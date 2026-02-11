In einem kürzlich geführten Interview mit Richter Andrew Napolitano auf dem Kanal „Judging Freedom“ warnt Colonel Douglas Macgregor, ein ehemaliger US Militärexperte, vor den Risiken eines Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Macgregor betont, dass ein solcher Krieg unvorhersehbare Konsequenzen haben könnte, einschließlich regionaler Eskalation und globaler wirtschaftlicher Auswirkungen. Das Gespräch, das am 10. Februar 2026 stattfand, berührt auch Themen wie die Taiwan Frage, die Ukraine und den bevorstehenden Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu bei Präsident Donald Trump.

Grundsatzkritik an US Militärinterventionen

Unerklärte Kriege sind in der modernen Geschichte alltäglich geworden, und tragischerweise engagiert sich die US Regierung oft in präventiven Kriegen, die nichts anderes als Aggression darstellen, ohne dass die amerikanische Öffentlichkeit dagegen protestiert. Die Gesellschaft hat sich an den illegitimen Einsatz von Gewalt durch die Regierung gewöhnt. Um eine wirklich freie Gesellschaft zu schaffen, muss das Prinzip der Einleitung von Gewalt verstanden und abgelehnt werden.

Macgregor zitiert historische Denker wie Thomas Jefferson und stellt provokative Fragen: Was, wenn man manchmal das Land lieben muss, indem man die Regierung verändert oder abschafft? Was, wenn die beste Regierung die ist, die am wenigsten regiert? Und was, wenn die größte Gefahr für die Freiheit gerade jetzt besteht?

China und Taiwan

Bevor Macgregor auf das Hauptthema eingeht, wirft er einen Blick auf aktuelle Entwicklungen bezüglich China. Taiwan hat angekündigt, dass es 40 Prozent seiner Mikrochip Produktion nicht in die USA verlegen wird, wie zuvor vereinbart. Dies macht eine geplante Investition von 250 Milliarden Dollar zunichte. Gleichzeitig unterstützt das chinesische Festland pro Wiedervereinigungs Kräfte in Taiwan, insbesondere die Kuomintang Partei KMT, die aus der Zeit Chiang Kai sheks stammt.

Die KMT dominiert derzeit das taiwanesische Parlament und setzt sich für eine friedliche Wiedervereinigung mit dem Festland ein, ähnlich dem Modell von Hongkong. Wenige Amerikaner wissen, dass es in Taiwan keinen starken Drang zur Unabhängigkeit gibt; stattdessen blockiert das Parlament pro unabhängige Maßnahmen des Präsidenten.

Macgregor erklärt, dass China hier die besseren Karten hat. Peking möchte keinen Krieg um Taiwan, sondern eine friedliche Einigung. Sollte es jedoch zu einem Konflikt kommen, würde die USA wahrscheinlich die TSMC Fabrik, das weltweit führende Zentrum für Mikrochip Produktion, zerstören, um zu verhindern, dass China sie übernimmt.

TSMC wurde von Morris Chang gegründet, einem ehemaligen Mitarbeiter von Texas Instruments, und ist für seine hochkomplexen Halbleiter bekannt. Die Pläne, Produktion in die USA zu verlegen, scheitern unter anderem an Standortproblemen. Die Fabrik soll in der Arizona Wüste gebaut werden, wo Wasserknappheit und Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ein Hindernis darstellen. Historisch gesehen ist Taiwan Teil Chinas, wie es die USA seit dem Shanghai Kommuniqué von 1972 anerkennen. Macgregor plädiert dafür, die Wiedervereinigung nicht zu behindern, da Taiwan nur kurzzeitig unter japanischer Herrschaft stand.

Die Ukraine

Ein weiterer Aspekt des Interviews betrifft die Ukraine. Macgregor sieht Anzeichen für eine große russische Frühjahrsoffensive im Osten und Süden des Landes. Russland bereitet sich darauf vor, Gebiete wie Odessa und Charkiw, historisch russischsprachig, zu erobern, die es von Anfang an beansprucht hat.

Eine Offensive auf Kiew ist möglich, da die ukrainischen Streitkräfte geschwächt sind, doch Russland wolle kein ganzes Ukraine beherrschen, sondern es eher wie ein neutrales Österreich gestalten. Das Ziel sei die Integration von Noworossija Neurussland, wie es Katharina die Große im 18. Jahrhundert gründete, ohne über Ukrainer zu herrschen.

