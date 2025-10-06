Wer wird uns vor den Beschützern beschützen?

Andrew P. Napolitano

In derselben Woche, in der Präsident Donald Trump ankündigte, 200 Soldaten der Nationalgarde von Oregon zu föderalisieren und auf die Straßen von Portland zu schicken, unterzeichnete er stillschweigend ein Präsidiales Nationales Sicherheitsmemorandum, das vorgibt, die Polizei zu föderalisieren. Das Memorandum missachtet – genau wie die Föderalisierung der Truppen in Oregon – völlig die verfassungsmäßigen Sicherungen gegen solche Praktiken.

Hier ist die Vorgeschichte.

Als James Madison und seine Kollegen die Verfassung und kurz darauf die Bill of Rights entwarfen, schufen sie absichtlich eine begrenzte Bundesregierung. Sie beschränkten die Bundesregierung auf die 16 klar umrissenen Befugnisse, die dem Kongress eingeräumt wurden. Diese Befugnisse definieren Bereiche der Regierungsführung, die eindeutig föderal sind. Auffällig und absichtlich abwesend ist die öffentliche Sicherheit. Zur Klarstellung artikuliert der 10. Verfassungszusatz die Vorbehaltung der Befugnisse durch die Bundesstaaten, die den Föderalen nicht übertragen wurden. Dieses Verhältnis nennt man Föderalismus.

Verfassungsrechtler bezeichnen die von den Bundesstaaten behaltenen Befugnisse oft als Polizeigewalt. Das Wort „Polizei“ bedeutet hier nicht Polizeibeamte auf den Straßen. Es bedeutet die innewohnenden und niemals abgetretenen Befugnisse der Bundesstaaten, für die Gesundheit, Sicherheit, das Wohlergehen und die Moral aller Personen in diesen Staaten zu sorgen.

In seiner berühmten „Bank-Rede“, in der Madison brillant, aber erfolglos für ein textualistisches Verständnis der Verfassung argumentierte – er wandte sich im Wesentlichen gegen die Schaffung der Ersten Nationalbank der Vereinigten Staaten, weil sie von der Verfassung nicht autorisiert war – legte er die Prinzipien der begrenzten Regierung dar. Er erinnerte diejenigen im Kongress, die gerade die vorgeschlagene Bill of Rights zur Ratifizierung an die Bundesstaaten geschickt hatten, daran, dass sie keine allgemeine Legislative darstellten, die jedes Unrecht beheben, jedes Verhalten regulieren oder in jede Beziehung eingreifen könne. Vielmehr seien ihre Befugnisse auf föderale Angelegenheiten beschränkt.

Nur weil ein Bereich der Regierungsführung landesweit vorkommt, wird er dadurch nicht föderal. An erster Stelle unter diesen Bereichen steht die Polizeigewalt.

Die Trennlinie zwischen staatlicher und föderaler Strafverfolgung wurde im Allgemeinen bis zum 11. September 2001 anerkannt. Vorher widmeten das FBI und andere Bundespolizeibehörden – von denen keine durch die Verfassung autorisiert ist – ihre Bemühungen im Allgemeinen der Durchsetzung von Bundesrecht. Nach 9/11 begann die Bush-Regierung – vielleicht, um die öffentliche Aufmerksamkeit von ihrem Versagen an jenem schicksalhaften Tag abzulenken – eine föderal-staatliche Zusammenarbeit im Kampf gegen den „Terrorismus“.

Wie schon der Krieg gegen Drogen in den 1970er- und 1980er-Jahren die Privatsphäre durch den Vierten Verfassungszusatz schwächte, so schwächte der Krieg gegen den Terror in den 2000er-Jahren das verfassungsmäßige Gefüge des Föderalismus. Mit einer Öffentlichkeit, die noch immer vom Schock der Anschläge gezeichnet war, und einem Kongress, der dem Präsidenten und der Geheimdienstgemeinschaft gefügig war, erließ der Kongress den Patriot Act, der es Bundesagenten erlaubt, ihre eigenen Durchsuchungsbefehle auszustellen. Damit gerieten die Bundesstaaten unter die Dominanz des Bundes bei der Strafverfolgung. Langsam begannen die Föderalen, in Bereiche der Strafverfolgung einzudringen und sie zu dominieren – mit der falschen Behauptung, dass nahezu alle Verbrechen die nationale Sicherheit beträfen.

