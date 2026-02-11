Eine von den USA geführte Regimewechsel-Operation im Iran käme einer Kriegserklärung an China gleich – und hier ist der Grund

China bezieht fast 20 Prozent seines Öls aus dem Iran, und US-Drohungen mit militärischen Maßnahmen gegen den Iran haben China gerade dazu veranlasst, seine Banken anzuweisen, US-Staatsanleihen abzustoßen – ein weiterer Schlag gegen den Dollar.

Die sich verdichtenden Gerüchte über einen militärischen Zusammenstoß zwischen den USA/Israel und dem Iran sind nicht über Nacht entstanden. Sie sind das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung, die direkt nach der Islamischen Revolution und der iranischen Geiselkrise begann, als der damalige Präsident Jimmy Carter die ersten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängte.

Washington nutzte in den 1980er-Jahren den Irak als Stellvertreter, um gegen die Iraner zu kämpfen – im blutigen Iran-Irak-Krieg, in dem Saddam Hussein, damals ein Verbündeter der USA, Senfgas einsetzte, um Zehntausende Iraner zu töten.

Da Israel von vielen in der Region als feindlicher US-/britischer Vorposten im Nahen Osten gesehen wird, schlug der Iran zurück, indem er Israel über seinen Hisbollah-Stellvertreter im Libanon und in Syrien bekämpfte.

Die Israelis reagierten nach dem Massaker vom 7. Oktober, das sie dem Iran anlasten, indem sie halfen, einen Putsch in Syrien zu inszenieren, und anschließend Hisbollah-Kommandeure durch militärische und geheimdienstliche Operationen ausschalteten – einschließlich explodierender Pager. Israel ermordete außerdem iranische Kommandeure im Juni 2024 während des 12-tägigen Krieges. Trump selbst ordnete am 3. Januar 2020 die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad an.

Doch nun scheint diese gesamte Dynamik auf einen Höhepunkt zuzusteuern – mit der realen Möglichkeit eines umfassenden Krieges zwischen den USA und dem Iran.

Das Entscheidende ist: Dies ist weniger ein Krieg gegen den Iran als vielmehr ein Versuch, den Druck auf China und Russland weiter zu erhöhen.

Wie zuvor im Fall Venezuelas, bevor die USA dieses Land angriffen und dessen Staatschef entführten, stellt auch der Iran eine zentrale Ölquelle für China dar.

Während China jedoch nur etwa 5 Prozent seines gesamten Ölbedarfs aus Venezuela bezog, erhält es 19,8 Prozent aus dem Iran.

China könnte es sich leisten, auf venezolanisches Öl zu verzichten.

China kann es sich jedoch nicht leisten, sowohl venezolanisches als auch iranisches Öl zu verlieren.

Indem Washington Chinas Zugang zu billigem Öl von seinen Verbündeten kappt, hofft es, China dazu zu zwingen, Öl von Washington selbst oder von mit Washington verbündeten Ländern zu kaufen – zu deutlich höheren Preisen. So sparen chinesische Raffinerien laut Berechnungen eines von Reuters zitierten Händlers etwa 8 bis 10 Dollar pro Barrel, wenn sie iranisches leichtes Rohöl statt nicht sanktioniertes omanisches Rohöl kaufen.

China verfügt über die größte industrielle Basis der Welt und ist daher in hohem Maße auf riesige Energiemengen angewiesen, um diese Industrie zu betreiben. Nimmt man 25 Prozent davon weg, gerät Chinas industrielle Wirtschaft ernsthaft in Gefahr.

Wir wissen, dass die meisten Kriege um Ressourcen geführt werden, und dieser ist keine Ausnahme. All das Gerede über iranische Terrorfinanzierung und die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung ist lediglich ein Vorwand, um in Amerika und im Westen Kriegshysterie unter den unwissenden Massen zu schüren. Washington liebt Terrorismus, wenn er in seinem Auftrag ausgeübt wird. Deshalb kommen die Ukrainer mit der Ermordung russischer Generäle ohne jeden Protest aus Washington davon, und die Israelis können in jedes beliebige Land einmarschieren und die führenden Köpfe ihrer Gegner ermorden. Würden Russland, China oder der Iran dasselbe tun, würde es als Terrorismus bezeichnet.

