, dass ich bei falschen oder irreführenden Angaben einen Bußgeldbescheid und/oder eine Anweisung zur Rückkehr nach Hause erhalten oder verhaftet werden kann“.

Mit meiner Unterschrift, und ich habe keine andere Wahl, wenn ich mein Ticket bekommen möchte, habe ich den britischen Behörden die Erlaubnis gegeben, mich zu verhaften oder eine Geldstrafe zu verhängen, sollte sich meine Reiseausrede als falsch herausstellen. Was, wenn mein Vater nicht so krank ist, was dann?

Aber das ist natürlich nicht genug. Ich muss nun den Beweis für die Krankheit meines Vaters erbringen. Wie macht man das, wenn die ganze Welt noch gesperrt ist; stellen Sie sich vor, Sie müssen auf Verlangen ein ärztliches Attest besorgen. Ich versuche gerade noch, ein Ticket zu bekommen.

Ich will morgen früh reisen, sagt mir meine Schwägerin, Papa bekommt ein paar Tage Zeit. Ich bitte meinen Bruder, mir eine E-Mail zu schicken, die die Familienkrise bestätigt, das macht er innerhalb einer Stunde. Er versucht auch, die Notizen vom letzten Arztbesuch meines Vaters und die jüngste Diagnose zu kopieren.

Dann, noch bevor ich ein Rückflugticket kaufe, muss ich ein Set mit zwei Covid-Tests besorgen, die ich bei meiner Rückkehr nach Großbritannien machen muss. Ein weiterer Link führt mich zu einer Liste von staatlich anerkannten Anbietern von Covid-Tests. Eine ganze Liste von ihnen, jeder kann über einen separaten Link aufgerufen werden. Ich probiere ein paar aus. Sie kosten im Durchschnitt jeweils um die £200. Die billigsten kosten £99, sind aber ausverkauft.

Warum kann ich keine kostenlosen NHS-Tests sehen? Die, die wie Süßigkeiten in Schulen und örtlichen Apotheken verteilt werden? Warum sind diese nicht verfügbar? Warum kann ich nicht einfach ein kostenloses am Flughafen abholen?

Aber natürlich gibt es keine Antwort auf diese Fragen, ich bin verzweifelt und will unbedingt weg, also stimme ich auch dem zu. Kein Test, kein Flug. Also bestelle ich eines dieser fast 200 £ teuren Testkits. Ich erhalte eine E-Mail zur Bestätigung der Bestellung, lade alle Dokumente hoch und kann endlich den Kauf meiner Tickets abschließen, die sich, wie üblich, doch nicht als so günstig herausstellen.

Ich checke ein. Auf meiner Bordkarte (zum Glück hatte ich erst in der Vorwoche einen Drucker gekauft) steht oben auf der Seite „Covid Documentation Uploaded“. Jetzt habe ich also die Bordkarte und einen Stapel ausgedruckter Seiten, die ich vermutlich bei der britischen Grenzkontrolle vorzeigen muss, um zu beweisen, dass mein Ausreisegrund legitim ist.

Schließlich lade ich das obligatorische Passenger Locator Form für das Zielland herunter und fülle es aus, damit das System mich verfolgen kann. Es ist fast Schlafenszeit und ich muss jetzt packen.

Unterwegs

Mein Mann fährt mich mitten in der Nacht nach Stansted. Ein Flug am frühen Morgen, keine öffentlichen Verkehrsmittel verfügbar, aber wenigstens ist es ruhig und es gibt keinen Verkehr. Der Flughafen ist noch geschlossen; eine Gruppe von Familien mit kleinen Kindern wartet darauf, dass die Tür geöffnet wird.

Das sind keine Urlauber, die sich einen verbotenen Spaß gönnen wollen. Keine Ahnung, wohin sie reisen, aber sie sehen aus, als würden sie irgendwo im Süden nach Hause fahren, im Südosten vielleicht? Türkei, Bulgarien oder Ukraine? Keine Ahnung, aber sie sehen aus wie ein Teil der globalisierten Kette von Arbeitskräften, die der Armut entfliehen, und vielleicht hat die Abriegelung sie dazu gebracht, zurückzukehren. Es ist besser, arbeitslos und arm in seinem eigenen Dorf zu sein. Das Wetter ist tendenziell besser und die Umgebung weniger feindlich.

Endlich öffnen sich die Türen. Ich schiebe den Schal über mein Gesicht, meine Hand umklammert eine Plastikmappe mit einem Bündel von Dokumenten, die mir erlauben, zu gehen. Es ist ruhig, kein Warten. Ich gehe durch die Sicherheitskontrolle, die Passkontrolle scheint nicht zu existieren, die Geschäfte sind noch geschlossen, also nichts, wo man anhalten könnte. Ich frage mich, an welchem Punkt mich jemand fragen wird, die Papiere zu sehen. Mich fragen, was meine Entschuldigung für die Abreise ist. Seltsamerweise passiert das nie. Ich bin fast enttäuscht. Ich habe am Vorabend etwa vier Stunden damit verbracht, den ganzen Papierkram zu erledigen, und jetzt wird das nicht einmal geprüft!

