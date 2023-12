Klaus Schwab kündigt das Ende des privaten Autobesitzes bis 2030 an (Video)

An einer Konferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten kündigt WEF-Chef Klaus Schwab das Ende des privaten Autobesitzes an. Als Vorbild dient ihm die Autostadt Los Angeles.

„Autobahnen werden zu Parks“.

Und er nimmt die Autostadt Los Angeles zum Vorbild. Schwab sagt, er habe mit dem Bürgermeister von LA darüber gesprochen.

In Zukunft, so die Vision von Klaus Schwab, werden die Menschen – auch in Los Angeles – keine Autos mehr besitzen. Stattdessen sollen sie von selbstfahrenden Autos abgeholt und an ihr gewünschtes Ziel gebracht werden.

Der Plan ist besonders verrückt: Bis 2030, sagt Klaus Schwab, soll das Realität sein.

Auf den Straßen von Los Angeles ist davon allerdings noch wenig zu sehen. Dank Tesla gibt es zwar mehr Elektroautos als früher. Doch durch Kaliforniens größte Metropole rollen immer noch Millionen von Privatautos. Und es sieht nicht so aus, als wollten die meisten Amerikaner zeitnah auf ihr Lieblingsauto verzichten.