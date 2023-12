Eine wegweisende Studie zeigt, dass die mRNA-Technologie von Pfizer/BioNTech fehlerhaft ist

Fast drei Jahre nach der Masseneinführung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und nachdem Milliarden von Dosen an fast alle Altersgruppen der Bevölkerung, einschließlich schwangerer und stillender Mütter, verabreicht wurden, hat eine bahnbrechende Studie von Mulroney et al. von der Universität Cambridge in Zusammenarbeit mit Forschern der Universitäten von Kent, Oxford und Liverpool bewiesen, dass die bei den mRNA-Impfungen verwendete Technologie fehleranfällig ist (anfällig für ribosomales Frameshifting). Folglich zeigen die beunruhigenden Ergebnisse eine unbeabsichtigte Produktion von „Off-Target“-Proteinen, die nicht zum Spike-Protein gehören, mit einer „unbeabsichtigten“ Immunreaktion im menschlichen Körper.

Dies sollte bei den Forschern, Regulierungsbehörden und all jenen, die an der aggressiven Verbreitung dieser experimentellen Impfungen in der ahnungslosen Öffentlichkeit beteiligt sind, die Alarmglocken läuten lassen, aber die Studie scheint jegliche Sicherheitsbedenken herunterzuspielen. Es ist erwähnenswert, dass zwei der Forscher, Mulroney und Willis, einen anhängigen Patentantrag im Zusammenhang mit der mRNA-Technologie haben.

Prof. Anne Willis von der MRC Toxicology Unit an der Universität Cambridge und Mitverfasserin des Berichts erklärte in einer Presseerklärung:

„Unsere Arbeit stellt sowohl ein Problem als auch eine Lösung für diese neue Art der Medizin dar und ist das Ergebnis einer entscheidenden Zusammenarbeit zwischen Forschern unterschiedlicher Disziplinen und Hintergründe. Diese Erkenntnisse können rasch umgesetzt werden, um künftige Sicherheitsprobleme zu vermeiden und sicherzustellen, dass neue mRNA-Therapien so sicher und wirksam sind wie die COVID-19-Impfstoffe.“

In der Pressemitteilung heißt es, die Forscher hätten „bei Personen, die den mRNA-Impfstoff von Pfizer gegen COVID-19 erhalten haben, nach Anzeichen für die Produktion von ‚Off-Target‘-Proteinen gesucht. Sie stellten fest, dass bei einem Drittel der 21 geimpften Patienten in der Studie eine unbeabsichtigte Immunreaktion auftrat, allerdings wurde keine Erkrankung festgestellt, was im Einklang mit den umfangreichen Sicherheitsdaten steht, die zu diesen COVID-19-Impfstoffen vorliegen

Die Forscher identifizierten den Schuldigen für dieses Problem, das während des Übersetzungsprozesses der modifizierten mRNA auftritt, ein synthetischer Baustein, der einen Teil der modifizierten mRNA ausmacht, die ein Hauptbestandteil der Impfung ist. Die Arbeit von Mulroney et al. beweist, dass das chemisch veränderte/modifizierte Ribonukleotid in der modifizierten Messenger-RNA von Pfizer/BioNTech, N1-Methylpseudouridin (abgekürzt als 1-methylΨ), ein ribosomales Frameshifting auslöst, das zur Produktion von unbeabsichtigten Antigenen mit „Off-Target“-Immunantworten führt.

Die Autoren schreiben: „Wir zeigen, dass 1-methylΨ ein modifiziertes Ribonukleotid ist, welches das ribosomale Frameshifting während der mRNA-Translation signifikant erhöht, und dass nach einer Impfung mit mRNA, die 1-methylΨ enthält, eine zelluläre Immunität gegen framegeshiftete Produkte auftreten kann . Unseres Wissens ist dies der erste Bericht, der zeigt, dass eine mRNA-Modifikation die ribosomale Rahmungsverschiebung beeinflusst