Sofort fange ich mich: Warum bin ich enttäuscht? Weil mir niemand Entwarnung geben will? Bin ich darauf konditioniert worden, dass ich schon bei grünem Licht durchgewunken werden will?

Vielleicht ist das die Art und Weise, wie die Normalisierung der Unterdrückung funktioniert. Aber natürlich braucht man das nicht zu prüfen, die Dokumente wurden irgendwo hochgeladen und aufgezeichnet und jemand weiß jetzt alles über mich, meine Pläne, meinen Grund („Entschuldigung“) für die Ausreise. Oder die intimen Details meiner familiären Krise; die unheilbare Krankheit meines Vaters und mein Versuch, zu ihm zu gelangen, bevor es zu spät ist, sind jetzt einfach in Big Data umgewandelt worden, die in der KI-Maschine der Korporationsregierung herumschwirren und in nützliche Vorhersagen verwandelt werden.

Ich schätze, diese Art von Autoritarismus braucht nicht einmal strenge Blicke von Grenzkontrollbeamten, keine Notwendigkeit, private Dramen in der Öffentlichkeit preiszugeben. Der stundenlange Stress, die Dokumente zu bekommen, verwandelt sich in ein diskretes, aber lebenswichtiges Kleingedrucktes auf meiner Bordkarte; der einzige sichtbare Beweis, dass meine Reise für den Körperstaat akzeptabel ist. Es ist alles so ordentlich, aufgeräumt, hochtechnisiert und unsichtbar, dass wir einfach so tun können, als sei alles ganz normal.

Schließlich sieht die Ausstattung des Flughafens immer gleich aus; mit Werbung, Duty-Free-Shopping, den gleichen alten Warteschlangen an den Abfluggates und den gleichen Sicherheitsübungen im Flugzeug, bis hin zu der irritierenden Ryanair-Stimme, die sich dafür bedankt, dass wir uns entschieden haben, mit ihnen zu fliegen (niemand entscheidet sich dafür, mit Ryanair zu fliegen, genau wie sich niemand dafür entscheidet, zum Zahnarzt zu gehen, man tut es, weil man muss und hofft, dass es nicht zu unangenehm wird).

Wir können so tun, als hätte sich nichts geändert. Außer den Masken auf den Gesichtern, natürlich. Langsames Trinken und Essen ist meine Lösung. Während des Fluges ragen natürlich viele Nasen entgegen den Vorschriften heraus. Die Leute müssen ja schließlich atmen.

Wir landen pünktlich. Ich schicke eine Nachricht an meinen Vater, besorgt, in der Hoffnung, dass er noch da ist. Er antwortet nicht. Ich bin besorgt. Von der Rollbahn aus kann ich sehen, dass die Ankunftshalle voll ist. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen, also bleibt die Menge aus meinem Flugzeug draußen stehen und wartet im Nieselregen. Ich frage mich, warum das so ist. Liegt das am Brexit oder daran, dass die Papiere der Leute jetzt doch kontrolliert werden?

Die Schlange bewegt sich sehr langsam, zwanzig Minuten nach der Landung schicke ich meinem Vater eine weitere Nachricht, dass ich immer noch auf die Grenzkontrolle warte. Ich habe keine Ahnung, warum das so langsam ist; jeder scheint ein paar gute Minuten am Kontrollschalter zu verbringen. Schließlich, eineinhalb Stunden nach der Landung, steige ich in das Taxi. Als der Fahrer wegfährt, bemerke ich eine lange Schlange von Passagieren vor der Ankunftshalle, die darauf warten, einen Covid-Test zu bekommen. Als ich zu Hause ankomme, finde ich meinen Vater vor.

Die Krankheit meines Vaters

Es gibt eine Wendung in dieser Geschichte. Mein Vater wurde wegen Krebs behandelt, aber es ging ihm noch recht gut und er hatte vor, den Sommer außerhalb seiner Wohnung auf dem Land zu verbringen. Seine plötzliche Verschlechterung kam für mich unerwartet, aber ich hatte noch keine Zeit, mir Gründe zu überlegen. Ich habe erst gestern davon erfahren. Aber jetzt bin ich in der Wohnung und ziehe meine Schuhe aus, als mein Bruder die Bombe platzen lässt: „Weißt du, Papa hat sich impfen lassen“.

