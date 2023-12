Ein pflanzlicher Leitfaden zur natürlichen Schmerzlinderung

Die Geschichte auf einen Blick

Chronische Schmerzen sind lähmend, betreffen jedes Jahr Millionen von Menschen und stellen ein wachsendes Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Im Jahr 2010 kosteten sie die Nation bis zu 635 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Zahl der Betroffenen ist gestiegen, und die wirtschaftlichen Kosten sind wahrscheinlich noch viel höher

Die pharmazeutische Industrie schüttet Geld in eine wachsende Zahl von Menschen, die Schmerzlinderung brauchen, obwohl es natürliche Möglichkeiten ohne die Liste der Nebenwirkungen und unerwünschten Ereignisse gibt, die mit Schmerzmitteln verbunden sind

Pflanzliche Schmerzmittel sind in der Regel bei chronischen Schmerzen nach einigen Wochen am wirksamsten. Da sie mit anderen Kräutern und Medikamenten in Wechselwirkung treten können, ist es wichtig, einen Arzt zu konsultieren, der sich mit den natürlichen Möglichkeiten auskennt

Erwägen Sie die Verwendung von Weidenrinde, Ingwer, Kurkuma, Hagebutten, Boswellia und Mutterkraut, um nur einige zu nennen. Bei einigen Kräutern ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis zu hoch, sodass sie nicht infrage kommen, wie z. B. die Donnergott-Ranke

Andere Strategien können die Schmerzbewältigung unterstützen, z. B. die Einnahme von Cholin und ätherischem Orangenöl sowie die Auswahl der richtigen Lebensmittel

Chronische Schmerzen sind lähmend und beeinträchtigen jedes Jahr das Leben von Millionen von Menschen. Während die pharmazeutische Industrie durch die Förderung des Einsatzes von Opioiden zur steigenden Opioid-Epidemie und Todesrate beigetragen hat, gibt es mehrere pflanzliche Lösungen, um Ihre Schmerzen zu lindern und Ihre Lebensqualität zu verbessern.

Im Jahr 2021 schätzte die CDC, dass 20,9 % aller Erwachsenen unter chronischen Schmerzen litten und 6,9 % unter starken chronischen Schmerzen, die die CDC als Schmerzen definierte, die die täglichen Aktivitäten erheblich einschränken. Im Jahr 2023 zeigte ein NIH-Bericht, dass neue Fälle von chronischen Schmerzen häufiger auftreten als Diabetes, Bluthochdruck und Depressionen.

Die Daten der NIH zeigten, dass die Rate der chronischen Schmerzen bei erwachsenen US-Bürgern von 2021 an leicht auf 21 % anstieg, während der Anteil der starken Schmerzen um 1 % auf 8 % zunahm. Die NIH schreiben, dass der Zusammenhang zwischen chronischen Schmerzen und der Opioid-Epidemie „die Dringlichkeit unterstreicht, das Problem der Schmerzen zu verstehen und anzugehen.“

Die hohen Kosten chronischer Schmerzen werden in Geld und emotionalem Leid gemessen. Die wirtschaftlichen Kosten werden in Arbeitslosigkeit, Armut, Selbstmedikation mit Alkohol und Straßendrogen sowie in Ausgaben für das Gesundheitswesen gemessen. Eine große Studie aus dem Jahr 2010 zeigte, dass sich die Kosten für die Nation zu diesem Zeitpunkt auf bis zu 635 Milliarden Dollar pro Jahr beliefen. Im Jahr 2023 würden diese Kosten 882 Milliarden Dollar betragen. Dies zeigt, dass Schmerzen eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit darstellen.

Der Bedarf an natürlichen Schmerzlösungen

Es wird viel Geld in die Behandlung von Nacken- und Rückenschmerzen gesteckt, zwei der häufigsten chronischen Schmerzen. Doch während die Pharmaindustrie immer mehr in die „Entdeckung“ von Medikamenten investiert, die zur Schmerzlinderung beitragen könnten, sind die Optionen in der Regel mit einer langen Liste von Nebenwirkungen verbunden, und einige, wie Vioxx, Darvon und Darvocet, werden vom Markt genommen, wenn die Nebenwirkungen Herzprobleme, Schlaganfall und Tod umfassen.

