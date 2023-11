Temperatur in der Westantarktis sinkt in 20 Jahren um 2°C

Der antarktische Kontinent ist ein schwieriges Jagdrevier für Klimaapokalyptiker, denn in den vergangenen 70 Jahren hat es kaum eine allgemeine Erwärmung gegeben. Die Ausnahme ist die Westantarktis, wo es einige lokale Klimaschwankungen gegeben hat, die möglicherweise durch starke geothermische Aktivitäten begünstigt wurden. Erwarten Sie also nicht, dass in den Mainstream-Medien erstaunliche neue Beweise für eine deutliche Abkühlung in der Westantarktis seit Anfang der 1990er-Jahre veröffentlicht werden, wobei die Temperaturen von 1999 bis 2018 in jedem Jahrzehnt um 0,93 °C gesunken sind, also insgesamt um 2 °C in diesen 20 Jahren.

In einem von der American Meteorological Society veröffentlichten Artikel kommt eine Gruppe internationaler Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der Temperaturrückgang „statistisch signifikant“ ist, wobei die stärkste Abkühlung im Frühjahr auftrat. In dieser Jahreszeit sank die Temperatur zwischen 1999 und 2018 um 1,84 °C pro Jahrzehnt. Im Winter betrug die dekadische Abnahme 1,19 °C. Die Abkühlung wurde von einer Reihe von Datenbanken gemessen, während eine genaue und konsistente Aufzeichnung von der Marie-Byrd-Wetterstation gesammelt wurde. Trotz einiger Unterschiede in der Abkühlung zeigen alle Datenbanken ähnliche Veränderungen über die Jahreszeiten und die gesamte Region. Das Diagramm unten zeigt die Temperaturaufzeichnungen von Marie Byrd seit den 1950er-Jahren.

Was hat also zu diesem rapiden Temperaturrückgang geführt? Wie wir in vielen wissenschaftlichen Arbeiten gesehen haben, wird der vom Menschen verursachte Anstieg des Kohlendioxidgehalts bei einem Temperaturrückgang außer Acht gelassen. Die Wissenschaftler sind fest auf der Seite der natürlichen Ursachen, wobei die Veränderungen hauptsächlich auf tropische pazifische Einflüsse zurückgeführt werden. Vor allem in der äquatorialen Region des Ostpazifiks sind die Meeresoberflächentemperaturen in den vergangenen 20 Jahren gesunken. Der Begriff „atmosphärische Telekonnektion“ bezieht sich auf die natürlichen Prozesse, die das Klima beeinflussen, da Wärme in einem noch nicht vollständig verstandenen Prozess, an dem Ozean- und Atmosphärenströmungen beteiligt sind, rund um den Globus transportiert wird.

Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass diese Abkühlung von den Klimamodellen nicht vorhergesagt wurde. Die Autoren weisen darauf hin, dass Modelle ein „wichtiges Werkzeug“ sind, um Vorhersagen über zukünftige Klimaänderungen in der Antarktis zu treffen. Sie räumen aber ein, dass die Modelle die jüngste deutliche Abkühlung in der Westantarktis nicht erfasst haben. Es gebe „keine robuste Übereinstimmung“ zwischen den Modellen bezüglich der wichtigen Meerestemperaturen, die die Lufttemperaturen in der Westantarktis beeinflussen. Die tropisch-pazifische Klimavariabilität bleibe eine große Unsicherheitsquelle für zukünftige Projektionen der Lufttemperaturen in der Westantarktis, heißt es.

War das jemals so? Vierzig Jahre hoffnungslos ungenauer Temperaturvorhersagen, gepaart mit unrealistischen Klima-„Kippeffekten“, die auf lächerlichen Annahmen eines Temperaturanstiegs von 4°C in weniger als 80 Jahren beruhen, sind kaum eine Bilanz, die Vertrauen schafft. Das jüngste Aufkommen von „Clickbait“-Zuschreibungen, mit denen versucht wird, einzelne Wetterereignisse menschlichen Aktivitäten zuzuschreiben, ist kaum mehr als ein wissenschaftlicher Scherz. Diese politisierten Versuche, das Unermessliche zu messen, sind eine reine Zeit- und Geldverschwendung. Nicht zuletzt deshalb, weil die Modelle durch die vom IPCC der Vereinten Nationen vertretene Auffassung verfälscht werden, dass die gesamte oder der größte Teil der globalen Erwärmung seit 1900 durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch den Menschen verursacht wurde. Diese Behauptung erscheint angesichts zahlreicher wissenschaftlicher Erkenntnisse, einschließlich der jüngsten Studie über den dramatischen Temperaturrückgang in der Antarktis, zunehmend unglaubwürdig.

Obwohl die Antarktis keine signifikante Erwärmung aufweist, kommt der Klimaapokalypse-Zirkus regelmäßig, um die Katastrophe zu propagieren. Im vergangenen September machte ein „atemberaubender“ Rückgang des winterlichen Meereises auf 17 Millionen Quadratkilometer Schlagzeilen. Die BBC sprach von einer „beunruhigenden neuen Dimension“ für eine Region, die bisher als resistent gegen die globale Erwärmung galt. Diese „erstaunliche“ Bemerkung wurde Dr. Walter Meier zugeschrieben, der das Meereis für das National Snow and Ice Data Centre (NSIDC) in Colorado überwacht. Er fügte hinzu, dass dies „weit über alles hinausgeht, was wir bisher gesehen haben“. Unerklärlicherweise schien er vergessen zu haben, dass er zu einem früheren Team gehörte, das Fotos der Nimbus-Wettersatelliten aus den 1960er-Jahren auswertete, die ähnliche Eismengen im Jahr 1966 zeigten. Noch vor sieben Jahren vertrat Meier die Ansicht, dass extreme Höchst- und Tiefstwerte des antarktischen Meereises „nichts Ungewöhnliches“ seien.

Natürlich hat sich die Geschichte mit dem niedrigen Meereis im Jahr 2023 weiterentwickelt. In den Mainstream-Medien würde es als sehr unhöflich gelten, darauf hinzuweisen, dass nach den neuesten Zahlen des NSIDC die Eisschmelze zu Beginn des Sommers im Oktober unter dem Trend lag – 903.000 Quadratkilometer gegenüber dem Durchschnitt von 985.000 Quadratkilometern. In der Arktis ist die Ausbeute nach einer kleinen zyklischen Erholung des Meereises, die um 2014 begann, seit einigen Jahren gering. Das NSIDC berichtet, dass das Eis in diesem Winter überdurchschnittlich schnell gewachsen ist“. Besonders schnell sei das Eis entlang der sibirischen Küste gefroren, wo es sich Ende letzten Monats bis zur Küste ausgedehnt habe. Es sieht nicht gut aus für Sir David Attenboroughs Behauptung im letztjährigen Film Frozen Planet II, dass das sommerliche Meereis in 12 Jahren verschwunden sein könnte. Auf dem grönländischen Eisschild wächst das Wintereis nach neuesten Angaben des dänischen Polarportals schneller als im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010.

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic.