Palästinenser „enttäuscht“, dass Hisbollah keinen Krieg gegen Israel im Norden begonnen hat

Am Samstag hielt Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah seine zweite Rede seit Beginn des Gaza-Krieges, und es gab wenig Neues, das auf eine Bereitschaft zur Eskalation schließen ließe.

Zwar betonte er, dass der Krieg gegen Israel langwierig sein und den „Sieg“ zu erreichen „Jahre“ dauern werde, da die Hisbollah bereits mindestens 63 ihrer Kämpfer verloren habe. Mit Blick auf den Südlibanon versprach er, dass „diese Front aktiv bleiben wird“.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte daraufhin seinen an der Nordgrenze stationierten Truppen: „Die Hisbollah zieht den Libanon in einen Krieg hinein, der möglicherweise stattfinden wird. Beide Seiten beschossen sich zwar täglich mit Raketen und Mörsern, aber die von vielen befürchtete Schlacht ist bisher ausgeblieben.

„Sie macht Fehler, und … diejenigen, die den Preis dafür zahlen werden, sind in erster Linie die Bürger des Libanon. Was wir in Gaza tun, können wir auch in Beirut tun“, so Gallant weiter.

Viele Palästinenser hätten jedoch gehofft, dass Nasrallah inzwischen den Krieg erklärt habe und seien „enttäuscht“, dass dies nicht geschehen sei. Das gelte auch für Palästinenser in den Flüchtlingslagern im Libanon, von denen einige von Al Jazeera interviewt wurden:

Für viele Palästinenser in Sabra und Schatila, einem palästinensischen Flüchtlingslager, das sich über zwei Stadtteile Beiruts erstreckt, kam seine Botschaft zu kurz. „Ich wollte, dass er den Krieg vollständig erklärt“, sagte der 25-jährige Abdallah, einer der Palästinenser, die sich in einem Straßencafé in Sabra und Shatila versammelt hatten, um die Rede zu hören.

Auch andere äußerten sich ähnlich:

Die Hisbollah kämpft, sie versucht es, aber wir wollen, dass sie mehr tut“, sagt Abdallah. Einige Palästinenser im Libanon sind überzeugt, dass die Hisbollah zuerst den Kampf gegen Israel aufnehmen sollte.

Unter den Libanesen selbst sind die Gefühle jedoch viel gemischter. Sie erinnern sich daran, dass 2006 weite Teile des Landes bombardiert wurden, darunter auch der internationale Flughafen von Beirut. Doch im Gegensatz zu 2006 befindet sich die libanesische Wirtschaft heute im freien Fall, und auch andere soziale Probleme verschärfen sich.

Es wird befürchtet, dass ein Großangriff der Hisbollah das ganze Land in einen Krieg mit Israel hineinziehen könnte, und die libanesische Armee verfügt nach wie vor weder über eine nennenswerte Luftwaffe noch über eine adäquate Luftabwehr, falls Israel beschließen sollte, das ganze Land „in die Steinzeit zurückzubomben“, wie es frühere und heutige israelische Staatsoberhäupter immer wieder versprochen haben.

Israelischer Luftangriff in der Nähe der alten Straße zwischen der Stadt Qalaia und dem Gebiet Mahmoudiyah, Libanon

⚡️Israeli airstrike near the old road between the town of Qalaia and the Mahmoudiyah area, Lebanon pic.twitter.com/6SOS2fUXa0 — War Monitor (@WarMonitors) November 12, 2023

Bislang haben sich sowohl die Hisbollah als auch die israelischen Streitkräfte in gewissem Maße zurückgehalten, um die Schießereien „in Grenzen“ zu halten – trotz der Verluste auf beiden Seiten der Grenze. In der Zwischenzeit waren die IDF gezwungen, eine beträchtliche Anzahl von Truppen, Panzern und anderem militärischen Gerät in den Norden zu verlegen, um der Bedrohung durch die Hisbollah zu begegnen.