Ich bin schockiert. Er hat mir gesagt, dass er es nicht tun würde, weil er den Registrierungsprozess zu schwierig fand, also hat er beschlossen, es nicht mehr zu versuchen. Ich war erleichtert; ich hatte ihm eingeredet, dass er es nicht tun sollte, dass sein System, da er immungeschwächt ist, das nicht verkraften könnte. Ich erzählte ihm, was ich wusste und worüber ich mir Sorgen machte. Mein Bruder erzählte mir, dass ein anderes Familienmitglied half, die Impfung zu organisieren und ihn dorthin zu bringen. Oh Gott. Aber ich soll so tun, als wüsste ich nichts davon; Papa hat meinen Bruder gebeten, mir nichts zu sagen.

So erfahre ich, dass er am Tag nach der Pfizer-Impfung anfing, sich schwach zu fühlen, und innerhalb von zehn Tagen wurden ihm blutverdünnende Injektionen verschrieben, ein täglicher Tropf und er wurde bettlägerig. Mein Bruder hat ein krankenhausähnliches Bett und ein Sauerstoffgerät gemietet, sie in Vaters Schlafzimmer aufgestellt und eine private Krankenschwester für tägliche Besuche organisiert. Vater wollte nicht ins Krankenhaus: Er glaubte, dass Krankenhäuser von ansteckenden Covid-Patienten überrannt würden und dass ein Krankenhausaufenthalt den sicheren Tod unter einem Beatmungsgerät bedeuten würde.

Glücklicherweise (ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde) hat es dieses ehemals kommunistische Land im Gegensatz zu Großbritannien nie geschafft, sein eigenes nationales Gesundheitswesen auf ein Niveau zu bringen, das eine umfassende Versorgung ermöglicht, so dass ein sekundärer privater Sektor existiert, der die Lücken füllt und für viele Menschen nicht unerschwinglich ist. Hier ist er also, in seinem eigenen Schlafzimmer und wird zu Hause gepflegt.

Er freut sich, mich zu sehen, bittet mich aber, ihn nicht zu berühren. Ich bin traurig, weil ich vermute, dass er sich Sorgen macht, ich könnte ihn anstecken. Das tut weh. Ich tue so, als wüsste ich nichts von der Impfung. Später, viel später, erinnere ich mich an diesen Moment und denke, dass er mich vielleicht schützen wollte. Er wusste, dass die Impfung ihn krank machte und er befürchtete, dass er gegen den Impfstoff kämpft und wollte ihn mir nicht geben.

Er hat mir nie von dem Impfstoff erzählt, ich habe ihm nie gesagt, dass ich es weiß.

Quarantäne 1: Die App

Am Tag nach meiner Ankunft erhalte ich eine SMS, in der mir mitgeteilt wird, dass ich nun gesetzlich verpflichtet bin, eine bestimmte App herunterzuladen und sie während meiner 10-tägigen Heimquarantäne zu benutzen. Ich starte den Download, kann ihn aber nicht abschließen. Irgendetwas klemmt und ich habe keine Ahnung, wie ich es reparieren kann. Ich versuche es eine Weile und breche es dann ab. Ich verbringe die meiste Zeit damit, mich um meinen Vater zu kümmern, der jetzt immer wieder das Bewusstsein verliert.

Am nächsten Morgen bekomme ich einen Telefonanruf, aber es hört auf zu klingeln, bevor ich Zeit habe, ihn anzunehmen. Am nächsten Tag passiert das Gleiche. Mir wird klar, dass es sich um die örtliche Spurensicherung handelt. Sie klingeln, warten aber nicht, bis ich abnehme. Der Anruf wird protokolliert, das Kästchen wird angekreuzt, aber der Roboter oder ein Mensch kann sich nicht die Mühe machen, die Arbeit richtig zu erledigen. Eigentlich muss es ein Mensch sein, denn ein Roboter würde nicht aufgeben. Das ist gut. Die Tyrannei wird an menschlichem Versagen oder schierer Faulheit scheitern.

Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber irgendwie schaffe ich es, die Installation der Quarantäne-App abzuschließen. Das System springt an. Ich erhalte eine Nachricht von der App, dass ich innerhalb der nächsten 30 Minuten ein Selfie aufnehmen und abschicken muss. Ich mache ein Selfie von der App, die mir beliebig viele Möglichkeiten gibt, das beste Bild auszuwählen. Ich wähle die schlechteste Aufnahme.

Natürlich gibt es eine Möglichkeit zu schummeln: Nachdem ich mein Selfie gemacht habe, könnte ich das Telefon zu Hause lassen und einen Spaziergang machen. Das Problem ist, dass der Selfie-Bedarf jeden Tag zu einer anderen Zeit kommt, normalerweise gegen Ende des Tages. Aber ich habe keinen Grund, irgendwo hinzugehen, wirklich, ich bin hierher gekommen, um bei ihm zu sein, und sein Zustand ist weiterhin kritisch. Und irgendwann während dieser Reise beschloss ich, dass ich alles nach Vorschrift machen würde, nur um zu sehen, wie sich das neue normale Reisen anfühlt und wie es aussieht, und was genau sie wollen, dass wir erleben.

