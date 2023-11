Südafrika: Weiße Farmen dürfen nicht mehr in die EU und nach Großbritannien exportieren

Die marxistische Regierung Südafrikas hat einen neuen Weg gefunden, weiße Farmer ihres Landes zu berauben: Ab sofort dürfen Farmen, die als „zu weiß“ gelten, nicht mehr nach Großbritannien oder in die Europäische Union exportieren, so die südafrikanische Regierung. Das bedeutet, dass berühmte südafrikanische Weingüter und andere Agrarexporteure zu mindestens 50 Prozent in schwarzem Besitz sein müssen – eine korrupte Regelung, die ANC-Führer wie Ex-Präsident Jacob Zuma und Präsident Cyril Ramaphosa zu Multimillionären gemacht hat.

Wie Bloomberg berichtet, verlangen neue Verordnungen, die von der weißfeindlichen südafrikanischen Regierung im Amtsblatt veröffentlicht wurden, dass Landwirte die Gesetze zur wirtschaftlichen Stärkung der Schwarzen“ einhalten, um eine Genehmigung für den Export landwirtschaftlicher Produkte nach Europa und Großbritannien zu erhalten.

Zu den Produkten, die von diesen neuen Anti-White-Gesetzen betroffen sind, gehören: Milch, Sahne, Butter, Früchte, Nüsse, Zucker, Marmelade, Fruchtpüree, Fruchtsäfte, Hefe, Tafeltrauben und Wein.

Der Wert der südafrikanischen Agrarexporte betrug im letzten Jahr R240 Milliarden Rand (fast 13 Milliarden Dollar). 20% dieser Exporte gingen in die EU.

Ausgenommen sind lediglich Farmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen Rand (530.000 Dollar) – die meisten Agrarexporteure haben eine weit höhere Wertschöpfung.

Die sogenannten „Black Economic Empowerment“-Gesetze haben die herrschende Klasse des ANC enorm bereichert, während sie praktisch nichts zur Verringerung der massiven Armut und Arbeitslosigkeit unter den schwarzen Südafrikanern beigetragen haben.