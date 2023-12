Seymour Hersh: Rashid Khalidis Chronik des israelisch-palästinensischen Konflikts und Netanjahus jüngste Verzweiflungstaten

Ich kam zum ersten Mal nach Beirut, mehr als ein Jahr nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington, als klar war, dass die damaligen Verantwortlichen im Weißen Haus – George Bush und Dick Cheney – auf den Fanatiker Osama bin Laden mit einem Krieg gegen die säkulare Regierung Saddam Husseins im Irak reagieren würden, der nichts mit dem 11. September 2001 zu tun hatte. Ich führte das erste von mehreren langen Interviews mit Scheich Hassan Nasrallah, dem Führer der Hisbollah. Seine schiitische Miliz verbreitete Angst und Schrecken im ganzen Nahen Osten und auch im offiziellen Washington. Nasrallahs erste Botschaft an mich war eine, die ich zuvor von einem prominenten Ölmann aus dem Nahen Osten gehört hatte: Amerika werde den Irak nicht verändern, aber der Irak werde Amerika verändern – für immer.

Diese Reise war die erste von vielen nach Beirut, und in den folgenden Jahren gab es weitere Treffen mit Nasrallah, aber was mich immer wieder erschreckte und dann deprimierte, waren die Spuren des 15-jährigen Bürgerkriegs, in den schließlich Israel und Syrien sowie die verschiedenen politischen Parteien und militärischen Fraktionen im Libanon verwickelt waren. Die Häuser auf beiden Seiten der Grünen Linie, einer Hauptverkehrsstraße, die die christliche von der muslimischen Gemeinschaft trennte, waren übersät mit Einschusslöchern und Raketeneinschlägen, einige davon repariert, andere nicht. Ich hatte europäische Freunde, die in einem der Häuser mit den Pockennarben wohnten, und es war beunruhigend, sie zu besuchen, als befände ich mich im zerbombten Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Es stellte sich heraus, dass die israelische Bombardierung, die 1982 die muslimische Gesellschaft erschütterte, mit der falschen Behauptung Israels gerechtfertigt worden war, die PLO habe es auf einen israelischen Diplomaten in London abgesehen. Israel erreichte mit seinen Bomben, was es wollte: das erzwungene Exil des PLO-Vorsitzenden Yassir Arafat und von mehr als 8.000 Mitgliedern seiner angeschlagenen Armee nach Tunis in jenem Sommer.

Diese ganze Geschichte war für mich sehr lebendig. Ich hatte schon früher über Henry Kissingers Missachtung – vielleicht ist Verachtung das bessere Wort – der PLO geschrieben, die nicht verstand, dass das einzige Thema im Nahen Osten, das damals für das Weiße Haus von Bedeutung war, die Abwehr des russischen Einflusses dort war. Arafat forderte, wie Kissinger 1979 in seinen Memoiren The Years in the White House verächtlich feststellte, die Schaffung eines „demokratischen, säkularen Staates“ in Palästina, „der es Juden, Arabern [Muslimen] und Christen theoretisch erlauben würde, mit gleichen Rechten zusammenzuleben“.

Israels mörderische und unverhältnismäßige Reaktion auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober führte mich zurück zum Werk von Rashid Khalidi, einem charismatischen und hoch angesehenen Professor für moderne arabische Studien an der Columbia University. Ich kannte Khalidi ein wenig als ehemaligen Professor an der Universität von Chicago, wo er einer von vielen liberalen und sogar radikalen Akademikern war, die sich mit Barack Obama und seiner Frau angefreundet hatten, als er dort an der juristischen Fakultät lehrte. Während seines kometenhaften Aufstiegs vom Senator eines Bundesstaates über einen Sitz im US-Senat bis hin zur Präsidentschaft hat Obama viele von ihnen kalt gelassen.

Ich kannte Khalidi viel besser durch seine akademischen Schriften und öffentlichen Äußerungen über Amerikas Weigerung, ein ehrlicher Makler im andauernden Nahostkonflikt zu sein. Seine bahnbrechende Studie über den Überlebenskampf der PLO, The Hundred Years‘ War on Palestine (Der hundertjährige Krieg um Palästina), die 2020 veröffentlicht wurde, enthält eine brutale Analyse aus palästinensischer Sicht, wie die israelische Führung ihr Ziel während der Friedensgespräche von Camp David 1979 unter der Leitung von Präsident Jimmy Carter erreichte. Dieses Ziel, so Khalidi, bestand darin, „die Palästina-Frage auf Eis zu legen“, um Israel im Gegenzug dazu zu bewegen, die Sinai-Halbinsel an Ägypten zurückzugeben und Ägypten aus dem arabisch-israelischen Konflikt herauszuhalten. Wie Khalidi scharfsinnig schreibt, vollzog dieses Abkommen „Ägyptens Wechsel vom sowjetischen ins amerikanische Lager und entschärfte die gefährlichsten Aspekte des Supermachtkonflikts im Nahen Osten“.

