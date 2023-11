Pepe Escobar

Der spektakuläre „Erfolg“ der Kiewer Gegenoffensive, der in der gesamten geopolitischen Galaxis Widerhall gefunden hat, hat vorhersehbar zu dem geführt, was jeder mit Hirn erwartet hat: zu einem Hundekampf.

Die Zelensky-Zaluzhny-Show hat begonnen – vor allem, nachdem der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte (AFU) offiziell zugegeben hat, dass der Krieg „eine Pattsituation erreicht hat“, was so viel bedeutet wie „wir stecken tief in der Klemme“. Er sprach auch von „Positionsverteidigung“, was so viel bedeutet wie „wir werden immer mehr Territorium verlieren“.

Der Nahkampf nimmt mafiöse Züge an, als Zaluzhnys 39-jähriger Assistent Gennady Chistyakov „versehentlich“ eine geschenkte Handgranate zündet, seine Tochter schwer verletzt und sich selbst in die Luft sprengt.

Auf den ersten Blick könnte man dies als einen weiteren verrückten Sketch im Stile von Pulp Fiction abtun, in den die höchsten Kreise verwickelt sind (ohne Winston Wolf, der „Probleme löst“). Aber er enthält eine unheilvolle Botschaft an Zaluzhny: Wieder einmal im Mafia-Stil: Fortan sollte er sich vor Freunden mit Geschenken in Acht nehmen.

Was die „Gegenoffensive“ betrifft, so scheint die Akte praktisch geschlossen zu sein. Es wird keine weitere geben, weil es keine Waffen, keine Mittel und keine Truppen mehr gibt, die sie tragen könnten, abgesehen von ein paar älteren ukrainischen Bürgern und ahnungslosen Hausfrauen, die von den „Sicherheitsdiensten“ verfolgt werden, wenn sie aus dem Supermarkt kommen.

Moralisch-psychologisches Debakel

Damit kommen wir zu einer weiteren Momentaufnahme dessen, was sich an den Fronten wirklich abspielt.

Das beigefügte Dokument, dessen Echtheit vollständig überprüft wurde, ist ein Bericht von Mitte Oktober an den Kommandeur des 10. Armeekorps der AFU.

Der Bericht stellt fest, dass die 116. separate mechanisierte Brigade „aufgrund hoher Verluste und einer großen Anzahl von Soldaten, die psychologische und medizinische Hilfe benötigen, nicht in der Lage ist, offensive Operationen durchzuführen“.

Die 116. Brigade ist seit fünf Monaten an den militärischen Operationen in der Region Saporoshje beteiligt. Seit drei Monaten war sie Teil des 10. Armeekorps „Tavrija“.

Dem Bericht zufolge hat die Brigade 94 tote Soldaten, 1122 Verwundete und 95 Vermisste zu beklagen. Dies entspricht 25% der Gesamtstärke.

In moralisch-psychologischer Hinsicht wird davon ausgegangen, dass mindestens 153 Soldaten eine sofortige psychologische Rehabilitation benötigen.

Bei dieser Brigade handelt es sich um eine recht große Einheit, was bedeutet, dass ein moralisch-psychologisches Debakel nun als Systemfehler in das Herz der ukrainischen Armee eingebaut ist. Die kurz- und mittelfristigen Folgen werden verheerend sein.

All dies geschieht, während der Zustrom ausländischer Söldner für die AFU versiegt. Kein Wunder: Der perfekte Sturm aus völlig dezimierten Brigaden, einem unsäglichen Ausmaß an Korruption und besseren Karrierechancen im wieder aufgeflammten ewigen Krieg in Israel/Palästina.

Zivilisten in Charkow zum Beispiel bestätigen, dass ausländische Söldner, die Polnisch oder Englisch sprechen, jetzt „fast unsichtbar“ sind.

All dies bedeutet nicht, dass es für Russland von nun an ein Kinderspiel wird. So ist es der russischen Armee noch immer nicht gelungen, den ukrainischen Brückenkopf am Dnepr in Cherson zu zerstören.

Im weiteren Verlauf wird es immer schwieriger werden, die Ukrainer vom Ostufer des Dnepr zu vertreiben.

Die russischen Militärmedien auf höchster Ebene tun ihr Bestes, um die schweren Patzer der russischen Armee aufzuzeigen. Das ist ihre staatsbürgerliche Pflicht – und dazu gehört auch, eine breite öffentliche Meinung zu schaffen und die russische Armee zu zwingen, ihre Fehler zu korrigieren und vor allem den Feind nicht zu unterschätzen.

Schließlich ist die Sache noch lange nicht ausgestanden – egal, welche Schlachten in den Korridoren der Macht in Kiew geschlagen werden.