Beim Übersetzungsprozess, während die Ribosomen (die Entschlüsselungsmaschinerie der Zelle) den mRNA-Code lesen, um Proteine zu produzieren, führt das 1-MethylΨ (das verwendet wurde, um die Stabilität der mRNA zu erhöhen) dazu, dass die Ribosomen ins Stocken geraten und sich um ein oder mehrere Nukleotide entlang der mRNA verschieben ( 1 ribosomal frameshifting). Diese Verschiebung führt dazu, dass die Codons (eine Folge von 3 Nukleotiden, die Bausteine von DNA und RNA) anders angeordnet sind, was dazu führt, dass eine andere Folge von Aminosäuren in die wachsende Proteinkette eingebaut wird. Dies bedeutet, dass das produzierte Protein eine andere Funktion/Struktur haben kann, als von der ursprünglichen mRNA-Sequenz erwartet.

Die Forscher erklären: obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass beim Menschen durch die BNT162b2-Impfung erzeugte Produkte mit Frameshifting mit nachteiligen Folgen verbunden sind, ist es für die künftige Verwendung der mRNA-Technologie wichtig, dass das Design der mRNA-Sequenz so verändert wird, dass Ribosomen-Frameshifting-Ereignisse reduziert werden, da dies ihre künftige Verwendung für Anwendungen, die höhere Dosen oder häufigere Verabreichung erfordern, einschränken könnte

Sie teilen weiter mit: diese Erkenntnisse sind von besonderer Bedeutung für unser grundlegendes Verständnis der Auswirkungen von Ribonukleotidmodifikationen auf die mRNA-Translation und für die Entwicklung und Optimierung künftiger mRNA-basierter Therapeutika, um Fehltranslationsereignisse zu vermeiden, die die Wirksamkeit verringern oder die Toxizität erhöhen könnten

Anfang dieses Jahres brach der „Blotgate“-Skandal aus, der in den sozialen Medien als #Blotgate bekannt wurde. Mein ausführlicher Untersuchungsbericht für Trial Site News(Teil 1 und Teil 2) enthüllte Beweise, die stark darauf hindeuten, dass BioNTech seine Western-Blot-Tests gefälscht hat , mit denen es den Zulassungsbehörden die Echtheit seines Produkts nachweisen wollte. Ein Western Blot wird verwendet, um bestimmte Proteine zu identifizieren, in diesem Fall war es das Impfspike-Protein, das durch die modifizierte mRNA in den Pfizer/BioNTech-Impfungen exprimiert wurde. Eine anonyme Quelle legte Beweise dafür vor, dass die automatisierten (computergestützten) Western Blots von BioNTech bei vier verschiedenen Chargen des Impfstoffs, die in sechs verschiedenen Konzentrationen transfiziert wurden, offenbar „kopiert und eingefügt“ worden waren.

Der Experte war in der Lage, die Banden mit einer Bildanalysesoftware, dem von den NIH geförderten Open-Source-Programm ImageJ, zu quantifizieren und in den oben gezeigten Diagrammen darzustellen. Die vertikale Achse misst die Schwärzung der Bande auf einer Skala von 0 (schwarz) bis 255 (weiß), und die horizontale Achse stellt die Position dar. Die Banden sind farbcodiert und mit einem Buchstaben gekennzeichnet. Wenn sich derselbe Buchstabe und dieselbe farbige Bande wiederholen, zeigt dies, dass diese Banden kopiert und eingefügt wurden, entweder als Gruppe oder einzeln. Ein möglicher Grund für die Forscher bei BioNTech, ihre Ergebnisse zu fälschen, könnte darin bestehen, die Tatsache zu verbergen, dass andere unbeabsichtigte Proteine produziert wurden, wie die jüngste Veröffentlichung von Mulroney et al. zeigt.