Nun, hier bin ich, in einer 10-tägigen Quarantäne in einer Wohnung mit meinem sterbenden Vater. Wir haben Glück. Ich habe meinen Bruder, der die Einkäufe besorgt, und freundliche Nachbarn, die bereit sind zu helfen. Wir haben Glück, dass mein Vater zu Hause ist. Was hätte es für einen Sinn, den ganzen Weg hierher zu kommen, nur um dann in Quarantäne zu sein, wenn er in einem Krankenhaus liegt und keine Besucher erlaubt sind? Alles in allem sind wir also glücklich.

Schwierige Tage

Die Tage vergehen, der Zustand meines Vaters verbessert sich ein wenig, ich bin seine Krankenschwester, und natürlich berühre ich ihn – er hat aufgehört zu protestieren, sobald er ein Glas Wasser braucht; ich mache weiterhin meine Selfies. Wir reden, ich lese ihm vor, füttere ihn, dann schläft er. Er stirbt zwei Tage nach dem Ende meiner Quarantäne. Das ist ein gutes Timing.

Es gibt jetzt viel zu tun, und ich werde nicht gegen das Gesetz verstoßen, wenn ich versuche, die Beerdigung zu organisieren … Ich erinnere mich an meine Lieblingsliteraturstunde in der Schule, als wir darüber debattierten, wer Recht hatte: Kreon oder Antigone. Schon damals war ich im Team Antigone.

Eine Ärztin kommt, um den Tod zu bescheinigen. Sie ist nett und nimmt sich Zeit. Redet ein bisschen. Sieht nicht wie ein Firmenbot aus. Sie sitzt an einem Kaffeetisch und macht den Papierkram. Als Todesursache schreibt sie „Thrombose“. Ich überlege kurz und sage dann zögernd: „Wussten Sie, dass er geimpft war?“.

Ihr Gesicht verändert sich und sie fragt: „Nein, wann denn? Wir sagen ihr: ‚Vor genau vier Wochen‘.

Ich darf ja nichts sagen“, sagt sie, „aber ich kann Ihnen sagen, dass ich in letzter Zeit viel gesehen habe. Sehr viel!‘ Wir versuchen, sie zu ermutigen, mehr zu reden, aber sie ist zurückhaltend. Ich frage sie nur: ‚Warum sollte man einer Person, die sich in Krebsbehandlung befindet, einen Impfstoff geben? Das ist doch sicher noch nie gemacht worden?‘ Sie sieht mich an und sagt: ‚Weil sie uns alle impfen wollen.‘ Sie weiß es also.

Diese Art von Gespräch wäre typisch gewesen in den Tagen des strengen kommunistischen Autoritarismus vor 1989. Man wusste nie, wem man trauen konnte, also ließ man einfach Andeutungen fallen und wartete ab, wie die Leute reagierten. Damals war unvorsichtiges Gerede gefährlich, und ich bin zu jung, um mich an die schlimmsten Zeiten zu erinnern: die stalinistischen Jahre, in denen Kinder ermutigt wurden, ihre Eltern zu denunzieren; viele wurden inhaftiert, gefoltert und getötet.

Jetzt drohen nur noch Einkommensverluste und öffentliche Demütigung, und doch ist die neue Ordnung, die auf Lügen, Betrug und korrupter Wissenschaft basiert, bereits in Kraft. Jeder macht nur seinen Job. Ein perfektes Beispiel für Hannah Arendts Banalität des Bösen, bei der diejenigen, die in diesem ausgeklügelten Kartenhaus Befehle befolgen, oft nicht einmal wissen, dass sie aktiv zum Schaden beitragen, der anderen zugefügt wird. Sie erkennen es nicht, weil sie sich weigern, hinzusehen und zu wissen. Sie haben aufgehört, Verantwortung für ihren individuellen Teil am Ganzen zu übernehmen.

Es gibt eine kleine Gruppe von Ärzten im Land, die das offizielle Narrativ infrage stellen, die versuchen, Behandlungen für Covid-Patienten anzubieten und vor den ungetesteten „Impfstoffen“ warnen, besonders jetzt, wo die Regierungen Kinder impfen wollen. Ihre Stimmen werden zensiert, sie werden verleumdet, lächerlich gemacht und von der berufszulassenden Ärztekammer beschämt. Die moderne Regierung in den westlichen Demokratien!

Die Heimreise

Während die Vorbereitungen für die Beerdigung laufen, muss ich meine Rückreise organisieren. Ich schaue noch einmal auf der Website der britischen Regierung nach. Wenn ich aus einem Land mit gelbem“ Code reise, muss ich innerhalb von 72 Stunden vor dem Abflug negativ auf Covid getestet werden. Knifflig, wenn der Flug am Montagnachmittag stattfindet.