Zu den häufigen Nebenwirkungen von Schmerzmitteln gehören Verstopfung, Magengeschwüre, Übelkeit, getrübtes Denken, Schläfrigkeit und in einigen Fällen auch Suchtverhalten. Die Daten zeigen auch, dass Männer und Frauen Schmerzen unterschiedlich wahrnehmen.

Untersuchungen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Schmerzwahrnehmung ergaben, dass Frauen den Schmerz auf einer Schmerzskala höher einstufen, wenn Männer und Frauen dem gleichen Schmerzreiz ausgesetzt sind. Zu den Faktoren, die sich auf die Schmerzwahrnehmung auswirken können, gehören Geschlechtshormone, Emotionen, Alter, Einstellung und eine erlernte Reaktion aufgrund früherer Erfahrungen.

Die steigende Zahl von Menschen mit chronischen Schmerzen und die daraus resultierenden wirtschaftlichen und emotionalen Kosten, die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Schmerzwahrnehmung und die große Zahl störender und sogar gefährlicher Nebenwirkungen pharmazeutischer Optionen zeigen, dass wirksame natürliche Schmerzlösungen ohne hohe Kosten und erhebliche Nebenwirkungen gefunden werden müssen.

Pflanzliche Optionen für chronische Schmerzen

Die folgenden alternativen pflanzlichen Behandlungsmöglichkeiten für chronische Schmerzen bieten einen ausgewogenen Ansatz. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass sie auch Wechselwirkungen mit Medikamenten haben können, die Sie einnehmen. Bevor Sie pflanzliche Heilmittel in Ihren Behandlungsplan aufnehmen, sollten Sie sich mit Ärzten beraten, die sich mit natürlichen Heilmethoden auskennen, z. B. mit naturheilkundlichen Ärzten oder Kräuterkundigen. Beachten Sie, dass pflanzliche Heilmittel in der Regel am besten wirken, wenn sie über Wochen eingenommen werden, und dass sie bei akuten Schmerzen nicht immer wirksam sind.

Es gibt nur begrenzte Daten über die Verwendung von Kräutern bei schwangeren oder stillenden Frauen und bei Kindern, so dass pflanzliche Heilmittel in dieser Gruppe vermieden werden sollten, es sei denn, sie werden von einem Arzt oder einer Ärztin empfohlen. Außerdem wirken einige Kräuter zwar entzündungshemmend und schmerzlindernd, doch kann das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei manchen Menschen zu hoch sein. Natürlich gibt es auch Gewürze und Pflanzenextrakte, die sich bei der Behandlung von Schmerzen als wirksam erwiesen haben, aber die folgenden Kräuter können bei der natürlichen Schmerzlinderung helfen.