Carters Absichten in Bezug auf das Schicksal der Palästinenser mögen edel gewesen sein, aber der weithin gelobte Friedensvertrag, der daraus hervorging, so Khalidi, „signalisierte das Einverständnis der Vereinigten Staaten mit dem extremen Ausdruck von Israels Verweigerung der palästinensischen Rechte“. Es war „ein Kurs, der von der Regierung Ronald Reagans gefestigt wurde“. Der israelische Premierminister Menachem Begin und seine Nachfolger in der rechten Regierungspartei Likud – Yitzhak Shamir, Ariel Sharon und Benjamin Netanyahu – waren, so Khalidi, „unerbittlich gegen palästinensische Staatlichkeit, Souveränität oder Kontrolle über das Westjordanland und Ostjerusalem“. Palästina gehöre allein dem jüdischen Volk, „und ein palästinensisches Volk mit nationalen Rechten existierte nicht“.

Es war der 4. Juni 1982, ein Freitag: Khalidi nahm an einer Versammlung an der Amerikanischen Universität in Beirut teil, an der er seit sechs Jahren lehrte. Plötzlich fielen 2000-Pfund-Bomben, die eindeutig von israelischen Flugzeugen stammten. Die übliche Panik brach aus, Frauen und Kinder wurden zusammengetrieben und in Sicherheit gebracht. Es gab keine Vorwarnung vor den heftigen Angriffen auf Ziele in Beirut und im Süden des Libanon, der fest unter der Kontrolle der Hisbollah steht. Es folgte eine israelische Bodeninvasion im Libanon. „Während der Belagerung“, so Khalidi, „wurden in der westlichen [muslimischen] Hälfte der ohnehin schwer beschädigten Stadt ganze Häuser zerstört und große Gebiete verwüstet. Fast fünfzigtausend Menschen wurden bei diesem schwersten Angriff auf eine arabische Hauptstadt seit dem Zweiten Weltkrieg getötet oder verletzt. Erst mit dem Einmarsch der Amerikaner in den Irak im Jahr 2003 wurden die Angriffe wieder aufgenommen.

Während der zehnwöchigen Kämpfe, die Mitte August 1982 endeten, wurden mehr als 19.000 Palästinenser und Libanesen, vor allem Zivilisten, getötet und mehr als 30.000 verwundet. Drei große palästinensische Flüchtlingslager wurden in den folgenden Wochen von Israel oder seinen libanesischen Verbündeten angegriffen, darunter die berüchtigten Lager Sabra und Schatila, deren Flüchtlinge massakriert wurden. Auch die Versorgung der Überlebenden mit Wasser, Strom, Lebensmitteln und Treibstoff wurde von Israel unterbunden.

Ein mörderisches Szenario, das sich vierzig Jahre später in Gaza wiederholen sollte. Damals wie heute, schreibt Khalidi, habe Amerika Israel mit Waffen, Rat und Geld unterstützt. Die Entscheidung, 1982 in den Libanon einzumarschieren, sei von der israelischen Regierung getroffen worden, räumt Khalidi ein, „aber ohne die ausdrückliche Zustimmung von Außenminister Alexander Haig oder ohne die diplomatische und militärische Unterstützung Amerikas in Verbindung mit der völligen Passivität der arabischen Regierungen wäre sie nicht durchführbar gewesen.

Khalidis Kritik am moralischen und politischen Versagen Amerikas und der arabischen Staaten wird meiner Meinung nach durch die Tatsache bestätigt, dass er in seinem Buch bereit ist, die PLO-Führung für ihr, wie er es nennt, „schwerfälliges und oft arrogantes Verhalten“ scharf zu kritisieren, das die Unterstützung der Bevölkerung für die Bewegung erheblich untergraben habe. Die Vergeltungsangriffe der PLO innerhalb Israels, schreibt er, „richteten sich oft gegen zivile Ziele und trugen offensichtlich wenig dazu bei, die palästinensische nationale Sache voranzubringen, wenn sie ihr nicht sogar schadeten“. Khalidi wirft der PLO-Führung insbesondere vor, dass ihre Unfähigkeit, „die Intensität der Feindseligkeit zu erkennen, die durch ihr eigenes Fehlverhalten und ihre falsche Strategie hervorgerufen wurde, eine der größten Schwächen der PLO in dieser Zeit war“.

Acht Tage nach der israelischen Invasion in Gaza veröffentlichte die New York Times auf ihrer Meinungsseite einen warnenden Essay von Khalidi. Er ermahnte die Biden-Administration, ihr Angebot einer fast bedingungslosen Unterstützung Israels nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober sorgfältig zu überdenken.