Ich beginne mit der Suche nach von der britischen Regierung zugelassenen Tests, die in der Stadt verfügbar sind. Nur eine Handvoll bietet den angegebenen, in Großbritannien zugelassenen Antigentest mit Ergebnissen in englischer Sprache an. Außerdem sind sie nur vormittags geöffnet. Wenn ich also am Freitagmorgen teste, könnte es sein, dass ich ein paar Stunden zu früh teste, um in die 72 Stunden zu passen.

Nach stundenlanger Online-Suche finde ich einen, der fast richtig aussieht. Ich bezahle online umgerechnet £35 und werde gebeten, an dem Tag zu kommen, ohne Termin. Auf der Website des Labors finde ich nützliche Hinweise, wie ich mich auf den Test vorbereiten kann. Ich erfahre, dass ich mir am Morgen des Tests weder die Zähne putzen noch Mundwasser benutzen soll. Jetzt weiß ich also, was zu tun ist.

Ich komme früh im Testzentrum an, da ich gehört habe, dass die Warteschlangen recht lang sein können. Das ist sie auch, und zwar auf der Straße. Der Warteraum des Labors lässt nur drei Personen auf einmal zu, also steht der Rest draußen. Nach etwa einer Stunde bin ich an der Reihe. Ich darf ins Innere der Praxis.

Rechts neben der Tür sitzt ein maskierter Mann an einem Schreibtisch hinter einer Glasscheibe und überprüft meinen Namen und die Art des Tests, den ich gekauft habe. Dann bittet mich ein junger, hochgewachsener Mann im weißen Vollschutzanzug, mit verdecktem Gesicht und Schutzbrille, mich auf einen Stuhl zu setzen und meinen Kopf nach hinten zu kippen.

Dies ist mein erster Covid-Test überhaupt und ich habe schreckliche Angst. Ich habe geübt, ihm zu sagen, wie empfindlich sich mein Gesicht anfühlt und darum gebeten, nicht zu tief zu gehen, aber es gibt keinen Augenkontakt, kein Gespräch, das mir hilft, mich wohl zu fühlen, keinen Versuch, mich zu beruhigen. Er sagt mir nur, dass ich meinen Kopf weit nach hinten neigen soll.

Ich schaffe es gerade noch, ihn zu bitten, in das linke Nasenloch zu gehen, da mein rechtes nicht gerade ist. Er kommt der Bitte gerne nach und schiebt den langen Stab in mein Nasenloch. Sobald die Spitze in meine Nase eindringt, spüre ich einen Schock, ein Gefühl, dass etwas Unnatürliches, Falsches und Bedrohliches passiert. Die Stelle, die er gerade berührt hat, ist zu weich, zu empfindlich und das Gefühl so ungewohnt, dass ich unwillkürlich und zu meinem eigenen Schock den Arm des Mannes wegschiebe. Er weicht zurück und sieht mich an, seine Körpersprache (ein Gesicht ist nicht vorhanden) missbilligt mein Verhalten.

Ich sage, bitte gehen Sie nicht so tief, Sie haben schon welche, aber er besteht darauf, sagt, ich solle mich nicht wehren und tut es wieder. Und wieder dieses Gefühl, dass ein Teil von mir, der verletzlich ist und nicht berührt werden sollte, angekratzt wird. Er bekommt seine Probe und nickt, dass ich gehen soll. Ich bin wie erstarrt auf dem Stuhl, unfähig, mich zu bewegen, für eine gefühlte Ewigkeit. Ich habe Tränen in den Augen und bin allein mit zwei Robotern in Schutzanzügen. Kein Wort wird gesprochen, als ich gehe.

Innerhalb weniger Stunden erhalte ich mein negatives Ergebnis. Ich erhole mich mit einem alten Freund. Bis dahin habe ich spaltende Kopfschmerzen und mein linkes Nasenloch ist feucht und leicht undicht. Die Kopfschmerzen halten ein paar Tage an, aber das Leck bleibt für mindestens zehn Tage bestehen.

Ich komme früh am Flughafen an, weil ich Schwierigkeiten habe, das UK Passenger Locator Form auszufüllen, das UK von allen Passagieren verlangt. Ich passiere ein bemanntes Gate mit einer automatischen Temperaturkontrolle am Handgelenk. Der Flughafen ist ungewöhnlich ruhig, und das Personal hilft mir, das Problem zu identifizieren, das mich am Ausfüllen des Formulars hindert. Die Referenznummer für den doppelten Covid-Test, der für das Passenger Locator Form benötigt wird, ist falsch. Ich rufe zu Hause an und bitte meinen Mann, die Referenznummer vom Covid-Testkit abzulesen. Sicherlich ist es jetzt angekommen. Ist es aber nicht. Es sieht so aus, als ob der Test für Tag 2 und 8, den ich bestellt habe, nicht bezahlt worden ist.