Um öffentliche Unterstützung dafür zu gewinnen, führten die Föderalen auffällige „Sting“-Operationen durch, bei denen sie unzufriedene junge muslimische Männer in Fallen lockten, die angeblich kriminell, in Wirklichkeit aber völlig von den Behörden gesteuert waren. Dann rühmten sie sich, „Verbrechen“ gelöst zu haben, die sie selbst geschaffen hatten. Nichts davon war verfassungsgemäß, doch nur wenige außer den Opfern dieser Stings beschwerten sich. Selbst die Gerichte spielten mit.

Wie Benjamin Franklin warnte: Wenn Menschen um ihre Sicherheit fürchten, werden sie der Regierung erlauben, ihre Freiheit einzuschränken. Natürlich ist das alles illusorisch, denn die Geschichte lehrt: Wer Freiheit für Sicherheit opfert, gewinnt weder das eine noch das andere.

Zurück zum Trump-Memorandum der letzten Woche. Es ist erschreckend in seiner Missachtung verfassungsmäßiger Normen. Es erklärt die öffentliche Sicherheit nun zu einer föderalen Priorität und wird auch als solche behandelt. Die Föderalen werden angewiesen, jede Gruppe von zwei oder mehr Personen zu untersuchen und zu stören, die anti-kapitalistisch, anti-amerikanisch oder anti-christlich zu sein scheinen.

Gleichzeitig behält sich der Präsident das Recht vor, bewaffnete Truppen auf die Straßen amerikanischer Städte zu schicken. Im Fall von Portland behauptete der Präsident, Truppen seien nötig, weil er im Fernsehen Unruhen gesehen habe. Die Gouverneurin von Oregon, der Bürgermeister von Portland, der Polizeichef von Portland und der Leiter der Polizeigewerkschaft von Portland widersprachen ihm und erklärten in eidesstattlichen Aussagen, dass das, was Trump zu sehen behauptete, in Portland nicht geschehen sei.

Was geht hier vor?

Die öffentliche Sicherheit ist eine einzigartige staatliche Aufgabe, die bewusst denjenigen Regierungen überlassen wird, die den betroffenen Menschen am nächsten stehen. Dies ist das thomistische Prinzip der Subsidiarität: Der Einsatz der geringsten Mittel und der geringsten Gewalt durch die Regierung, die dem Problem am nächsten ist, respektiert die menschliche Freiheit am meisten und ist oft das wirksamste Mittel zur Lösung eines Problems.

Madison verstand das und hat es in die Verfassung eingewoben. Doch im Laufe der Jahre nutzte der Kongress – in seiner Gier nach Befugnissen, die ihm in der Verfassung nirgends zugestanden werden – seine Ausgabenbefugnis, um Regulierungsbefugnisse zu schaffen. Als er 1987 den Bundesstaaten Hunderte Millionen geliehener Dollar für die Instandsetzung von Bundesstraßen zur Verfügung stellte, verlangte er im Gegenzug, dass die Bundesstaaten das Mindestalter für Alkoholkonsum anhoben. Als South Dakota den Bundesbehörden mitteilte, dass es ihr Geld nehmen und selbst entscheiden wolle, wie hoch das Mindestalter für Alkoholkonsum sein solle, sagte der Oberste Gerichtshof dem Staat: Wenn ihr das Geld wollt, müsst ihr die Bedingungen akzeptieren.

Als South Dakota nachgab, war das Ergebnis eine vom Kongress beschlossene Regelung des staatlichen Trinkalters! Das war nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu dem, wo wir heute sind. Heute wollen die Bundesbehörden die gesamte örtliche Strafverfolgung kontrollieren, indem sie die örtliche Polizei kommandieren, den Inhalt von Reden prüfen und entscheiden, wer für das öffentliche Wohl gefährlich ist – bevor ein Verbrechen begangen wird.

Der Präsident hat das Militär angewiesen, seine Fähigkeiten an Amerikanern zu üben, und er behauptet, er könne nicht angeklagte Ausländer hinrichten lassen, von denen er annimmt, dass sie Amerikanern Schaden zufügen wollen, bevor sie unsere Küsten erreichen. Kann die Hinrichtung nicht angeklagter Amerikaner aufgrund der Einschätzung ihrer kriminellen Neigungen durch das FBI noch lange auf sich warten lassen?

