Laut Brian Berletic würde ein möglicher Konflikt zwischen den USA und China Sanktionen nach sich ziehen, den Welthandel stören und die Weltwirtschaft auf eine Weise zurückwerfen, die um ein Vielfaches verheerender wäre als der aktuelle Konflikt in der Ukraine.

Die Spannungen zwischen den USA und China wegen der selbstverwalteten Insel verschärften sich nach einem provokativen Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, im August. Dies führte zu groß angelegten chinesischen Militärübungen rund um das Inselgebiet sowie zu einer Erklärung von US-Präsident Joe Biden, Taiwan zu verteidigen.

Ihr Besuch verärgerte China, das die Souveränität über das selbstverwaltete Chinesisch-Taipeh besitzt und öffentlich erklärt hat, dass es die Insel eines Tages notfalls auch mit Gewalt einnehmen könnte.

Im Rahmen der “Ein-China-Politik” erkennen fast alle Länder der Welt, auch die USA, die Souveränität Pekings über Chinesisch-Taipeh an.

Washington hat jedoch entgegen seiner eigenen erklärten Politik direkte Kontakte mit der abtrünnigen Regierung in Taipeh aufgenommen. Die USA beliefern Taipeh auch mit massiven Rüstungsgütern.

Kürzlich schickte General Mike Minihan, Leiter des Air Mobility Command, ein Memo an die von ihm befehligten Offiziere, in dem er vorhersagt, dass sich die Vereinigten Staaten in zwei Jahren im Krieg mit China befinden werden, und sie auffordert, sich darauf vorzubereiten, indem sie “ein Magazin” auf ein Ziel abfeuern und “auf den Kopf zielen”.

General Minihan sagte: “Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Gefühl sagt mir, dass wir im Jahr 2025 kämpfen werden”.

Um mehr über dieses Thema zu erfahren, haben wir uns an den amerikanischen Geopolitikforscher Brian Berletic gewandt.

Hier ist der vollständige Text unseres Interviews mit ihm:

Glauben Sie nicht, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist und die USA noch viel mehr für China geplant haben?

Die Vereinigten Staaten haben jahrzehntelang versucht, China einzukreisen und einzudämmen, und sind dabei gescheitert: von der CIA, die in den 1950er Jahren tibetische Separatisten ausbildete, über Washingtons Unterstützung für die Republik China auf Taiwan und den Vietnamkrieg bis hin zur militärischen Präsenz der USA in Japan und Südkorea. Den USA läuft die Zeit davon, da China wirtschaftlich und militärisch wächst. Daher ist es nicht die Angst, dass China bis 2025 einen Krieg provoziert, sondern die Notwendigkeit für die USA, einen Krieg zu provozieren, bevor die Ungleichheit zwischen einem aufstrebenden China und einem abnehmenden US die Möglichkeit eines US-Sieges in einem amerikanisch-chinesischen Konflikt zunichte macht.

Wir haben bereits gesehen, dass die US-Politik in der Ukraine die Weltwirtschaft und die Menschen, insbesondere in den armen Ländern, sehr viel gekostet hat. Kann eine solche Haltung gegenüber einer großen Wirtschafts- und Militärmacht wie China noch viel negativere Auswirkungen auf die Menschen in der Welt haben?

Ein möglicher Konflikt mit China unter Führung der USA würde Sanktionen nach sich ziehen, den Welthandel stören und die Weltwirtschaft in einer Weise zurückwerfen, die um ein Vielfaches verheerender wäre als der aktuelle Konflikt in der Ukraine. US-Politiker haben offen angedeutet, dass sie den chinesischen Handel absichtlich ins Visier nehmen und behindern würden, und da die meisten Länder der Welt China zu ihren größten Handelspartnern zählen, würde sich dies auf praktisch jedes andere Land der Erde auswirken.

Von Zeit zu Zeit hören wir von einem möglichen Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Sehen Sie eine Möglichkeit dafür?

In vielerlei Hinsicht sind wir bereits Zeuge eines Weltkriegs. Die USA lassen über Stellvertreter Russen in der Ukraine und chinesische Ingenieure in Pakistan töten, greifen die chinesische Infrastruktur und Fabriken in ganz Südasien und im Pazifik an und investieren jährlich Millionen von Dollar in die politische Subversion sowohl Russlands als auch Chinas sowie ihrer Verbündeten an deren Peripherie. Die einzige Frage ist, ob diese Kämpfe zu einem direkten Konflikt zwischen den USA und entweder Russland oder China (oder beiden) eskalieren werden, wenn klar wird, dass Washingtons Stellvertreter nicht ausreichen, um seine geopolitischen Ziele zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, da Washington deutlich gemacht hat, dass es keine Welt dulden wird, in der es nicht die dominierende Macht ist.

Es hat den Anschein, als hätten sich die USA für die Konfrontation statt für die Rivalität mit ihren wichtigsten Rivalen entschieden. Sehen Sie das nicht auch so?

Die USA streben danach, ihre Vormachtstellung in einer zunehmend multipolaren Welt zu behaupten. Sie wollen Russland und China unterordnen, wobei letzteres eine größere Bevölkerung hat als die G7 zusammen und sicherlich eine größere industrielle Basis als viele westliche Länder. Dies ist ein unvernünftiges Ziel für Washington, das zu einer zunehmend störenden Politik geführt hat, die eher auf Konfrontation als auf Wettbewerb und Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Es ist letztlich eine unhaltbare Politik, und es ist nur eine Frage, wie viel Schaden die derzeitigen Machtzirkel in Washington weltweit anrichten, bevor konstruktivere Interessen sie verdrängen und eine produktive Rolle für die USA und den Westen unter den Nationen der Welt finden, anstatt darauf zu bestehen, allen die Vorherrschaft der USA aufzuerlegen.