Weidenrinde – Extrakte aus dem Weidenbaum haben entzündungshemmende Eigenschaften und werden seit langem zur Behandlung von Fieber und Schmerzen eingesetzt. Der Wirkstoff Salicin ist dem Aspirin ähnlich. Weidenrinde enthält auch andere Flavonoide, Polyphenole und Salicylate, die ähnlich wie nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) wie Naproxen oder Ibuprofen entzündungshemmend wirken. Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Probleme und allergische Reaktionen. Bei Kindern kann ein höheres Risiko für das Reye-Syndrom bestehen, und bei schwangeren Frauen sollte es vermieden werden, da es die Plazentaschranke überwindet. In einer Studie aus dem Jahr 2013 mit 436 Patienten, die Weidenrindenextrakt bei Schmerzen des Bewegungsapparats einnahmen, wurde eine signifikante Schmerzlinderung festgestellt. In einer anderen Studie mit 128 Patienten, die standardisierten Weidenrindenextrakt erhielten, stellten die Forscher fest, dass die Patienten bei leichter bis mittelschwerer Coxarthrose oder Gonarthrose eine Linderung erfuhren, die mit derjenigen von Standardtherapien vergleichbar war, ohne dass es zu unerwünschten Nebenwirkungen kam. Ingwer – Ingwer enthält eine große Anzahl von Verbindungen, die als Gingerole bezeichnet werden und durch den Abbau von Arachidonsäure als entzündungshemmend anerkannt sind. Der botanische Name lautet Zingiber officinale und wird von Kräuterkundigen seit etwa 2.500 Jahren verwendet. Ingwer ist in tropischen Ländern heimisch und hat eine lange Liste medizinischer Eigenschaften, darunter die Behandlung von Verdauungs- und Appetitproblemen, die Vorbeugung von Reisekrankheit, die Linderung von Muskelschmerzen, Schwellungen und Arthritis sowie die Linderung von Hyperemesis gravidarum. Die Daten beschreiben eine Verzögerung der therapeutischen Wirkung, so dass es bei akuten Schmerzzuständen nicht hilfreich ist. Zu den Nebenwirkungen können Schläfrigkeit und Herzrhythmusstörungen sowie Störungen der Thrombozytenaggregation und eine verlängerte Blutungszeit gehören, insbesondere wenn es zusammen mit anderen Kräutern oder Medikamenten verwendet wird, die das gleiche Blutungsrisiko aufweisen. In einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie mit 60 Patienten, die unter Migränekopfschmerzen litten, stellten die Forscher fest, dass diejenigen, die Ingwer und NSAIDs erhielten, signifikant bessere klinische Reaktionen zeigten. Andere Studien haben gezeigt, dass Ingwer die Schmerzen bei Kniearthrose deutlich lindern und die Schwellung des Knies verringern kann. Kurkuma – Kurkuma wird aus dem Rhizom der Pflanze gewonnen und enthält die aktive polyphenolische Verbindung Curcumin. Traditionell wird Kurkuma als entzündungshemmendes Mittel verwendet, das die Wundheilung fördert und eine schmerzlindernde Wirkung hat. Es ist bekannt, dass Curcumin entzündliche Zytokine reguliert, und diese Wirkung hat sich bei Autoimmunkrankheiten wie Multipler Sklerose und rheumatoider Arthritis als nützlich erwiesen. Curcumin und Kurkuma hemmen auch die Thrombozytenaggregation, so dass bei der Verwendung mit anderen Medikamenten, die ein ähnliches Potenzial haben, Vorsicht geboten ist. Studien haben eine Verringerung der Schmerzen bei Patienten mit Osteoarthritis und eine Verbesserung der Lebensqualität bei Frauen mit Brustkrebs gezeigt. Hagebutten – In standardisierten Studien hat sich Hagebuttenpulver bei der Linderung von Schmerzen bei Osteoarthritis als nützlich erwiesen, ohne dass es zu größeren Nebenwirkungen kam. In einer Literaturübersicht fanden die Forscher Daten, die zeigten, dass Hagebuttenpulver die Serumwerte des C-reaktiven Proteins senkte und die Teilnehmer über einen Zeitraum von drei Monaten einen Rückgang der Schmerzen um 13 % erfuhren, während bei den Teilnehmern, die ein Placebo einnahmen, keine Veränderung gemessen wurde. Eine Meta-Analyse von drei Studien mit 287 Patienten ergab, dass standardisiertes Hagebuttenpulver die Schmerzwerte durchgängig senkte und die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer, die das Hagebuttenpulver einnahmen, doppelt so hoch war wie die derjenigen, die ein Placebo einnahmen. Außerdem hat Hagebuttenpulver keine geschwürsbildende