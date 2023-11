Hubschrauberaufnahmen werfen Fragen zum Angriff auf Israel auf

Offenbar haben israelische Armeehubschrauber am 7. Oktober auf Zivilisten geschossen. Eine große israelische Zeitung hat Bilder veröffentlicht, die an Bord eines oder mehrerer AH-64 Apache Hubschrauber aufgenommen wurden.

Die Bilder zeigen, dass die Hubschrauber auf alle möglichen Ziele schießen, einschließlich Fahrzeuge und Menschengruppen. Als die Bilder veröffentlicht wurden, behauptete das israelische Militär, sie zeigten die Vernichtung von Hamas-Terroristen.

Viele Zivilisten scheinen Opfer des eigenen Beschusses geworden zu sein. Der Reporter Yoav Zitun von YNetnews wies darauf hin, dass Bodentruppen Ziele an Hubschrauber weitergaben. Dies geschah über Mobiltelefone und WhatsApp. Die Piloten hätten Schwierigkeiten gehabt, zwischen Terroristen und Zivilisten zu unterscheiden.

Israel gibt zu, dass Apache-Hubschrauber auf eigene Zivilisten gefeuert haben, die vom Supernova-Musikfestival flüchteten. „Die Piloten erkannten, dass es enorm schwierig war, innerhalb der besetzten Außenposten und Siedlungen zu unterscheiden, wer ein Terrorist und wer ein Soldat oder ein Zivilist war … Die Feuerrate gegen die Tausenden Terroristen war zunächst enorm, und erst zu einem bestimmten Zeitpunkt war sie enorm. Die Piloten beginnen, die Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen.“

