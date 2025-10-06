Eine weitere Woche aus der Hölle dank des Weißen Hauses und seiner Freunde

Trumps Gaza-Blaupause und Netanjahus Komplizenschaft – Rückblick auf eine Woche

Philip Giraldi

Es wäre eine interessante Übung, die Woche rückblickend zu betrachten, die mit der Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am 23. September begann, in der Präsident Donald Trump mit seiner Darbietung „Eure Länder fahren zur Hölle“ auftrat. Am 26. folgte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der den boykottierenden Auszug der UN-Delegierten erlebte, bevor er anschließend im Weißen Haus den Trump-Plan für Gaza überarbeitete. Die Woche endete mit dem Treffen von Trump und Kriegsminister Pete Hegseth in Quantico mit den amerikanischen Flagg-Offizieren. Man könnte, ohne besondere Voreingenommenheit gegenüber Trump oder Netanjahu, zu dem Schluss kommen, dass diese Tage das absolut Schlechteste darstellen, was die Regierung der Vereinigten Staaten dem amerikanischen Volk und der Welt insgesamt derzeit zu bieten hat.

Die absoluten Tiefpunkte der Woche müssen Trumps jämmerliches Flehen um „seinen“ Friedensnobelpreis gewesen sein, angesichts der Tatsache, dass er und Hegseth zugleich die Bühne für Regimewechsel durch militärische Interventionen in Venezuela und im Iran vorbereiteten, während sie zugleich die Spannungen mit Russland verschärften und dem Kriegsverbrecher und Mörder Netanjahu freie Hand mit den Palästinensern ließen. Medienberichte vermerken die bevorstehende Lieferung neuer US-Raketen an NATO-Staaten, die Russland gegenüberstehen, sowie die Verlegung von US-Luftbetankern von US-Stützpunkten in Richtung Naher Osten – ähnlich den Vorbereitungen für den Angriff auf den Iran im Juni. Geht es also um neue Kriege?

Am Montag, bei der Vorstellung „seines“ Waffenstillstandsvorschlags für Gaza, schwärmte Trump: „Dies ist ein großer, großer Tag, ein wunderschöner Tag, möglicherweise einer der größten Tage überhaupt in der Zivilisation.“ Er fügte hinzu, dass das Abkommen Jahrtausende alte Probleme lösen und „ewigen Frieden“ bringen werde. Später relativierte er seine Begeisterung, indem er – ganz charakteristisch – die Araber für ein mögliches Scheitern verantwortlich machte und erklärte: „Wenn die Hamas das Abkommen ablehnt, Bibi, werdet ihr unsere volle Unterstützung haben, um zu tun, was ihr tun müsst“, um es in Gaza „zu Ende zu bringen“. Er fügte hinzu: „Die Hamas wird es entweder tun oder nicht – und wenn nicht, wird es ein sehr trauriges Ende nehmen.“

Es sollte niemanden überraschen, dass Netanjahu privat eine letzte Überarbeitung des Entwurfs des 20-Punkte-Gaza-Plans von Trump erlaubt wurde, den mehrere arabische Staaten in seiner ursprünglichen 21-Punkte-Fassung zu unterstützen bereit waren. Die „wesentlichen“ Änderungen wurden am Sonntag nach einem Treffen zwischen dem US-Chefunterhändler Steve Witkoff und seinem Kollegen Jared Kushner sowie Netanjahus Chefunterhändler, dem Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, vorgenommen. Der Text hatte Israel bereits einen „Sicherheits“-Korridor um Gaza zugestanden – nicht unähnlich der Situation einer „Einsperrung der Gazaner in einem Konzentrationslager“, die vor dem 7. Oktober herrschte – sowie weitere Änderungen, die Israel freie Hand gaben, das Gemetzel fortzusetzen, egal wie die Dinge ausgehen.

Die wichtigsten von Netanjahu geforderten Änderungen betrafen zwei der sensibelsten Themen der Verhandlungen: die tatsächliche Entwaffnung der Hamas sowie Tempo und Substanz des physischen Rückzugs der israelischen Armee aus Gaza. Die Frage eines zukünftigen palästinensischen Staates wurde ignoriert. Der neue Vorschlag verknüpft den tatsächlichen Rückzug Israels aus dem Gebiet mit der „Entmilitarisierung“ Gazas und der Fähigkeit einer internationalen bewaffneten Friedens- bzw. Polizeitruppe, das Land zu übernehmen – ein in beiden Punkten höchst subjektiver Prozess. Israel wird im überarbeiteten Text, den Trump nun fördert, „auf Grundlage von Standards, Meilensteinen und Zeitrahmen, die zwischen IDF, ISF, den Garanten und den USA vereinbart werden, abziehen“.