Wirkung und hemmt auch nicht die Thrombozytenaggregation. Teufelskralle – Die Teufelskralle ist eine beliebte, in Südafrika beheimatete Heilpflanze, die traditionell zur Behandlung von Schmerzen, Malaria sowie Leber- und Nierenproblemen eingesetzt wird. Laut Mount Sinai gibt es mehrere Studien, die nach acht- bis zwölfwöchiger Einnahme von Teufelskralle eine Verringerung der Schmerzen und eine Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit belegen. Im Vergleich zu einem führenden europäischen Medikament erfuhren diejenigen, die Teufelskralle einnahmen, die gleiche Schmerzlinderung bei weniger Nebenwirkungen. Andere Daten zeigten, dass die Teufelskralle Gelenkschmerzen lindern kann und bei Menschen mit Arthritis zumindest mäßig wirksam war. Boswellia – Dieses Kraut ist auch als Weihrauch bekannt. In einer Literaturübersicht aus dem Jahr 2020 mit sieben Studien und 545 Patienten stellten die Forscher fest, dass Boswellia zur Linderung von Schmerzen und Steifheit beiträgt und die Gelenkfunktion verbessert, so dass sie zu dem Schluss kamen, dass es „eine wirksame und sichere Behandlungsoption für Menschen“ mit Arthrose sein könnte. In einer Studie aus dem Jahr 2018 erhielten Patienten mit Osteoarthritis eine Kombination aus Curcumin und Boswelliasäure und erlebten eine Verringerung der Schmerzsymptome über 12 Wochen. Mutterkraut – Dieses Kraut wird seit langem zur Behandlung von Entzündungen, Kopfschmerzen und Fieber eingesetzt. Im späten 20. Jahrhundert wurde es gegen Migränekopfschmerzen eingesetzt. Neben seiner entzündungshemmenden Wirkung hemmt es auch die Serotoninfreisetzung und die Thrombozytenaggregation, was das Risiko von Blutungen erhöht, wenn es zusammen mit anderen Kräutern oder Medikamenten mit denselben Eigenschaften verwendet wird. Klinische Studien haben gezeigt, dass die Verabreichung von Mutterkraut und Ingwer eine wirksame Erstlinientherapie gegen Migräne sein kann und dass Mutterkraut allein die Häufigkeit von Migräneanfällen verringern kann Donnergott-Rebe – Dieses traditionelle chinesische Kraut hat entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkungen. Sie hat sich zwar bei Patienten mit rheumatoider Arthritis als nützlich erwiesen, ist jedoch auch mit mehreren erheblichen Nebenwirkungen verbunden, darunter Niereninsuffizienz, verminderte männliche Unfruchtbarkeit, Hämatotoxizität und Immunsuppression. Klinische Forscher raten aufgrund des hohen Nutzen-Risiko-Verhältnisses von der Anwendung ab. Traubensilberkerze – Laut The Herbal Academy wird die Traubensilberkerze zwar häufiger bei Frauen in den Wechseljahren eingesetzt, doch wurde sie traditionell als krampflösendes Mittel bei Krämpfen und Muskelschmerzen jeglicher Art sowie bei Schmerzen im Zusammenhang mit Nerven- und Rückenmarksverletzungen verwendet. Lerchensporn – Diese blühende Pflanze gehört zur Familie der Mohngewächse und wurde in der traditionellen Kräuterkunde gegen starke Schmerzen eingesetzt. Das Kraut kann jedoch erhebliche Nebenwirkungen haben, darunter Schwindel und Übelkeit, so dass es am besten unter der sorgfältigen Anleitung eines erfahrenen Kräuterspezialisten oder Arztes verwendet wird. Rosmarin – Rosmarin wächst ursprünglich entlang des Mittelmeers und in Gebieten unterhalb des Himalayas. Er wird in der traditionellen Medizin bei Kopfschmerzen, Migräne und Depressionen sowie als mildes Schmerzmittel und krampflösendes Mittel eingesetzt. Es gibt Hinweise darauf, dass Rosmarin signifikante entzündungshemmende, antioxidative, antitumorale und neuroprotektive Eigenschaften sowie klinische Auswirkungen auf Gedächtnis, Schmerz, Angst und Schlaf hat. Ashwagandha – Ashwagandha wird in der ayurvedischen Medizin seit Tausenden von Jahren zur Verbesserung des Immunsystems, der kognitiven Funktion und des Schlafs eingesetzt. In einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie aus dem Jahr 2016 wurde die Wirkung bei 60 Patienten mit Kniegelenkschmerzen untersucht. Nach 12 Wochen stellten die Forscher eine signifikante Verringerung von Schmerzen, Steifheit und Behinderung im Vergleich zu den Ausgangsmessungen und Placebo fest. Die Gruppe, die 250 mg einnahm, zeigte die früheste Verbesserung nach 4 Wochen.