Mir wird gesagt, dass ich ein neues Kit kaufen muss, wenn ich diesen Flug bekommen möchte. Ich tue, was man mir sagt. Kein Formular, kein Flug. Ich stehe schweißgebadet neben dem Gepäckabgabeschalter und kämpfe mit zitternden Händen mit der Website auf meinem Telefon. Wieder sind alle „billigen“ ausverkauft und irgendwie schaffe ich es in letzter Minute, einen Kauf für £180 zu tätigen, eine E-Mail und eine Referenznummer zu erhalten, das Formular auszufüllen und mein Gepäck annehmen zu lassen.

Ich eile zu meinem Flugsteig und erreiche ihn gerade noch rechtzeitig, als die Passagiere beginnen, an Bord zu gehen. Ich schließe mich langsam der Ryanair-Herde an, die auf dem Rollfeld darauf wartet, dass das Flugzeug abgefertigt wird, bevor man uns mitteilt, dass wir weiterreisen können.

Der Bürgersteig ist mit Linien in 2-Meter-Abständen markiert. Zwei Männer hinter mir scherzen laut, dass wir uns richtig auf die Linien stellen müssen, sonst springt der Virus auf uns über. Ich drehe mich um und lächle (keine Maske, wir sind ja noch draußen) und nehme Blickkontakt mit den Mitmenschen auf.

Quarantäne zwei: Track and Trace

Wieder zu Hause in London bekomme ich am nächsten Tag den ersten von zehn Anrufen von Track and Trace. Jedes Mal liest eine andere Stimme das gleiche Skript vor.

Ich rufe Sie im Namen des NHS Test and Trace an, da Sie kürzlich aus dem Ausland nach Großbritannien eingereist sind. Sind Sie damit einverstanden, auf Englisch fortzufahren?“

Keine Ahnung, was passieren würde, wenn ich „nein“ sagen würde.

Bevor wir fortfahren, muss ich Sie darauf hinweisen, dass dieses Gespräch zu Schulungs- und Qualitätsverbesserungszwecken aufgezeichnet wird und nur ein paar Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen sollte. Ich kann bestätigen, dass ich die erforderliche Datensicherheitsschulung absolviert habe und dass alle Informationen, die Sie heute angeben, sicher gespeichert werden. Es kann sein, dass NHS Test and Trace Ihre Daten an andere Organisationen, einschließlich des Innenministeriums, weitergeben muss. Weitere Informationen zu Datensicherheit und Datenschutz finden Sie unter www.gov.uk/coronavirus. Die Weitergabe von Informationen im heutigen Gespräch bedeutet, dass Sie damit einverstanden sind, dass diese auf die beschriebene Weise gespeichert werden. Sind Sie damit einverstanden, mit dem Anruf fortzufahren?“

Ich wünschte, ich könnte sagen: „Nein, bin ich nicht. Ein oder zwei Mal frage ich, wie lange die Daten gespeichert werden sollen. Der Anrufer ist sich nicht sicher und rät mir, dies auf der Website der Regierung herauszufinden. Der Anruf geht weiter mit der Abfrage meines Geburtsjahres. Dann wird gefragt, ob ich einem „Test zur Freigabe“ zugestimmt habe – ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, dass das meine Option ist, also sage ich „Nein“.

Später erfahre ich, dass das „Test to Release“-Programm nicht den obligatorischen Test an Tag 2 und 8 ersetzt. Die zehntägige Quarantäne kann auf 5 Tage verkürzt werden, indem man sich für 99 Pfund zusätzlich für Test to Release entscheidet“. Mir ist klar, dass sie diese Frage stellen, um für ein anderes Produkt zu werben!

Können Sie bestätigen, dass Sie sich an der Adresse, die Sie auf dem Passagierlokalisierungsformular angegeben haben, in Quarantäne befinden und diese ab dem Tag nach Ihrer Ankunft in Großbritannien für zehn Tage aufrechterhalten werden?

Also bestätige ich wieder: Ja. Was würde passieren, wenn ich nein sagen würde?

Als Teil der Covid 19-Antwort sind Sie gesetzlich verpflichtet, den Test an Tag 2 und Tag 8 zu absolvieren, und ein Versäumnis kann zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen.“

Das beantwortet meine vorherige Frage…

Ist Ihr Test angekommen? Und haben Sie den Test gemacht oder wollen Sie ihn machen?“

Ja.

Dann werde ich gefragt, ob ich meinen Test vom NHS oder von einem privaten Anbieter bekommen habe. Ich bin verwirrt, da ich keine Möglichkeit hatte, einen NHS-Test zu bekommen, und ich sage es dem Anrufer. Sie scheinen mit meiner Antwort zufrieden zu sein und fahren fort:

Wenn Ihr Test an Tag 2 positiv ist und Covid 19 bestätigt, müssen Sie an Tag 8 keinen weiteren Test machen.“

Ich glaube, bei einer Gelegenheit frage ich, wie ich den Test abschicken soll, wenn ich das Haus nicht verlassen darf. Natürlich geht man davon aus, dass jemand anderes im Haus ist, und wenn ich dann immer noch Schwierigkeiten habe, ist die Anlaufstelle wieder eine andere NHS-Nummer. Erstaunlich, was die heutzutage alles können; die können sogar Ihre Post für Sie abholen!

