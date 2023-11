WHO-Generaldirektorin beklagt „Verschwörungstheorien“ im Internet zum WHO-Pandemievertrag

Es ist keine Machtergreifung, sagt Tedros.

Angesichts des Eifers, mit dem Tedros Adhanom Ghebreyesus seinen Kreuzzug gegen „Desinformation“ führt, könnte man, wenn man es nicht besser wüsste, kaum vermuten, dass er an der Spitze der UN-Gesundheitsbehörde, der Weltgesundheitsorganisation (WHO), steht und nicht in einem „Wahrheitsministerium“.

Angesichts seiner eigenen Rolle und der Rolle der WHO während der katastrophalen Pandemie – als die Verantwortlichen auf nationaler und internationaler Ebene „Desinformation“ als Mittel entdeckten, um jegliche Kritik zu diskreditieren – ist dies jedoch nicht so überraschend.

Jetzt schreibt Tedros: „Wir leben in einer Zeit, in der Fake News, Lügen, Verschwörungstheorien, Fehlinformationen und Desinformationen grassieren.“ Anlass ist diesmal der Versuch der UNO, die Länder der Welt dazu zu bringen, dem „Pandemie-Abkommen“ zuzustimmen.

Es gibt Personen, die, ob sie nun wirklich daran glauben oder nicht, falsche Behauptungen über das Pandemieabkommen verbreiten, die unsere Aufmerksamkeit erfordern.

Einige argumentieren, dass dieses Abkommen die Souveränität der Länder untergräbt, indem es der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Macht verleiht. Sie behaupten, dass die WHO in der Lage sein wird, den Ländern Impfverbote oder Impfvorschriften aufzuerlegen.

Es ist jedoch wichtig, klarzustellen, dass diese Behauptungen völlig unbegründet, unwahr und unsinnig sind und keine Grundlage in der Realität haben.

Um es klar zu sagen: Das Abkommen räumt der WHO keinerlei derartige Befugnisse ein.

Ich fordere alle an den Pandemieverhandlungen beteiligten Länder nachdrücklich auf, sich aktiv gegen diese falschen Behauptungen zu wehren. Es ist wichtig, dass sie mit ihren eigenen Bürgern kommunizieren und ihnen versichern, dass dieses Abkommen ausdrücklich die Souveränität ihres Landes schützt. In dieser Angelegenheit sollte es keinen Raum für Zweifel oder Verwirrung geben. Quelle

Das Dokument soll Instrumente für den Umgang mit der „nächsten Pandemie“ bereitstellen, beschränkt sich aber keineswegs auf Gesundheitsfragen.

Gegner warnen, dass das Abkommen auch darauf abzielt, Überwachungsinstrumente einzuführen, die Zensur zu erleichtern und die Souveränität der Länder bei der Entscheidungsfindung im Falle einer Gesundheitskrise zu untergraben, indem eine Reihe von Befugnissen an die Vereinten Nationen übertragen werden.

Dieser letzte Punkt scheint Tedros besonders zu beunruhigen.

Der Verlust nationaler Souveränität hat weit mehr Aspekte als nur die direkte Anordnung von Impfungen oder die Verhängung von Ausgangssperren, aber Tedros konzentrierte sich in seiner Rede auf diese Aspekte, um dann Kritiker zu beschimpfen, die Behauptungen aufstellten, die „völlig unbegründet, unwahr und absurd sind und keine Grundlage in der Realität haben“.

Der WHO-Generaldirektor protestiert zu viel, könnte man meinen.

Solche Äußerungen kommen nicht aus dem Nichts, sie sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen nicht alles glatt läuft, und hier scheint Tedros nicht nur zu versuchen, die Länder von „Fake News, Lügen, Verschwörungstheorien…“ zu überzeugen, sondern sie auch dazu zu bringen, möglichst schnell Propagandakampagnen für das Abkommen zu starten.

Tedros nennt das „aktives Gegensteuern gegen falsche Erzählungen“.

„Es ist wichtig, dass sie mit ihren eigenen Bürgern kommunizieren und ihnen versichern, dass dieses Abkommen ausdrücklich die Souveränität ihres Landes schützt. In dieser Angelegenheit sollte es keinen Raum für Zweifel oder Verwirrung geben“, schrieb er auf X.

Ein Artikel – oder eine ganze Studie -, die genau erklärt, wie der vorgeschlagene Vertrag die nationale Souveränität „ausdrücklich schützt“, wäre noch besser, um „keinen Raum für Zweifel oder Verwirrung“ zu lassen.

Aber die Bemühungen, die Narrative der WHO zu fördern, nehmen zu. So betreibt Spark Street Advisors Lobbyarbeit, indem sie „weiche (Reputations-)Anreize wie technische und materielle Ressourcen vorschlägt, um den Ländern (bei der Einhaltung) zu helfen.

Die meisten internationalen Abkommen überlassen es den Staaten, sich selbst über die Umsetzung zu informieren, aber hier wird empfohlen, ein unabhängiges Überwachungskomitee einzurichten, dessen Aufgabe es ist, die Einhaltung des Pandemieabkommens durch die Vertragsstaaten sowie die Rechtzeitigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Selbstberichte regelmäßig zu überprüfen.

Die Souveränität wird dadurch nicht untergraben. Ganz und gar nicht.