„Das letzte Mal“, schrieb Khalidi, „dass ein Präsident und seine Berater einen unvorstellbaren Verlust die Politik bestimmen ließen, war nach dem 11. September, als sie zwei der verheerendsten Kriege in der amerikanischen Geschichte vom Zaun brachen, die zwei Länder verwüsteten, den Tod von einer halben Million oder mehr Menschen verursachten und viele Menschen auf der ganzen Welt dazu brachten, die Vereinigten Staaten zu verunglimpfen“.

Khalidi ist seitdem nicht mehr auf den Meinungsseiten der Times erschienen, und nachdem ich Khalidis Buch noch einmal sorgfältig gelesen habe, bleibt mir die rätselhafte Tatsache, dass die israelische Bombardierung von Beirut 1982 keine direkte Reaktion auf einen konkreten Akt der Aggression war, wie es bei der Invasion des Gazastreifens im vergangenen Herbst der Fall war. Die israelische Führung war damals offensichtlich überzeugt, dass die bloße Anwesenheit des oft selbstbewussten Arafat und seiner PLO die Bombardierung rechtfertigte.

Stellt die autokratische Hamas-Führung, die heimlich mit Hunderten Millionen aus Katar subventioniert wird, mit Wissen und Billigung Israels auf höchster Ebene im Jahr 2023 dieselbe unmittelbare Bedrohung für Israel dar wie Arafat 1982? Wenn nicht, bedurfte es eines Casus Belli, um ein für alle Mal das Ende einer weiteren palästinensischen Bedrohung zu rechtfertigen?

In den israelischen Medien gab es eine Reihe von Berichten über hochrangige israelische Geheimdienstberichte, die sich auf abgefangene Informationen und andere nachrichtendienstliche Erkenntnisse stützten und Einzelheiten über die Pläne der Hamas für eine grenzüberschreitende Invasion im Süden Israels während eines Großteils des vergangenen Jahres enthielten. Die israelische Führung unter Netanjahu hat der israelischen Öffentlichkeit wiederholt versichert, dass es eine umfassende Untersuchung des Versagens des Geheimdienstes geben werde, diese Berichte angemessen zu bewerten und weiterzuleiten. Es wurde auch klargestellt, dass eine solche Untersuchung erst nach Beendigung des laufenden Krieges in Gaza stattfinden wird.

Die Frage der Untersuchung ist aus den Schlagzeilen verschwunden, da sich der geplante Angriff auf Gaza in einen blutigen Häuserkampf verwandelt hat, in dem die Zahl der israelischen Gefechtstoten ständig steigt, unter zahllosen unschuldigen Palästinensern, die wie in jedem Krieg in jeder Hinsicht Kollateralschäden der Gewalt sind.

Ich habe in den vergangenen sieben Jahrzehnten oft über amerikanische Geheimnisse geschrieben, und mir bleiben zwei Informationen, die, wenn man sie nebeneinander stellt, entweder auf grobe Inkompetenz der israelischen Politiker und Generäle hindeuten, die jetzt den Krieg führen, oder auf einen Plan, die Hamas-Führung in einen Angriff und einen Krieg zu verwickeln, den sie nicht gewinnen kann.

In Israel wurde weithin berichtet, dass eine kluge und wachsame Offizierin des streng geheimen israelischen Geheimdienstes, der Einheit 8200, im vergangenen Sommer begann, ein Trainingsprogramm der Hamas zu beobachten und darüber zu berichten, das eindeutig darauf abzielte, einen Weg zu finden, in Israel einzudringen und militärische Geiseln zu nehmen. Ihre Berichte blieben unbeachtet und sie ging an die Öffentlichkeit. In den lokalen und internationalen Medien wurde viel darüber berichtet, und die offiziellen Erklärungen reichten von – ich übertreibe nur bei der ersten – der Vorstellung, dass die betreffende Offizierin nur ein reizbares Mädchen sei, bis zu der Idee, dass die Hamas auf keinen Fall eine solche Operation durchführen könne. Was sie sah, war nur eine Übung der Möglichkeiten.

Im November, als das Thema Einheit 8200 abebbte, erfuhr ich unabhängig davon, dass Amerikas hochgeheime und leistungsstarke Satellitenkameras und -sensoren ein Video des Hamas-Trainings geliefert hatten, das von israelischen Offiziellen enthüllt worden war. Das amerikanische Video zeigte, dass die Hamas einen simulierten Kibbuz aufgebaut hatte, der dem am 7. Oktober angegriffenen Kibbuz ähnelte, und das Video enthielt einen vollständigen Dialog.

