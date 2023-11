Die Gruppe in Costa Rica hat ihren Einspruch gegen die Covid-Injektion verloren, schwört aber, dass dies erst der Anfang ist.

Am 13. September ordnete ein Berufungsrichter In Costa Rica eine Anhörung im Fall Interest of Justice gegen den Staat Costa Rica an. In der ursprünglich vor einem Jahr eingereichten Klage strebt Interest of Justice eine einstweilige Verfügung an, um zu erreichen, dass die Covid-19-Injektionen zunächst in Costa Rica und dann in mehreren Schritten weltweit vom Markt genommen werden.

Leider verlief die Anhörung am 9. November nicht im Sinne von Interest of Justice, und der Richter gewährte weder die einstweilige Verfügung noch den Stopp der Covid-19-Injektionen. Für Interest of Justice ist dies jedoch nicht das Ende, sondern der Anfang der geplanten juristischen Schritte.

Interest of Justice („IoJ“) ist ein Institut für internationales Privatrecht und Bürgerrechte mit Sitz in Costa Rica. Durch eine Reihe engagierter und strategischer Aktionen, einschließlich Anfragen nach dem Freedom of Information Act und Gerichtsanfragen, beabsichtigt IoJ, das „Gesundheitsmonopol“ zu reformieren oder abzuschaffen und alle Beteiligten für die Beendigung und Wiedergutmachung der vielen, vielen internationalen Missetaten von Covid-19 verantwortlich zu machen. „Das Gesundheitsmonopol“ sind die UNO, die WHO, die FDA, die CDC, die EMA und die strengen Regulierungsbehörden, die die Mitgliedsstaaten und die Menschheit auf korrupte Weise betrügen, wenn sie über öffentliche Gesundheit beraten und internationale Investitionsabkommen abschließen.

Die mündliche Anhörung war für den 9. November angesetzt und sollte in den Worten des IoJ klären, ob „Costa Rica und seine Vorgesetzten bei der WHO und der FDA öffentlich über sichere und wirksame Medikamente gelogen haben, obwohl sie wussten, dass diese experimentell, bekanntermaßen schädlich und oft tödlich sind, was der gesamten internationalen Gemeinschaft böswillig das Recht auf informierte Zustimmung verweigert und einen Nürnberger Verstoß darstellt, den das Gericht im öffentlichen Interesse verbieten muss“.

Vor der mündlichen Verhandlung teilte das IoJ mit, dass sich die mündliche Verhandlung auf folgende Punkte konzentrieren werde:

Der Impfstoff, wie er ohne informierte Zustimmung verwendet wird, stellt ein schweres unzulässiges Experiment dar und verstößt gegen Artikel 1, 3, 5, 7 und 8 des Nürnberger Kodex, Artikel 10 des ärztlichen Standesrechts und Artikel 78 und 79 des Gesetzes über die biomedizinische Forschung.

Die WHO-Definition des Begriffs „Impfstoff“ wird rechtswidrig angewandt, um die Einfuhr eines in der EUListe der WHO aufgeführten Produkts zu ermöglichen, das die experimentelle biologische Substanz Covid-19, die kein Impfstoff ist, zulässt, unter Missachtung der Absicht und Definition des Gesetzgebers, um die Zulassung und Einfuhr der toxischen biologischen Substanz Covid-19, die kein Impfstoff ist, aber bekanntermaßen Schäden verursacht und durch ein angebliches „Impfstoff“-Verabreichungssystem verabreicht wird, rechtswidrig zu ermöglichen.

Das Verteidigungsministerium hält Berichte über den „experimentellen Impfstoff gegen das biologische Agens Covid-19“ zurück und bittet das IOJ um mehr Zeit, um Informationen zu verzögern und zu verweigern.

Ein biologischer Erreger ist per Definition eine biologische Waffe, und die Definition eines biologischen Erregers, der Schaden anrichten soll, ist unvereinbar mit der Absicht des Gesetzgebers, einen Impfstoff zu entwickeln, der eine Krankheit verhindern soll, indem er ihre Übertragung stoppt, und nicht, um schwere Krankheit und Tod durch die Krankheit zu verhindern, nachdem sie übertragen wurde. Dies ist rechtswidrig. Quelle

Obwohl das IoJ Dr. Mike Yeadon und Dr. Ana Maria Mihalcea als Sachverständige benannt hatte, wurden sie nicht als Zeugen geladen.

Am Ende der Anhörung erließ der Richter nicht, wie erhofft, eine einstweilige Verfügung, um die Covid®-Injektionen vom Markt zu nehmen. Wie das IoJ mitteilte, wurde der Antrag aus formalen Gründen abgelehnt. Diese erfolglose Klage ist laut IoJ nicht das Ende der Geschichte, sondern erst der Anfang:

Das Gericht hat klargestellt, dass dies nicht bedeutet, dass wir keinen Fall haben, sondern nur, dass das Gericht der Ansicht ist, dass wir die Hauptklage einreichen müssen, um die experimentelle und nicht impfstoffbedingte Schädlichkeit dieser Produkte tatsächlich zu beweisen.

In der Hauptsache können wir mit einem präziseren und aktuelleren Antrag auf einstweilige Verfügung zur Einstellung der Impfungen neu beginnen. Der Prozess ist sicherlich weiterhin nicht abgeschlossen, er hat gerade erst begonnen.

Nach der mündlichen Anhörung sprachen die IoJ-Teammitglieder Dustin und Xylie mit Dr. Joseph Sansone, um zu erläutern, wie sie zu ihrem jetzigen Standpunkt gelangt sind und wie es weitergehen soll.

Das größte technische Problem bei der mündlichen Anhörung, so Xylie gegenüber Sansone, war, dass die ursprünglichen Unterlagen, die im Oktober 2022 eingereicht wurden, sich auf die Verschreibung von Covid-„Impfstoffen“ für Kinder konzentrierten. Dies war zu diesem Zeitpunkt relevant. Zum Zeitpunkt der mündlichen Anhörung waren Impfstoffe für Kinder jedoch nicht mehr vorgeschrieben. Das IoJ hatte seine Unterlagen so angepasst, dass sie für alle galten, und war davon ausgegangen, dass der Richter die ursprünglichen Anträge des IoJ auf alle Altersgruppen ausweiten würde, was jedoch nicht der Fall war.

Das IoJ hofft, seinen „Hauptfall“ in den nächsten Monaten beim Berufungsgericht einreichen zu können.