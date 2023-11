Viktor Orbán: Migranten an der Grenze durch terroristische Organisationen gefördert

Ungarns Premier Orbán: Europawahl wird über Massenmigration entschieden

Die Migrationspolitik der liberalen Regierungen in Westeuropa hat nach Ansicht des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán die Terrorgefahr auf dem Kontinent erhöht.

In einem Interview mit dem ungarischen Fernsehsender Kossuth Rádió sagte der ungarische Regierungschef, ein kürzlich veröffentlichter Geheimdienstbericht über Migration bestätige die Einschätzung seiner Regierung, dass „Migration und Terrorismus Hand in Hand gehen“.

Die Migranten würden immer aggressiver und versuchten, den südlichen Grenzzaun Ungarns mit immer brutaleren Mitteln zu überwinden, warnte Orbán und fügte hinzu, dass die zunehmende Radikalisierung der Migranten an der Grenze durch terroristische Organisationen gefördert werde.

❗️@PM_ViktorOrban at Kossuth Radio: Brussels' leadership is straying from the EU's core goals of peace and prosperity, with issues like war, economic struggles, and poor decisions on migration and Ukraine. They're serving global elites, not European citizens. Urgent reform is… pic.twitter.com/dL3jUdPb1e