Die New York Times erhielt später Kopien der Originalberichte der Einheit 8200 und kam in einer Titelgeschichte zu dem Schluss, dass die angreifenden Hamas-Einheiten „mit schockierender Präzision den Plan“ befolgt hätten, der in den ursprünglichen Geheimdienstberichten der Einheit 8200 dargelegt worden war. Die Times berichtete auch, dass es „unklar“ sei, ob Netanyahu, der Mann, der den Krieg führt, auch die ursprünglichen Dokumente der Einheit 8200 gesehen habe.

Wie ich diese Woche von einer gut informierten israelischen Quelle erfuhr, hat Netanjahu die Einschätzung der Einheit 8200 tatsächlich „gesehen und gelesen“, und er wurde vom Geheimdienst der israelischen Armee darauf aufmerksam gemacht, dass sein „Plan für einen Regimewechsel zu einem wichtigen Thema in hochrangigen internen Diskussionen“ geworden ist – die offensichtlich von der Einheit 8200 abgehört wurden – „innerhalb der Hamas, der Hisbollah und des Iran. Und sie beschleunigen die Pläne für einen Angriff auf Israel in dem Glauben, dass das israelische Militär und die öffentliche Meinung durch politische Spaltung und Verbitterung erheblich geschwächt sind.

Die israelische Quelle sagte, dass Netanjahu „jetzt einen letzten verzweifelten Versuch unternimmt, an der Macht zu bleiben, indem er das Militär, den Shin Bet und den Mossad“ – die beiden wichtigsten israelischen Geheimdienste – „beschuldigt, ihm Informationen vorzuenthalten.

Als ich vor vierzig Jahren für die New York Times eine heikle Geschichte über eine illegale Lieferung von Nervengas nach Deutschland, der Heimat von Zyklon B, recherchierte, erfuhr ich, dass Netanjahu, damals stellvertretender israelischer Botschafter in Amerika, für das Washingtoner Büro der Times die Kontaktperson zu den geheimsten amerikanischen Geheimdiensten war.

Ich hatte die Zeitung 1979 verlassen, um ein Buch zu schreiben, aber Abe Rosenthal, der Chefredakteur der Zeitung, liebte schlagzeilenträchtige Geschichten und erlaubte mir, jederzeit auf die Titelseite zu kommen, wenn ich etwas anzubieten hätte. (Abe sagte zu anderen, das sei, als würde man Milch von einer Kuh bekommen, ohne die Kuh zu besitzen. Ich dachte, ich bekäme Geschichten in die Zeitung, ohne in der Zeitung zu sein. Das funktionierte für uns beide, bis Rosenthal in den Ruhestand ging.)

Jede Geschichte, die mit Deutschland und tödlichem Gas zu tun hatte, war eine schwierige Angelegenheit, und ein leitender Reporter im Washingtoner Büro der Times riet mir, Bibi zu besuchen. Ich rief an und wurde spät abends zu einem Treffen in der israelischen Botschaft im Nordwesten Washingtons eingeladen. Ich unterhielt mich kurz mit dem Mann, der intelligent und schnell war, und er sagte, er würde sich bei mir melden. Am nächsten Nachmittag erhielt ich bei der Times einen großen Umschlag mit zwei streng geheimen Satellitenfotos, auf denen zu sehen war, wie Kisten mit Nervengas an einer erkennbaren Stelle in West-Berlin abgeladen wurden. Die Fotos, die ich nicht verwendete, waren der Beweis, den ich benötigte, um die Geschichte zu veröffentlichen. (Ich schrieb über den amerikanischen Geheimdienst, und die streng geheimen Satellitenfotos – Teil eines Projekts namens TALENT KEYHOLE – durften nicht an ausländische Regierungen weitergegeben werden.) Was die anderen Reporter der Times taten, ging mich nichts an, aber ich war beunruhigt über dieses Zusammenspiel.

Wenn nötig, verfolgte ich Geheimdienstinformationen, um eine Geschichte zu veröffentlichen, die die Öffentlichkeit wissen musste. Ich glaubte damals und ich glaube immer noch, dass Bibi alles tat, um sich bei der Times, Amerikas wichtigster Zeitung, einzuschmeicheln, weil er einen politischen Weg an die Spitze Israels sah und die Times ein wesentlicher Faktor für dieses Ziel war.

Die unbeantwortete Frage bei all dem ist: Warum wurde die Frage der Angriffsabsicht der Hamas, wie sie von der Einheit 8200 artikuliert wurde, nicht weiter verfolgt? Fehlende Ressourcen? Die Hektik der täglichen Berichterstattung? Inkompetenz? Oder war es eine bewusste Entscheidung, wegzuschauen? Was auch immer der Grund war, diejenigen, die einen Vorwand suchten, um den Gazastreifen anzugreifen und seine Bewohner zu vertreiben, haben bekommen, was sie wollten.