Der Anruf geht weiter:

Wenn Sie eines der drei Coronavirus-Symptome entwickeln, nämlich: einen neuen, anhaltenden Husten, hohes Fieber oder einen Verlust oder eine Veränderung Ihres Geschmacks- oder Geruchssinns, besuchen Sie bitte www.gov.uk/coronavirus für weitere Beratung. Sie sollten nicht zum Hausarzt, ins Krankenhaus oder in eine Apotheke gehen. Wenn Sie medizinischen Rat benötigen, rufen Sie bitte den NHS unter 111 an oder wählen Sie im Notfall die 999″.

Hier haben wir also das Eingeständnis eines ärztlichen Kunstfehlers: Wenn ich krank werde, darf ich keine Hilfe beim NHS suchen, auch nicht, indem ich zu meiner örtlichen Apotheke gehe. Ich muss ohne Hilfe zu Hause bleiben, außer natürlich, wenn ich mich für 999 qualifiziere, d.h. für ein Beatmungsgerät…

Der Anruf geht weiter:

Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie positiv auf das Coronavirus getestet oder als enger Kontakt von jemandem identifiziert werden, der das Coronavirus hat, von NHS Test and Trace benachrichtigt werden und möglicherweise erneut kontaktiert werden. Gibt es etwas, das ich wiederholen soll?“

Natürlich, wenn jemand, neben dem ich im (halbleeren) Flugzeug saß, ein positives Ergebnis erhält, wird sich meine Quarantäne auf vierzehn Tage oder länger ausdehnen! Jedes Mal endet der Anruf mit einem freundlichen, jugendlichen „Have a great day“. Alle, die mich angerufen haben, sind junge Stimmen, mit allen möglichen Akzenten, wahrscheinlich verzweifelt auf der Suche nach irgendeinem Job im derzeitigen Klima. Sie sind darauf trainiert, sich an das Skript zu halten, und jede Abweichung davon durch meine Fragen scheint sie aus dem Konzept zu bringen.

Und die meisten von ihnen denken wahrscheinlich, dass sie etwas gesellschaftlich Nützliches und wertvolles tun.

Die Quarantäne-DIY-Tests

Das, was ich in der Eile am Flughafen gekauft habe, ist ein Kit mit zwei PCR-Tests, die zu Hause am 2. und 8. Tag durchgeführt werden sollen. In der Anleitung erfahre ich, dass der Test bei einem Schwellenwert von weniger als 30 Zyklen durchgeführt wird.

Das erste, was über den Tupfer zu sagen ist, ist, dass er lang ist. Es sieht aus wie ein Wattestäbchen für den täglichen Gebrauch, aber bei näherer Betrachtung ist es anders. Das Stäbchen selbst ist etwa 12 cm lang, das sind 6″, und so konzipiert, dass es abbricht, nachdem die Probe gesammelt und in ein mitgeliefertes Röhrchen gegeben wurde. Die Spitze selbst ist 2 cm lang, ziemlich dünn und mit fast durchsichtigen, stacheligen Borsten bedeckt, die nach außen ragen. Sie sieht ein bisschen aus wie eine harte Miniaturbürste, die dazu bestimmt ist, das empfindliche Gewebe im Inneren von Mund und Nase zu zerkratzen.

Mir wird gesagt, ich solle 3-5 Sekunden lang den hinteren Teil des Rachens über den hinteren Pharynx und die Tonsillenbereiche abtupfen, aber Zunge, Zähne und die Seiten des Mundes aussparen. Dann wird mir gesagt, dass ich den gleichen Tupfer in jedes Nasenloch etwa 2 cm tief einführen und ihn jedes Mal 3-5 Sekunden lang drehen soll.

Das Formular, das ich für jeden Test ausfüllen muss, ist eine weitere vorgeschriebene Gelegenheit für die Regierung, meine persönlichen Daten zu sammeln und sie so lange zu speichern, wie sie es für richtig hält, doch wie es oft in missbräuchlichen Beziehungen der Fall ist, muss ich (ich wiederhole: ) mein Einverständnis geben, dass all dies geschieht, und sogar mein Einverständnis, dass mein mögliches positives Testergebnis, das meine persönlichen Daten enthält: Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnadresse, Telefonnummer, Beruf, Arbeitsort, ethnische Zugehörigkeit und die Tatsache, dass ich positiv auf Covid 19 getestet wurde, an Public Health England weitergegeben wird. Glücklicherweise sind meine beiden Testergebnisse negativ.