Netanyahu, Trump und der Iran

Der Kern des Gesprächs dreht sich um den bevorstehenden Besuch Netanyahus bei Trump im Weißen Haus. Macgregor erwartet Diskussionen über eine Koordination gegen den Iran, inklusive Lastenteilung. Wie viel übernehmen die USA, wie viel Israel?

Israel hat unvollendete Ziele in Gaza und könnte einen Iran Krieg nutzen, um dort weiter vorzugehen, Palästinenser zu vertreiben oder anzugreifen sowie Ziele in Libanon und Syrien zu treffen. Die USA fordern drei Bedingungen vom Iran, die unrealistisch sind: keine Unterstützung für Milizen, keine Angriffe auf Israel und keine nukleare Aufrüstung.

Tatsächlich gehe es um die Zerstörung des iranischen Staates einschließlich Regimewechsel durch Angriffe auf Infrastruktur wie Wasser, Energie, Häfen und Nahrung. Macgregor warnt vor unvorhersehbarer Dauer. Ähnlich wie der Kosovo Krieg 78 Tage dauerte, könnte dies eskalieren, ohne schnelle Erfolge.

Regionale und globale Eskalation

Sollte der Konflikt länger als zwei Wochen dauern, würde die regionale Lage explodieren. Iran würde gegen Israel und US Truppen in der Region kontern. Länder wie Saudi Arabien, die Emirate, Qatar, Kuwait, Ägypten und Jordanien würden protestieren, da es ihre Wirtschaft schädigt.

Die Türkei lehnt trotz Differenzen mit Iran eine Zerstörung ab und könnte intervenieren, wenn Russland und China mitziehen. Die türkische Bevölkerung ist anti israelisch, und die Armee könnte Israel stärker bedrohen als Iran.

Macgregor betont die Gefahr einer Eskalation. Russland und China haben ein Interesse am Überleben Irans und könnten eingreifen, wenn es zerstört wird. Russland ist frustriert von US Verhandlungen und sieht sie als nutzlos. China, abhängig von iranischem Öl, könnte U Boote einsetzen, gegen die keine Marine vorbereitet ist. Der Preis für Benzin in den USA könnte bei Schließung der Straße von Hormus explodieren, über 100 Dollar pro Barrel. Zudem kontrolliert China 90 Prozent der Raffination seltener Erden, essenziell für US Verteidigung, ein weiterer Schwachpunkt.

Militärische Grenzen der USA

Warum stoppte Netanyahu vor einem Monat einen geplanten iranischen Angriff? Macgregor meint, es fehlte an US Schiffen in der Region, und der Mossad setzte auf innere Unruhen in Iran, die scheiterten. Trotz Behauptungen von Schwäche ist Iran stärker als je zuvor mit fortschrittlichen ballistischen und hypersonischen Raketen.

Die USA sind militärisch begrenzt. Die Navy hat Munitionsvorräte für nur 10 bis 14 Tage, keine Surge Kapazität wie im Zweiten Weltkrieg. Die Air Force könnte intensiv für vier bis fünf Tage bomben, doch iranische Luftabwehr russischer und chinesischer Herkunft könnte Stealth Flugzeuge erfassen.

Netanyahu würde einen nuklearen Deal mit Iran ablehnen, da er auch das Raketenarsenal fürchtet. Macgregor zitiert einen deutschen Analysten: Nuklearmächte sind souverän, andere nicht. Ein Krieg würde Proliferation fördern. Israel hat Atomwaffen ohne den Nichtverbreitungsvertrag zu unterzeichnen, während Iran ihn respektiert. Dies schafft Ungleichheit, gerechtfertigt durch Israels Holocaust Geschichte und Lobby Einfluss in den USA.

Revolutionstag und historische Vergleiche

Am 11. Februar 2026 feiert Iran den Jahrestag der Revolution von 1979 mit Millionen auf den Straßen. Ein Angriff könnte dadurch verzögert werden. Macgregor vergleicht mit Eisenhower, der den Korea Krieg beendete, und Kennedy, der den Kuba Krise Krieg verhinderte. Trump sollte die Konsequenzen bedenken. Es gebe keine schnelle Lösung, sondern Risiken für Eskalation und langfristige Schäden.

Fazit

Zusammenfassend mahnt Macgregor zur Vorsicht. Ein US Iran Krieg könnte nicht nur den Nahen Osten destabilisieren, sondern globale Mächte wie Russland und China einbeziehen, mit katastrophalen wirtschaftlichen und militärischen Folgen. Statt Aggression plädiert er für Diplomatie und Realismus.