Internationale Geopolitik ist gnadenlos und hinterhältig und wird ohne jede Rücksicht auf menschliches Leben oder grundlegende Moral betrieben. Es geht ausschließlich um Machtausübung und die Aneignung von Ressourcen.

Wenn China Washingtons Vorgehen gegen den Iran als einen verdeckten Versuch sieht, seiner treibstoffabhängigen Industriebasis die notwendigen Energieressourcen zu entziehen, dürfte dies in Peking als eine US-Kriegserklärung interpretiert werden.

Washington riskiert die sehr reale Möglichkeit, dass China es nicht länger in seinem Interesse sieht, angesichts zunehmender US-Aggression gegen seine Verbündeten weiter zurückhaltend zu bleiben. China konnte es sich leisten, Venezuela aufzugeben – aber kann es sich leisten, die Beziehungen zum Iran abzubrechen?

Die Frage, die in Trumps Kopf kreisen muss, lautet: Wollen wir wirklich Chinas Ölversorgung abwürgen und den Drachen noch weiter in die Arme des russischen Bären treiben?

Russland ist bereits durch die Ukraine gebunden – einen Krieg, der in wenigen Wochen beendet gewesen wäre, wenn nicht die USA und die NATO massive Mengen an Waffen und Geld in die Ukraine gepumpt hätten. Die USA sanktionieren Länder, die russisches Öl kaufen, und nun scheint es, als wollten sie sich auch das Öl vornehmen, das vom Iran nach China fließt.

Washington hat Russland bereits in die Enge getrieben. Ist China das nächste Ziel?

China mangelt es keineswegs an Hebelwirkung gegenüber den USA. Es verfügt über nicht-militärische Optionen, um dem Westen zu begegnen, und wird diese wahrscheinlich nutzen, bevor es militärisch handelt. China könnte die Lieferung seltener Erden an die USA einstellen. Es könnte die Verarbeitung lebenswichtiger Medikamente wie Antibiotika stoppen, von denen der Großteil aus China in die USA kommt.

China kann sein Spiel im Bereich der wirtschaftlichen Kriegsführung intensivieren – und es gibt Anzeichen dafür, dass genau das geschieht.

In einem jüngsten Schockschritt hat Xi angeordnet, dass chinesische Banken US-Staatsanleihen abstoßen. Große chinesische Banken haben dies bereits stillschweigend getan, doch nun soll die Ent-Dollarisierung offiziell und in großem Stil erfolgen. Das ist auch der Grund, warum China in einem beispiellosen Ausmaß Gold kauft.

Die USA wiederum versuchen, den Verlust von Chinas Bereitschaft zur Finanzierung der US-Schulden auszugleichen, indem sie Geld drucken, um ihre eigenen Schulden zu kaufen. Das ist so, als würde man seine eigenen Dollars mit einem Tintenstrahldrucker drucken, um die Kreditkartenschulden zu begleichen.

Das Ergebnis dieser irrsinnigen Geldpolitik wird eine steigende Inflation sein. Amerikaner, die bereits Mühe haben, Lebensmittel, Autoreparaturen, steigende Versicherungsprämien und vieles mehr zu bezahlen, werden noch stärkeren inflationären wirtschaftlichen Druck erleben – dank Donald Trumps rücksichtsloser Außenpolitik. Dieses Phänomen könnte zu keinem schlechteren Zeitpunkt auftreten, da wir uns den Zwischenwahlen im November nähern.

Unterm Strich geht es um Folgendes: Es tobt ein großer Kampf um die globale Währungsvorherrschaft und ein Wettlauf darum, wer die meisten Gold-, Mineral- und Ölressourcen kontrolliert.