Der ursprüngliche Text besagte lediglich, dass die IDF „das von ihr besetzte Gazagebiet schrittweise übergeben“ werde. Der überarbeitete Vorschlag erlaubt Israel hingegen, die „Sicherheits“-Perimeterzone um den Streifen – und sogar in ihn hinein – so lange zu besetzen, bis Gaza „ordnungsgemäß von jeglicher wiederauflebenden Terrorbedrohung befreit“ sei. Das wird hochgradig subjektiv sein und kann dazu genutzt werden, den Prozess zu verlängern oder sogar zu untergraben.

Netanjahu hat klargemacht, dass es keinen palästinensischen Staat neben Israel geben wird. Tatsächlich betrachtet er die Schritte zur Verweigerung jeglicher palästinensischer politischer Entität als Langstreckenlauf und nicht als Sprint, insbesondere wenn er auf Hebräisch zu einem israelischen Publikum spricht. In einer im Fernsehen übertragenen Erklärung am Sonntagabend sagte er: „Jetzt drängt die ganze Welt, einschließlich der arabischen und muslimischen Welt, die Hamas, die Bedingungen zu akzeptieren, die wir gemeinsam mit Trump geschaffen haben, um alle Geiseln zurückzubringen – die Lebenden und die Toten – während die IDF im Streifen bleibt.“

Die Hamas hat tatsächlich klar erklärt, dass sie bereit sei, alle verbleibenden israelischen Gefangenen im Austausch für einen vollständigen israelischen Rückzug aus Gaza freizulassen, auch wenn ihr bewusst ist, dass sie damit keinen Hebel mehr gegenüber der Netanjahu-Regierung hätte. Sie hat außerdem signalisiert, dass sie nicht entwaffnen werde, solange kein tatsächlicher palästinensischer Staat geschaffen oder eine palästinensische Besatzungstruppe eingesetzt wird, die sie ersetzen könnte. Ebenso ist sich die Hamas völlig bewusst, dass die Vernichtungsbefehle gegen alle Palästinenser weiterhin bestehen. Am 1. Oktober ordnete Israel an, dass alle verbliebenen Palästinenser Gaza-Stadt verlassen müssten, und erklärte, dass jeder, der blieb, als „Terrorist“ betrachtet werde, der daher getötet werden dürfe – einschließlich Zivilisten. Verteidigungsminister Israel Katz sagte: „Diejenigen, die in Gaza bleiben, werden als Terroristen und Terrorunterstützer betrachtet.“

Die Hamas hat in der Tat um Klarstellung des überarbeiteten 20-Punkte-Vorschlags gebeten, da Israel einige Änderungen vorgenommen habe, und könnte dem neuen Text immer noch zustimmen, obwohl viele Beobachter daran zweifeln. Die Hamas hat gefordert, „zwischen offensiven und defensiven Waffen zu unterscheiden, da letztere durch internationales Recht garantiert sind“ und besteht außerdem auf „einem vollständigen Ende des Krieges und darauf, dass israelische Streitkräfte nicht in den Streifen zurückkehren“. Zudem will die Hamas einen klaren Zeitplan für den israelischen Rückzug aus Gaza und besteht darauf, dass das Komitee, das den Streifen verwalten würde, palästinensisch und nicht international ist.

Sowohl Israel als auch Washington werden in jedem Fall bereit sein, die üblichen Lügen über Palästinenser und „Terrorismus“ vorzutragen, um alles zu rechtfertigen, was Israel tut – und was auch immer das ist, es wird vollständig durch Trump finanziert, bewaffnet und politisch abgesichert. Interessanterweise hätte Israel, wenn Trump und Netanjahu es mit ihren Plänen zur Disengagement aus Gaza ernst gemeint hätten, den Prozess etwas ankurbeln können, indem es das Bombardieren, Beschießen und Erschießen von Palästinensern für einen Tag oder so ausgesetzt hätte, während die Hamas den Vorschlag prüfte. Hunderte von Gazanern, meist Frauen und Kinder, wurden von Israel seit dem ersten Waffenstillstandsvorschlag ermordet, Hunderte weitere sterben an Hunger. Es ist kaum ein gutes Zeichen, besonders wenn man bedenkt, dass Israel jedes Waffenstillstands- und Friedensabkommen, das es im vergangenen Jahr in Gaza, im Libanon und in Syrien scheinbar eingegangen ist, gebrochen hat – während es zudem viele weitere Palästinenser im Westjordanland tötete. Die USA, oft Garant solcher Vereinbarungen, haben Israel nie zur Verantwortung gezogen. Der jüdische Staat hat außerdem mehr als 10.000 Palästinenser unter bemerkenswert brutalen Bedingungen ohne Anklage inhaftiert – all das macht es schwer, optimistisch zu sein, was die Chancen auf Frieden betrifft.