Elf Tage nach meiner Ankunft in Großbritannien ist meine Quarantäne offiziell vorbei. Es dauert ein paar Tage, bis ich mich nach draußen wage, ich spüre eine gewisse Agoraphobie. In den letzten sechs Wochen habe ich zwanzig Tage im Hausarrest verbracht. Man sagt, es dauert sechs Wochen, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln.

Nachtrag

Ich bezweifle sehr, dass ich in nächster Zeit international reisen werde. Ich habe nicht vor, die experimentelle Covid-Impfung zu nehmen und werde daher nicht das Privileg der Freiheit genießen, das denjenigen mit dem Impfpass versprochen wurde. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist es nicht mehr illegal, England zu verlassen, aber die aufwendigen Hürden und der bürokratische Aufwand bleiben bestehen, und die Website der Regierung erinnert uns daran, dass „Sie zum Schutz der öffentlichen Gesundheit in Großbritannien und der Einführung des Impfstoffs nicht in Länder oder Gebiete reisen sollten, die auf der roten oder gelben Liste stehen“.

Die roten und gelben Listen decken die meisten Länder der Welt ab, und die Rückkehr aus einem Land der gelben Liste erfordert drei oder vier Tests, die sich auf £240-£340 pro Person belaufen können, plus die Zeit, die für das Ausfüllen aller Online-Formulare aufgewendet wird.

Was die Länder der roten Liste betrifft, so endet selbst ein kurzer Aufenthalt dort mit einem teuren, gefängnisähnlichen Aufenthalt in einem Flughafenhotel für £1750 pro Person, wie man hier sehen kann.

Obwohl es also nicht verboten ist, wurden selbst lebenswichtige Reisen zu einer Reihe von teuren, erniedrigenden und zeitraubenden Hindernissen gemacht. Impfpässe werden genau deshalb eingeführt, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie auf magische Weise die Freiheit in ihr Leben zurückbringen werden. Ist ihnen nicht klar, dass der Impfstoff, sobald sie ihre Pässe haben, regelmäßig aufgefrischt werden muss?

Diejenigen, die immer noch schlafen und den Regierungen und den Mainstream-Medien vertrauen, denken, dass das einfache Reisen nur vorübergehend auf Eis gelegt ist, aber sobald die Pandemie unter Kontrolle“ ist, wird alles wieder so sein, wie es einmal war. Sie erkennen nicht, dass der Plan darin besteht, Reisen zu einem exklusiven und seltenen Ereignis zu machen, das für normale Menschen unerreichbar ist.

Dies wird uns nicht nur von der räuberischen Eliteklasse angetan. Enttäuschend ist, dass die Pro-Lockdown-Linke diese Einschränkungen weiterhin bejubelt und den Wunsch und das Bedürfnis der Menschen zu reisen als unverdienten Genuss oder Privileg der Mittelklasse abtut (interessanterweise war das uneingeschränkte Reisen durch Europa bis vor kurzem einer der Hauptgründe für ihre erbitterte Anti-Brexit-Position. Was ist mit ihrem gehegten Prinzip der Freizügigkeit passiert?). Sie könnten nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Sie vergessen, dass laut den offiziellen Migrationsdaten für Ende 2019 in Großbritannien 6,2 Millionen Menschen leben – das sind 9 % der Gesamtbevölkerung -, die die Nationalität eines anderen Landes haben! Und diese Daten beinhalten noch nicht einmal eingebürgerte britische Staatsbürger wie mich, sesshafte Migranten der ersten Generation, die enge Verwandte auf der ganzen Welt haben und für die uneingeschränktes Reisen ein wesentliches Mittel zum Familienleben ist, etwas, das durch den Human Rights Act 1998 geschützt ist.

Die Ironie für diejenigen wie mich, die im kommunistischen Osteuropa aufgewachsen sind, ist, dass die im Westen so selbstverständliche Bewegungsfreiheit, das Recht zu reisen und den eigenen Pass jederzeit bei sich zu haben, etwas ist, was wir damals nicht hatten. Der Staat setzte Grenzen, wohin „Bürger“, die wie sein Eigentum behandelt wurden, reisen konnten.

Für viele, die diese Zeiten erlebt haben, sogar als Kinder, wird sich eine Rückkehr zu staatlich verordneten Reisebeschränkungen wie eine Rückkehr in die Tyrannei anfühlen.

Was meine eigene Reise betrifft: Ich werde den Verantwortlichen und all den Lockdown-Fanatikern nie verzeihen, dass sie meinem Vater und so vielen anderen älteren Menschen im letzten Jahr das Leben geraubt haben, indem sie sie in das Gefängnis der Angst und Isolation sperrten und sie dann dazu drängten, die gefährliche experimentelle Impfung zu nehmen, die – für so viele – der letzte Strohhalm in ihrem bereits geschwächten Körper war.