Eine Gruppe von führenden Forschern und Wissenschaftlern hat eine ausführliche Antwort auf die Arbeit von Mulroney et al. veröffentlicht. Ein Auszug aus ihrer Antwort lautet: die Prämisse der Studie offenbart ein Versäumnis der Entwicklungs- und Regulierungsbehörden, grundlegende Fragen zu stellen, die die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Produkte beeinflussen könnten. Der pensionierte Leiter der Impfstoff-Forschung und -Entwicklung von Pfizer, der in Nature mit den Worten zitiert wurde: „Wir sind mit dem Flugzeug geflogen: „Wir flogen das Flugzeug, während wir es noch bauten.“‚

In der Packungsbeilage von COMIRNATY heißt es (3): „Jede 0,3 ml-Dosis COMIRNATY (Formel 2023-2024) ist so formuliert, dass sie 30 mcg einer nukleosidisch modifizierten Boten-RNA (modRNA) enthält, die für das virale Spike (S)-Glykoprotein der SARS-CoV-2 Omicron-Variante der Linie XBB.1.5 (Omicron XBB.1.5) kodiert. Eine andere Art von Protein wird nicht erwähnt. Die Feststellung, dass infolge der Impfung unbeabsichtigte Proteine gebildet werden können, ist für die Regulierungsbehörden Grund genug, eine umfassende Risikobewertung vergangener oder künftiger Schäden vorzunehmen, die möglicherweise entstanden sind. Wir stellen fest, dass die Aufsichtsbehörden bisher nicht auf der Untersuchung und Risikobewertung der Pharmakologie und Toxikologie neuartiger Spike-Protein-Heterotrimere bestanden haben, die sich nach der Injektion der bivalenten COVID-19 modRNA-Impfstoffe bilden.

Wir müssen davon ausgehen, dass die britischen Aufsichtsbehörden, die Hersteller und die internationalen Aufsichtsbehörden, einschließlich der FDA, bereits vor vielen Monaten über die Daten informiert wurden. Wir erwarten von ihnen, dass sie uns mitteilen, welche Schritte sie unternommen haben, um zu untersuchen, warum die Bildung von Off-Target-Proteinen nicht früher entdeckt wurde, welche toxischen Wirkungen sie möglicherweise verursacht haben und welche Maßnahmen sie ergreifen, um Schäden in Zukunft zu verhindern und die Öffentlichkeit über diese Erkenntnisse zu informieren.“

Auch die Mainstream-Medien kommentierten die bahnbrechende Arbeit, indem sie die Bedeutung der unbeabsichtigten Bildung von Proteinen im Körper nach einer mRNA-Impfung herunterspielten. Der Telegraph bezeichnete dies lediglich als „eine Panne“

Der Wissenschaftskorrespondent des Telegraph schrieb: „Mehr als ein Viertel der Menschen, die mit mRNA-Covid-Impfstoffen geimpft wurden, erlitten eine unbeabsichtigte Immunreaktion, die durch einen Fehler beim Ablesen des Impfstoffes durch den Körper verursacht wurde, laut einer Studie.

Ich wandte mich an den Molekularvirologen Dr. David Speicher Ph.D.,

Courageous Truth, um einen Kommentar.

„Die jüngste Nature-Veröffentlichung von Mulroney et al. zeigt die Probleme auf, die mit dem Zusatz von N1-Methylpseudouridin (1-MethylΨ) zur mRNA-Technologie verbunden sind, also mit der Forschung, für die Kariko und Weissman den Nobelpreis erhalten haben. Zu diesen Problemen gehört die Bildung von unbeabsichtigten und abweichenden Proteinen, die eine nicht zielgerichtete Immunreaktion hervorrufen. In Anbetracht der sich abzeichnenden wissenschaftlichen Literatur und der großen Zahl von Impfgeschädigten weltweit überrascht es mich nicht, dass Mainstream-Medien wie The Telegraph die Bedeutung herunterspielen, indem sie von einer „unbeabsichtigten, durch eine Panne verursachten Immunreaktion“ sprechen. Wann immer unsere Zellen einen Überschuss an unbeabsichtigten Proteinen erzeugen oder die Produktion geeigneter Proteine verhindern, könnte dies zu einer unbeabsichtigten Immunreaktion führen, die ein enormes Schadenspotenzial hat. Anstatt diese Befunde als „Störung“ abzutun, müssen wir unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, herauszufinden, was genau vor sich geht. Das sind wir all jenen schuldig, die durch Impfungen geschädigt wurden.