Und was Friedenspläne betrifft: Was soll man von einem Waffenstillstandsplan halten, der von Trump als „Vorsitzendem“ des sogenannten „Neuen Gaza-Friedensrats“ beaufsichtigt und garantiert wird – mit Sir Tony Blair als seinem Assistenten, um den „Gaza-Übergang zu überwachen“? Sie werden zweifellos tatkräftig unterstützt von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der noch nie eine Gelegenheit ausgelassen hat, die Verwüstung Gazas und den Wiederaufbau sowie die Umsiedlung seines Landes durch Nicht-Palästinenser zu fördern, um den Bau des „Trump Riviera Resort“ zu ermöglichen.

Die Auftritte von Trump und Netanjahu bei der UN-Eröffnung waren teilweise von dem erwarteten Waffenstillstandsvorschlag geprägt, doch es gab auch Trumps selbstbezogene, unsensible Rede über seine eigenen „Errungenschaften“, während Netanjahu aggressiv log – vor einem fast völlig leeren Saal, nachdem fast alle Delegierten den Saal verlassen hatten.

Abgesehen von Trumps Ergebenheit gegenüber Israel könnte die Reise nach Quantico, um zu Amerikas Flagg-Offizieren zu sprechen, noch bizarrer gewesen sein als der Auftritt bei der UN und seine Folgen. Trump, ein Wehrdienstverweigerer während des Vietnamkriegs, hält sich für einen harten Kerl mit seinem ständigen Winken mit der kleinen Faust und seinen Drohungen, jeden ins Gefängnis zu werfen, der ihm in irgendeiner Weise in die Quere kommt oder ihn beleidigt. Er ist berüchtigt für seine generelle Streitsucht im Umgang mit Kritikern und eigenen Untergebenen sowie für seine Abwertung des Militärs, das er als „woke“ und „ohne Siegeswillen“ bezeichnete. Dies führte zur Umbenennung des Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium und zu seiner Forderung nach einer Wiederbelebung der „Kriegerethos“-Ideologie, die auf „maximale Tödlichkeit“ setzt, die durch die Wildheit der Truppen und ihrer Anführer erreicht werden soll. Diese Änderungen werden vorgeschlagen, obwohl die USA vor Trump von keiner ausländischen Macht bedroht waren und alle derzeit laufenden Kriege ohne echte nationale Sicherheitsinteressen geführt werden. Während Trump das Weiße Haus auf dem Weg zum Hubschrauber verließ, um in Quantico zu sprechen, witzelte er, dass er die Generäle und Admiräle „sofort feuern“ werde, wenn sie seine Botschaft nicht mögen.

Kriegsminister Hegseth trug zur Atmosphäre bei – wenn man es so nennen will –, indem er forderte: „Um Frieden zu sichern, müssen wir uns auf Krieg vorbereiten“, während er sich beschwerte, dass zu viele hohe Offiziere fett und unsportlich seien. Er forderte Maßnahmen, um sie körperlich trainieren zu lassen, damit sie fit und in der Lage seien, ihre Truppen in die Schlacht zu führen. Trumps Tirade im Anschluss sorgte ebenfalls für viele Stirnrunzeln unter den 800 steinernen und schweigsamen Flagg-Offizieren, von denen sich die meisten fragten, warum sie überhaupt dort waren. Für diejenigen, die sich mit der US-Verfassung und dem Posse-Comitatus-Gesetz auskennen, ist die Bereitschaft des Weißen Hauses, Soldaten in Amerikas Städten einzusetzen – quasi als Training, um Stadt- und Staatsverwaltungen gefügig zu machen und die bewaffneten Truppen zu lehren, alles zu tun, was nötig ist, um „Ordnung wiederherzustellen“ – so absurd, dass es einem schwerfällt, es sich überhaupt vorzustellen. Der Präsident erläuterte, wie „die Verteidigung der Heimat“ die „wichtigste Priorität“ des Militärs sei, und sagte den anwesenden Flagg-Offizieren, dass sie möglicherweise bei „föderalen Interventionen“ in demokratisch geführten Städten wie Chicago und New York eingesetzt würden. Er beschrieb: „Das sind sehr unsichere Orte, und wir werden sie einen nach dem anderen in Ordnung bringen. Und das wird ein wichtiger Teil für einige der Leute in diesem Raum sein. Das ist auch ein Krieg. Es ist ein Krieg von innen heraus. Ich sagte [Verteidigungsminister Pete Hegseth], wir sollten einige dieser gefährlichen Städte als Trainingsgelände für unser Militär nutzen – die Nationalgarde, aber auch unser Militär –, weil wir sehr bald nach Chicago gehen werden. Das ist eine große Stadt mit einem inkompetenten Gouverneur.“

Doch genau das bekommt man, wenn man einen zutiefst ignoranten Mann wählt, der voller Selbstüberschätzung und eingebildeter Größe ist und dazu neigt, das letzte Wort seiner ebenso ahnungslosen Berater zu wiederholen. Das Endergebnis könnte leider werden: Goodbye America!

*

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Geschäftsführer des Council for the National Interest, einer steuerbefreiten 501(c)3-Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessengeleitete US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Website: councilforthenationalinterest.org, Adresse: P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134, E-Mail: inform@cnionline.org.