Die USA haben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs großen Wohlstand erlangt, weil der Dollar als Weltreservewährung diente. Doch die USA haben dieses Privileg missbraucht, indem sie ihre Währung als Waffe eingesetzt und Sanktionen gegen Länder verhängt haben, die Washingtons Politik im Nahen Osten und anderswo nicht folgten. Infolgedessen rennen nun nach Jahrzehnten der Beobachtung, wie die USA Länder bestrafen, die lediglich souverän Handel treiben wollen, viele Staaten zur Tür hinaus. Sie stoßen ihre Dollars ab und kaufen keine US-Staatsanleihen mehr. Sie haben gesehen, was mit Russland geschehen ist, und nun mit China, und fürchten, dass sie die Nächsten sein könnten.

Die jahrelange Feindschaft zwischen dem Iran und den USA/Israel bildet den Kontext, der in den Mainstream-Medien in der Regel nicht behandelt wird. Diese Medien wollen glauben machen, ein möglicher Krieg gehe darum, das unterdrückte iranische Volk zu befreien – in Wirklichkeit geht es um das Neuzeichnen von Karten und die erzwungene Neuordnung von Nationen zugunsten der USA und Israels, mit dem Risiko, dass China und Russland in eine regionale oder sogar globale militärische Konfrontation hineingezogen werden.

Manche würden sagen, dass die USA vor einer Abrechnung stehen, dass ihr Einfluss im Nahen Osten und weltweit nicht mehr im Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen und militärischen Stärke steht und dass ihre Macht eher auf Wahrnehmung als auf Realität beruht.

Könnte es 2026 zu einer solchen Abrechnung kommen, mit dem Iran als dem Ort, an dem die USA zu weit gegangen sind – nicht nur gegenüber dem Iran, sondern auch gegenüber China?

Nur die Zeit wird es zeigen.

Anders als im 12-tägigen Krieg im vergangenen Juni wurde das Ziel dieses nächsten militärischen Angriffs offen als „Regimewechsel“ benannt.

Doch genau darin liegt das Problem.

Das iranische Regime wird nicht einfach seine Koffer packen und gehen, sobald die ersten Bomben auf Teheran fallen.

Es wird sich eingraben und die Bombardements aussitzen.

Der einzige Weg, einen schnellen Regimewechsel zu erzwingen, wäre der massive Einsatz von Bodentruppen – etwas, wozu Trump offenbar nicht bereit ist, angesichts der Wahrscheinlichkeit inakzeptabler US-Verluste kurz vor einer Wahl.

Einen Regimewechsel allein durch Bombardierungen ohne Bodentruppen zu erzwingen, würde Monate ununterbrochener Luftangriffe erfordern.

Militärstrategen wie Oberst Douglas MacGregor warnen seit Langem, dass die USA weder über die Munitionsvorräte noch über die industrielle Kapazität verfügen, um eine monatelange Bombenkampagne gegen den Iran durchzuführen.

Trump hat sich damit selbst in eine Ecke manövriert. Er hat eine massive Marinearmada in der Region des Persischen Golfs zusammengezogen – ausschließlich mit dem Ziel, den Iran anzugreifen und dessen Regime auszutauschen.

Möglicherweise bevorzugt er einen ausgehandelten „Deal“, der es dem iranischen Regime erlaubt, an der Macht zu bleiben, im Austausch gegen bestimmte Zugeständnisse hinsichtlich der Unterstützung anti-israelischer Stellvertreter und des Vorgehens gegen Proteste im eigenen Land. Doch dann stehen ihm die Israelis gegenüber. Sie sind fest entschlossen, einen Regimewechsel herbeizuführen, und zählen darauf, dass Trump diesen für sie durchsetzt. Auch die Neokonservativen in Washington drängen Trump, den Abzug zu drücken und notfalls eine umfassende Invasion des Iran zu starten, um die islamische Regierung zu stürzen.

Die Welt verändert sich – und leider nicht in einer Weise, die den Interessen der USA dienlich ist. Und es sind Veränderungen, die Washington sich selbst eingebrockt hat.