Weitere Strategien, die helfen können, die Schmerzwahrnehmung zu verringern

Obwohl der Schwerpunkt dieses Artikels auf einem Leitfaden für pflanzliche Heilmittel liegt, die dabei helfen können, Ihre Schmerzen zu lindern oder zu beseitigen, werde ich kurz andere Strategien mit Links zu früheren Artikeln erwähnen, die Sie neben Kräutern zur Verbesserung der Schmerzbewältigung einsetzen könnten.

Finger weg von Steroiden – Steroidinjektionen können zwar manchmal die unmittelbaren Schmerzen lindern, aber die Daten zeigen, dass sie die Gelenke verschlimmern und mit der Zeit die Schmerzen verstärken können. Außerdem gibt es keine ausreichenden Beweise für den Einsatz von Steroiden, und Spritzen ins Knie sind möglicherweise nicht wirksamer als ein Placebo.

– Steroidinjektionen können zwar manchmal die unmittelbaren Schmerzen lindern, aber die Daten zeigen, dass sie die Gelenke verschlimmern und mit der Zeit die Schmerzen verstärken können. Außerdem gibt es keine ausreichenden Beweise für den Einsatz von Steroiden, und Spritzen ins Knie sind möglicherweise nicht wirksamer als ein Placebo. Nahrungsmittel – Nahrungsmittel sind eine wirksame Medizin, da sie bei einer Reihe von chronischen Erkrankungen die Entzündung und damit die Schmerzen erheblich beeinflussen können. Arthritis ist eine dieser Erkrankungen. Es gibt über 100 verschiedene Arten, die sich durch Schmerzen, Steifheit und Schwellungen bemerkbar machen. Lebensmittelverbindungen wie Sulforaphan, Anthocyane und Verbindungen, die in einer Vielzahl von Gewürzen enthalten sind, können zur Schmerzlinderung beitragen. Umgekehrt kann eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Zucker und stark verarbeiteten Lebensmitteln Ihr Darmmikrobiom verändern und Entzündungen fördern.

– Nahrungsmittel sind eine wirksame Medizin, da sie bei einer Reihe von chronischen Erkrankungen die Entzündung und damit die Schmerzen erheblich beeinflussen können. Arthritis ist eine dieser Erkrankungen. Es gibt über 100 verschiedene Arten, die sich durch Schmerzen, Steifheit und Schwellungen bemerkbar machen. Lebensmittelverbindungen wie Sulforaphan, Anthocyane und Verbindungen, die in einer Vielzahl von Gewürzen enthalten sind, können zur Schmerzlinderung beitragen. Umgekehrt kann eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Zucker und stark verarbeiteten Lebensmitteln Ihr Darmmikrobiom verändern und Entzündungen fördern. Cholin – Diese Vorstufe des Acetylcholins ist wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil der Schmerzlinderung, doch schätzungsweise 90 % der Bevölkerung leiden unter einem Mangel. Zu den Gruppen mit dem höchsten Risiko für einen Mangel gehören schwangere und stillende Frauen, Ausdauersportler, Menschen mit hohem Alkoholkonsum, Frauen nach der Menopause sowie Vegetarier und Veganer.

– Diese Vorstufe des Acetylcholins ist wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil der Schmerzlinderung, doch schätzungsweise 90 % der Bevölkerung leiden unter einem Mangel. Zu den Gruppen mit dem höchsten Risiko für einen Mangel gehören schwangere und stillende Frauen, Ausdauersportler, Menschen mit hohem Alkoholkonsum, Frauen nach der Menopause sowie Vegetarier und Veganer. Ätherisches Orangenöl – Ätherisches Orangenöl, das zur Massage oder Aromatherapie verwendet wird, hat bei Frauen in den Wehen und bei älteren Erwachsenen mit mäßigen bis schweren Knieschmerzen zu einer deutlichen Schmerzlinderung geführt. Das Öl hilft auch, Stress und Ängste abzubauen und fördert die Entspannung und die Stimmung.

